ЦИК ще даде подробности за подготовката и провеждането на президентските избори

ЦИК ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщи БНТ.

От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17.00 ч. на 9 септември.

А за инициативните комитети – от 7 до 14 септември.