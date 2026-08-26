Новини
България »
България иска компенсации заради забавянето на вторите 8 изтребителя F-16

България иска компенсации заради забавянето на вторите 8 изтребителя F-16

26 Август, 2026 20:55 1 681 80

  • компенсации-
  • f-16-
  • изтребители

Димитър Стоянов посочи, че ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16, които са недостатъчни за еър полисинг

България иска компенсации заради забавянето на вторите 8 изтребителя F-16 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана.

Стоянов каза, че за него няма значение дали самолетите, извършващи еър полисинг (дежурство по охрана на въздушното ни пространство – бел. ред.), са МиГ-29 или F-16. Министърът отговори на въпрос от народния представител Атанас Славов от ПГ на „Демократична България“, предаде БТА.

Самолети F-16 втора употреба няма откъде да бъдат предоставени на България. Днес сутринта получих писмо от компанията Saab (произвеждаща изтребителя Gripen – бел. ред), в което също се казва, че няма как да ни бъдат предоставени самолети втора употреба, посочи Стоянов.

По неговите думи, единственият възможен вариант е да придобием резервни части (за изтребителите МиГ-29 – бел. ред.) от Полша. Информацията, която имам е, че няма сключен договор между Полша и Украйна. Нямаме все още отговор от полската страна, каза още министърът.

Димитър Стоянов посочи, че ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16, които са недостатъчни за еър полисинг. По думите му, задачата става нерешима, ако не укрепим, макар и временно, МиГ-29.

Министерството на отбраната ще направи всичко възможно за доставка на части за МиГ-29, дали от Полша, Унгария или от друга страна, която не е под някакви рестрикции. Целта е България да си пази въздушното пространство сама, като надежден съюзник, защото сме декларирали определен брой самолети, които да бъдат в готовност, заяви Стоянов.

За забавянето на вторите осем нови F-16 той е поискал компенсации и възможните дати да бъдат изтеглени. Министърът посочи, че българската страна няма вина, защото преди нас има много други поръчки, а заводът няма толкова голям капацитет.

Стоянов каза още, че като служебен министър на отбраната е изпратил седем писма за втора употреба самолети Mirage 2000, Gripen и F-16 до Нидерландия, Белгия, САЩ и други. След 2023 г. досега не е направено нищо за придобиването на други самолети, посочи министърът.

По темата за това новите F-16 да започнат да дават дежурства, министърът посочи, че липсва изключително важна система. Нямаме я, защото още не е изпълнен договорът. Имаме уверението, че догодина ще бъде доставена. МиГ-21 и МиГ-29 имат тази система, но при тях тя е морално остаряла. Тази, която ще дойде, е на много по-високо ниво, заяви Стоянов.

Той добави, че има желание F-16 да дава дежурства, но когато са готови самолетът и авиаторите, и при спазване на всички мерки за безопасност.

Министърът определи като „глупост“ информацията, която се тиражира в публичното пространство, че се източват софтуери.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 3 Отговор
    🤭🤭🤭🤭

    Коментиран от #53

    20:57 26.08.2026

  • 2 направо да връщат парите

    44 3 Отговор
    с подходящата лихва

    Коментиран от #50

    20:57 26.08.2026

  • 3 То и

    23 5 Отговор
    Аз исках на една, ама тя ми каза - друг път!
    Чекам...

    20:58 26.08.2026

  • 4 колчо

    21 4 Отговор
    комунистическата ни "демокрация",така ни обезличи и олекоти,като държава,че сега ще скубим костенурка!

    20:59 26.08.2026

  • 5 Миро

    21 35 Отговор
    РАДЕВ ДА СЕ МАХА !!!

    Коментиран от #21

    21:00 26.08.2026

  • 6 от село

    25 2 Отговор
    Много правилно , но Дончо ламти за пари .

    21:03 26.08.2026

  • 7 Компенсации

    10 36 Отговор
    Компенсациите изгоряха, след като момчетата на Радев предадоха радара и софта
    на доставения Ф-16 на руснаците.

