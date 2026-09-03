6 тона отпадъци за 6 дни събраха доброволци в Родопите

Впечатляващите, но и смущаващи 6 000 килограма отпадъци от един малък район на високите части на българските планини събраха участниците в тазгодишното традиционно планинско почистване, организирано от „За Земята“. Инициативата на екологичната организация, стартирала преди 27 години, тази година се насочи към Западните Родопи и по-точно към района на хижа Кабата и хижа Персенк.

В продължение на цели 6 дни над 80 доброволци на възраст между 4 и 63 години от цялата страна премахваха немарливо или безразсъдно оставените следи от човешка дейност в планината, почиствайки нерегламентирани стари сметища край хижи, мандри, бивши пионерски лагери, чешми и исторически разкопки. Немалка част от тези отпадъци не само представляват замърсител за поколения напред, но и увеличават опасността от горски пожари.

Планини от пластмаса

Пластмасата продължава да е основният отпадък, който попада в природата, а и най-проблемният. Освен, че не се разгражда, тя се раздробява на дребни парчета, които са трудни или дори невъзможни за събиране, което може допълнително да замърси почвата и водите.

Има и още един все по-актуален проблем –- пластмасовите и стъклените отпадъци, изхвърлени в гората, увеличават и опасността от горски пожари. Това бе допълнителна мотивация за доброволците да се включват в почистванията.

С грижа за последващо рециклиране доброволците отделиха метални отпадъци и стъкло. Също така разделно събраха пластмасови бутилки и кенчета. Наличието на десетки чували само с този тип отпадъци, откривани дори на места, където човешкият достъп е затруднен, за поредна година доказа, че България има нужда от депозитна система за опаковки възможно най-скоро.

С грижа за хората и природата

Въпреки тежкия труд и често неприятния характер на извършваните дейности, доброволците и организаторите са удовлетворени от свършената работа и щастливи, че споделиха прохладни дни в планината със съмишленици.

„Планинското почистване е магия! Не мога да обясня как може да е толкова удовлетворяващо, отчайващо, зареждащо, вбесяващо и едновременно супер забавно да чистиш тонове боклук от планината“ – емоционално споделя Анастасия Гергова, доброволка от няколко години, а вече и съорганизатор.

„Добрата новина е, че хижарите и на двете хижи ни приеха добре, включиха се в извозването на отпадъците и най-важното – сервират храните и напитките в многократни съдове, няма пластмаса“ – казва Данита Заричинова, една от организаторките.

„Почистването на стари сметища в планината ни показва и възстановителната сила на природата: под тучните зелени ливади често се крие килим от пластмасови отпадъци, изхвърлени преди десетилетия. А сред тях горски плодове са успели да си проправят път, да пораснат и да узреят. Дано и човекът скоро осъзнае, че е само част от природата и трябва да се отнася към нея с уважение“ – споделя след акцията Фатмегюл Мустан, доброволка и част от организационния екип.

За кампанията

Високопланинските почиствания под надслов „Боклукът в раницата“ започват през 1999 година. От тогава са събрани и премахнати над 140 тона отпадъци от националните и природните паркове на България.

Към днешна дата акцията е част от по-голяма и дългосрочна инициатива за намаляване на отпадъците с цел превенция. Кампанията „ИзЧисти Планини“ продължава да организира почиствания, но е насочена и към работа с институциите, свързани с планината – националните и природните паркове, общините, хижарите, Българско туристическо дружество и различни бизнеси и НПО в планината. Дългосрочната цел е не само да почистим замърсените терени и да отстраним нелегалните сметища, но и да възпитаме отговорно отношение към отпадъците и планината.