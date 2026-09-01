Панев: Ако българинът бъде ударен по джоба, ще избере Гюров за президент

Ясно е кои двама кандидати ще бъдат на балотаж - Йотова и Гюров. Нещата изглеждат ясни. Това кой друг ще се кандидатира оттук нататък и кой си е издигнал кандидатурата предишната седмица, няма никакво значение. Ясно е, че Илияна Йотова има преднина към момента, но сме били свидетели на доста президентски кампании с неочакван край. Това каза депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев в студиото на "Денят ON AIR".
Като пример той посочи Петър Стоянов през 2001 година.
"Ситуацията беше коренно различна, но отново е показателно за това, че българинът не обича да поставя всичките си яйца в една кошница. Аз идвам от инвестиционния бранш - не може да залагаш всичко на черно или червено. Българинът е доказал в поредица от президентски избори, че това може да го прави и заради това смятам, че кампанията не е приключила. Не е ясно кой ще бъде избран на балотаж. Има още неща, които да се случват до 1 ноември", допълни Панев в ефира на Bulgaria ON AIR.
"Неадекватни ходове" и опасения за бюджета
По думите му българите са свидетели на "неадекватни ходове" в здравеопазването.
"Виждаме какво се случва с бюджета. Днес беше обявено, че 3 млрд. евро вече е бюджетният дефицит към края на август, а ние влизаме в международна икономическа криза. Цялата тази ситуация и неадекватна финансова политика на правителството на Румен Радев може да доведе до промени. Радев не беше познат през 2016 година, когато се кандидатира за първи път. Тогава партията, която го подкрепи - БСП, беше в дълбока позиция", припомни гостът.
"Ще подкрепим Андрей Гюров"
"Нито една партия не може да заяви подкрепа за кандидат за президент, преди той да се е кандидатирал. Гюров и Кандев се кандидатираха днес в 10 ч. Ясно е, че и ние имаме процедури, които трябва да довършим, за да подкрепим съответния кандидат. Не съм чувал други гласове в партията, които да смятат нещо различно от това да подкрепим Гюров. Така че решението е пределно ясно - ние ще подкрепим Андрей Гюров, това не е театрално", категоричен е Панев.
Той смята, че президентската институция има нужда от финансист като Гюров.
"Икономическата криза, която ще настъпи, е международна, но заради поредица от правителства страната ни не е готова за нея. Гюров се отличава с това - със способностите си. Президентските избори са важни. И тези двама кандидати могат да разширят ветрилото и отвъд ПП-ДБ. Не знам кой би си помислил, че Гюров няма да бъде подкрепен от ПП-ДБ. Той има качествата да събере доста повече вот, отколкото привържениците на ПП-ДБ", добави депутатът.
"Ако българинът бъде ударен по джоба, най-логичното е финансист да бъде избран за президент на РБ, още повече такъв, който би могъл да налага вето на сегашното правителство. Президентът въобще не е без роля. Това не е длъжност, която е изпразнена от съдържание. И не е наша работа да преговаряме с други партии за подкрепа на независим кандидат за президент. Ако ние продължим да харчим пари с бесни темпове, ще се окаже, че няма да можем да посрещнем следващата криза и тогава идва най-тежкото", подчерта Владислав Панев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слушайте го
22:56 01.09.2026
2 Красимир Петров
22:56 01.09.2026
3 Последния Софиянец
22:56 01.09.2026
4 Сорос
22:57 01.09.2026
5 Смешки
22:59 01.09.2026
6 По-добре лудото Христаки
23:00 01.09.2026
7 Анонимен
23:02 01.09.2026
8 Ама
23:02 01.09.2026
9 Пич
Набързо ще ви кажа, че за незначителниците Гюро и Йотова не трябва да ви пука, защото те никога няма да направя нищо за вас, защото нито им пука за вас, нито имат правомощия!!
Интересувате ги единствено като донори на президентска власт!!!
С военния глупак и дъртите комунисти от ДС ще трябва да се справите!!!
Аре чао, че аз си имам почивки да си почивам, и живот да си живея!!!
23:02 01.09.2026
10 тоз и той
23:03 01.09.2026
11 ТИ ИДИ...
ЛИ СИ????
НИКОЙ НЯМА ДА ИЗБЕРЕ НАВЕДЕНИЯ ПРЕД НАРКОМАНА ФАШИСТ
ОЛИГО...
..ФРЕН.
23:06 01.09.2026
12 Мхм
23:06 01.09.2026
13 нннн
23:06 01.09.2026
14 Глупости на търкалета
23:06 01.09.2026
15 Гост
23:07 01.09.2026
16 провинциалист
Коментиран от #19
23:07 01.09.2026
17 Мдаа!🤔
Българите помним, че Гюро изнесе хазната на България в бивша украйна и остави държавата без пари!
23:08 01.09.2026
18 провинциалист
23:09 01.09.2026
19 Венци
До коментар #16 от "провинциалист":Объркало си се, ЕВРОТО ни го натресоха вожда ти Тиквата и корумпето Водопада. Банкянкия простак е толкова тъ п, че дори се хвалеше с това, че го е въвел.
23:10 01.09.2026
20 Не се излагай бре
23:11 01.09.2026
21 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
23:11 01.09.2026
22 Панев е прав
23:11 01.09.2026
23 дьоика
23:12 01.09.2026
24 Абе я си гледай свинята
23:15 01.09.2026
25 Милен
23:16 01.09.2026
26 Автор
Добре ни удари по джоба Гюров вече
23:17 01.09.2026
27 Груба матиполация
23:18 01.09.2026
28 Петруханска кифла "педофилка"
23:18 01.09.2026
29 Изумен
23:19 01.09.2026
30 Джоба
23:19 01.09.2026
31 опа
значи всичко е наред
23:19 01.09.2026
32 Как бихте се чувствали ако
23:19 01.09.2026
33 Дзак
23:20 01.09.2026
34 Гюров е ясен че не става за нищо
23:24 01.09.2026