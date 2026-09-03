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Кошмар край Пазарджик: Маскирани мъже счупиха стъклото, рязаха косата на 23-годишна и я пребиха

Кошмар край Пазарджик: Маскирани мъже счупиха стъклото, рязаха косата на 23-годишна и я пребиха

3 Септември, 2026 09:10 2 583 47

  • бита-
  • подстригана-
  • пазарджик

Катрин Тачева посочва бившия си приятел като един от нападателите: „Стъпваха върху главата и гърдите ми, цялата бях в кръв“

Кошмар край Пазарджик: Маскирани мъже счупиха стъклото, рязаха косата на 23-годишна и я пребиха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокиращ случай на насилие край Пазарджик разказва 23-годишната Катрин Тачева. По думите ѝ тя е била нападната посред нощ от двама маскирани мъже, които я измъкнали от автомобила ѝ, били я, ритали я и отрязали част от косата ѝ с машинка и ножица. След това от колата ѝ изчезнали 300 евро, пише p26.bg.

Катрин твърди, че единият от нападателите е бившият ѝ приятел Иво Бояджиев, с когото имали връзка около две години и половина. Другият, по думите ѝ, е негов приятел – Мартин.

Случаят е от нощта на 24 срещу 25 август. Катрин се прибирала от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решила да спре с автомобила си на място, откъдето се открива гледка към града и където често се събират млади хора.

Тя разказва, че и преди е спирала там и не е имала причина да се чувства застрашена, въпреки късния час.

„Спрях автомобила, той си работеше, слушах си музика. Около 20-25 минути по-късно чух потропване на прозореца ми. В момента, в който се обърнах, прозорецът вече беше счупен и започнаха да ме дърпат за косата, като едновременно с това ме подстригваха с машинка и ножица“, разказва Катрин.

Маски, счупено стъкло и жесток побой

По думите на младата жена двамата мъже били със скиорски маски, които прикривали лицата им. Първоначално не казали нищо. Катрин твърди, че впоследствие разпознала единия като бившия си приятел, а другия – като негов близък.

Тя не успяла да се заключи в автомобила, тъй като прозорецът вече бил счупен. Нападателите я издърпали през него.

„След като ме извлякоха, продължиха да ме подстригват. Продължиха с удари, с юмруци, с шамари, стъпваха върху главата ми, върху гърдите ми. Имаше ритници по цялото тяло. Цялата бях в кръв“, разказва тя.

Катрин твърди, че двамата мъже през цялото време се опитвали да създадат впечатлението, че извършват обикновен грабеж. Накарали я да лежи на земята и да не ги гледа, докато претърсвали автомобила.

След нападението тя установила, че от колата липсват 300 евро.

GPS устройство и подозрения за преследване

Младата жена допуска, че нападението може да е свързано с GPS устройство, което според нея е било поставено в автомобила ѝ.

Катрин предполага, че то може да е било монтирано по време на връзката ѝ с Иво или след раздялата им с цел да бъде проследявана. Тя твърди още, че знае за други автомобили, на които бившият ѝ приятел е поставял подобни устройства.

Двамата се разделили през юни. Оттогава, по думите ѝ, не са се виждали и не са поддържали контакт.

Катрин смята, че отрязването на косата ѝ е било част от личния мотив за нападението.

„Всички знаят колко се грижа за моята коса и знае, че това ми е най-милото. Той многократно ми е казвал как щял да ме подстриже, да ми запали колата“, твърди тя.

„Нито мога да спя, нито мога да излизам сама“

След нападението Катрин потърсила медицинска помощ, извадила медицинско свидетелство и посетила психиатър.

По думите ѝ има охлузвания по ръцете, ребрата, коленете, гърдите и главата. Част от косата ѝ е била отрязана с машинка и ножица.

„От случката нито мога да спя, нито мога да излизам сама където и да е. В момента съм на успокоителни“, разказва 23-годишната жена.

Тя твърди, че по време на нападението започнала да се обръща към двамата по имена. Тогава, според разказа ѝ, другият мъж започнал да отрича самоличността си.

„Мартин започна да ми казва: „Тук няма никакъв Мартин, тук няма никакъв Иво“. Натискаха ми главата с обувката и с ръката, за да не ги видя“, разказва Катрин.

По думите ѝ в края на нападението Иво спрял другия мъж с думите „колега, стига, стига, достатъчно“, след което двамата избягали.

