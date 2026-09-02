2 септември 1947 г. Ражда се Димитровград

На 2 септември 1947 г. е основан град Димитровград. Първият социалистически град на България е замислен грандиозно като инфраструктура и градоустройство. Началото му е поставено на 10 май 1947 г.
Градът е построен от 50 000 бригадири, които пристигат от 963 български градове и села. Част от тях стават жители на новия град. От 1948 до 1950 г. младежите работят в самостоятелната бригада „Млада гвардия”. Девизът на бригадирите, изграждащи Димитровград е: „Ние изграждаме града, градът изгражда нас!”
Официално Димитровград е основан на 2 септември с указ на тогавашния министър-председател и лидер на БКП Георги Димитров, като се обединяват селата Раковски, Мариино и Черноконево. За изграждането му е сформирано младежко бригадирско движение, в което младежи от цялата страна работят безплатно.
Бригадирите построяват десетки жилища, химически заводи, фабриката „Вулкан“, азотно-торовия завод, пътната мрежа на днешната община Димитровград, както и обекти в цялата страна: пътя през прохода Хаинбоаз, железопътни линии (Ловеч – Троян, Перник – Волуяк, Самуил – Силистра), язовирите „Александър Стамболийски“, „Георги Димитров“ и др.
Най-древните предмети плод на човешката дейност в Димитровград са открити в пещерата „Дядо Паньовата дупка” в местността Габера. Специалистите датират обработените кремъчни острия от времето на палеолита (40 хил. г. пр. Хр.), припомня dimitrovgrad.bg.
Благоприятните климатични условия и плодородната почва около реките Марица и Меричлерска са привличали хората и през античността. За това свидетелстват намерените множество керамични материали и находки от землището на Димитровград.
Най-вероятно през късната античност е била построена и крепостта в м. Калето или Дурхана, която се отъждествява с Блесна или Блисимос. В пределите на Българското ханство тя била включена след победоносните походи на хан Крум (802-814) срещу Византийската империя. Истински разцвет Блесна изживяла по време на византийското владичество ХІ-ХІІ в., когато се превърнала в голям духовен и военен център.
Средновековните летописци свързват името на града с ІІІ кръстоносен поход начело с германския император Фридрих І Барбароса през 1189 г. и победните походи на цар Калоян през 1202 г. в Тракия. За последен път името на Блесна се споменава в изворите, заради братът на пленения от българите император Балдуин Фландърски – Анри. Той нахлува през 1206 г. в Тракия и превзема крепостта, която преди това била изоставена от жителите и защитниците си. Каква е била точната съдба на укрепителното съоръжение след това - не е известно. Археологическите материали свидетелстват, че животът около него е продължил и след това.
След завладяването на Тракия от османските турци, районът около Димитровград попада в т.нар. Румелийски вилает.
Най-голямото от трите села, с. Раковски, е известно в османските регистри и пътеписи от ХVІ-ХІХ в., с името Каяджик (на турски „кая” е скала, камък). През 1906 г. селището е преименувано на Каменец, а през 1925 г. на Раковски.
В писмените извори от ХVІІ-ХІХ в. с. Марийно е известно с името Кокарджа (в буквален превод от турски „пор”). През 1897 г. селището е преименувано на Марийно в чест на княгиня Мария Луиза, съпруга на княз Фердинанд, която се включва в акцията за подпомагане на пострадалото от наводнение население като дарява 1000 златни лева.
Легендата разказва, че на мястото на с.Черноконево, е съществувало старо селище, наречено Черничево. Чума прогонва неговите жители и по време на турското завоевание тук идват преселници турци. През ХVІІ в. турците са прогонени, жителите на някогашното Черничево се завръщат и именуват селото си Караатли, т.к. техният предводител яздел черен кон - на турски „кара ат”. През 1906 г. селото е преименувано на Черноконево. Селото е известно още като „Малкия Батак”, заради кървавите събития от по време на Руско-турската освободителна война, когато е напълно разрушено от турците, а населението е подложено на безогледна сеч.
Основен поминък на населението е земеделието. В края на ХІХ-началото на ХХ век особено развитие получава зеленчукопроизводството. Част от местното население се занимава със салджийство (превоз на стоки по р.Марица), а друга с вараджийство (производство на вар). През 1873 г. е прокарана Баронхиршовата железница, която минава през село Каяджик. Гарата дава тласък на развитието на селото и го превръща в център на търговията.
През 1895 г. се поставя началото на въгледобива в региона. В годините между двете световни война в Маришкия каменовъглен басейн са построени две топлоелектрически централи – ТЕЦ „Вулкан” и ТЕЦ „Марица 1”, които поставят началото на електропроизводството и електрификацията в Южна България.
В село Раковски е открита Консервна фабрика и започва строителство на голям циментов завод между селата Марийно и Черноконево. Така започва оформянето на крупен индустриален район, което предвещава изграждането на градско селище с голямо значение за страната. Неслучайно през 1946 г. е взето правителствено решение първият български завод за изкуствени торове да бъде построен именно в землището на с. Раковски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахахаха
Коментиран от #2, #18
07:02 02.09.2020
2 хихихихииии
До коментар #1 от "хахахахаха":А и тоя тето го е правил е бил с бая голям, а не като тебе с отрязан.
Коментиран от #6
07:11 02.09.2020
3 майстор
07:22 02.09.2020
4 ИВАН
07:28 02.09.2020
5 Бухахаххахаха
07:28 02.09.2020
6 Gost
До коментар #2 от "хихихихииии":Той затова мисли от е......ната, т.е. от пасивната страна.
07:48 02.09.2020
7 ура а а а
комсомолците на стража бдят,
пионери, пионери, нас ни чака, ...
07:55 02.09.2020
8 Димитър
Сега едни хора с евро пари строят магистралки. На година по 5 км. А когато най-накрая ги завършат- започват да ги ремнотират.
Погледнете какво са построили лошите комунисти и без евро средства! Статията, статията четете и вижте какво е построено и за колко време! Не цъкайте минуси като изоглавени, защото истината си остава истина, а промитият мозък си остава промит.
Коментиран от #9, #12, #14, #16, #17
07:57 02.09.2020
9 Иван
До коментар #8 от "Димитър":Минуси може да ти цъкне само някой нежен софииски протестър от сороско НПО. Понеже знаят само дс ришат срещу заплащане
08:04 02.09.2020
10 БКП
08:04 02.09.2020
11 Модерен поет
08:41 02.09.2020
12 Мислещ 13
До коментар #8 от "Димитър":Израждането на социалистите и техните идеи не става през 1947, а когато мижатурките с каскети изпълзяват от дупките си с самочувствието на всезнаещи.
08:44 02.09.2020
13 кастроли
08:56 02.09.2020
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Електрошок
Коментиран от #19, #25, #28
09:13 02.09.2020
16 гост
До коментар #8 от "Димитър":За забавянето на изграждането на инфраструктурата допринася и фактът, че първият градоустройствен план, дело на архитект Любен Тонев е отхвърлен. Причината е, че той предвижда създаването на самостоятелни еднофамилни къщи с дворове, което не се харесва на властите, тъй като този модел не е достатъчно „съветски“, а освен това не е разработен с планово задание. Новият план е изработен през 1951 година от архитект Петър Ташев и е предвижда изграждането на „компактен“ град – нещо типично за периода, стилово изцяло издържан в соцреализъм !!!!!!!! Хахаххахаххаха !!!! 51 година , ЧЕТИРИ ГОДИНИ след 47 тепърва се е появил ПЛАН за "великия" социалистически град , "строители " наакани !!!!
09:14 02.09.2020
17 какво да преценяваме
До коментар #8 от "Димитър":Робите построили град за без пари. Един строител вземаше пенсия 200 лв. по време на управлението на БСП.
Коментиран от #26
09:31 02.09.2020
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
До коментар #15 от "Електрошок":През "шейсетте" младежите на запад си купуваха нови коли и ходеха с тях на море в Испания и Италия , да не говорим за ЦВЕТНИ телевизори , магнетофони и другите по-дребни неща , а американските им връстници караха шосейни кръстосвачи по 5-6 метра с мотори по-големи от ЗИЛ и летяха на море на Хаваите , а нашите мечтаели за "безплатно общежитие" с баня и тоалетна на етажа и газирна вода по 1 ст !!!!! И да работят безплатно за партията !!! Боже опази , няма що да се чудим що сме на това дередже !!!
Коментиран от #21, #27, #31
11:11 02.09.2020
20 Роза
Коментиран от #22
12:01 02.09.2020
21 Електрошок
До коментар #19 от "гост":Боже прости му!Той не знае какво говори!Материализмът,дребната душица и корекомски мечти прозират зад всяка твоя дума!Ти нямаш свободен дух,а консуматорска програма.Не може да се каже,че си и духовно осакатен-просто си продукт на други времена!Не защитавам миналото като обществен строй,а хората,човеците,който тогава още не бяха заразени от днешните"ценности"!
12:29 02.09.2020
22 Електрошок
До коментар #20 от "Роза":Точно така!Системата започна да се изражда!Възход,разцвет и падение-такава е логиката в цялата човешка история!
12:40 02.09.2020
23 ха ха
Сигурно Димитров го е раждал...
14:41 02.09.2020
24 Гост
17:27 02.09.2020
25 Гост
До коментар #15 от "Електрошок":Я разлепи сега снимки на джебчийки. БХК веднага ще ти скочат, че сочиш с пръст.
17:30 02.09.2020
26 Гост
До коментар #17 от "какво да преценяваме":Ама бирата му беше по 70ст, а хляба по 30.
17:32 02.09.2020
27 Гост
До коментар #19 от "гост":Младежите в Америка водили ли са две световни войни на тяхна територия?
17:36 02.09.2020
28 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #15 от "Електрошок":Ех, какви времена бяха, а и какъв шоколад имаше тогава, от раз вдигаше самолета, а сегашният за нищо не го бива, а и слънцето как грееше - не като сегашното...
Това беше най-идиотският строй....Още помня блъсканицата пред американската палата на Пловдивския панаир за да се докопаш до.............. НАЙЛОНОВА ТОРБИЧКА.....Реалността за онова време е просто НЕОПИСУЕМА и на това разчитатe комунистическите гниди!!!
Коментиран от #29
19:25 02.09.2020
29 Електрошок
До коментар #28 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нещо не схващаш написаното,
но пък те напъва отвътре гузната съвест и затова се изказваш срещу "комунистическите гниди",чиито ибрикчия си бил,а сега си обърнал към днешните"гниди" полусферите.А аз с гордост мога да кажа,че бях един от малкото дисиденти по онова време.Три трудови книжки съм сменил,но никога не съм бил подлога!И понеже съм работил в различни градове,мога да кажа,че по онова време Димитровград беше уникален!Не случайно и Хрусчов го посети.Пеньо Пенев наистина не преувеличава-така беше!Срещу квартирата ми имаше работилница за пренавиване на ел. мотори,част от които стояха на тротоара,с купища меден проводник и нищо не изчезваше!И пак да кажа-говоря за нещо,което ти не си виждал или чувствал,а не за найлонови торбички!
Коментиран от #30
20:10 02.09.2020
30 Електрошок
До коментар #29 от "Електрошок":Хрушчов!!!
20:14 02.09.2020
31 Този коментар е премахнат от модератор.