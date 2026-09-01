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Панев: Ако българинът бъде ударен по джоба, ще избере Гюров за президент

Панев: Ако българинът бъде ударен по джоба, ще избере Гюров за президент

1 Септември, 2026 22:54 657 34

  • владислав панев-
  • илияна йотова-
  • бсп-
  • андрей гюров

Според депутата страната ни не е готова за задаващата се икономическа криза

Панев: Ако българинът бъде ударен по джоба, ще избере Гюров за президент - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ясно е кои двама кандидати ще бъдат на балотаж - Йотова и Гюров. Нещата изглеждат ясни. Това кой друг ще се кандидатира оттук нататък и кой си е издигнал кандидатурата предишната седмица, няма никакво значение. Ясно е, че Илияна Йотова има преднина към момента, но сме били свидетели на доста президентски кампании с неочакван край. Това каза депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев в студиото на "Денят ON AIR".

Като пример той посочи Петър Стоянов през 2001 година.

"Ситуацията беше коренно различна, но отново е показателно за това, че българинът не обича да поставя всичките си яйца в една кошница. Аз идвам от инвестиционния бранш - не може да залагаш всичко на черно или червено. Българинът е доказал в поредица от президентски избори, че това може да го прави и заради това смятам, че кампанията не е приключила. Не е ясно кой ще бъде избран на балотаж. Има още неща, които да се случват до 1 ноември", допълни Панев в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Неадекватни ходове" и опасения за бюджета

По думите му българите са свидетели на "неадекватни ходове" в здравеопазването.

"Виждаме какво се случва с бюджета. Днес беше обявено, че 3 млрд. евро вече е бюджетният дефицит към края на август, а ние влизаме в международна икономическа криза. Цялата тази ситуация и неадекватна финансова политика на правителството на Румен Радев може да доведе до промени. Радев не беше познат през 2016 година, когато се кандидатира за първи път. Тогава партията, която го подкрепи - БСП, беше в дълбока позиция", припомни гостът.

"Ще подкрепим Андрей Гюров"

"Нито една партия не може да заяви подкрепа за кандидат за президент, преди той да се е кандидатирал. Гюров и Кандев се кандидатираха днес в 10 ч. Ясно е, че и ние имаме процедури, които трябва да довършим, за да подкрепим съответния кандидат. Не съм чувал други гласове в партията, които да смятат нещо различно от това да подкрепим Гюров. Така че решението е пределно ясно - ние ще подкрепим Андрей Гюров, това не е театрално", категоричен е Панев.

Той смята, че президентската институция има нужда от финансист като Гюров.

"Икономическата криза, която ще настъпи, е международна, но заради поредица от правителства страната ни не е готова за нея. Гюров се отличава с това - със способностите си. Президентските избори са важни. И тези двама кандидати могат да разширят ветрилото и отвъд ПП-ДБ. Не знам кой би си помислил, че Гюров няма да бъде подкрепен от ПП-ДБ. Той има качествата да събере доста повече вот, отколкото привържениците на ПП-ДБ", добави депутатът.

"Ако българинът бъде ударен по джоба, най-логичното е финансист да бъде избран за президент на РБ, още повече такъв, който би могъл да налага вето на сегашното правителство. Президентът въобще не е без роля. Това не е длъжност, която е изпразнена от съдържание. И не е наша работа да преговаряме с други партии за подкрепа на независим кандидат за президент. Ако ние продължим да харчим пари с бесни темпове, ще се окаже, че няма да можем да посрещнем следващата криза и тогава идва най-тежкото", подчерта Владислав Панев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слушайте го

    15 5 Отговор
    този. Първи си направи селфи с Пеевски и година по-късно всички се надпреварваха за снимка с Шиши. Има много повече акъл, отколкото изглежда.

    22:56 01.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    16 4 Отговор
    Зеленият милионер ръси мозък

    22:56 01.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Гюров е слуга на Ционистите.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.От банкер милост не чакайте

    22:56 01.09.2026

  • 4 Сорос

    24 2 Отговор
    И Панев е мое момче

    22:57 01.09.2026

  • 5 Смешки

    25 2 Отговор
    Никога Гюро

    22:59 01.09.2026

  • 6 По-добре лудото Христаки

    13 6 Отговор
    отколкото украинците Гюро и Идиотовица!

