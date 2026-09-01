ЦИК ще даде подробности за подготовката и провеждането на президентските избори

ЦИК ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщи БНТ.
От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17.00 ч. на 9 септември.
А за инициативните комитети – от 7 до 14 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По добре
08:22 01.09.2026
2 Само питам
Пеевски,Данчо ментата,Доган и,и,и .......
08:27 01.09.2026
3 Въй
08:27 01.09.2026
4 раз
08:28 01.09.2026
5 Соц агенция "Деменция"
08:30 01.09.2026
6 таквизи ми работи
08:32 01.09.2026
7 Майк Алън Патън
Кой ще е конкурент на Йотова ?
Тези , които ИЗПРАХА Борисов и се прегърнаха с него ли ?
Или някакви анонимници , за които дори техните семейства няма да гласуват ?
Да не говорим за Борисов , който се УПЛАШИ и бързо развя БЕЛИЯ байряк !
08:43 01.09.2026
8 Пища ХУФнагел
Те и без това досега бяха д.упе и гащи , защо да не продължат ?
08:45 01.09.2026
9 Рефер
08:48 01.09.2026
10 в кратце
08:53 01.09.2026
11 Николай Копринков
Вече съм избран за вице на Йотова.
08:57 01.09.2026