Бившият приятел отрича

Иво Бояджиев категорично отрича да е участвал в нападението.

При потърсено обяснение той заявил: „Не, какви са тия глупости, не ме занимавайте“.

Катрин твърди, че бившият ѝ приятел се занимава с охранителна дейност и бързи кредити, тренира бокс и други бойни спортове.

Тя отправя и твърдения за незаконни боеве с кучета. По думите ѝ не е ставала свидетел на насилие от него спрямо друга жена, но е виждала случаи, при които той проявявал физическа агресия към мъже.

Тези твърдения не са установени като факти и подлежат на проверка.

Разследването: от данни за насилие към обвинение за грабеж

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата заподозрени са били задържани за 24 часа.

От полицията в Пазарджик посочват, че първоначалните данни са сочели физическо насилие, но впоследствие разследването е прераснало в производство за грабеж.

Единият от задържаните е известен на органите на реда, има криминални регистрации и е осъждан.

Катрин обаче поставя въпроси и около действията на полицията. По думите ѝ дежурният полицай я посъветвал да подаде жалба срещу неизвестни извършители, което тя отказала.

Тя разказва и за друг момент, който определя като притеснителен – според нея един от полицаите започнал да търси телефонния номер на бившия ѝ приятел.

Машинката с косми – важна следа?

При последвалия оглед на автомобила, който според Катрин е извършен около 15 часа след нападението, в колата по-късно била открита главата на машинката, с която била подстригана.

По думите ѝ в нея имало мъжки косми. Катрин твърди, че не е назначена експертиза, която да установи чии са те.

Междувременно на младата жена е издадена ограничителна заповед, която е влязла в сила незабавно.

Окръжната прокуратура в Пазарджик е повдигнала обвинения на двамата задържани за грабеж, извършен в съучастие, при който е отнета сумата от 300 евро.

На двамата е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Разследването продължава, а предстои компетентните органи да установят какво точно се е случило в нощта на 24 срещу 25 август и има ли доказателства в подкрепа на твърденията на младата жена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо ми се струва

    32 12 Отговор
    Че тая не казва цялата истина.
    Трябва да чуем и другата страна

    Коментиран от #9

    09:14 03.09.2026

  • 2 Трол

    13 12 Отговор
    Без всякакво съмнение става въпрос за домашно насилие.

    09:14 03.09.2026

  • 3 милицай с голяма заплата

    24 3 Отговор
    и ся трябва ли да направя нещо ?

    09:14 03.09.2026

  • 4 Народно Събрание

    16 14 Отговор
    Към жените не бива да се отнасяме лошо! Все пак те са красотата и нежността в живота ни. Жените трябва да ги галим,целуваме и да им се наслаждаваме,те са създадени от Бог,за да изливат красота и спокойствие над света.

    09:19 03.09.2026

  • 5 не защитатвам мъжа но

    12 18 Отговор
    не ми прилича нито на подстригана нито на бита или това се е случило преди години и тя сега се сетила да се оплаква?

    Коментиран от #28, #46

    09:24 03.09.2026

  • 6 Брежнев

    33 1 Отговор
    Гледах го по ТВ,доказан престъпник,но да зададем въпроса,това момиче какво прави с него,били са гаджалъци...

    09:24 03.09.2026

  • 7 дядото

    19 5 Отговор
    опомнете се бе ид и о ти,с тези ли простотии трябва да занимавате читателите си.пфу.

    Коментиран от #26

    09:26 03.09.2026

  • 8 Ай, стига бе

    19 10 Отговор
    И тая невинна, като Дебора изтривалката.
    Къде ги намирате такива, че да ни натрапвате!

    Коментиран от #18

    09:29 03.09.2026

  • 9 Зависи полицията на коя страна е

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо ми се струва":

    Такъв доклад дава на прокуратурата и тя така решава проблема според доклада на полицията. То е безпределно ясно че тя може да лъже но това го казва не тя а полицията трябва да го установи. Ако нищо не установи и прокуратурата нищо няма да установи. Зависи на кого симпатизира или кой плаща повече. Според мен не се търси истината.....

    Коментиран от #14

    09:30 03.09.2026

  • 10 хмм

    14 2 Отговор
    Трябвало е да дръпне маската поне на един от двамата, за да им развали удобното прикритие. Но дори и по гласа да ги е разпознала, това е достатъчно.