    21:04 26.08.2026

  • 8 Мурзик

    17 25 Отговор
    Значи Румъния може да намери изтребители втора ръка, ние не. На всички им стана ясно, че искате МИГ-ове, за да може старчетата да получават пари за нальот.
    ДимитАре, кажи защо имаме само ДВАМА сертифицирани пилоти за Ф-16!

    Коментиран от #13, #22, #45

    21:05 26.08.2026

  • 9 ИСКАЙТЕ КОМПЕНСАЦИЯ

    26 2 Отговор
    И от Боко.

    Коментиран от #68

    21:06 26.08.2026

  • 10 Овчар

    9 4 Отговор
    Клоуни се карат за аналогови телефони докато в Азия новите технологии за защита набират сериозна скорост..

    21:07 26.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аууу

    8 16 Отговор
    Нали комунистите не ги искахте тези самолети сега искат компенсация ако може в пари за да я откраднат

    21:07 26.08.2026

  • 13 Пилот

    42 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мурзик":

    Имаме 2-ма пилота за Ф-16, осем летящи машини и 8000 (осем хиляди!) души,
    получаващи тлъсти заплати във ВВС и големи пенсии на 45 години. Това имаме.

    21:08 26.08.2026

  • 14 Бай Гании

    5 15 Отговор
    Не ни вярват и има защо. Най–вероятно, след като русия сдаде фронта, може и да ги получим. Да не говорим, че добрите пилоти системно ги избиват. Припомнете си катастрофите от 90та насам.

    21:08 26.08.2026

  • 15 Не си играйте с властта

    8 3 Отговор
    Ще настъпите мотиката,дръжката удря по главата.

    21:09 26.08.2026

  • 16 Горски

    32 6 Отговор
    Мухахаха - плащаш и получаваш след 10 години самолет модел на 50 години! Едно време за Лада се чакаше по-малко. Те първите 8 още не са донесени от гробището за самолети в Аризона ,или май докараха някакви пребоядисани летящи бангии с отличителните знаци на ВВС на САЩ. Водят ги на склад но е трудно да се разбере къде? Всички участвали по някакъв начин в този договор да бъдат изнасилени публично и цялата им рода! Заради тези тенекии бочко се откупи от Магнитски , но ада му предстои! "човекът взе парите и каза :"ще видим". МиГ-29 е по-нов изтребител от Ф-16 с първи полет 20 януари 1974г - преди повече от половин век. Вярно че неща са обновени. Само че МиГ-29 където обсъждат ще ни струва някоя десетка милиони евро, а Ф-16 ни струва милиарди евро. А изпусната инвестиция на СААБ ни струва като нищо милиарди евро пропуснати печалби. За да обслужат господарите одобрените от посолството. Добре че американците ни продадоха по стар модел.Ако ни продадоха последен модел и да го потрошим,язък за парите. За да не се потроши ние си го пазим в хангарите.

    Коментиран от #26

    21:10 26.08.2026

  • 17 Яяяв

    19 5 Отговор
    Че те първите 8 тук ли са. Май само два долетяха и единия се бъгна.

    21:12 26.08.2026

  • 18 ПОЛЯЦИТЕ КУПУВАТ Ф-16

    11 3 Отговор
    За по 1 ЕВРО.

    21:12 26.08.2026

  • 19 Суперсила

    22 0 Отговор
    Хубаво искате компенсация за вторите 8 а с първите 8 почнахте ли да фъркате или още не сте асфалтирали пистата?

    Коментиран от #80

    21:14 26.08.2026

  • 20 ТИР

    8 3 Отговор
    Няма какво да сравняваме едномоторния кукрузник без въображение и МИГ 29 ....

    21:14 26.08.2026

  • 21 Ехааа

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Миро":

    Що бре? То Баце ги поръча тия хвърчила. Радев искаше Грипен, но Баце му викаше, че е далавера. Ха сега кажи, кой направи далаверата...

    Коментиран от #56

    21:14 26.08.2026

  • 22 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мурзик":

    Тъпото ориенталско добиче започнало с румънците да се сравнява. ХАХАХА!

    21:16 26.08.2026

  • 23 Азззззззз

    16 0 Отговор
    Ф-16 ги няма, а тия дето ги има няма кой да ги пилотира. Пък и нямат въоръжение. Пълна бутафория.

    21:17 26.08.2026

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Значи купихме Фейк-16, които могат само да стоят в музеите... ъъъ... хангарите...

    21:18 26.08.2026

  • 25 хаха

    6 2 Отговор
    "ако нещо се случи с наличните МиГ-29 оставаме само с осем F-16"

    Много важно! Ае пукайте в собствените си л айна бе ориенталци недоеволюирали!

    21:20 26.08.2026

  • 26 Бахумар

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Мерцедес е излязъл като марка през 1901ва. Сега ще кажеш, че Мерцедесът дето ти го продават внора употреба е на 120 години.

    Коментиран от #36, #48

    21:20 26.08.2026

  • 27 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Тия па кой ги бръсне за сли.а

    21:21 26.08.2026

  • 28 Перо

    8 2 Отговор
    Да искат части от Сърбия, Азия или Африка! Има ограничения за самолети, не за части! Има голям износ на МИГ-29 по света!

    21:21 26.08.2026

  • 29 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Еф Ки те достатъчни ли са за микроблейдинг

    21:23 26.08.2026

  • 30 Как ги

    10 1 Отговор
    иска ? Кеш ?

    21:26 26.08.2026

  • 31 мнение

    16 4 Отговор
    Нищо няма да дадат краварите, ще ни връткат до край. На тях не може за нищо да се разчита. Голяма грешка беше договорът за ф-ките, както и всяко друго :партньорство" с тези интересчии. Отдавна трябваше да сне ги изритали барабар с базите им и концесията за златото, от което взимаме жълти стотинки....

    21:26 26.08.2026

  • 32 Родина

    21 3 Отговор
    Запрянов , Борисов и депутатите които
    гласуваха тази сделка в затвора .

    21:27 26.08.2026

  • 33 Шишипейо

    11 1 Отговор
    Ще получат от УМРЕЛ писмо, нашите мал.оооо.умни тУпани

    21:28 26.08.2026

  • 34 Агент

    10 1 Отговор
    Иван и агент Буда какво казват ?

    21:28 26.08.2026

  • 35 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Да искат компенсации от Тиквата, който даде откупа на Краварите.Не забравяте да тикнете на Развигор и лицето Запрянов, което подписа платежното за тези 8 F-16ки

    21:30 26.08.2026

  • 36 Янки го хоУм

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бахумар":

    Май не правиш разлика между марка и модел.

    21:34 26.08.2026

  • 37 ВЪЗДУШЕН АС

    10 3 Отговор
    Продължавайте да чакате от умрял писмо .
    Тия Ф16 ако ставаха за нещо , нямаше да ги дадат на нас !!!

    21:35 26.08.2026

  • 38 Този

    3 8 Отговор
    е безродно рашистко меко тело.

    Коментиран от #43

    21:36 26.08.2026

  • 39 Абсурдистан

    3 9 Отговор
    Решение с МиГ-29 не просто непроятно за някои. То е неефективно, унизително и тотално вредно за цялата държава.

    Коментиран от #41

    21:36 26.08.2026

  • 40 жик так

    7 3 Отговор
    Работата 50х100 сигурна . Човека взе парите и каза - ще видим ...

    21:36 26.08.2026

  • 41 ами купувайте балони бе

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абсурдистан":

    Или се качвайте на хвърчила . Кой ви спира .

    21:37 26.08.2026

  • 42 Край

    9 3 Отговор
    Много ми е интересно как жълтпаветните викат на нормалните хора "русороби" но намират за нормално таво че ходят в САЩ с визи а американците тук идват без визи.

    21:38 26.08.2026

  • 43 имаш ли други идеи

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Този":

    Например нещо с пара или конска тяга ?

    21:38 26.08.2026

  • 44 не се е видяло и чуло

    5 3 Отговор
    Слугите да имят право да искат нещо от господарите си!

    21:39 26.08.2026

  • 45 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мурзик":

    Изтребители втора ръка казваш са "велика" придобивка за ВВС!
    Дайте направо и коли втора употреба, за европейци и кравари сме хора "втора употреба" и атлантиците дори го намирате за "нормално"...
    А войната в Украйна доказа, че всякакви щурмови самолети и изтребители са не втора употреба, а с отпаднала необходимост, защото не смеят да навлязат в зона на бойни действия и пво, защото за отрицателно време са уцелена мишена! За тяхна сметка се използват рояци от безпилотни дронове, каквито вероятно въобще няма в нашите ВВС...

    21:39 26.08.2026

  • 46 Само питам

    11 3 Отговор
    Какво стана с украинските ф16 ? Обърнаха ли хода на войната ?

    21:40 26.08.2026

  • 47 Уфф, Митко СМС-са ли?

    5 6 Отговор
    Предлагам размер на компенсацията, искана от Митко СМС-са. Размерът е равен на държавната издръжка на т. нар. Президентсво на въздухаря Румен Радев. Каквато институция няма. При въздухарят празноглавец Румен Радев там имаше всякакви паразити, не институция. Под формата на Администрацията. Например Йотова, която наддаде двойно на тегло. Самият прислужник Митко СМС-са. Кощрамбата Деси и т.н., и т.н. Пътят на Копринката. Парадоксално, но там най-внятнен и вменяем се оказа пъпчивият криминал Копринков. Изтърсаци всякакви.

    Коментиран от #49

    21:40 26.08.2026

  • 48 Божидар

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бахумар":

    Хората отидоха в космоса , тия Мерцедеси били правили ..
    Само ганьо робува на някакви талиги .

    21:42 26.08.2026

  • 49 козлякос опикакос

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Уфф, Митко СМС-са ли?":

    Колкото и да се дерете , власт няма да видите . Народа е с Радев . Гледай % тите .

    21:43 26.08.2026

  • 50 Компесации и връщане на пари

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "направо да връщат парите":

    от америка в пощенски клон -адрес блок 70 вх. Ю.

    21:43 26.08.2026

  • 51 читател

    8 2 Отговор
    Я да намерят сега оня Ф16 дето Тагарчев се беше разписал !
    Пристигнал ли е тук или ни нататрузиха втора употреба пребоядисани китюци .

    21:45 26.08.2026

  • 52 Стенли

    10 2 Отговор
    Тъй тъй , през лошия социализъм , имахме към 150 модерни за онава изтребителя с подготвени летци и всичките в изправност , отделно ракетно зенитните ни войски , от които се страхуваха натовски държави , като Турция и Гърция , а сега през добрата демокрация сме като разграден двор и разчитаме на същите тези държави да ни пазят , които до преди 36 години трепереха от нас срам и позор докарали до това дередже България , а пък за селското стопанство изобщо да не говорим 😮‍💨😡👎

    Коментиран от #54

    21:45 26.08.2026

  • 53 Отговорност за сделката носи

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    този който я е сключил и е платил предварително. Кой беше той?

    21:46 26.08.2026

  • 54 ВЪЗДУШЕН АС

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "Стенли":

    През 1989 година българските Военновъздушни сили разполагат с близо 300 бойни самолета включително изтребители МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и щурмови Су-25, а общият брой на подготвените военни и бойни пилоти е в рамките на няколко стотин души (около 400–500 летци за цялата реактивна, щабна, транспортна и учебна авиация).

    Коментиран от #57

    21:48 26.08.2026

  • 55 !!!?

    4 1 Отговор
    ЗКПЧто на Мистър Кеш май ще си ритне фурашката...!!!?

    21:48 26.08.2026

  • 56 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ехааа":

    Това е така , обаче , тя работата е малко по заплетена , да спомним кой беше военен министър тогава , председателя на ВМРО , Каракачанов , , което пък същото това ВМРО , пак с почетен председател Каракачанов , подкрепя Радев 🤨🤔

    21:51 26.08.2026

  • 57 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ВЪЗДУШЕН АС":

    Да моя грешка

    21:52 26.08.2026

  • 58 Дика

    5 0 Отговор
    То за първите 8 няма пилоти, вторите 8 са ни проблема.

    21:55 26.08.2026

  • 59 Дии

    1 1 Отговор
    Само 8 броя F16. А колко броя летящи Миг 29 има? Три? А Миг 21 отдавна не летят. Тоя изобщо кво говори? Или му куца превода от руски?

    21:58 26.08.2026

  • 60 Ганьоо

    1 2 Отговор
    Все го тегли назад към ЕСЕСЕРЕ няма лечение това е като кансер. Все Мигове сънува и бълнува. А компенсации гринго ще ви даде на белия чаршаф по тъмно.

    21:59 26.08.2026

  • 61 Небензня

    4 1 Отговор
    Митко Стоянов кефи, за 2 дни успя да навре ивей Мирча Кришан крушарски там дето слънце не огрява, а сега каза на глас това което мислят 90% българи

    21:59 26.08.2026

  • 62 Странно, но факт

    2 0 Отговор
    Мистър Димитър Стоянов посочи, че "еър полисингът" е пред провал! Майтап бе Уили!

    22:04 26.08.2026

  • 63 ВВСар

    3 0 Отговор
    р "ум€н" го Е НАЧУКАЛ НА мит€то И му е казал :
    -ИСКАМ ДА СЕ НАПРАВИШ НА мъж И ДА ПОИСКАШ ЗА ПРЕД ЕЛЕКТОРАТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАБАВЕНИТЕ ВТОРИ К€Н€ F-16! ТРЯБВА НЯКАК ДА ОТВЛИЧАМЕ ВНИМАНИЕТО НА
    БА ЛЪ ЦИ ТЕ ОТ ИСТИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ!
    -ТЪЙ ВЯРНО другарю г€н€рал, Слушам и Изпълнявам!
    ОТГОВОРИЛО ду-ду ч€ то-мини-$тър.

    Коментиран от #64

    22:05 26.08.2026

  • 64 ВВСар

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "ВВСар":

    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    22:06 26.08.2026

  • 65 Янко

    3 1 Отговор
    Компенсациите ще ги търсите в зайчарника.

    22:06 26.08.2026

  • 66 Малко история

    1 0 Отговор
    Писмото на вожда Сиатъл до президента Пиърс: „Великият вожд във Вашингтон изпраща вест, че желае да купи земите ни. Великият вожд изпраща също така думи на приятелство и добронамереност. Ние ценим този жест, защото знаем, че той няма нужда от нашето приятелство. Ще обмислим предложението му, тъй като знаем, че ако откажем, белият човек може да дойде с оръжията си и да отнеме земите ни със сила. Великият вожд във Вашингтон може да се довери на думите на вожд Сиатъл със същата увереност, с която белите ни братя се доверяват на смяната на сезоните! Думите ми са неизменни като звездите! Нима може да се купува или продава небето или топлината на земята?“

    22:08 26.08.2026

  • 67 Да Да да да

    0 0 Отговор
    Ум патки пасе. Ако неможеш дай път на други който могат и имат опит. От образ на държава с партньори САЩ и купуваща нови технологи и бойна техника по план за развити на бг армия. Стигнахме да събираме желязо и мед за вторични суровини. Да припомни плана.



    Какво можем да изградим заедно в България през следващите 20 години?

    Не просто да купуваме готови системи, а да изградим цялостен отбранителен и индустриален капацитет:

    Самолети и авиационни системи.

    Бойни машини и специализирани военни автомобили.

    Кораби и модулни военноморски платформи.

    Конвенционални подводници и инфраструктура за тяхната поддръжка.

