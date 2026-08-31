Иван Христанов: През последните 35 г. избирахме малко нагласени президенти

До седмица ще го обявим кандидата ни за вицепрезидент. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Единение" и бивш служебен министър на земеделието Иван Христанов, който се кандидатира за президент.

В изследване на от началото на август съм втори по доверие и няма как да не отговоря на очакванията на хората, заяви Христанов в отговор на въпрос какво го е мотивирало да се кандидатира за държавен глава. И добави: "Трябва да има държава, която работи за хората и да има справедливост".

Той коментира и казуса с кампанията му с билбордовете с посланието "Президентът на народа", както и твърденията, че струва около 500 000 евро.

Аз съм вероятно един от най-проверяваните кандидати за президент в това съревнование, проверяван съм и от КПКОНПИ. Моята имотна декларация е публична от 2021 г. насам. По отношение на доходите ми няма съмнения. Финансирам една голяма част от кампанията си лично, за останалата помагат дарители, посочи кандидат-президентът, като поясни, че кампанията с билбордовете струва 48 000 евро.

Попитан как вижда образът на неговия избирател, Иван Христанов отбеляза: "Виждам го като жената, която влиза в магазина и е шокирана от цените; човекът, който очаква да затворят мината и да остане без работа; семейството, което има намерение да емигрира. Това са хората, които искат да има държава в държавата и да има справедливост".

В отговор на въпрос за намерението на бившия служебен премиер Андрей Гюров да се включи в президентската надпревара, Христанов коментира: "Добрата новина е, че има силни кандидати, защото през последните 35 г. избирахме малко нагласени президенти. Имаме нужда от силни кандидатури, защото само силните кандидати могат да дадат добър президент".

Битката очевидно не е предрешена. Данните, с които разполагаме, показват, че ще има много оспорвана битка и нашето място в нея е достойно. Не е сигурен нито балотажът, нито след балотажа, подчерта кандидатът за президент.

В отговор на въпрос какви са позиициите му по отношение на външната политика на България, той каза: "По отношение на външната политика най-важното нещо е да не изпадаме в изолация. По отношение на конфликта в Близкия Изток все повече излиза на преден план тезата, че има геноцид от страна на Израел спрямо палестинците. По отношение на войната в Украйна най-важното нещо е да се постигне мир. Очевидно той ще бъде постигнат с посредничествоито на САЩ, Великобритания, Франция и Германия. Нашата цел трябва да бъде постигането на траен и справедлив мир. По отношение на помощта за Украйна – ние не можем да отказваме хуманитарна помощ, но по отношение на това каква военна помощ трябва да бъде предоставена, решението трябва да вземе парламентът, с оглед и на националната сигурност.