    09:31 03.09.2026

  • 11 бай Шиле

    18 4 Отговор
    Абе моме, що не остана при тати да пренощуваш, а тръгна по нощите да пътуваш? Ще се научиш, но защо по трудния начин. Пазете се бе дечица, та и Господ да ви опази.

    09:32 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обикн.българин

    13 9 Отговор
    "Да би мирно седяло,не би чудо видяло". На нас ни се поднася обяснението на едната страна.Какво е действителното състояния на отношенията им,само един Господ знае.Не може с нищо не заслужил индивид,да бъде нападнат.Еманципацията по български тертип,даде свобода на жените,с която те започнаха поголовно да злоупотребяват.

    Коментиран от #19

    09:34 03.09.2026

  • 14 Уточнявам

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зависи полицията на коя страна е":

    В България най важното звено е премахнато. Това е следствието което трябва да установи фактите а не една жена каза нещо но мъжа каза че не е вярно !!! Следствието установява фактите а не кой какво казал. Това липсва според мен по принцип. И се стига до несправедливи обвинения но и до несправедливи решения.

    Коментиран от #31

    09:35 03.09.2026

  • 15 Ами

    13 1 Отговор
    Милицаите не обичат да се занимават с такива случаи виж, ако някои пребие някои бандит тогава гонят случая и извършителя до дупка?

    09:36 03.09.2026

  • 16 Как

    16 1 Отговор
    Дал пари за цици, а друг ги стиска.

    09:38 03.09.2026

  • 17 койдазнай

    3 5 Отговор
    Тежка е съдбата на Катрин, от село Хаджиево!

    09:42 03.09.2026

  • 18 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ай, стига бе":

    Мутропатологията у нас е сходна. Никой няма да я нападне с цел грабеж и да си носи машинка за стригане, нали? Мотивът е личен и те не са оставили и място за съмнение.

    09:43 03.09.2026

  • 19 Аха!

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Обикн.българин":

    И с какво е заслужила да я бият не разбрахме? Била ли го е или го е стригала? "Правосъдието" ти е от маймунски тип, затова и държавата е заприличала на джунгла.
    Време е всички питеци да ви затворят в зоопарка!

    Коментиран от #22

    09:48 03.09.2026

  • 20 Перо

    6 11 Отговор
    Един мъж е направил каквото трябва с една шавлива жена, която си е въобразявала, че и е позволено да му слага рога, а той трябва да й се радва.

    09:54 03.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Само тях ли?

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аха!":

    А уруспиите?

    Коментиран от #38

    09:55 03.09.2026

  • 23 Роро

    8 6 Отговор
    И не е знаела къде е свърталището на бившия и неговите приятели, затова съвсем случайно е спряла да погледа гледката на града точно на това място. Аууу добре разбрахме.

    09:56 03.09.2026

  • 24 АБВ

    8 5 Отговор
    Случаят просто смърди ! Не е точно така, както казва тази женица. Хващам се на бас, че е имала уговорена среща ... и всичко друго е под съмнение.

    Коментиран от #30

    10:02 03.09.2026

  • 25 Неприятна история

    9 1 Отговор
    Най-голямата беда в случая е, че са стъпвали върху главата и гърдите на жертвата. Така може да бъде убит човек. Затова могат да бъдат подведени под отговорност за опит за умишлено убийство.
    Всичко останало подлежи на разследване и ако бъде доказано, че наистина е ограбена и че са й нанесени травми, произтичащи не само от стъпването по главата и гърдите й, тогава да им бъдат повдигнати още обвинения.
    Защо са се разделили си е техен личен проблем.

    10:03 03.09.2026

  • 26 Информацията е нужна

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Според мен, трябва да се дава гласност и на ткива произшествия. Първо, за да знаят хората в определен район що за негодник вилнее там. И второ, най-младите момичета да си направят изводите. Защото някои много лесно се лъжат по чаровни "мъжкари", без да се замислят какво всъщност предствлява въпросният индивид. И после, олеле!

    10:08 03.09.2026

  • 27 И аз обичам да се наслаждавам на нощта

    3 2 Отговор
    Но обикновено го правя от вкъщи, за всеки случай.

    Коментиран от #34

    10:09 03.09.2026

  • 28 Абе глупчо,

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "не защитатвам мъжа но":

    трябва снимката да бъде направена на местото и по времето на инцидента ли за да видиш "повредите" ? Бре, че тъъп народ се развъжда на тази овча територия ?