    Бойни, разузнавателни, морски и противодронови безпилотни системи.

    Боеприпаси, артилерийски снаряди, управляеми ракети и високоточни оръжия.

    Системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

    Радари за въздушно, наземно и морско наблюдение.

    Системи за радиоелектронна борба и електронно разузнаване.

    Военни комуникации, криптирани мрежи и системи за командване и управление.

    Спътникови комуникации и собствен капацитет за военно космическо наблюдение.

    Киберотбрана и центрове за защита на критичната инфраструктура.

    Изкуствен интелект за разузнаване, анализ на данни, автономни системи и управление на бойното поле.

    Оптика, сензори, термовизионни системи и електроника.

    Системи за наблюдение на Черно море и българските граници.

    Модерни военни корабостроителници и ремонтни бази.

    Авиационни ремонтни и MRO

    22:08 26.08.2026

  • 68 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "ИСКАЙТЕ КОМПЕНСАЦИЯ":

    Боко Паси Шкембе Войвода Тагарев да отговорни, с изход има - да нулираме договора за Ф 16 и да поръчаме 8 Rafale от Франция - четири употребявани и 4 нови. Хървати и Сърби получиха техните Rafale и те да по добри от F 16. Друга опция е Леонардо от Италия както постъпи Австрия

    22:09 26.08.2026

  • 69 Да да да да

    0 0 Отговор
    Какво можем да изградим заедно в България през следващите 20 години?

    Не просто да купуваме готови системи, а да изградим цялостен отбранителен и индустриален капацитет:

    Самолети и авиационни системи.

    Бойни машини и специализирани военни автомобили.

    Кораби и модулни военноморски платформи.

    Ядрени верджиния 6 подводници и инфраструктура за тяхната поддръжка.

    Бойни, разузнавателни, морски и противодронови безпилотни системи.

    Боеприпаси, артилерийски снаряди, управляеми ракети и високоточни оръжия.

    Системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

    Радари за въздушно, наземно и морско наблюдение.

    Системи за радиоелектронна борба и електронно разузнаване.

    Военни комуникации, криптирани мрежи и системи за командване и управление.

    Спътникови комуникации и собствен капацитет за военно космическо наблюдение.

    Киберотбрана и центрове за защита на критичната инфраструктура.

    Изкуствен интелект за разузнаване, анализ на данни, автономни системи и управление на бойното поле.

    Оптика, сензори, термовизионни системи и електроника.

    Системи за наблюдение на Черно море и българските граници.

    Модерни военни корабостроителници и ремонтни бази.

    Авиационни ремонтни и MRO центрове за самолети, хеликоптери и двигатели.

    Национални сервизни центрове за Stryker, радари, ПВО и друга западна техника.

    Производство на резервни части и ключови компоненти в България.

    3D производство и бързо производство на резервни части при к

    Коментиран от #74

    22:10 26.08.2026

  • 70 Перо

    1 1 Отговор
    От капацитета на завода се интересува само продавача, който подписва договора и ако този договор не е едностранно предоставен и в едностранна полза и одобрен за подпис трябва да има клауза за неустойка, нарастваща, според времето, без предварително заплащане на 100%! Корумпираната и неграмотна селяния от МО, по друго време щеше да бъде разстреляна за нула време! Унтерменши!

    22:10 26.08.2026

  • 71 Да да да да

    0 0 Отговор
    3D производство и бързо производство на резервни части при криза или война.

    Военна логистика — складове за боеприпаси, гориво, резервни части и стратегически резерви.

    Защитена инфраструктура, хангари, командни центрове и ремонтни комплекси.

    Учебни центрове и симулатори за пилоти, механици, моряци и сухопътни войски.

    Съвместни научноизследователски центрове между армията, университетите и индустрията.

    Програми за подготовка на инженери, програмисти, авиационни специалисти, корабни инженери и оръжейни техници.

    И най-вече:

    Технологичен трансфер, лицензирано производство, български инженери, български работници, български сервиз и българска интелектуална собственост.

