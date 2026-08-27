Димитър Стоянов: Нямаме опция за втора ръка F-16 или „Грипен“, търсим резервни части за МиГ-29

"Нямаме опция да закупим или да получим самолети F-16 или "Грипен" втора ръка". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Останалите осем F-16 се забавят до 2030 г., САЩ и Швеция ни отказаха изтребители втора ръка
"За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона - чрез помощник-секретаря на войната на САЩ Уилям Дж. Капелети-младши. Получихме отрицателен отговор и от Швеция по отношение на самолетите „Грипен“. Тоест към момента нямаме опция да получим или дори да закупим самолети F-16 втора употреба или „Грипен“ втора употреба", изтъкна той.
По думите му ни остава една единствена опция. "Знаех, че трудно може да се намерят такива самолети втора употреба. Затова бях подготвил писма и ги изпратих до Полша и Унгария. Възможността е да получим резервни части от тези две държави, за да можем временно да поддържаме самолетите МиГ-29. Това е единствената възможност, която имаме към момента", подчерта военният министър.
Заради забавените F-16: България търси употребявани изтребители и резервни части в чужбина
Жизненият цикъл на самолетите МиГ-29 позволява те да бъдат експлоатирани до 2029-2030 година. "Но това може да стане при условие че осигурим необходимите резервни части", категоричен е Стоянов.
Той попита опонентите на идеята да се потърсят и закупят резервни части : "Ако се откажем от резервните части, а в същото време търсим такива части, какво да направим тогава? Кой ще пази въздушното ни пространство? Поели сме ангажимент да дежурим с два самолета. За съжаление, изпитваме сериозни трудности. Надявам се все пак всеки път да успяваме да изпълняваме този ангажимент. Надявам се наистина до една година Lockheed Martin да изпълни своите ангажименти по самолетите F-16, за да започнем да носим дежурство както с F-16, така и с МиГ-29".
Той изтъкна, че от 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29. "Основният метод, с който го поддържаме, е канибализацията. Изключителен труд полагат хората в "Граф Игнатиево, за да поддържат техниката. И не само там - и в "Безмер", и в "Крумово". Имаме си различни затруднения с поддържането на техниката, но благодарение на момчетата и на техните знания се справяме", заяви министърът.
Не се водят преговори с Полша за закупуване на самолети МиГ-29, заявиха от Министерството на отбраната
Обявена е обществена поръчка за ремонт на двигатели за 14 млн. евро за самолетите МиГ-29. Предвидено е и при необходимост ще се пренасочат средства от един приоритет към друг, ако се стигне до необходимост от закупуване на резервни части - с която и да е страна. Според Стоянов парите ще стигнат за ремонта на 10 броя двигатели за МиГ-29.
На въпрос защо България не влиза в програмата F-35 военният министър припомни: "През 2019 година, когато беше сключен договорът за F-16, казах, че ние сме заложили на самолетите от четвърто поколение. Ние закупихме самолетите F-16 тогава. Идеята на военната експертиза към онзи момент беше - да закупим евтин самолет за експлоатация за кратко време, от порядъка на 10-15 години, след което да минем към самолет от пето поколение, какъвто е F-35. За съжаление, финансовите разчети, които са към момента, не позволяват даже да помислим в тази посока за придобиване на самолет F-35 до 2035 година".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 миговете
13:56 27.08.2026
2 историк
Коментиран от #9, #12, #17
14:00 27.08.2026
3 Кокошо Дупе
Вторична суровина си!
14:01 27.08.2026
4 Анонимен
Коментиран от #8
14:05 27.08.2026
5 Нищо не става от вас,
14:06 27.08.2026
6 дони съчмата
14:08 27.08.2026
7 Чума
14:09 27.08.2026
8 то там сме намирали
До коментар #4 от "Анонимен":ама ся плащаш и нула
14:10 27.08.2026
9 СВД
До коментар #2 от "историк":И сега същите мазници го обвиняват, че не подкрепял Коалицията за обща европейска отбрана, а залитал към САЩ!
Коментиран от #15
14:11 27.08.2026
10 Даа...
14:14 27.08.2026
11 Хайде ,не се правете на луди...
Да не е от Русия," да бие на очи"???
"КАТО Е КОКОШКА, поне ДА Е РОШАВА"!!!
Тя се разбра, че Путин ви е навързал и обвързал до живот!!!
А и Си Дзи Пин е" нежен" милиардер -диктатор, като
неформален собственик на "Волво карс" АБ, ЗЕТ МУ ЗАМЕСТВА УСПЕШНО ДО МОМЕНТА!
14:24 27.08.2026
12 оня с коня
До коментар #2 от "историк":Верно че се хващаш наивно на приказките на Радев "да вземем" Грипен,но да е казал СЛЕД КОЛКО години ще го получим и НА КАКВА ЦЕНА/обучение на Пилотите и Снаряжението - башка/?Абе Наивността ви е Фатална бе,слезте от Клоните!
Коментиран от #16
14:24 27.08.2026
13 Виж сега,
14:28 27.08.2026
14 Браво
Предишните избори бяха около 100 милиона ЛЕВА.
14:29 27.08.2026
15 Никой не иска съсобственик руснак...
До коментар #9 от "СВД":във ЕО,
явно Румен Радев е силно превързан към олигарси, като " Алекперов и компания"
от "Лук Ойл"!!!
Това което сам си направиш и ч-мата в гората не може да ти го направи!" !
14:30 27.08.2026
16 провинциалист
До коментар #12 от "оня с коня":Офф, да беше питал гугъл за тия неща! Пльосвам тука една таблица, оправяй се. КритерийF-16 Block 70 / 72JAS-39 Gripen (C/D или E)Срокове за доставкаГолеми закъснения поради натоварени заводи.Бърза доставка (в рамките на 18–24 месеца).Цена на летателен часПо-висока (около $20,000 – $25,000+).Най-ниската в НАТО (около $10,000 – $12,000).Поддръжка на теренСобразна инфраструктура, чисти писти.Минимална логистика, кацане на шосета.Персонал за обслужванеГолям екип от висококвалифицирани техници.1 техник и 5 наборници (презареждане за 10 мин).
14:43 27.08.2026
17 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #2 от "историк":Малко, не си запознат: на България, беше предложен Gripen C/D който не е като F16 block70 F16 е по модернизиран. Сега, ако се вземе Gripen E/F то той вече може да се сравнява с F16 block70
14:50 27.08.2026
18 ТТТ
14:52 27.08.2026
19 белия руски Чорап
14:57 27.08.2026
20 ВВСар
А ЗАПИТВАНЕ ДО CHINA, ЗА ХИБРИДНИ ЧАСТИ, ДА СТАВАТ И ЗА ДУ-ДУ -ЦИ КАТО т€б?!?!?!
ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
МА З€Н $и мит€, МНОООГО $и МА З€Н, НЕ ПОЗНАВАМ ПО-ГОЛЯМ М А З Н И К
В ИСТОРИЯТА НА ВВС!
15:02 27.08.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
15:05 27.08.2026
22 Павел Пенев
15:11 27.08.2026
23 Прогресивни дебили!
15:20 27.08.2026
24 Бай Араб
15:28 27.08.2026
25 Оставка
15:33 27.08.2026
26 какво да кажа
15:33 27.08.2026