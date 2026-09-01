Важните новини във ФАКТИ на 01.09.2026 г.

25 кандидати за четири места във ВСС: Силно присъствие на върха и само един прокурор от районно ниво

Петима прокурори от Върховната касационна прокуратура, осем от апелативните прокуратури, седем от окръжните структури, трима от Софийската градска прокуратура, един военен и един прокурор от районна прокуратура влизат в надпреварата за четирите места от професионалната квота във Висшия съдебен съвет.

Бюджетният дефицит достигa 3 млрд. евро към края на август

Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 млрд. евро към края на август, показва прогнозата на министерството на финансите. Това са 2,6% от БВП като същото съотношение е било и през миналата година по-това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5 на сто, съобщи БНТ.



Приходите към края на август сега са над 30 млрд. евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година.

Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

Изборът на подфонд за така наречената втора пенсия започва от днес и ще продължи до края на ноември. Осигурените ще могат да правят промени в избора си веднъж годишно, а всеки, който не е заявил желанието си, ще бъде разпределен служебно според възрастта си, съобщава БНТ.

Свиват мащаба на Националната детска болница

Държавата предприема първи конкретни стъпки за рестартиране на процеса по изграждането на Националната детска болница. Това заяви здравният министър Катя Ивкова след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница.

Смениха ръководството на компанията за Националната детска болница

„Здравната инвестиционна компания за детска болница“ е с изцяло ново ръководство. Това е поредна кадрова промяна, предприета от здравния министър Катя Ивкова, съобщава NOVA. Държавното дружество е отговорно за реализацията на проекта за изграждане на Национална детска болница.