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Свидетели с шокиращи подробности за задържания чужденец след убийството в Бъкстон

Свидетели с шокиращи подробности за задържания чужденец след убийството в Бъкстон

31 Август, 2026 17:06 2 247 67

  • убийство-
  • жена-
  • бъкстон

По неофициална информация жертвата е 18-годишна японка, която била обезглавена

Свидетели с шокиращи подробности за задържания чужденец след убийството в Бъкстон - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена.

Около 7 ч. сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.

Хората от блока подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там било открито тялото на починалата жена.

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.

„Вчера този въпросният младеж го видях. Ходеше след мен и говореше. Видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно”, разказва съседка на украинеца. До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Не знаят с какво са се издържали.

По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики. Заподозреният е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 5 Отговор
    Ужас, на пацанът му се е яло японско.

    Коментиран от #39

    17:08 31.08.2026

  • 2 Дур

    59 4 Отговор
    България си остава скотобойна сега и чужденците тука им е рай за такива убийства.

    17:08 31.08.2026

  • 3 Хааххх

    77 5 Отговор
    От породата на зеления наркос

    Коментиран от #48

    17:09 31.08.2026

  • 4 Как е Бах

    57 3 Отговор
    Евролиберално , браво, ето тава истинските ценности!

    17:10 31.08.2026

  • 5 Украински знамена

    65 7 Отговор
    със свастики. Ревът срещу русофилите да започне сега!

    Коментиран от #15, #24

    17:11 31.08.2026

  • 6 До кога ще търпим тая гад

    52 2 Отговор
    Като нямаме държавници има си сънародници!
    Тая чума не ни трябва!
    Вън.

    17:12 31.08.2026

  • 7 Олеся Чукчyк

    14 36 Отговор
    Свобода за смелия украинец!!!

    17:12 31.08.2026

  • 8 Мдааа

    66 4 Отговор
    "са намерени украински знамена със свастики"
    Tова казва всичко?! До това води фалшивата, измислена толерантност, към украинците! В Полшва вече не могат да ги понасят, защо ли?

    17:12 31.08.2026

  • 9 украинец съм

    53 3 Отговор
    скандални сте, продължавате да криете, че извергът е украинец - и надрусан, и пиян да е бил, това не го оневинява, да обезглавява хора--жена на 18 г.?? Защо, криете?

    17:12 31.08.2026

  • 10 Мдаа

    19 2 Отговор
    Малко не по темата. След среднощна гонка с полицията, моторист е загубил живота си, а полицай е в болницата след нанесен удар от брата на загиналия.

    17:14 31.08.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    28 2 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    АЗОВ ОТВРЪЩА НА ЯКУДЗА 😬
    ТО ДА СЕ ЧУДИШ КОЯ СТРАНА ДА ИЗБЕРЕШ...НА ЗАПОРОЖЕЦА ИЛИ ТО ШИБАТА🤔

    17:14 31.08.2026

  • 12 Хи хи

    45 2 Отговор
    укробоклуци !!!

    17:15 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя отпадък

    37 4 Отговор
    Защо не е екстрадиран в Украйна?
    Радев, жалко натовско творение, защо такъв юрод още е в България?

    17:16 31.08.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    59 0 Отговор

    До коментар #5 от "Украински знамена":

    Цяла сутрин ни баламосат, че бил рускоговорящ, пък сега каква стана: украинско знаме със свастика.

    Коментиран от #20, #42, #67

    17:16 31.08.2026

  • 16 Гост

    46 0 Отговор
    На Мария любимците. Нещо да кажеш за тия знамена със svastikite, Марио?

    17:16 31.08.2026

  • 17 Розав пудел с бустер

    23 7 Отговор
    Японката е била агент на Путин, монголка с ватенка…

    17:17 31.08.2026

  • 18 иван костов

    37 1 Отговор
    Ето такива изверги подкрепя българското правителство!

    17:18 31.08.2026

  • 19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    28 2 Отговор
    Ще се осъзнае ли и нашенецът?????? Стига вече чужди слуги и мутри

    Коментиран от #43

    17:18 31.08.2026

  • 20 честен ционист

    32 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Те всички укропам са по принципи рускоезични. Само последните години ги понатиснаха да учат измисления украински, който се говори в 2 града общо взето.

    Коментиран от #36

    17:19 31.08.2026

  • 21 Дън Бай

    23 3 Отговор
    Путин го е пратил в България, нали?

    17:19 31.08.2026

  • 22 Чекатило

    20 2 Отговор
    Не е имал време да я изяде.

    17:19 31.08.2026

  • 23 миме

    25 1 Отговор
    типично по бандеровски, това е бандераса-живее на халява и коле за кеф

    17:19 31.08.2026

  • 24 Хахахаха

    4 37 Отговор

    До коментар #5 от "Украински знамена":

    Че то и руски знамена със свастики има бе копеизаж. Не виждаш ли, че тук става въпрос за наркоман? Какво общо има от каква националност е? Не забравяй децата със свастиките, които убиха човека и от каква националност са?

    Коментиран от #27, #38

    17:20 31.08.2026

  • 25 Иванов

    34 1 Отговор
    Ето това представляват украинците и затова в Европа никои него иска а Ния напълнихля България с тази сг н

    17:21 31.08.2026

  • 26 улесия

    27 0 Отговор
    Защо всички годни за фронта не ги върнем народбата им Украйна?
    Нали са патриоти. Правиха някакви демонстрации тук

    Коментиран от #29

    17:21 31.08.2026

  • 27 честен ционист

    1 19 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Да, но ще е странно той да е целия в татуси, а да няма ни една на свастика по него, а знамената удобно да са се появили под кревата.

    17:23 31.08.2026

  • 28 Бмх

    19 0 Отговор
    Преди Да ги пускат тия изроди в страната да ги проверяват Поне малко,

    17:24 31.08.2026

  • 29 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "улесия":

    Защото като свършат ще трябва после на Ганчо да пратят повестките.

    17:24 31.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Айляк

    17 0 Отговор
    Убава работа, ама бандерска.
    Свестни бандери нема.
    Сега Олесинка СФирчук пак ще пуска фашистките правилегии в действие.
    А гейшата е умрела кат истинска японка - покорна, загубена и обеглавена.

    17:24 31.08.2026

  • 32 Стеф

    22 1 Отговор
    Еее, напредък има! Казаха че заподозреният е украинец.
    Но когато се клаха и стреляха, на плаж Кабакум, извършителите останаха " следствена тайна"?

    17:25 31.08.2026

  • 33 Сотир

    23 0 Отговор
    Първото съобщение беше срамежливо за рускоговорящ гражданин.Да,рускоговорящ!Да не би случайно да си помислим,че е украинец.Но къде е украинския език?

    17:25 31.08.2026

  • 34 Деций

    19 1 Отговор
    И какво викате, рускоговорящ,така ли?А той украинец!Сега го пратете в Краматорск ,там ще го оправят!

    17:25 31.08.2026

  • 35 честен ционист

    17 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЦК на БКП":

    Украинците са по-нагли и не си делят алкохола и цигарите, за разлика от братишките.

    17:25 31.08.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    В лазарета всички украински войници реват и плачат на руски език. Руснаците припомниха сцената от "17 мига от пролетта" , където руската шпионка се издаде, като раждаше, щото ревеше на руски. В такива моменти всеки говори майчиния си език.

    Коментиран от #40

    17:26 31.08.2026

  • 37 Гост

    12 0 Отговор
    Тия укри са си убийци. Тряя се пазим да не ни утрепат

    17:26 31.08.2026

  • 38 Пазач в Баба Алино

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Не е човек, а педофил, пропътувал 25 км с влака, за да такова 15-годишна в пуст хълм с кондом в джоба

    17:28 31.08.2026

  • 39 Нели

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Какво ти ядене бе.На наркоманите изобщо не им е до секс.Единствена грижа е да си доставят поредната доза.

