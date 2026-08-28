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Доц. Стоянка Балова: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро

Доц. Стоянка Балова: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро

28 Август, 2026 13:08 414 16

  • стоянка балова-
  • цик-
  • ремонт-
  • машини за гласуване

Консултациите за състава на районните избирателни комисии вече са започнали, като се очаква те да бъдат назначени до 4 септември.

Доц. Стоянка Балова: Ремонтът на машините за президентските избори ще струва около 10 млн. евро - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Подготовката за президентските избори навлиза в решителна фаза. Обществената поръчка за ремонт на машините за гласуване вече е обявена, като стойността ѝ е около 10 млн. евро. Общата сметка за изборите надхвърля 117 млн. евро. Това каза доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК, цитирана от "Фокус".

По думите ѝ високата стойност за вота се дължи и на факта, че президентските избори се провеждат в два тура, което увеличава разходите за хората, ангажирани в изборния процес.

"Имаме доста по-голяма сума за наетите в изборния процес за секционни избиратели, комисия районни, сътрудници. А и, както вече стана ясно от предходните дни, планираме, имаме пусната обществена поръчка за ремонт на всички машини, с които държавата разполага, тъй като до момента такъв ремонт не е осъществяван. През 2024 година изтекла гаранцията на машините, така че е необходимо, освен профилактика, да се извърши и по-голям ремонт“,обясни доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

От ЦИК уточняват, че машините, които са били използвани на предходни избори, не са били ремонтирани. При установяване на дефект те просто са били изваждани от изборния процес. На последните избори са били налични близо 9400 изправни машини.

"Не, не е правена профилактика и ремонт. Те са били машините, които са дефектирали в изборния процес, просто са били изваждани от изборния процес. На предходните избори сме разполагали с близо 9400 машини, които са били изправни и се е гласувало с тях.“

Самата обществена поръчка за ремонта е на стойност около 10 млн. евро. В сумата обаче не влиза само техническата поддръжка на машините, а и транспортът им, както и поддръжката в самия изборен ден.

"Около 10 милиона евро, като там е включен транспортът и поддръжката в самия изборен ден, не само ремонтът. Две обособени позиции са и, разбира се, инсталиране на демоверсии за обучителните машини и инсталиране на софтуера за гласуване.“

По думите ѝ причините за дефектите по машините вероятно са комплексни. Тя посочи, че те се съхраняват в охранявани складове, но при транспортирането им могат да възникнат механични повреди.

Предстои обществена поръчка и за хартията за машинното гласуване. Тя вече няма да се счита за бюлетина, а за контролна разписка. Балова обясни и какво се случва, ако машината не успее да откъсне разписката.

"Това, което е редно да знаят и гражданите, е, че тогава, когато машината не откъсне отреза, в този начин, ако започне процеса по принтиране на тази разписка, но тя не бива откъсната, гласът не се е зачел, така че ние имаме дебат в ЦИК, предстои след назначаването на районните комисии да вземем и методологически указания, как се процедира във всяка една хипотеза при откъсната бюлетина, неоткъсната, т.е. има ли право гражданинът да гласува отново или гласът му ще бъде зачетен и записан в флаш паметта.“

По думите ѝ окончателните указания ще бъдат приети от ЦИК.

По темата за разпределението на местата в изборните комисии Балова посочи, че Върховният административен съд е потвърдил правилността на методиката, приложена от ЦИК.

Консултациите за състава на районните избирателни комисии вече са започнали, като се очаква те да бъдат назначени до 4 септември. Според Балова новите промени в Изборния кодекс дават възможност за по-сериозно обучение на членовете на секционните комисии. Председателите и секретарите ще трябва задължително да преминат обучение и да получат сертификат.

"Първото, което имаме съгласие в комисията, е, че задължително трябва да възприемем нов подход, в който да има лице в лице обучението, и като няма нищо по-ценно живия контакт, тогава, когато и комисията имат възможност да питат по определени казуси и наистина смятаме, че ще бъде по-ефективно.“

Обученията ще започнат след назначаването на районните избирателни комисии- до 4 септември. За добре представилите се секционни комисии отново ще има финансов стимул.

"Вчера взехме това решение за възнагражденията на районните избирателни комисии, на секционните, съответно на техническите сътрудници към районните. Има стимул от 15 евро тогава, когато секцията е безупречна.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Ще им лепят лепенки START вместо старите ЗАПУСК.

    13:11 28.08.2026

  • 2 Добре е

    5 0 Отговор
    не е като някой договори с Тулция

    13:13 28.08.2026

  • 3 Стига крадахте бе

    9 0 Отговор
    Стига бе ееей 👽

    13:15 28.08.2026

  • 4 Професора

    10 0 Отговор
    Доцентката да ми се яви на устен изпит - веднага. ако го издържи, минава на практически

    13:15 28.08.2026

  • 5 АБЕ

    8 0 Отговор
    За децата ще продължаваме да събираме капачки и кенчета....

    13:17 28.08.2026

  • 6 прецидент

    9 0 Отговор
    Доцент с вид на Мама Сан !!Не е нормалко в старана с 6 мил. народ да Има 3200 професори и над 6 хил. доценти ,а образованието ни да е на под нивото на Африка !!

    13:18 28.08.2026

  • 7 Ремонт на ремонтите

    9 0 Отговор
    Кой ще лапне обществената поръчка.
    Моят лаптоп работи вече 15 години без проблем.

    13:18 28.08.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    За лъжи за фалшификации за диктат пари има а за тези работещите нямаааа оставка наглеци Изхвърлете счупените мадуровки незабавно не на измамите и сте безнаказани

    13:19 28.08.2026

  • 9 БСТ

    7 0 Отговор
    Много крадене много нещо , какво ще му ремонтират на тъпия принтер ?

    13:21 28.08.2026

  • 10 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Тези престъпници десет милиона ги нямат за нищо ! Това ако не е грабеж,кражба,престъпление и тн здраве му кажи ! Румен и неговото ОПГ ПБ ще напълнят яко гушите,явно са му малко тези от Боташ.

    13:21 28.08.2026

  • 11 Луд

    4 0 Отговор
    Кои ги е купил да плати тези милиони за ремонти ,Човек си купи лека кола за 12хиляди евро и получава гаранция 8год или 100,000км.Каква е била гаранцията за тези боклуци със които няма и 5 гласувания.Все схеми за кражби на Българският народ.Няма друго освен схеми и надути наели мутреси измамнички.

    13:23 28.08.2026

  • 12 Доцент

    2 0 Отговор
    Стойка ще я въртя само назаднастойка, за да усеща че ще се разцепи, но да се ядосва, че не го вижда!

    13:23 28.08.2026

  • 13 Варна

    3 0 Отговор
    Доцента по Орално право явно добре се справя щом е на такава дебела хранилка.

    13:24 28.08.2026

  • 14 3553

    0 0 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА - народна мъдрост

    13:29 28.08.2026

  • 15 Иван

    1 0 Отговор
    Купуваме после ремонтираме той сигурно ремонта е по скъп от самите машини ама при нас е така виж за деца и пенсии темата е много сложна по добре нищо не казвайте за да не ядосвате малкото останали българи

    13:30 28.08.2026

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Освен, че са основание за съмнения в неподправеността на вота, тези машини оскъпяват изборите и ни пилеят парите.

    13:36 28.08.2026

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