Шофьор навлезна в насрещното, блъсна се в камион и загина край Донино

Мъж на 72 години от Велико Търново е загинал при вчерашната катастрофа край габровското село Донино, съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово.
Сигналът за произшествието е получен на 31 август в 14:30 ч.
Мъжът е управлявал лек автомобил, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в движещия се срещу него товарен автомобил, управляван от 55-годишен жител на град София. В резултат на катастрофата шофьорът на лекия автомобил е починал.
Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване и по случая е образувано досъдебно производство.
БТА припомня, че по-рано днес жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен, а мотоциклетист на 26 години е в тежко състояние след вчерашно пътнотранспортно произшествие на разклона за павликенското село Мусина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
14:59 01.09.2026
2 ДрайвингПлежър
ех ако имаше няколко камери там и поне една патрулка в храстите нямаше да се случи!
а на теб ти влиза някаква шматка в платното и тебе те тестват, все едно ти си нарушил?!!! Ама пък знае ли човек от де ще му изкочат едни евраци - що да не тестват кат им е паднало...
14:59 01.09.2026
3 А бе
Коментиран от #6
15:07 01.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чорбара
15:12 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мисиркииии.....
15:13 01.09.2026
8 Карло☪︎ НacсpaH
15:13 01.09.2026