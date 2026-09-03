Кошмар край Пазарджик: Маскирани мъже счупиха стъклото, рязаха косата на 23-годишна и я пребиха

Шокиращ случай на насилие край Пазарджик разказва 23-годишната Катрин Тачева. По думите ѝ тя е била нападната посред нощ от двама маскирани мъже, които я измъкнали от автомобила ѝ, били я, ритали я и отрязали част от косата ѝ с машинка и ножица. След това от колата ѝ изчезнали 300 евро, пише p26.bg.

Катрин твърди, че единият от нападателите е бившият ѝ приятел Иво Бояджиев, с когото имали връзка около две години и половина. Другият, по думите ѝ, е негов приятел – Мартин.

Случаят е от нощта на 24 срещу 25 август. Катрин се прибирала от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решила да спре с автомобила си на място, откъдето се открива гледка към града и където често се събират млади хора.

Тя разказва, че и преди е спирала там и не е имала причина да се чувства застрашена, въпреки късния час.

„Спрях автомобила, той си работеше, слушах си музика. Около 20-25 минути по-късно чух потропване на прозореца ми. В момента, в който се обърнах, прозорецът вече беше счупен и започнаха да ме дърпат за косата, като едновременно с това ме подстригваха с машинка и ножица“, разказва Катрин.

Маски, счупено стъкло и жесток побой

По думите на младата жена двамата мъже били със скиорски маски, които прикривали лицата им. Първоначално не казали нищо. Катрин твърди, че впоследствие разпознала единия като бившия си приятел, а другия – като негов близък.

Тя не успяла да се заключи в автомобила, тъй като прозорецът вече бил счупен. Нападателите я издърпали през него.

„След като ме извлякоха, продължиха да ме подстригват. Продължиха с удари, с юмруци, с шамари, стъпваха върху главата ми, върху гърдите ми. Имаше ритници по цялото тяло. Цялата бях в кръв“, разказва тя.

Катрин твърди, че двамата мъже през цялото време се опитвали да създадат впечатлението, че извършват обикновен грабеж. Накарали я да лежи на земята и да не ги гледа, докато претърсвали автомобила.

След нападението тя установила, че от колата липсват 300 евро.

GPS устройство и подозрения за преследване

Младата жена допуска, че нападението може да е свързано с GPS устройство, което според нея е било поставено в автомобила ѝ.

Катрин предполага, че то може да е било монтирано по време на връзката ѝ с Иво или след раздялата им с цел да бъде проследявана. Тя твърди още, че знае за други автомобили, на които бившият ѝ приятел е поставял подобни устройства.

Двамата се разделили през юни. Оттогава, по думите ѝ, не са се виждали и не са поддържали контакт.

Катрин смята, че отрязването на косата ѝ е било част от личния мотив за нападението.

„Всички знаят колко се грижа за моята коса и знае, че това ми е най-милото. Той многократно ми е казвал как щял да ме подстриже, да ми запали колата“, твърди тя.

„Нито мога да спя, нито мога да излизам сама“

След нападението Катрин потърсила медицинска помощ, извадила медицинско свидетелство и посетила психиатър.

По думите ѝ има охлузвания по ръцете, ребрата, коленете, гърдите и главата. Част от косата ѝ е била отрязана с машинка и ножица.

„От случката нито мога да спя, нито мога да излизам сама където и да е. В момента съм на успокоителни“, разказва 23-годишната жена.

Тя твърди, че по време на нападението започнала да се обръща към двамата по имена. Тогава, според разказа ѝ, другият мъж започнал да отрича самоличността си.

„Мартин започна да ми казва: „Тук няма никакъв Мартин, тук няма никакъв Иво“. Натискаха ми главата с обувката и с ръката, за да не ги видя“, разказва Катрин.

По думите ѝ в края на нападението Иво спрял другия мъж с думите „колега, стига, стига, достатъчно“, след което двамата избягали.

Бившият приятел отрича

Иво Бояджиев категорично отрича да е участвал в нападението.

При потърсено обяснение той заявил: „Не, какви са тия глупости, не ме занимавайте“.

Катрин твърди, че бившият ѝ приятел се занимава с охранителна дейност и бързи кредити, тренира бокс и други бойни спортове.

Тя отправя и твърдения за незаконни боеве с кучета. По думите ѝ не е ставала свидетел на насилие от него спрямо друга жена, но е виждала случаи, при които той проявявал физическа агресия към мъже.

Тези твърдения не са установени като факти и подлежат на проверка.

Разследването: от данни за насилие към обвинение за грабеж

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата заподозрени са били задържани за 24 часа.

От полицията в Пазарджик посочват, че първоначалните данни са сочели физическо насилие, но впоследствие разследването е прераснало в производство за грабеж.

Единият от задържаните е известен на органите на реда, има криминални регистрации и е осъждан.

Катрин обаче поставя въпроси и около действията на полицията. По думите ѝ дежурният полицай я посъветвал да подаде жалба срещу неизвестни извършители, което тя отказала.

Тя разказва и за друг момент, който определя като притеснителен – според нея един от полицаите започнал да търси телефонния номер на бившия ѝ приятел.

Машинката с косми – важна следа?

При последвалия оглед на автомобила, който според Катрин е извършен около 15 часа след нападението, в колата по-късно била открита главата на машинката, с която била подстригана.

По думите ѝ в нея имало мъжки косми. Катрин твърди, че не е назначена експертиза, която да установи чии са те.

Междувременно на младата жена е издадена ограничителна заповед, която е влязла в сила незабавно.

Окръжната прокуратура в Пазарджик е повдигнала обвинения на двамата задържани за грабеж, извършен в съучастие, при който е отнета сумата от 300 евро.

На двамата е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Разследването продължава, а предстои компетентните органи да установят какво точно се е случило в нощта на 24 срещу 25 август и има ли доказателства в подкрепа на твърденията на младата жена.