България иска компенсации заради забавянето на вторите 8 изтребителя F-16

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана.
Стоянов каза, че за него няма значение дали самолетите, извършващи еър полисинг (дежурство по охрана на въздушното ни пространство – бел. ред.), са МиГ-29 или F-16. Министърът отговори на въпрос от народния представител Атанас Славов от ПГ на „Демократична България“, предаде БТА.
Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab (произвеждаща изтребителя Gripen – бел. ред), в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени самолети втора употреба, посочи Стоянов.
По неговите думи, единственият възможен вариант е да придобием резервни части (за изтребителите МиГ-29 – бел. ред.) от Полша. Информацията, която имам е, че няма сключен договор между Полша и Украйна. Нямаме все още отговор от полската страна, каза още министърът.
Димитър Стоянов посочи, че ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16, които са недостатъчни за еър полисинг. По думите му, задачата става нерешима, ако не укрепим, макар и временно, МиГ-29.
Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29, дали от Полша, Унгария или от друга страна, която не е под някакви рестрикции. Целта е България да си пази въздушното пространство сама, като надежден съюзник, защото сме декларирали определен брой самолети, които да бъдат в готовност, заяви Стоянов.
За забавянето на вторите осем нови F-16 той е поискал компенсации и възможните дати да бъдат изтеглени. Министърът посочи, че българската страна няма вина, защото преди нас има много други поръчки, а заводът няма толкова голям капацитет.
Стоянов каза още, че като служебен министър на отбраната е изпратил седем писма за втора употреба самолети Mirage 2000, Gripen и F-16 до Нидерландия, Белгия, САЩ и други. След 2023 г. досега не е направено нищо за придобиването на други самолети, посочи министърът.
По темата за това новите F-16 да започнат да дават дежурства, министърът посочи, че липсва изключително важна система. Нямаме я, защото още не е изпълнен договорът. Имаме уверението, че догодина ще бъде доставена. МиГ-21 и МиГ-29 имат тази система, но при тях тя е морално остаряла. Тази, която ще дойде, е на много по-високо ниво, заяви Стоянов.
Той добави, че има желание F-16 да дава дежурства, но когато са готови самолетът и авиаторите, и при спазване на всички мерки за безопасност.
Министърът определи като „глупост“ информацията, която се тиражира в публичното пространство, че се източват софтуери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #53
20:57 26.08.2026
2 направо да връщат парите
Коментиран от #50
20:57 26.08.2026
3 То и
Чекам...
20:58 26.08.2026
4 колчо
20:59 26.08.2026
5 Миро
Коментиран от #21
21:00 26.08.2026
6 от село
21:03 26.08.2026
7 Компенсации
на доставения Ф-16 на руснаците.
21:04 26.08.2026
8 Мурзик
ДимитАре, кажи защо имаме само ДВАМА сертифицирани пилоти за Ф-16!
Коментиран от #13, #22, #45
21:05 26.08.2026
9 ИСКАЙТЕ КОМПЕНСАЦИЯ
Коментиран от #68
21:06 26.08.2026
10 Овчар
21:07 26.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аууу
21:07 26.08.2026
13 Пилот
До коментар #8 от "Мурзик":Имаме 2-ма пилота за Ф-16, осем летящи машини и 8000 (осем хиляди!) души,
получаващи тлъсти заплати във ВВС и големи пенсии на 45 години. Това имаме.
21:08 26.08.2026
14 Бай Гании
21:08 26.08.2026
15 Не си играйте с властта
21:09 26.08.2026
16 Горски
Коментиран от #26
21:10 26.08.2026
17 Яяяв
21:12 26.08.2026
18 ПОЛЯЦИТЕ КУПУВАТ Ф-16
21:12 26.08.2026
19 Суперсила
Коментиран от #80
21:14 26.08.2026
20 ТИР
21:14 26.08.2026
21 Ехааа
До коментар #5 от "Миро":Що бре? То Баце ги поръча тия хвърчила. Радев искаше Грипен, но Баце му викаше, че е далавера. Ха сега кажи, кой направи далаверата...
