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ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

2 Септември, 2026 07:04 387 5

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  • избори за президент

Документите ще се приемат до 17 ч. на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.
Документите ще се приемат до 17 ч. на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември, информират от Нова телевизия.
Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Коку ли пари дават да се кандидатираш? Че зема да сбера некой подпис тука у Жабокрът, ако не стигнат по Гирчевци и Багренци че мина и после че раздам парите на ората барем да има ефект.

    07:25 02.09.2026

  • 3 ПОРЕДНИЯ ЦИРК

    0 1 Отговор
    Българите са отвратени от политическата класа.

    Коментиран от #5

    07:25 02.09.2026

  • 4 Луна президент

    0 0 Отговор
    Всички очакват кое магаре ще бъде издигнато за тиквен кандидат този път. След грандиозния олимпийски конгрес на герб ще е нещо екзотично, като кандидатът за кмет на София.

    07:40 02.09.2026

  • 5 Ахааа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПОРЕДНИЯ ЦИРК":

    Българите наистина са отвратени от досегашната, доскоро управляваща класа, то не бяха безпринципни сглобки в името на власта! ГЕРБ - ДПС + ПП- ДБ + БСП + ИТН и разни други скрити и явни патерици, които вкупом ограбиха България! Слава Богу, вече имаме нов вид управление, дано да е за доброто на Родината! Скоро ще има нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и ще очакваме справедливост и възмездие най- после !!!

    07:51 02.09.2026

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