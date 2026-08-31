Свидетели с шокиращи подробности за задържания чужденец след убийството в Бъкстон

Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена.
Около 7 ч. сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.
Хората от блока подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там било открито тялото на починалата жена.
Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.
По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.
Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.
„Вчера този въпросният младеж го видях. Ходеше след мен и говореше. Видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно”, разказва съседка на украинеца. До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Не знаят с какво са се издържали.
По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики. Заподозреният е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #39
17:08 31.08.2026
2 Дур
17:08 31.08.2026
3 Хааххх
Коментиран от #48
17:09 31.08.2026
4 Как е Бах
17:10 31.08.2026
5 Украински знамена
Коментиран от #15, #24
17:11 31.08.2026
6 До кога ще търпим тая гад
Тая чума не ни трябва!
Вън.
17:12 31.08.2026
7 Олеся Чукчyк
17:12 31.08.2026
8 Мдааа
Tова казва всичко?! До това води фалшивата, измислена толерантност, към украинците! В Полшва вече не могат да ги понасят, защо ли?
17:12 31.08.2026
9 украинец съм
17:12 31.08.2026
10 Мдаа
17:14 31.08.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
АЗОВ ОТВРЪЩА НА ЯКУДЗА 😬
ТО ДА СЕ ЧУДИШ КОЯ СТРАНА ДА ИЗБЕРЕШ...НА ЗАПОРОЖЕЦА ИЛИ ТО ШИБАТА🤔
17:14 31.08.2026
12 Хи хи
17:15 31.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоя отпадък
Радев, жалко натовско творение, защо такъв юрод още е в България?
17:16 31.08.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Украински знамена":Цяла сутрин ни баламосат, че бил рускоговорящ, пък сега каква стана: украинско знаме със свастика.
Коментиран от #20, #42, #67
17:16 31.08.2026
16 Гост
17:16 31.08.2026
17 Розав пудел с бустер
17:17 31.08.2026
18 иван костов
17:18 31.08.2026
19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #43
17:18 31.08.2026
20 честен ционист
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Те всички укропам са по принципи рускоезични. Само последните години ги понатиснаха да учат измисления украински, който се говори в 2 града общо взето.
Коментиран от #36
17:19 31.08.2026
21 Дън Бай
17:19 31.08.2026
22 Чекатило
17:19 31.08.2026
23 миме
17:19 31.08.2026
24 Хахахаха
До коментар #5 от "Украински знамена":Че то и руски знамена със свастики има бе копеизаж. Не виждаш ли, че тук става въпрос за наркоман? Какво общо има от каква националност е? Не забравяй децата със свастиките, които убиха човека и от каква националност са?
Коментиран от #27, #38
17:20 31.08.2026
25 Иванов
17:21 31.08.2026
26 улесия
Нали са патриоти. Правиха някакви демонстрации тук
Коментиран от #29
17:21 31.08.2026
27 честен ционист
До коментар #24 от "Хахахаха":Да, но ще е странно той да е целия в татуси, а да няма ни една на свастика по него, а знамената удобно да са се появили под кревата.
17:23 31.08.2026
28 Бмх
17:24 31.08.2026
29 честен ционист
До коментар #26 от "улесия":Защото като свършат ще трябва после на Ганчо да пратят повестките.
17:24 31.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Айляк
Свестни бандери нема.
Сега Олесинка СФирчук пак ще пуска фашистките правилегии в действие.
А гейшата е умрела кат истинска японка - покорна, загубена и обеглавена.
17:24 31.08.2026
32 Стеф
Но когато се клаха и стреляха, на плаж Кабакум, извършителите останаха " следствена тайна"?
17:25 31.08.2026
33 Сотир
17:25 31.08.2026
34 Деций
17:25 31.08.2026
35 честен ционист
До коментар #30 от "ЦК на БКП":Украинците са по-нагли и не си делят алкохола и цигарите, за разлика от братишките.
17:25 31.08.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "честен ционист":В лазарета всички украински войници реват и плачат на руски език. Руснаците припомниха сцената от "17 мига от пролетта" , където руската шпионка се издаде, като раждаше, щото ревеше на руски. В такива моменти всеки говори майчиния си език.
Коментиран от #40
17:26 31.08.2026
37 Гост
17:26 31.08.2026
38 Пазач в Баба Алино
До коментар #24 от "Хахахаха":Не е човек, а педофил, пропътувал 25 км с влака, за да такова 15-годишна в пуст хълм с кондом в джоба
17:28 31.08.2026
39 Нели
До коментар #1 от "честен ционист":Какво ти ядене бе.На наркоманите изобщо не им е до секс.Единствена грижа е да си доставят поредната доза.
Коментиран от #44
17:28 31.08.2026
40 честен ционист
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":Да, така е. На бас, че на украинецът българският му може да е по-добър от така наречения майчин украински.
17:29 31.08.2026
41 Иванов
17:30 31.08.2026
42 Не се ли научихте вече?
