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Доставят нови 42 автобуса за основни линии в София през есента

Доставят нови 42 автобуса за основни линии в София през есента

2 Септември, 2026 16:45 541 4

  • автобуси-
  • линии-
  • софия

Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места

Доставят нови 42 автобуса за основни линии в София през есента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса за линии 94, 204 и 280. Автобусите ще бъдат доставени още през есента на тази година и ще обслужват едни от най-натоварените линии, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Целта е автобусите да бъдат доставени до ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване още тази есен.

Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен, информираха от Общината.

За нас е важно да увеличим капацитета на градския транспорт там, където хората имат най-голяма нужда от него, и едновременно с това да продължим с обновяването на автопарка. Затова търсим решения, които могат да дадат резултат още сега, докато подготвяме и големите доставки на нови превозни средства, каза зам.-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, цитиран от общинския пресцентър. Той увери, че Общината продължава с големите инвестиции в нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси за трайна промяна на качеството и надеждността на градския транспорт в София.

Планираме инвестиция от 367 млн. евро, осигурена чрез нов дългосрочен дълг на Столичната община, с която ще осигурим 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Ще бъдат обновени и 20 булеварда и главни улици, 400 000 кв. м тротоари и ще бъде модернизиран 10-километров релсов път, каза в началото на август зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.

При избора са поставени високи изисквания към техническото състояние и историята на превозните средства. Автобусите са предварително обслужени от оторизиран сервиз, а при доставката Столичната община ще извърши необходимите допълнителни проверки. Всеки автобус ще бъде придружен от пълна сервизна документация.

Закупуването на 42-те автобуса е част от цялостната стратегия на Столичната община за обновяване и развитие на градския транспорт. До края на годината се предвижда закупуването на още 13 употребявани туристически и 20 къси автобуса, с което общият брой на закупените употребявани автобуси ще достигне 75. Те ще позволят да бъде подобрено състоянието и надеждността на автобусния парк в краткосрочен план.

Паралелно с това Столичната община изпълнява и подготвя мащабна програма за обновяване на градския транспорт – 75 нови тролейбуса, 20 трамвайни мотриси и 50 електробуса вече са част от конкретните инвестиции в електротранспорта, а се предвижда и закупуването на още 200 нови автобуса. Целта е поетапно да бъдат изведени от експлоатация най-старите превозни средства и да се повишат капацитетът, надеждността, комфортът и достъпността на градския транспорт в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    3 1 Отговор
    НОВИТЕ АВТОБУСИ ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СА ПОД ОХРАНА ,ЗА ДА НЕ БЪДАТ НАЦАПАНИ КАТО НОВИТЕ МОТРИСИ ЗА МЕТРОТО.ПРИЯТНО ПЪТУВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОСЕТИЛИ СТОЛИЦАТА НИ.

    16:50 02.09.2026

  • 2 то само в софия хора живеят

    2 1 Отговор
    за провинцията нещо да се достави?

    Коментиран от #3

    17:01 02.09.2026

  • 3 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "то само в софия хора живеят":

    Бг Провинцията вече е негласно поделена между съседните нам държави...., та за туй всичко у Република София!

    17:18 02.09.2026

  • 4 Вай

    0 0 Отговор
    Нови влакове, автобуси,,бояджиите",не моат им НАСМОГНА!!!

    17:23 02.09.2026

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