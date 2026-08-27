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Димитър Стоянов: Нямаме опция за втора ръка F-16 или „Грипен“, търсим резервни части за МиГ-29

Димитър Стоянов: Нямаме опция за втора ръка F-16 или „Грипен“, търсим резервни части за МиГ-29

27 Август, 2026 13:55 1 279 26

  • f-16-
  • „грипен“-
  • димитър стоянов-
  • миг-29

Жизненият цикъл на самолетите МиГ-29 позволява те да бъдат експлоатирани до 2029-2030 година

Димитър Стоянов: Нямаме опция за втора ръка F-16 или „Грипен“, търсим резервни части за МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Нямаме опция да закупим или да получим самолети F-16 или "Грипен" втора ръка". Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Останалите осем F-16 се забавят до 2030 г., САЩ и Швеция ни отказаха изтребители втора ръка

"За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона - чрез помощник-секретаря на войната на САЩ Уилям Дж. Капелети-младши. Получихме отрицателен отговор и от Швеция по отношение на самолетите „Грипен“. Тоест към момента нямаме опция да получим или дори да закупим самолети F-16 втора употреба или „Грипен“ втора употреба", изтъкна той.

По думите му ни остава една единствена опция. "Знаех, че трудно може да се намерят такива самолети втора употреба. Затова бях подготвил писма и ги изпратих до Полша и Унгария. Възможността е да получим резервни части от тези две държави, за да можем временно да поддържаме самолетите МиГ-29. Това е единствената възможност, която имаме към момента", подчерта военният министър.

Заради забавените F-16: България търси употребявани изтребители и резервни части в чужбина

Жизненият цикъл на самолетите МиГ-29 позволява те да бъдат експлоатирани до 2029-2030 година. "Но това може да стане при условие че осигурим необходимите резервни части", категоричен е Стоянов.

Той попита опонентите на идеята да се потърсят и закупят резервни части : "Ако се откажем от резервните части, а в същото време търсим такива части, какво да направим тогава? Кой ще пази въздушното ни пространство? Поели сме ангажимент да дежурим с два самолета. За съжаление, изпитваме сериозни трудности. Надявам се все пак всеки път да успяваме да изпълняваме този ангажимент. Надявам се наистина до една година Lockheed Martin да изпълни своите ангажименти по самолетите F-16, за да започнем да носим дежурство както с F-16, така и с МиГ-29".

Той изтъкна, че от 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29. "Основният метод, с който го поддържаме, е канибализацията. Изключителен труд полагат хората в "Граф Игнатиево, за да поддържат техниката. И не само там - и в "Безмер", и в "Крумово". Имаме си различни затруднения с поддържането на техниката, но благодарение на момчетата и на техните знания се справяме", заяви министърът.

Не се водят преговори с Полша за закупуване на самолети МиГ-29, заявиха от Министерството на отбраната

Обявена е обществена поръчка за ремонт на двигатели за 14 млн. евро за самолетите МиГ-29. Предвидено е и при необходимост ще се пренасочат средства от един приоритет към друг, ако се стигне до необходимост от закупуване на резервни части - с която и да е страна. Според Стоянов парите ще стигнат за ремонта на 10 броя двигатели за МиГ-29.

На въпрос защо България не влиза в програмата F-35 военният министър припомни: "През 2019 година, когато беше сключен договорът за F-16, казах, че ние сме заложили на самолетите от четвърто поколение. Ние закупихме самолетите F-16 тогава. Идеята на военната експертиза към онзи момент беше - да закупим евтин самолет за експлоатация за кратко време, от порядъка на 10-15 години, след което да минем към самолет от пето поколение, какъвто е F-35. За съжаление, финансовите разчети, които са към момента, не позволяват даже да помислим в тази посока за придобиване на самолет F-35 до 2035 година".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 миговете

    13 4 Отговор
    и без туй само за резервни части стават

    13:56 27.08.2026

  • 2 историк

    19 4 Отговор
    За Грипена още в първият си мандат Радев каза да го вземем , но тиквата искаше да се откупи ,и даде милиарди за ОФФФките , и още ги няма !!

    Коментиран от #9, #12, #17

    14:00 27.08.2026

  • 3 Кокошо Дупе

    11 17 Отговор
    С втората ръка можеш само да си направиш густо!
    Вторична суровина си!

    14:01 27.08.2026

  • 4 Анонимен

    11 22 Отговор
    Другарите при Путин там търсете какво то искате Оставка

    Коментиран от #8

    14:05 27.08.2026

  • 5 Нищо не става от вас,

    16 20 Отговор
    некомпетентни лъжци и неможачи. Оставка!

    14:06 27.08.2026

  • 6 дони съчмата

    5 8 Отговор
    това ни е целта : да останете без авиация

    14:08 27.08.2026

  • 7 Чума

    5 5 Отговор
    Да се пенсионират на Мег-29, а сетне каквото и да става! Метална логика и прагматичен интерес!

    14:09 27.08.2026

  • 8 то там сме намирали

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    ама ся плащаш и нула

    14:10 27.08.2026

  • 9 СВД

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    И сега същите мазници го обвиняват, че не подкрепял Коалицията за обща европейска отбрана, а залитал към САЩ!

    Коментиран от #15

    14:11 27.08.2026

  • 10 Даа...

    12 7 Отговор
    Съветските летци от миналото трябва да продължат да летят за да могат освен огромна заплата, да получават и огромни премии за извършени полети. А някои получават и пенсия, по висока от министерска заплата.

    14:14 27.08.2026

  • 11 Хайде ,не се правете на луди...