    23:00 01.09.2026

  • 7 Анонимен

    21 3 Отговор
    Гюров би обявил мобилизация, още преди да са му наредили или да е ескалирала войната. Хората може да са бедни, ама не са самоубийци.

    23:02 01.09.2026

  • 8 Ама

    24 3 Отговор
    Защо да избира Гюро за президент за да продължи да сключва антибългарски договори с нацистите в Украйна за да прави Прайдове или да финансира нови петроханци и т. н., защо?

    23:02 01.09.2026

  • 9 Пич

    3 4 Отговор
    Олеле майко, пак с пари ни изнудват!!!
    Набързо ще ви кажа, че за незначителниците Гюро и Йотова не трябва да ви пука, защото те никога няма да направя нищо за вас, защото нито им пука за вас, нито имат правомощия!!
    Интересувате ги единствено като донори на президентска власт!!!
    С военния глупак и дъртите комунисти от ДС ще трябва да се справите!!!
    Аре чао, че аз си имам почивки да си почивам, и живот да си живея!!!

    23:02 01.09.2026

  • 10 тоз и той

    17 2 Отговор
    българина колкото и да го биете по джоба няма да избере гяуров за президент !!!

    23:03 01.09.2026

  • 11 ТИ ИДИ...

    11 1 Отговор
    ....ОТ
    ЛИ СИ????
    НИКОЙ НЯМА ДА ИЗБЕРЕ НАВЕДЕНИЯ ПРЕД НАРКОМАНА ФАШИСТ
    ОЛИГО...
    ..ФРЕН.

    23:06 01.09.2026

  • 12 Мхм

    14 3 Отговор
    Днес по медиите се появиха с изпечени костюми гюров и кандев, здрависват се. Те се от дб/дсб. Това е сектата на костовистите от седмия ден. За тези, които са забравили кой е иван костов - това е разрушителят на българската икономика, автор на най-голямата национална катастрофа в България. Приемник на костов в борисов - унищожителят на българския лев.

    23:06 01.09.2026

  • 13 нннн

    15 3 Отговор
    РозАви мечти и сънища. Гюро ще се класира след третото място. Не го виждам даже с бронзов медал.

    23:06 01.09.2026

  • 14 Глупости на търкалета

    17 3 Отговор
    За Гюров само болен човек може да гласува. Никакъв шанс няма за никакъв балотаж. Само балона му надувате на тва пишлеме и не ми е ясно защо. Защото Сорос и "Америка за България" ли ви плаща или просто не сте си у ред..

    23:06 01.09.2026

  • 15 Гост

    3 2 Отговор
    А ако бръкнат в г—а на този за кого ли ще гласувам?

    23:07 01.09.2026

  • 16 провинциалист

    10 5 Отговор
    Алоууу, българинът БЕШЕ ударен по джоба. Тия от отбора на Гюров му натресоха еврото.

    Коментиран от #19

    23:07 01.09.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    8 6 Отговор
    Гюро е украинският кандидат и нацистите е бивша украйна ще го финансират мощно!
    Българите помним, че Гюро изнесе хазната на България в бивша украйна и остави държавата без пари!

    23:08 01.09.2026

  • 18 провинциалист

    5 4 Отговор
    Гюров ще прави ли предизборна кампания или ще прави "прайд"?

    23:09 01.09.2026

  • 19 Венци

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    Объркало си се, ЕВРОТО ни го натресоха вожда ти Тиквата и корумпето Водопада. Банкянкия простак е толкова тъ п, че дори се хвалеше с това, че го е въвел.

    23:10 01.09.2026

  • 20 Не се излагай бре

    3 3 Отговор
    Дори Лупи ще е пред този мургав смотлю.

    23:11 01.09.2026

  • 21 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 1 Отговор
    Ако българинът избере Гюров за президент, бъде ударен от Кандев по мугромилиционерски.