    Тогава въпросът към САЩ и европейските ни партньори няма да бъде:

    „Каква техника можете да ни продадете?“

    А:

    „Какво можем да разработим, произведем, сглобим и поддържаме заедно в България през следващите 20 години?“

    Това е разликата между държава, която просто купува военно оборудване, и държава, която изгражда собствена отбранителна индустрия и стратегическа независимост в рамките на НАТО и ЕС.

    Двата нови кораба не трябва да бъдат краят.

    Те трябва да бъдат началото на нов български корабостроителен цикъл.

    Stryker не трябва да бъде просто доставка.

    Той трябва да бъде началото на български център за сглобяване, ремонт и модернизация на сухопътна техника.

    F-16 не трябва да бъде само покупка на самолети.

    Той трябва да създаде поколение български п

    22:11 26.08.2026

  • 72 Да да да да

    0 0 Отговор
    Двата нови кораба не трябва да бъдат краят.

    Те трябва да бъдат началото на нов български корабостроителен цикъл.

    Stryker не трябва да бъде просто доставка.

    Той трябва да бъде началото на български център за сглобяване, ремонт и модернизация на сухопътна техника.

    F-16 не трябва да бъде само покупка на самолети.

    Той трябва да създаде поколение български пилоти, инженери, авионици и авиационни специалисти.

    А след 20 години успехът няма да се измерва само с броя купени машини.

    Ще се измерва с това колко от тях можем сами да ремонтираме, модернизираме, произвеждаме и поддържаме в България.

    22:13 26.08.2026

  • 73 Де се е чуло, видяло

    4 0 Отговор
    Де се е чуло, видяло, Bg. индианец да иска пари от Белия Вожд? Нека бъдем сериозни, индианци мои.

    22:13 26.08.2026

  • 74 Какво можем да изградим заедно в Българи

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Да да да да":

    Какво можем да изградим заедно в България през следващите 20 години? Помпане на гуми с китайски компресори, е не съвсем сигурно.

    22:17 26.08.2026

  • 75 СЕО на Локхийд Мартин

    2 1 Отговор
    Още при сключване на сделката Ви казах, че това е една огромна корупционна схема на държавно ниво. Преди няколко години Локхийд Мартин официално обявиха, че свалят от конвейрите Ф-16 за сметка на Ф-35. Количествата Ф-16, за които вече има подписани договори, ще бъдат произведени от външни фирми. Тъй като не може сульо и пульо да произвежда боен самолет, лицензираните фирми се броят на пръсти, а възможностите им са още по-малки – един или два самолета на година. В този момент ние се появяваме на бял кон и предплащаме 8 + 8 самолета. Корупция пар екселанс! След дълго чакане уж получихме 8 самолета, само че те не летят. Тоест, все едно нищо нямаме. За останалите осем пак ще почакаме, а те евентуално ще полетят за 100-годишнината от първия Ф-16.

    22:18 26.08.2026

  • 76 Фърчила на трупчета

    2 0 Отговор
    Компенсациите да се искат от Бойо българоубиеца.

    22:25 26.08.2026

  • 77 Хубаво е да питаш

    0 0 Отговор
    Запознати защо накупихме ф35 а купихме ф16
    Хубаво е да се запознаеш с функциите на бг ф16.
    И тогава да говорим ф35. Зада не накърня бизнес интереси и икономически тайни нема да встъпвам в подробности в ф35. Има няколко случая да се бавят единият че продукцията и технологията може да попадне в други ръце и не е добре пазена. Летище безнер.

    22:33 26.08.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    "Газовите хранилища в България са запълнени на 57,29%, значително под средното европейско ниво от 62,99%, предаде БГНЕС, ......
    Европа се насочва към зимния сезон при необичайно ниски за това време на годината запаси от природен газ❗"🤔

    22:45 26.08.2026

  • 79 УдоМача

    1 0 Отговор
    Какво са виновни хората??? Няма толкоз бройки в музеите........

    22:50 26.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове