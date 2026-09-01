Катастрофа на бул. "Черни връх" в София прати мъж в болница

Катастрофа е станала тази вечер на бул. "Черни връх" в София. Пострадал при инцидента е бил хоспитализиран. Инцидентът е станал между лек автомобил и мотор. Това са заявили от СДВР за NOVA.

Пострадал е водачът на мотора. По информация от Спешна помощ той е със счупен крак. Шофьорът на автомобила е в добро състояние.

На място има полиция и екипи на Спешна помощ.

Движението е затворено в посока към Околовръстен път, като се осъществява двупосочно само в едната лента.