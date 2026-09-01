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ЦИК ще даде подробности за подготовката и провеждането на президентските избори

ЦИК ще даде подробности за подготовката и провеждането на президентските избори

1 Септември, 2026 08:22 353 11

  • цик-
  • избори-
  • президент

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17.00 ч. на 9 септември

ЦИК ще даде подробности за подготовката и провеждането на президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщи БНТ.

От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17.00 ч. на 9 септември.

А за инициативните комитети – от 7 до 14 септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По добре

    3 0 Отговор
    да не дава. Всичко ни е ясно.

    08:22 01.09.2026

  • 2 Само питам

    1 1 Отговор
    Къде са:
    Пеевски,Данчо ментата,Доган и,и,и .......

    08:27 01.09.2026

  • 3 Въй

    1 0 Отговор
    ЦвИК ще даде подробности за милионите евраци.За харчене. Но няма да спомене,в чии джобове ще кацнат сумите,прибрани от сметките на работещите и пенсионерите.

    08:27 01.09.2026

  • 4 раз

    1 0 Отговор
    Трясъипрасъ.

    08:28 01.09.2026

  • 5 Соц агенция "Деменция"

    1 1 Отговор
    Изборите са ясни, обаче има много кандидати за второто място, да си премерят електоратите и някои други работи.

    08:30 01.09.2026

  • 6 таквизи ми работи

    1 0 Отговор
    Как чичко Тръмпов си финансира собственните си избирателни кампании в УСъА-то? С милионите си от неговите банкови сметки,а не от американския народ. Но в България си нямаме такива правила. Пред дулото на оръжието за харчене винаги са народните пари. И те така,българска работа!

    08:32 01.09.2026

  • 7 Майк Алън Патън

    0 1 Отговор
    Има ли смисъл да харчим толкова пари за избори , като резултатА е ясен и предрешен ?
    Кой ще е конкурент на Йотова ?
    Тези , които ИЗПРАХА Борисов и се прегърнаха с него ли ?
    Или някакви анонимници , за които дори техните семейства няма да гласуват ?
    Да не говорим за Борисов , който се УПЛАШИ и бързо развя БЕЛИЯ байряк !

    08:43 01.09.2026

  • 8 Пища ХУФнагел

    0 1 Отговор
    Мечтая си за двойката кандидати Бойко - Делян !
    Те и без това досега бяха д.упе и гащи , защо да не продължат ?

    08:45 01.09.2026

  • 9 Рефер

    1 0 Отговор
    Мадуровките готови ли са?

    08:48 01.09.2026

  • 10 в кратце

    1 0 Отговор
    ...до 17.00 ч. на 9-ти септември 44-та г. е била соцревалюцията българска.

    08:53 01.09.2026

  • 11 Николай Копринков

    1 0 Отговор
    Излишни хамалогии.
    Вече съм избран за вице на Йотова.

    08:57 01.09.2026

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