    23:11 01.09.2026

  • 22 Панев е прав

    0 0 Отговор
    Цените хвърчат ,инфлацията е галопираща ,Радев вдигна всички цени за 4 месеца ,бюджетния дефицит само за 1 месец е 3 млрд.евро. Пиара на ПБ на Радев - бившият Европейски депутат Николай Бареков е публикувал че Йотова ще е първа на 1-ия тур с малка преднина пред Гюров ,но ако Борисов подкрепял на 2-ия Гюров това нямало да бъде от полза за него. Аз мисля че не е прав. Откъде е сигурен че на балотажа ще са Йотова и Гюров? Може да са Гюров с Радостин Василев например.

    23:11 01.09.2026

  • 23 дьоика

    3 1 Отговор
    ПП и ДБ колхозник, глупак Гюро да си го вземаш във вас. Цялата ви групичка педофили само се оглеждате кой да вземе да ви храни на софрата. Този глупак Гюро отиде и подписа с фашистите в Украйна да им бил помагал, ама да платят българите от джоба си??? Нещо не сте познали. Вашата жълтопаветна измет никои не иска и да я чува. Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Освен да ви върти Шишко в скута си и Винету от Банкя да го перете, за друго нищо не ставате. Няма да гласуваме за педофили.

    23:12 01.09.2026

  • 24 Абе я си гледай свинята

    4 3 Отговор
    Минал той Гюров покай "финансист" То кухо колкото трудно можеш да намериш, взели видиш ли ореол да му слагат

    23:15 01.09.2026

  • 25 Милен

    3 0 Отговор
    ,,Ако българинът бъде ударен по джоба". Е па не мога да разбера какво точно на предвид има този чиляк. Ние сме си ударени у джоба и от преди. Този да каже що се налага да плащаме данъци на данъци, и това не е от сегашното правителство?

    23:16 01.09.2026

  • 26 Автор

    3 4 Отговор
    Нали Гюров ни докара този хал. За година и половина цените 2.5 повишени

    Добре ни удари по джоба Гюров вече

    23:17 01.09.2026

  • 27 Груба матиполация

    1 0 Отговор
    По по най по

    23:18 01.09.2026

  • 28 Петруханска кифла "педофилка"

    1 3 Отговор
    Пуснали у Кауфланд в негова чест бил казал Стоичков

    23:18 01.09.2026

  • 29 Изумен

    2 5 Отговор
    Днес цял ден проследих публичните групи в социалните мрежи и публикациите на националните телевизии и медик като Дарик. Учуден съм от подкрепата за Гюров като положителните оценки а също и мнения и коментари са в пъти повече за Гюров. Изумен съм къде е подкрепата за Йотова и на какво се надява! В съпоставка има публикации за учредяване на структура на ПБ на Радев в Аксаково и няколко други населени места и оценките и коментарите на гражданите са зловещи и покъртителни. Не зная ,може Йотова наистина също да има подкрепа от индивиди които са полуграмотни и не ползват социални мрежи или да разчита на електронното гласуване да й се прехвърлят гласове фантоми. Но като следя форуми и дискусии най вероятен е евентуален балотаж Гюров - Радостин Василев или Гюров и евентуален кандидат на Възраждане!

    23:19 01.09.2026

  • 30 Джоба

    3 1 Отговор
    Че те не го ли удариха вече? Винетки, такси, глоби, данъци, гражданска, пенсионни фондове?

    23:19 01.09.2026

  • 31 опа

    2 1 Отговор
    комунягите квичът
    значи всичко е наред

    23:19 01.09.2026

  • 32 Как бихте се чувствали ако

    2 0 Отговор
    Съседите под вас при над 30 градуса готвят на терасата лепнещо варено пиле в единадесет дванадесет часа вечерта без да са остъклили без навес без нищо просто така си готвят винаги.

    23:19 01.09.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор
    Ще направят услуга на Радев!

    23:20 01.09.2026

  • 34 Гюров е ясен че не става за нищо

    0 0 Отговор
    А там другият Кандев ми стига че фамилията му завършва на "ев". Слагам им х

    23:24 01.09.2026

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