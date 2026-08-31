Костадинов: Ще имаме партиен кандидат за президент, до 10 дни ще го обявим

Ще имаме свой кандидат за президент и ще го обявим в следващите 10 дни. Това заяви пред БНР Костадин Костадинов, председател на партия "Възраждане", като уточни, че кандидатът ще бъде определен след вътрешно допитване до партийните структури:
"Няколко са имената, но предпочитам да не ги коментираме, защото въпросът касае структурите на "Възраждане" и не бих искал от вътрешнопартиен да го превръщам във външен процес. ... Имам мнение по въпроса, но избягвам да го споменавам, поради това, че като председател на партията то ще бъде взето като меродавно и по тази причина ще бъде с най-голяма тежест. А аз не искам да предпоставям избора".
По думите му е странно бягането от партийната принадлежност, което демонстрират кандидатите за държавен глава, които разчитат на издигане от инициативен комитет.
"На тези избори съвсем спокойно може да победи кандидат за президент, който да бъде опозиция на сегашното статукво в ЕС и в НАТО. Което означава, че Илияна Йотова или кандидатът на ПП и ДБ няма как да спечели, защото и едните и другите са лицето на евроатлантическото статукво в България", смята той.
Костадинов отхвърли твърдението, че "Възраждане" е антиевропейска партия, като посочи, че тя е единствената партия в България, която е създала своя европейска партия - "Европа на суверенните нации" и неин председател е един от тримата евродепутати на "Възраждане" - Станислав Стоянов.
Според него трябва "да се научим да разграничаваме Европейския съюз от Европа":
"Мястото на България не е в ЕС, а в Европейската асоциация за свободна търговия, в която са най-богатите държави. Не случайно на референдума Исландия отказа да влезе в ЕС, а те са в тази асоциация".
Разпадът на влиянието на формацията "Прогресивна България" е необратим, прогнозира Костадинов.
"За трети път, откакто Румен Радев взе властта, аз давам обяснения в полицията. ... ДАНС разработва наши партньори като движението "23 септември" и когато звъннеш на човек, който е разработван, моментално закачат и вас. Така ни слушат и ние го знаем", коментира още лидерът на "Възраждане".
Не се водят с нас разговори за членове на ВСС, но ако ПБ решат да разговарят с нас, ще разговаряме с тя, каза още той и подчерта, че основното им условие е:
"Мнозинство за избор на членове на ВСС с ГЕРБ и ДПС няма как да направим".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста копейкин
Коментиран от #8, #11, #14, #19
15:40 31.08.2026
2 Нека да пиша
15:41 31.08.2026
3 Окооо
15:41 31.08.2026
4 хехе
15:42 31.08.2026
5 Ганю- простия
(По акъл) И те много те тачат, значи победа наша.
15:42 31.08.2026
6 бушприт
15:43 31.08.2026
7 Сашо Томов апашо ще те разгроми костя
През януари 1991 г. Александър Томов е избран за заместник-председател на Съвета за икономическа взаимопомощ и като такъв участва активно в работната група по ликвидацията му. През юни 1991 г., по пълномощие на правителството, Александър Томов подписва закриването на СИВ на последната му сесия в Будапеща, Унгария. Заедно със закриването на Варшавския договор, подписано същия месец от президента Жельо Желев, България променя радикално геополитическата си ориентация и открива своя път към Европа.
Под негово ръководство се консервира площадката на АЕЦ-Белене
Коментиран от #17
15:43 31.08.2026
8 Евроатлантик
До коментар #1 от "Коста копейкин":Кой ще бъде втори! Кой, кой , кой ??? Все бивши патерици на ГЕРБ- ДПС! От една страна ПП- ДБ, които на два пъти бяха в коалиция и сглобка с ГЕРБ- ДПС, от друга страна пък, може дори дългогодишната скрита патерица на ГЕРБ- ДПС, именно Възраждане да отидат на балотаж.....
Коментиран от #13
15:44 31.08.2026
9 Боруна Лом
15:44 31.08.2026
10 казах
15:44 31.08.2026
11 честен ционист
До коментар #1 от "Коста копейкин":Кандидатът ще е адвоката. Него бутат навсякъде, защото за нищо не става. Костя няма да се кандидатира за президент, защото народът и на Мадуро машинките ще му бият дузпата.
Коментиран от #20
15:44 31.08.2026
12 Питам се, защо на този субект
Коментиран от #22
15:46 31.08.2026
13 Даа
До коментар #8 от "Евроатлантик":След като ГЕРБ- ДПС развява бялото знаме, става наистина интересно.... Бойко не смее да се кандидатира, защото ще стане за резил, а пък и другите техни потенциални кандидати бягат и се отказват панически......
15:47 31.08.2026
14 Точен сте
До коментар #1 от "Коста копейкин":Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
Коментиран от #21
15:47 31.08.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
ТО ВАС АКО СЛУШАТ
ВСЕ ЕДНО СЛУШАТ
НЕМСКИ ФИЛМ ЗА ВЪЗРАСТНИ👯
СЪС СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ ДУБЛАЖ...
15:47 31.08.2026
16 Сила
Ликуйте копейки , радвайте се за кафявия си тарикат ....
15:48 31.08.2026
17 1111
До коментар #7 от "Сашо Томов апашо ще те разгроми костя":Аферите му с Кремиковци, ЦСКА.
15:48 31.08.2026
18 Цвете
15:49 31.08.2026
19 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Коста копейкин":Гюро ще получи силна подкрепа от ЛГБТ общността! Вицето и то няма да е хетеро.
15:49 31.08.2026
20 Даа⁷
До коментар #11 от "честен ционист":Колко удобно, машините били виновни за предизвестената загуба на яловата опозиция! Защото техните избиратели от ромските махали ги е страх от машините и няма как членове на комисии да драскат и манипулират хартиени бюлетини....
15:50 31.08.2026
21 питам
До коментар #14 от "Точен сте":Ти Антон Тодоров ли си, дето Борисов те изхвърли от парламента.
15:52 31.08.2026
22 Сила
До коментар #12 от "Питам се, защо на този субект":Неграмотна малолетна майка от малцинствата (родила го на 15 години !!!???!!!) чистачка , баща педофил - бачкатор със седми клас образование , примитиви от някакво делиорманско поселище , дивашко и мизерно детство ...
Да продължавам ли ...?!?
15:53 31.08.2026