    5 6 Отговор
    поръчайте някое ефтино "бръмчило" от Китай, някое американско копие на "Ф-35!!!"
    Да не е от Русия," да бие на очи"???
    "КАТО Е КОКОШКА, поне ДА Е РОШАВА"!!!
    Тя се разбра, че Путин ви е навързал и обвързал до живот!!!
    А и Си Дзи Пин е" нежен" милиардер -диктатор, като
    неформален собственик на "Волво карс" АБ, ЗЕТ МУ ЗАМЕСТВА УСПЕШНО ДО МОМЕНТА!

    14:24 27.08.2026

  • 12 оня с коня

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    Верно че се хващаш наивно на приказките на Радев "да вземем" Грипен,но да е казал СЛЕД КОЛКО години ще го получим и НА КАКВА ЦЕНА/обучение на Пилотите и Снаряжението - башка/?Абе Наивността ви е Фатална бе,слезте от Клоните!

    Коментиран от #16

    14:24 27.08.2026

  • 13 Виж сега,

    7 5 Отговор
    Тъп,но затова пък упорит. Миговете бе са съвместими с въоръжението на НАТО,но министърчето пак ще харчи нашите пари за руски отпадъци.За комисионната хич и не питам

    14:28 27.08.2026

  • 14 Браво

    5 4 Отговор
    Правителството е одобрило план-сметката за президентските избори на 25 октомври. Кабинетът на Румен Радев е предвидил 116 928 000 евро, за да покрие разходите по вота.

    Предишните избори бяха около 100 милиона ЛЕВА.

    14:29 27.08.2026

  • 15 Никой не иска съсобственик руснак...

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "СВД":

    във ЕО,
    явно Румен Радев е силно превързан към олигарси, като " Алекперов и компания"
    от "Лук Ойл"!!!

    Това което сам си направиш и ч-мата в гората не може да ти го направи!" !

    14:30 27.08.2026

  • 16 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Офф, да беше питал гугъл за тия неща! Пльосвам тука една таблица, оправяй се. КритерийF-16 Block 70 / 72JAS-39 Gripen (C/D или E)Срокове за доставкаГолеми закъснения поради натоварени заводи.Бърза доставка (в рамките на 18–24 месеца).Цена на летателен часПо-висока (около $20,000 – $25,000+).Най-ниската в НАТО (около $10,000 – $12,000).Поддръжка на теренСобразна инфраструктура, чисти писти.Минимална логистика, кацане на шосета.Персонал за обслужванеГолям екип от висококвалифицирани техници.1 техник и 5 наборници (презареждане за 10 мин).

    14:43 27.08.2026

  • 17 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    Малко, не си запознат: на България, беше предложен Gripen C/D който не е като F16 block70 F16 е по модернизиран. Сега, ако се вземе Gripen E/F то той вече може да се сравнява с F16 block70

    14:50 27.08.2026

  • 18 ТТТ

    5 7 Отговор
    Абе като толкова много искат миг 29 да питам ние имаме ли въоръжение за тях. В смисъл сами можем ли да произвеждаме муниции, ракети и т.н за миг 29 или при евентуален конфликт ще чакаме руЗнаците да ни предоставят. Щото нали самолет без въоръжение е нищо.

    14:52 27.08.2026

  • 19 белия руски Чорап

    7 9 Отговор
    резервни части за Жигула?!?!?

    14:57 27.08.2026

  • 20 ВВСар

    4 5 Отговор
    мит€, ПУСНА ЛИ $М$ ДО БЕЛАРУС ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МиГ-29???!
    А ЗАПИТВАНЕ ДО CHINA, ЗА ХИБРИДНИ ЧАСТИ, ДА СТАВАТ И ЗА ДУ-ДУ -ЦИ КАТО т€б?!?!?!

    ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
    МА З€Н $и мит€, МНОООГО $и МА З€Н, НЕ ПОЗНАВАМ ПО-ГОЛЯМ М А З Н И К
    В ИСТОРИЯТА НА ВВС!

    15:02 27.08.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    НА ТОЗИ "ПАМПЕРС НА ЧОРАПА" В .................... УСТАТА МА СА САМО МИГ 29 и МАГУЧАЯ НЕПОБЕДИМАЯ ...................... ПЪЛЕН ОЛИГОФРЕН Е МИТКО СМSa ................... ФАКТ!8496

    15:05 27.08.2026

  • 22 Павел Пенев

    2 3 Отговор
    Браво престъпници. Платихме за нови F-16 авансово, а сега не ни дават дори втора ръка. Къде е комисионната? В чекмеджето на любимия лидер,народния артист Боко от Банкя.

    15:11 27.08.2026

  • 23 Прогресивни дебили!

    3 0 Отговор
    Имаха цялото време на света да се отърват от безперспективните МИГ-ве, но саботираха всички възможности, само и само да запазят тези тенекета и нашите хора, които летят на тях!

    15:20 27.08.2026

  • 24 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Правителството на Радев денонощно се чуди как да прехвърли български пари на Русия, най-вероятно чрез Сърбия е договорено

    15:28 27.08.2026

  • 25 Оставка

    1 0 Отговор
    Тъпанар

    15:33 27.08.2026

  • 26 какво да кажа

    0 1 Отговор
    е нали платихме веднъж едни 7-ма употреба на цената на чисто нови ама те така и не ни ги дадоха … а с руснаците никога не сме имали подобни проблеми но нали америка ни е господар ще я слушаме и ще си плащаме рекета за да ни има

    15:33 27.08.2026

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