Коментиран от #56
21:14 26.08.2026
22 хаха
До коментар #8 от "Мурзик":Тъпото ориенталско добиче започнало с румънците да се сравнява. ХАХАХА!
21:16 26.08.2026
23 Азззззззз
21:17 26.08.2026
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:18 26.08.2026
25 хаха
Много важно! Ае пукайте в собствените си л айна бе ориенталци недоеволюирали!
21:20 26.08.2026
26 Бахумар
До коментар #16 от "Горски":Мерцедес е излязъл като марка през 1901ва. Сега ще кажеш, че Мерцедесът дето ти го продават внора употреба е на 120 години.
Коментиран от #36, #48
21:20 26.08.2026
27 И Киев е Руски
21:21 26.08.2026
28 Перо
21:21 26.08.2026
29 И Киев е Руски
21:23 26.08.2026
30 Как ги
21:26 26.08.2026
31 мнение
21:26 26.08.2026
32 Родина
гласуваха тази сделка в затвора .
21:27 26.08.2026
33 Шишипейо
21:28 26.08.2026
34 Агент
21:28 26.08.2026
35 Сатана Z
21:30 26.08.2026
36 Янки го хоУм
До коментар #26 от "Бахумар":Май не правиш разлика между марка и модел.
21:34 26.08.2026
37 ВЪЗДУШЕН АС
Тия Ф16 ако ставаха за нещо , нямаше да ги дадат на нас !!!
21:35 26.08.2026
38 Този
Коментиран от #43
21:36 26.08.2026
39 Абсурдистан
Коментиран от #41
21:36 26.08.2026
40 жик так
21:36 26.08.2026
41 ами купувайте балони бе
До коментар #39 от "Абсурдистан":Или се качвайте на хвърчила . Кой ви спира .
21:37 26.08.2026
42 Край
21:38 26.08.2026
43 имаш ли други идеи
До коментар #38 от "Този":Например нещо с пара или конска тяга ?
21:38 26.08.2026
44 не се е видяло и чуло
21:39 26.08.2026
45 Хаха
До коментар #8 от "Мурзик":Изтребители втора ръка казваш са "велика" придобивка за ВВС!
Дайте направо и коли втора употреба, за европейци и кравари сме хора "втора употреба" и атлантиците дори го намирате за "нормално"...
А войната в Украйна доказа, че всякакви щурмови самолети и изтребители са не втора употреба, а с отпаднала необходимост, защото не смеят да навлязат в зона на бойни действия и пво, защото за отрицателно време са уцелена мишена! За тяхна сметка се използват рояци от безпилотни дронове, каквито вероятно въобще няма в нашите ВВС...
21:39 26.08.2026
46 Само питам
21:40 26.08.2026
47 Уфф, Митко СМС-са ли?
Коментиран от #49
21:40 26.08.2026
48 Божидар
До коментар #26 от "Бахумар":Хората отидоха в космоса , тия Мерцедеси били правили ..
Само ганьо робува на някакви талиги .
21:42 26.08.2026
49 козлякос опикакос
До коментар #47 от "Уфф, Митко СМС-са ли?":Колкото и да се дерете , власт няма да видите . Народа е с Радев . Гледай % тите .
21:43 26.08.2026
50 Компесации и връщане на пари
До коментар #2 от "направо да връщат парите":от америка в пощенски клон -адрес блок 70 вх. Ю.
21:43 26.08.2026
51 читател
Пристигнал ли е тук или ни нататрузиха втора употреба пребоядисани китюци .
21:45 26.08.2026
52 Стенли
Коментиран от #54
21:45 26.08.2026
53 Отговорност за сделката носи
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":този който я е сключил и е платил предварително. Кой беше той?
