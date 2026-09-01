Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Шофьор навлезна в насрещното, блъсна се в камион и загина край Донино

Шофьор навлезна в насрещното, блъсна се в камион и загина край Донино

1 Септември, 2026 14:54 882 8

  • загинал-
  • катастрофа-
  • донино

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни

Шофьор навлезна в насрещното, блъсна се в камион и загина край Донино - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 72 години от Велико Търново е загинал при вчерашната катастрофа край габровското село Донино, съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово.

Сигналът за произшествието е получен на 31 август в 14:30 ч.

Мъжът е управлявал лек автомобил, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в движещия се срещу него товарен автомобил, управляван от 55-годишен жител на град София. В резултат на катастрофата шофьорът на лекия автомобил е починал.

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване и по случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че по-рано днес жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен, а мотоциклетист на 26 години е в тежко състояние след вчерашно пътнотранспортно произшествие на разклона за павликенското село Мусина.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 0 Отговор
    екстра ганьо 👍

    14:59 01.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Тъжни новини - КАТ ще прибере по-малко рекет днес!
    ех ако имаше няколко камери там и поне една патрулка в храстите нямаше да се случи!

    а на теб ти влиза някаква шматка в платното и тебе те тестват, все едно ти си нарушил?!!! Ама пък знае ли човек от де ще му изкочат едни евраци - що да не тестват кат им е паднало...

    14:59 01.09.2026

  • 3 А бе

    5 4 Отговор
    Има такива дъртаци много на кръговото караше в насрещното с една трошка кухата лейка беше ужасно

    Коментиран от #6

    15:07 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чорбара

    3 0 Отговор
    Моториста става ли за чаркове?

    15:12 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мисиркииии.....

    4 0 Отговор
    Форми, съдържащи наставката „-н-“ (като влезна, излезна, слезна), нямат място в официалния български език

    15:13 01.09.2026

  • 8 Карло☪︎ НacсpaH

    6 2 Отговор
    редовно карам надppycaн и нcсpaHH .

    15:13 01.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове