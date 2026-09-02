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2 септември 1947 г. Ражда се Димитровград

2 септември 1947 г. Ражда се Димитровград

2 Септември, 2026 04:08 17 769 31

  • димитровград-
  • град

Бригадирите построяват десетки жилища, химически заводи, фабриката „Вулкан“, азотно-торовия завод, пътната мрежа на днешната община

2 септември 1947 г. Ражда се Димитровград - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 2 септември 1947 г. е основан град Димитровград. Първият социалистически град на България е замислен грандиозно като инфраструктура и градоустройство. Началото му е поставено на 10 май 1947 г.

Градът е построен от 50 000 бригадири, които пристигат от 963 български градове и села. Част от тях стават жители на новия град. От 1948 до 1950 г. младежите работят в самостоятелната бригада „Млада гвардия”. Девизът на бригадирите, изграждащи Димитровград е: „Ние изграждаме града, градът изгражда нас!”

Официално Димитровград е основан на 2 септември с указ на тогавашния министър-председател и лидер на БКП Георги Димитров, като се обединяват селата Раковски, Мариино и Черноконево. За изграждането му е сформирано младежко бригадирско движение, в което младежи от цялата страна работят безплатно.

Бригадирите построяват десетки жилища, химически заводи, фабриката „Вулкан“, азотно-торовия завод, пътната мрежа на днешната община Димитровград, както и обекти в цялата страна: пътя през прохода Хаинбоаз, железопътни линии (Ловеч – Троян, Перник – Волуяк, Самуил – Силистра), язовирите „Александър Стамболийски“, „Георги Димитров“ и др.

Най-древните предмети плод на човешката дейност в Димитровград са открити в пещерата „Дядо Паньовата дупка” в местността Габера. Специалистите датират обработените кремъчни острия от времето на палеолита (40 хил. г. пр. Хр.), припомня dimitrovgrad.bg.

Благоприятните климатични условия и плодородната почва около реките Марица и Меричлерска са привличали хората и през античността. За това свидетелстват намерените множество керамични материали и находки от землището на Димитровград.
Най-вероятно през късната античност е била построена и крепостта в м. Калето или Дурхана, която се отъждествява с Блесна или Блисимос. В пределите на Българското ханство тя била включена след победоносните походи на хан Крум (802-814) срещу Византийската империя. Истински разцвет Блесна изживяла по време на византийското владичество ХІ-ХІІ в., когато се превърнала в голям духовен и военен център.

Средновековните летописци свързват името на града с ІІІ кръстоносен поход начело с германския император Фридрих І Барбароса през 1189 г. и победните походи на цар Калоян през 1202 г. в Тракия. За последен път името на Блесна се споменава в изворите, заради братът на пленения от българите император Балдуин Фландърски – Анри. Той нахлува през 1206 г. в Тракия и превзема крепостта, която преди това била изоставена от жителите и защитниците си. Каква е била точната съдба на укрепителното съоръжение след това - не е известно. Археологическите материали свидетелстват, че животът около него е продължил и след това.

След завладяването на Тракия от османските турци, районът около Димитровград попада в т.нар. Румелийски вилает.
Най-голямото от трите села, с. Раковски, е известно в османските регистри и пътеписи от ХVІ-ХІХ в., с името Каяджик (на турски „кая” е скала, камък). През 1906 г. селището е преименувано на Каменец, а през 1925 г. на Раковски.

В писмените извори от ХVІІ-ХІХ в. с. Марийно е известно с името Кокарджа (в буквален превод от турски „пор”). През 1897 г. селището е преименувано на Марийно в чест на княгиня Мария Луиза, съпруга на княз Фердинанд, която се включва в акцията за подпомагане на пострадалото от наводнение население като дарява 1000 златни лева.
Легендата разказва, че на мястото на с.Черноконево, е съществувало старо селище, наречено Черничево. Чума прогонва неговите жители и по време на турското завоевание тук идват преселници турци. През ХVІІ в. турците са прогонени, жителите на някогашното Черничево се завръщат и именуват селото си Караатли, т.к. техният предводител яздел черен кон - на турски „кара ат”. През 1906 г. селото е преименувано на Черноконево. Селото е известно още като „Малкия Батак”, заради кървавите събития от по време на Руско-турската освободителна война, когато е напълно разрушено от турците, а населението е подложено на безогледна сеч.

Основен поминък на населението е земеделието. В края на ХІХ-началото на ХХ век особено развитие получава зеленчукопроизводството. Част от местното население се занимава със салджийство (превоз на стоки по р.Марица), а друга с вараджийство (производство на вар). През 1873 г. е прокарана Баронхиршовата железница, която минава през село Каяджик. Гарата дава тласък на развитието на селото и го превръща в център на търговията.

През 1895 г. се поставя началото на въгледобива в региона. В годините между двете световни война в Маришкия каменовъглен басейн са построени две топлоелектрически централи – ТЕЦ „Вулкан” и ТЕЦ „Марица 1”, които поставят началото на електропроизводството и електрификацията в Южна България.

В село Раковски е открита Консервна фабрика и започва строителство на голям циментов завод между селата Марийно и Черноконево. Така започва оформянето на крупен индустриален район, което предвещава изграждането на градско селище с голямо значение за страната. Неслучайно през 1946 г. е взето правителствено решение първият български завод за изкуствени торове да бъде построен именно в землището на с. Раковски.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахаха

    12 36 Отговор
    интересно коя ли го е родила тоя град ??? голямо е***е ще да е било за да роди цял град...

    Коментиран от #2, #18

    07:02 02.09.2020

  • 2 хихихихииии

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "хахахахаха":

    А и тоя тето го е правил е бил с бая голям, а не като тебе с отрязан.

    Коментиран от #6

    07:11 02.09.2020

  • 3 майстор

    19 4 Отговор
    "Бригадирите построяват десетки ХИЛЯДИ жилища, химически завоД, ЦИМЕНТОВИЯ ЗАВОД „Вулкан“, азотно-торовия завод И ХИМИЧЕСКИЯ ЗАВОД Е ЕДНО И СЪЩО,ЗАВОДЪТ Е ЕДИН!, пътната мрежа на днешната община."

    07:22 02.09.2020

  • 4 ИВАН

    68 8 Отговор
    Все пак браво на тогавашните хора, въпреки многото грешки, все пак са градили, а не са рушили както сега

    07:28 02.09.2020

  • 5 Бухахаххахаха

    10 25 Отговор
    Гошотарабаград

    07:28 02.09.2020

  • 6 Gost

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "хихихихииии":

    Той затова мисли от е......ната, т.е. от пасивната страна.

    07:48 02.09.2020

  • 7 ура а а а

    13 2 Отговор
    Комунистите родината изграждат,
    комсомолците на стража бдят,
    пионери, пионери, нас ни чака, ...

    07:55 02.09.2020

  • 8 Димитър

    59 7 Отговор
    Само преценете! От май 47-ма до септември същата година е ПОСРТОЕН ГРАД. Тоест за 4 месеца. И забележете, тоя град и до сега го има и живее.
    Сега едни хора с евро пари строят магистралки. На година по 5 км. А когато най-накрая ги завършат- започват да ги ремнотират.
    Погледнете какво са построили лошите комунисти и без евро средства! Статията, статията четете и вижте какво е построено и за колко време! Не цъкайте минуси като изоглавени, защото истината си остава истина, а промитият мозък си остава промит.

    Коментиран от #9, #12, #14, #16, #17

    07:57 02.09.2020

  • 9 Иван

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "Димитър":

    Минуси може да ти цъкне само някой нежен софииски протестър от сороско НПО. Понеже знаят само дс ришат срещу заплащане

    08:04 02.09.2020

  • 10 БКП

    18 5 Отговор
    Този град е едно от многото доказателства за способността на "режима" да създава смислени неща за хората.В момента града се асоциира с името на чалга-магнат и няма да се учудя ако скоро го прекръстят на Пайнерград.

    08:04 02.09.2020

  • 11 Модерен поет

    23 2 Отговор
    Аз пък свързвам Димитровград с името на поета с ватенка- Пеньо Пенев.

    08:41 02.09.2020

  • 12 Мислещ 13

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Димитър":

    Израждането на социалистите и техните идеи не става през 1947, а когато мижатурките с каскети изпълзяват от дупките си с самочувствието на всезнаещи.

    08:44 02.09.2020

  • 13 кастроли

    14 0 Отговор
    Преди се е строяло,а сега се ремонтира. Ремонт на ремонта. Асфалт не се яде!

    08:56 02.09.2020

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Електрошок

    30 2 Отговор
    Живях там през шейсетте години-беше уникален град с млади хора и особена атмосфера!Вечери центъра се изпълваше като на митинг!Театърът и кината бяха препълнени!Имаше два футболни отбора със стадиони.Всички желаещи да работят бяха осигурени с безплатни общежития!Появиха се първите автомати за газирана вода по 1ст.!?Престъпноста беше ниска,а на гарата имаше разлепени снимки на циганки-джепчийки!

    Коментиран от #19, #25, #28

    09:13 02.09.2020

  • 16 гост

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Димитър":

    За забавянето на изграждането на инфраструктурата допринася и фактът, че първият градоустройствен план, дело на архитект Любен Тонев е отхвърлен. Причината е, че той предвижда създаването на самостоятелни еднофамилни къщи с дворове, което не се харесва на властите, тъй като този модел не е достатъчно „съветски“, а освен това не е разработен с планово задание. Новият план е изработен през 1951 година от архитект Петър Ташев и е предвижда изграждането на „компактен“ град – нещо типично за периода, стилово изцяло издържан в соцреализъм !!!!!!!! Хахаххахаххаха !!!! 51 година , ЧЕТИРИ ГОДИНИ след 47 тепърва се е появил ПЛАН за "великия" социалистически град , "строители " наакани !!!!

    09:14 02.09.2020

  • 17 какво да преценяваме

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Димитър":

    Робите построили град за без пари. Един строител вземаше пенсия 200 лв. по време на управлението на БСП.

    Коментиран от #26

    09:31 02.09.2020

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гост

    10 14 Отговор

    До коментар #15 от "Електрошок":

    През "шейсетте" младежите на запад си купуваха нови коли и ходеха с тях на море в Испания и Италия , да не говорим за ЦВЕТНИ телевизори , магнетофони и другите по-дребни неща , а американските им връстници караха шосейни кръстосвачи по 5-6 метра с мотори по-големи от ЗИЛ и летяха на море на Хаваите , а нашите мечтаели за "безплатно общежитие" с баня и тоалетна на етажа и газирна вода по 1 ст !!!!! И да работят безплатно за партията !!! Боже опази , няма що да се чудим що сме на това дередже !!!

    Коментиран от #21, #27, #31

    11:11 02.09.2020

  • 20 Роза

    17 1 Отговор
    Димитровград е израз на ентусиазма на ония години да се възстановят разрушенията от войната и да се изгради нещо ново.В онези времена младежкият устрем и чист идеализъм са достойни за уважение.Но после номенклатурните хитреци яхнаха властта,почнаха да уреждат свои хора ,обезлюдиха селата с идиотското коопериране и от първоначалния ентусиазъм не остана нищо.

    Коментиран от #22

    12:01 02.09.2020

  • 21 Електрошок

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Боже прости му!Той не знае какво говори!Материализмът,дребната душица и корекомски мечти прозират зад всяка твоя дума!Ти нямаш свободен дух,а консуматорска програма.Не може да се каже,че си и духовно осакатен-просто си продукт на други времена!Не защитавам миналото като обществен строй,а хората,човеците,който тогава още не бяха заразени от днешните"ценности"!

    12:29 02.09.2020

  • 22 Електрошок

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Роза":

    Точно така!Системата започна да се изражда!Възход,разцвет и падение-такава е логиката в цялата човешка история!

    12:40 02.09.2020

  • 23 ха ха

    4 7 Отговор
    ражда се... от какво се ражда?
    Сигурно Димитров го е раждал...

    14:41 02.09.2020

  • 24 Гост

    7 0 Отговор
    И никой не се е оправдавал с предишни правителства, отпреди 30г. А сега е любим лаф на некадърниците.

    17:27 02.09.2020

  • 25 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Електрошок":

    Я разлепи сега снимки на джебчийки. БХК веднага ще ти скочат, че сочиш с пръст.

    17:30 02.09.2020

  • 26 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "какво да преценяваме":

    Ама бирата му беше по 70ст, а хляба по 30.

    17:32 02.09.2020

  • 27 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Младежите в Америка водили ли са две световни войни на тяхна територия?

    17:36 02.09.2020

  • 28 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 8 Отговор

    До коментар #15 от "Електрошок":

    Ех, какви времена бяха, а и какъв шоколад имаше тогава, от раз вдигаше самолета, а сегашният за нищо не го бива, а и слънцето как грееше - не като сегашното...
    Това беше най-идиотският строй....Още помня блъсканицата пред американската палата на Пловдивския панаир за да се докопаш до.............. НАЙЛОНОВА ТОРБИЧКА.....Реалността за онова време е просто НЕОПИСУЕМА и на това разчитатe комунистическите гниди!!!

    Коментиран от #29

    19:25 02.09.2020

  • 29 Електрошок

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Нещо не схващаш написаното,
    но пък те напъва отвътре гузната съвест и затова се изказваш срещу "комунистическите гниди",чиито ибрикчия си бил,а сега си обърнал към днешните"гниди" полусферите.А аз с гордост мога да кажа,че бях един от малкото дисиденти по онова време.Три трудови книжки съм сменил,но никога не съм бил подлога!И понеже съм работил в различни градове,мога да кажа,че по онова време Димитровград беше уникален!Не случайно и Хрусчов го посети.Пеньо Пенев наистина не преувеличава-така беше!Срещу квартирата ми имаше работилница за пренавиване на ел. мотори,част от които стояха на тротоара,с купища меден проводник и нищо не изчезваше!И пак да кажа-говоря за нещо,което ти не си виждал или чувствал,а не за найлонови торбички!

    Коментиран от #30

    20:10 02.09.2020

  • 30 Електрошок

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Електрошок":

    Хрушчов!!!

    20:14 02.09.2020

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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