21:46 26.08.2026
54 ВЪЗДУШЕН АС
До коментар #52 от "Стенли":През 1989 година българските Военновъздушни сили разполагат с близо 300 бойни самолета включително изтребители МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и щурмови Су-25, а общият брой на подготвените военни и бойни пилоти е в рамките на няколко стотин души (около 400–500 летци за цялата реактивна, щабна, транспортна и учебна авиация).
Коментиран от #57
21:48 26.08.2026
55 !!!?
21:48 26.08.2026
56 Стенли
До коментар #21 от "Ехааа":Това е така , обаче , тя работата е малко по заплетена , да спомним кой беше военен министър тогава , председателя на ВМРО , Каракачанов , , което пък същото това ВМРО , пак с почетен председател Каракачанов , подкрепя Радев 🤨🤔
21:51 26.08.2026
57 Стенли
До коментар #54 от "ВЪЗДУШЕН АС":Да моя грешка
21:52 26.08.2026
58 Дика
21:55 26.08.2026
59 Дии
21:58 26.08.2026
60 Ганьоо
21:59 26.08.2026
61 Небензня
21:59 26.08.2026
62 Странно, но факт
22:04 26.08.2026
63 ВВСар
-ИСКАМ ДА СЕ НАПРАВИШ НА мъж И ДА ПОИСКАШ ЗА ПРЕД ЕЛЕКТОРАТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАБАВЕНИТЕ ВТОРИ К€Н€ F-16! ТРЯБВА НЯКАК ДА ОТВЛИЧАМЕ ВНИМАНИЕТО НА
БА ЛЪ ЦИ ТЕ ОТ ИСТИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ!
-ТЪЙ ВЯРНО другарю г€н€рал, Слушам и Изпълнявам!
ОТГОВОРИЛО ду-ду ч€ то-мини-$тър.
Коментиран от #64
22:05 26.08.2026
64 ВВСар
До коментар #63 от "ВВСар":НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
22:06 26.08.2026
65 Янко
22:06 26.08.2026
66 Малко история
22:08 26.08.2026
67 Да Да да да
Какво можем да изградим заедно в България през следващите 20 години?
Не просто да купуваме готови системи, а да изградим цялостен отбранителен и индустриален капацитет:
Самолети и авиационни системи.
Бойни машини и специализирани военни автомобили.
Кораби и модулни военноморски платформи.
Конвенционални подводници и инфраструктура за тяхната поддръжка.
Бойни, разузнавателни, морски и противодронови безпилотни системи.
Боеприпаси, артилерийски снаряди, управляеми ракети и високоточни оръжия.
Системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.
Радари за въздушно, наземно и морско наблюдение.
Системи за радиоелектронна борба и електронно разузнаване.
Военни комуникации, криптирани мрежи и системи за командване и управление.
Спътникови комуникации и собствен капацитет за военно космическо наблюдение.
Киберотбрана и центрове за защита на критичната инфраструктура.
Изкуствен интелект за разузнаване, анализ на данни, автономни системи и управление на бойното поле.
Оптика, сензори, термовизионни системи и електроника.
Системи за наблюдение на Черно море и българските граници.
Модерни военни корабостроителници и ремонтни бази.
Авиационни ремонтни и MRO
22:08 26.08.2026
68 Търновец
До коментар #9 от "ИСКАЙТЕ КОМПЕНСАЦИЯ":Боко Паси Шкембе Войвода Тагарев да отговорни, с изход има - да нулираме договора за Ф 16 и да поръчаме 8 Rafale от Франция - четири употребявани и 4 нови. Хървати и Сърби получиха техните Rafale и те да по добри от F 16. Друга опция е Леонардо от Италия както постъпи Австрия
22:09 26.08.2026
69 Да да да да
Не просто да купуваме готови системи, а да изградим цялостен отбранителен и индустриален капацитет:
Самолети и авиационни системи.
Бойни машини и специализирани военни автомобили.
Кораби и модулни военноморски платформи.
Ядрени верджиния 6 подводници и инфраструктура за тяхната поддръжка.
Бойни, разузнавателни, морски и противодронови безпилотни системи.
Боеприпаси, артилерийски снаряди, управляеми ракети и високоточни оръжия.
Системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.
Радари за въздушно, наземно и морско наблюдение.
Системи за радиоелектронна борба и електронно разузнаване.
Военни комуникации, криптирани мрежи и системи за командване и управление.
Спътникови комуникации и собствен капацитет за военно космическо наблюдение.
Киберотбрана и центрове за защита на критичната инфраструктура.
Изкуствен интелект за разузнаване, анализ на данни, автономни системи и управление на бойното поле.
Оптика, сензори, термовизионни системи и електроника.
Системи за наблюдение на Черно море и българските граници.
Модерни военни корабостроителници и ремонтни бази.
Авиационни ремонтни и MRO центрове за самолети, хеликоптери и двигатели.
Национални сервизни центрове за Stryker, радари, ПВО и друга западна техника.
Производство на резервни части и ключови компоненти в България.
3D производство и бързо производство на резервни части при к
Коментиран от #74
22:10 26.08.2026
70 Перо
22:10 26.08.2026
71 Да да да да
Военна логистика — складове за боеприпаси, гориво, резервни части и стратегически резерви.
Защитена инфраструктура, хангари, командни центрове и ремонтни комплекси.
Учебни центрове и симулатори за пилоти, механици, моряци и сухопътни войски.
Съвместни научноизследователски центрове между армията, университетите и индустрията.
Програми за подготовка на инженери, програмисти, авиационни специалисти, корабни инженери и оръжейни техници.
И най-вече:
Технологичен трансфер, лицензирано производство, български инженери, български работници, български сервиз и българска интелектуална собственост.
Тогава въпросът към САЩ и европейските ни партньори няма да бъде:
„Каква техника можете да ни продадете?“
А:
„Какво можем да разработим, произведем, сглобим и поддържаме заедно в България през следващите 20 години?“
Това е разликата между държава, която просто купува военно оборудване, и държава, която изгражда собствена отбранителна индустрия и стратегическа независимост в рамките на НАТО и ЕС.
Двата нови кораба не трябва да бъдат краят.
Те трябва да бъдат началото на нов български корабостроителен цикъл.
Stryker не трябва да бъде просто доставка.
Той трябва да бъде началото на български център за сглобяване, ремонт и модернизация на сухопътна техника.
F-16 не трябва да бъде само покупка на самолети.
Той трябва да създаде поколение български п
22:11 26.08.2026
72 Да да да да
Те трябва да бъдат началото на нов български корабостроителен цикъл.
Stryker не трябва да бъде просто доставка.
Той трябва да бъде началото на български център за сглобяване, ремонт и модернизация на сухопътна техника.
F-16 не трябва да бъде само покупка на самолети.
Той трябва да създаде поколение български пилоти, инженери, авионици и авиационни специалисти.
А след 20 години успехът няма да се измерва само с броя купени машини.
Ще се измерва с това колко от тях можем сами да ремонтираме, модернизираме, произвеждаме и поддържаме в България.
22:13 26.08.2026
73 Де се е чуло, видяло
22:13 26.08.2026
74 Какво можем да изградим заедно в Българи
До коментар #69 от "Да да да да":Какво можем да изградим заедно в България през следващите 20 години? Помпане на гуми с китайски компресори, е не съвсем сигурно.
22:17 26.08.2026
75 СЕО на Локхийд Мартин
22:18 26.08.2026
76 Фърчила на трупчета
22:25 26.08.2026
77 Хубаво е да питаш
Хубаво е да се запознаеш с функциите на бг ф16.
И тогава да говорим ф35. Зада не накърня бизнес интереси и икономически тайни нема да встъпвам в подробности в ф35. Има няколко случая да се бавят единият че продукцията и технологията може да попадне в други ръце и не е добре пазена. Летище безнер.
22:33 26.08.2026
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Европа се насочва към зимния сезон при необичайно ниски за това време на годината запаси от природен газ❗"🤔
22:45 26.08.2026
79 УдоМача
22:50 26.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.