    10:12 03.09.2026

  • 29 Даниел ЛяРусо 🥋

    5 0 Отговор
    Катрин пак си хвани уанаби генгста боксьор. Ще те гали, ще ти приготвя палачинки сутрин и носи в леглото. Даааа...

    Друго интересно е че са взели точно 300€, колкото е стандартната тарифа за 1 час гфе. Да не се окаже и тая като деборка - професионалистка със сводник!

    10:17 03.09.2026

  • 30 Българин 🇧🇬

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    И ако е имала "уговорена среща " , какво ? Това бившия какво го засяга ? / Иначе , типично натовско , евроатлантическо поколение - за нея косата ѝ е "най-милото" , а той : " бившият ѝ приятел се занимава с охранителна дейност и бързи кредити, тренира бокс и други бойни спортове.";

    Коментиран от #33, #35

    10:18 03.09.2026

  • 31 Защото когато

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уточнявам":

    имаше "следствие" беше всичко "справедливо" така ли бе умчо ? А за какво е прокуратурата ? Следствието не е причина, истинската причина е в КОРУПЦИЯТА която е повсеместна,лютова май сериозно ти убягва ?

    10:20 03.09.2026

  • 32 Правосъдие

    7 1 Отговор
    Тия насилници трябва да получат максимална присъда за грабеж с взлом и нанасяне на побой над беззащитното момиче

    10:21 03.09.2026

  • 33 Ти не си "българин",

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":

    а врагът на България - комунист !

    10:21 03.09.2026

  • 34 Знаеме

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "И аз обичам да се наслаждавам на нощта":

    Дори и комшиите ти разправят за тебе.

    10:22 03.09.2026

  • 35 Разкрит

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":

    Не лъжи че си Българин Ти си Руски ром

    10:23 03.09.2026

  • 36 Косата, косата

    0 2 Отговор
    Или може би е ходила всяка вечер там да гледа гледката, защото някой да се подготви с инструменти за подстригване някъде където я мине, я не......

    10:24 03.09.2026

  • 37 Дид

    6 1 Отговор
    Избират си напомпани батки с нула мозъчно съдържание и после реват! Е свестните имат и коремче, а ти не си принцеса, баща ти те е излъгал.

    10:24 03.09.2026

  • 38 Уруспиите

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Само тях ли?":

    При родителката ти!

    10:32 03.09.2026

  • 39 Емигрант

    3 1 Отговор
    Искам скоро да прочета тук отговорът на полицията на този изключително лесен случай за доказване на истината за да се разбере колко "под нулата" е българкия полицейски "интелект" !

    10:32 03.09.2026

  • 40 Перо

    3 0 Отговор
    Тия момичета нямат ли си родители и дом, какво правят сами по нощите?

    10:33 03.09.2026

  • 41 И девойката не е

    2 0 Отговор
    свестна, слушала е чалга ! Кой слуша чалга в днешното "забързано" време ? Само плиткоумните нали така ?

    10:35 03.09.2026

  • 42 Любопитен

    3 2 Отговор
    Абсурдно е да се харчат пари на данъкоплатеца за ДНК експертиза за да се търси виновник за отрязана коса и 300 евро на леко момиче.

    10:35 03.09.2026

  • 43 Селяните

    3 0 Отговор
    Още си мислят че живеят в мутренските времена разни диваци се правят на недосегаеми докога ще се търпят такива малоумни селяндури да са на свобода

    10:37 03.09.2026

  • 44 прости хора

    2 0 Отговор
    охранител,лихвар е ти момиче какво правиш при този човек две години, трагедия е положението с младите хора,просто момиче!

    10:39 03.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 12 прости българй

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "не защитатвам мъжа но":

    засега подкрепят простотията която си написал ! Този народ си задлужава мизерното съществуване !

    10:44 03.09.2026

  • 47 Абе

    1 0 Отговор
    Нещо не е така...Пътувала през нощта (!) към селото си, пък спряла да гледа града! Гледала го, гледала го 25 минути и хоп идват фризьорите...
    Сама жена през нощта ще спре и 25 минути ще гледа града от високо и ще слуша музика... Уж често идвали хора на това място, ама сега, видиш ли, нямало никой?!
    И ей така през нощта спряла да си гледа града сама насред нищото половин час! Ела Вълчо изяж ме!

    10:45 03.09.2026

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