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Рускоговорящ = украинец.
17:31 31.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 честен ционист
До коментар #39 от "Нели":Когато са в абстиненция огладняват на вълци. Пък и за всичко зад Одеса това си е традиция.
17:32 31.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ужас
Вие дори не осъзнвате нивото на жeстoкост в тези укpaинци. Над 80% от пишещите коментари тук не могат да зaкoлят пилe, aгне, пpaaсе или зaяк за да се нахранят.
Смятайте каква тотaлна дегpaдация в морала има на тези украинци и до какво води нaцистката идeoлогия. Вие смятате за несepиозно и се пoдигравате как в нopмалните държави тази идeoлогия се наказва най-строго от закона, но ето последиците.
Тук, спомняте ли си какво направи cинът на укpaинската пocланичка у нас - във Виeна запoчват бpyтални мъчения над друг укpaинец за да получат пapолата за кpиптовалута като къpтят зъб след зъб. Когато научават пapолата връзват жеpтвата, пoливат го с бензин и палят кoлата му.
Онези, които са на страната на укpaинците в този конфликт просто нямат никакъв мopал и са изгубили всякакви чoвешки нopми.
Коментиран от #49
17:36 31.08.2026
47 Наблюдател
17:38 31.08.2026
48 да пратят
До коментар #3 от "Хааххх":на Зеленото ел празиденте с изтекъл мандат..намерени украински знамена със свастики..
17:38 31.08.2026
49 Прав си, обаче
До коментар #46 от "Ужас":Руснаците с нищо не са по-добри. Ако си ги видял на живо в средата им, ще разбереш.
Коментиран от #55, #56
17:41 31.08.2026
50 Защо пропуснахте
17:44 31.08.2026
51 Спас
17:45 31.08.2026
52 Украински Изверги
като Обезглавил по най-жесток начин 18 годишна японка в Бъкстон!
17:45 31.08.2026
53 Казуар
17:46 31.08.2026
54 Наблюдател
17:46 31.08.2026
55 Пиша за последиците от нацистката
До коментар #49 от "Прав си, обаче":пропаганда в Украйна.
Не вкарвай темата "Русия", защото тук не е клуба на Ивайло Мирчев!
Ако разсъждаваме за жестокост, най-брутални са японците, в чиито традиции са
когато един човек остарее и не може да работи повече, да го закарват в планината
и да ги остават да пукне от глад или да ги изядат животните там.
Нали едно общество се познава по уважението към старите?
17:46 31.08.2026
56 Гледам, дотук 4 минуса
До коментар #49 от "Прав си, обаче":Вие сериозно ли си мислите, че руснаците генетично са по-добри от украинците? Виждали ли сте ги в реалната им среда?
Коментиран от #65
17:49 31.08.2026
57 !!!!!!!!!
17:50 31.08.2026
58 един
Коментиран от #62, #66
17:50 31.08.2026
59 az СВО Победа 81
Нищо няма да му се случи!
Ще го освободят, както и досега е било с украинските престъпници у нас и пак ще може да убива!
А на автора на материала ще му кажа с какво се е издържал у нас, че нали не й било ясно.
Издържаме го ние!
На гърба на българския данъкоплатец за украинците се осигурява безплатно жилище, транспорт, здравеопазване, образование, ежемесечна сума пари да си ги харчат.... ето така паразитират на наш гръб по заповед от Брюксел!
17:52 31.08.2026
60 укробоклук
17:52 31.08.2026
61 хахаха
17:52 31.08.2026
62 Ти прочете ли статията докрай?
До коментар #58 от "един":Ивайло Мирчев кога ще наеме грамотни тролове?
В предпоследното изречение пише 1:1, че в апартамента имало УКРАИНСКИ ЗНАМЕНА СЪС СВАСТИКИ. Преминете един курс по ограмотяване към ПП-ДБ!
17:54 31.08.2026
63 Григор
И още:
"По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики."
Ужас! Как се коментира подобно нещо?Мен друго ми е любопитно. Какъв е статутът на двамата в Република България? По силата на какви обстоятелства са тук?
17:54 31.08.2026
64 Бг гражданин
17:55 31.08.2026
65 Ако беше грамотен и бе учил криминология
До коментар #56 от "Гледам, дотук 4 минуса":щеше да знаеш, че в над 99% от престъпленията се създават от обществото, възпитанието и средата, а не сагенетично заложени.
В апартамента са намерени украински флагове със свастики.
Аман от неграмотни тролове!
17:58 31.08.2026
66 Нашмъркан потник
До коментар #58 от "един":Получи ли най-после опорките от Галя, у род неземен, в Русия мобилизация НЯМА, в твоята ууукрайна ги прибират като кучета!!!
17:59 31.08.2026
67 хахаха
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":ха ха ха - че те половината украинци не знаят украински и са рускоговорящи
17:59 31.08.2026