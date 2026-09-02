ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат

Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат. Това написа на страницата си във фейсбу ...