Димитър Стоянов: Нямаме опция за втора ръка F-16 или „Грипен“, търсим резервни части за МиГ-29

"Нямаме опция да закупим или да получим самолети F-16 или "Грипен" втора ръка". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

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"За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона - чрез помощник-секретаря на войната на САЩ Уилям Дж. Капелети-младши. Получихме отрицателен отговор и от Швеция по отношение на самолетите „Грипен“. Тоест към момента нямаме опция да получим или дори да закупим самолети F-16 втора употреба или „Грипен“ втора употреба", изтъкна той.

По думите му ни остава една единствена опция. "Знаех, че трудно може да се намерят такива самолети втора употреба. Затова бях подготвил писма и ги изпратих до Полша и Унгария. Възможността е да получим резервни части от тези две държави, за да можем временно да поддържаме самолетите МиГ-29. Това е единствената възможност, която имаме към момента", подчерта военният министър.

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Жизненият цикъл на самолетите МиГ-29 позволява те да бъдат експлоатирани до 2029-2030 година. "Но това може да стане при условие че осигурим необходимите резервни части", категоричен е Стоянов.

Той попита опонентите на идеята да се потърсят и закупят резервни части : "Ако се откажем от резервните части, а в същото време търсим такива части, какво да направим тогава? Кой ще пази въздушното ни пространство? Поели сме ангажимент да дежурим с два самолета. За съжаление, изпитваме сериозни трудности. Надявам се все пак всеки път да успяваме да изпълняваме този ангажимент. Надявам се наистина до една година Lockheed Martin да изпълни своите ангажименти по самолетите F-16, за да започнем да носим дежурство както с F-16, така и с МиГ-29".

Той изтъкна, че от 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29. "Основният метод, с който го поддържаме, е канибализацията. Изключителен труд полагат хората в "Граф Игнатиево, за да поддържат техниката. И не само там - и в "Безмер", и в "Крумово". Имаме си различни затруднения с поддържането на техниката, но благодарение на момчетата и на техните знания се справяме", заяви министърът.

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Обявена е обществена поръчка за ремонт на двигатели за 14 млн. евро за самолетите МиГ-29. Предвидено е и при необходимост ще се пренасочат средства от един приоритет към друг, ако се стигне до необходимост от закупуване на резервни части - с която и да е страна. Според Стоянов парите ще стигнат за ремонта на 10 броя двигатели за МиГ-29.

На въпрос защо България не влиза в програмата F-35 военният министър припомни: "През 2019 година, когато беше сключен договорът за F-16, казах, че ние сме заложили на самолетите от четвърто поколение. Ние закупихме самолетите F-16 тогава. Идеята на военната експертиза към онзи момент беше - да закупим евтин самолет за експлоатация за кратко време, от порядъка на 10-15 години, след което да минем към самолет от пето поколение, какъвто е F-35. За съжаление, финансовите разчети, които са към момента, не позволяват даже да помислим в тази посока за придобиване на самолет F-35 до 2035 година".