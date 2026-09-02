ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.
Документите ще се приемат до 17 ч. на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември, информират от Нова телевизия.
Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пешо Кюстендилецо
07:25 02.09.2026
3 ПОРЕДНИЯ ЦИРК
Коментиран от #5
07:25 02.09.2026
4 Луна президент
07:40 02.09.2026
5 Ахааа
До коментар #3 от "ПОРЕДНИЯ ЦИРК":Българите наистина са отвратени от досегашната, доскоро управляваща класа, то не бяха безпринципни сглобки в името на власта! ГЕРБ - ДПС + ПП- ДБ + БСП + ИТН и разни други скрити и явни патерици, които вкупом ограбиха България! Слава Богу, вече имаме нов вид управление, дано да е за доброто на Родината! Скоро ще има нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и ще очакваме справедливост и възмездие най- после !!!
07:51 02.09.2026