    Коментиран от #44

    17:28 31.08.2026

  • 40 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    Да, така е. На бас, че на украинецът българският му може да е по-добър от така наречения майчин украински.

    17:29 31.08.2026

  • 41 Иванов

    16 0 Отговор
    Украинците ще обезглавят Европа и то скоро!

    17:30 31.08.2026

  • 42 Не се ли научихте вече?

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Рускоговорящ = украинец.

    17:31 31.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Нели":

    Когато са в абстиненция огладняват на вълци. Пък и за всичко зад Одеса това си е традиция.

    17:32 31.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ужас

    14 1 Отговор
    Укpaинецa обeзглaвил пapтньорката си.
    Вие дори не осъзнвате нивото на жeстoкост в тези укpaинци. Над 80% от пишещите коментари тук не могат да зaкoлят пилe, aгне, пpaaсе или зaяк за да се нахранят.
    Смятайте каква тотaлна дегpaдация в морала има на тези украинци и до какво води нaцистката идeoлогия. Вие смятате за несepиозно и се пoдигравате как в нopмалните държави тази идeoлогия се наказва най-строго от закона, но ето последиците.

    Тук, спомняте ли си какво направи cинът на укpaинската пocланичка у нас - във Виeна запoчват бpyтални мъчения над друг укpaинец за да получат пapолата за кpиптовалута като къpтят зъб след зъб. Когато научават пapолата връзват жеpтвата, пoливат го с бензин и палят кoлата му.

    Онези, които са на страната на укpaинците в този конфликт просто нямат никакъв мopал и са изгубили всякакви чoвешки нopми.

    Коментиран от #49

    17:36 31.08.2026

  • 47 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Татуировките говорят достатъчно. А татуировките по лицето са традиционни за латиноамериканските главорези. Та така в днешните времена на глобални медии и информация дегенератите възприемат нови идеи. Японка, почти дете, дошла чак в България, за да умре, украинец, избягал от войната, за да не убива руснаци, но не успял да избяга от животинската си същност, сега ще го осъдят и държавата ще харчи нашите пари, за да му осигури живот зад решетките.

    17:38 31.08.2026

  • 48 да пратят

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хааххх":

    на Зеленото ел празиденте с изтекъл мандат..намерени украински знамена със свастики..

    17:38 31.08.2026

  • 49 Прав си, обаче

    1 11 Отговор

    До коментар #46 от "Ужас":

    Руснаците с нищо не са по-добри. Ако си ги видял на живо в средата им, ще разбереш.

    Коментиран от #55, #56

    17:41 31.08.2026

  • 50 Защо пропуснахте

    6 0 Отговор
    инфото за намерените в квартирата украински знамена със свастики? Не ви изнася ли?

    17:44 31.08.2026

  • 51 Спас

    1 3 Отговор
    И кой каза,че е японка?Те всички с дръпнати очи си приличат.Какво ще прави японка тук?Да,намират се но са по легации,в посолството,преводачки.Но за наркоманка не се е чувало.Как е влязла в България?Ако е истинска японка е интересно.Затова аз мисля,че не е.

    17:45 31.08.2026

  • 52 Украински Изверги

    8 0 Отговор
    Шокиращи подробности за задържания УКРАИНЕЦ Изверг, който е убил
    като Обезглавил по най-жесток начин 18 годишна японка в Бъкстон!

    17:45 31.08.2026

  • 53 Казуар

    0 6 Отговор
    Преди години пък истински руснак беше убил жена и я напъхал в куфар тука в България. Съдиха го в какво стана с него не се знае.

    17:46 31.08.2026

  • 54 Наблюдател

    3 1 Отговор
    В миналото в градовете се е говорело на руски, а в селата на украински. Нещо като у нас, в градовете на български, в селата около София на шопски, а в Родопите на родопски.

    17:46 31.08.2026

  • 55 Пиша за последиците от нацистката

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Прав си, обаче":

    пропаганда в Украйна.
    Не вкарвай темата "Русия", защото тук не е клуба на Ивайло Мирчев!

    Ако разсъждаваме за жестокост, най-брутални са японците, в чиито традиции са
    когато един човек остарее и не може да работи повече, да го закарват в планината
    и да ги остават да пукне от глад или да ги изядат животните там.
    Нали едно общество се познава по уважението към старите?

    17:46 31.08.2026

  • 56 Гледам, дотук 4 минуса

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Прав си, обаче":

    Вие сериозно ли си мислите, че руснаците генетично са по-добри от украинците? Виждали ли сте ги в реалната им среда?

    Коментиран от #65

    17:49 31.08.2026

  • 57 !!!!!!!!!

    3 0 Отговор
    Украинските групировки на фронтовата територия България са опасни за населението.

    17:50 31.08.2026

  • 58 един

    0 4 Отговор
    Това е руснак с купен фалшив украински паспорт,за да избегне мобилизацията.

    Коментиран от #62, #66

    17:50 31.08.2026

  • 59 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Е, като ви казвах, че е убиецът е УКРАИНЕЦ още сутринта, много тук не вярваха.....

    Нищо няма да му се случи!
    Ще го освободят, както и досега е било с украинските престъпници у нас и пак ще може да убива!

    А на автора на материала ще му кажа с какво се е издържал у нас, че нали не й било ясно.

    Издържаме го ние!
    На гърба на българския данъкоплатец за украинците се осигурява безплатно жилище, транспорт, здравеопазване, образование, ежемесечна сума пари да си ги харчат.... ето така паразитират на наш гръб по заповед от Брюксел!

    17:52 31.08.2026

  • 60 укробоклук

    5 0 Отговор
    Вижте какви отпадъци ни докараха в България от ППДБ-ЛГБТ.

    17:52 31.08.2026

  • 61 хахаха

    2 0 Отговор
    та колко мъже украинци има в европата.....

    17:52 31.08.2026

  • 62 Ти прочете ли статията докрай?

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "един":

    Ивайло Мирчев кога ще наеме грамотни тролове?

    В предпоследното изречение пише 1:1, че в апартамента имало УКРАИНСКИ ЗНАМЕНА СЪС СВАСТИКИ. Преминете един курс по ограмотяване към ПП-ДБ!

    17:54 31.08.2026

  • 63 Григор

    0 0 Отговор
    "По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена."
    И още:
    "По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики."
    Ужас! Как се коментира подобно нещо?Мен друго ми е любопитно. Какъв е статутът на двамата в Република България? По силата на какви обстоятелства са тук?

    17:54 31.08.2026

  • 64 Бг гражданин

    0 0 Отговор
    Тия укпяинци ,тепърва ще мародерстват по "братска "Европа,щото имат нужда от пари ,а Европа им каза бийте се с Русия и цял живот ще ви храниме...

    17:55 31.08.2026

  • 65 Ако беше грамотен и бе учил криминология

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гледам, дотук 4 минуса":

    щеше да знаеш, че в над 99% от престъпленията се създават от обществото, възпитанието и средата, а не сагенетично заложени.
    В апартамента са намерени украински флагове със свастики.
    Аман от неграмотни тролове!

    17:58 31.08.2026

  • 66 Нашмъркан потник

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "един":

    Получи ли най-после опорките от Галя, у род неземен, в Русия мобилизация НЯМА, в твоята ууукрайна ги прибират като кучета!!!

    17:59 31.08.2026

  • 67 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    ха ха ха - че те половината украинци не знаят украински и са рускоговорящи

    17:59 31.08.2026

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