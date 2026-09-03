Новини
България »
6 тона отпадъци за 6 дни събраха доброволци в Родопите

6 тона отпадъци за 6 дни събраха доброволци в Родопите

3 Септември, 2026 15:36 452 6

  • за земята-
  • доброволци-
  • родопи-
  • почистване

Поредното планинско почистване на „За Земята“ показа: България има нужда от депозитна система веднага

6 тона отпадъци за 6 дни събраха доброволци в Родопите - 1
Снимка: За Земята
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Впечатляващите, но и смущаващи 6 000 килограма отпадъци от един малък район на високите части на българските планини събраха участниците в тазгодишното традиционно планинско почистване, организирано от „За Земята“. Инициативата на екологичната организация, стартирала преди 27 години, тази година се насочи към Западните Родопи и по-точно към района на хижа Кабата и хижа Персенк.

В продължение на цели 6 дни над 80 доброволци на възраст между 4 и 63 години от цялата страна премахваха немарливо или безразсъдно оставените следи от човешка дейност в планината, почиствайки нерегламентирани стари сметища край хижи, мандри, бивши пионерски лагери, чешми и исторически разкопки. Немалка част от тези отпадъци не само представляват замърсител за поколения напред, но и увеличават опасността от горски пожари.

Планини от пластмаса

Пластмасата продължава да е основният отпадък, който попада в природата, а и най-проблемният. Освен, че не се разгражда, тя се раздробява на дребни парчета, които са трудни или дори невъзможни за събиране, което може допълнително да замърси почвата и водите.

Има и още един все по-актуален проблем –- пластмасовите и стъклените отпадъци, изхвърлени в гората, увеличават и опасността от горски пожари. Това бе допълнителна мотивация за доброволците да се включват в почистванията.

С грижа за последващо рециклиране доброволците отделиха метални отпадъци и стъкло. Също така разделно събраха пластмасови бутилки и кенчета. Наличието на десетки чували само с този тип отпадъци, откривани дори на места, където човешкият достъп е затруднен, за поредна година доказа, че България има нужда от депозитна система за опаковки възможно най-скоро.

С грижа за хората и природата

Въпреки тежкия труд и често неприятния характер на извършваните дейности, доброволците и организаторите са удовлетворени от свършената работа и щастливи, че споделиха прохладни дни в планината със съмишленици.

„Планинското почистване е магия! Не мога да обясня как може да е толкова удовлетворяващо, отчайващо, зареждащо, вбесяващо и едновременно супер забавно да чистиш тонове боклук от планината“ – емоционално споделя Анастасия Гергова, доброволка от няколко години, а вече и съорганизатор.

„Добрата новина е, че хижарите и на двете хижи ни приеха добре, включиха се в извозването на отпадъците и най-важното – сервират храните и напитките в многократни съдове, няма пластмаса“ – казва Данита Заричинова, една от организаторките.

„Почистването на стари сметища в планината ни показва и възстановителната сила на природата: под тучните зелени ливади често се крие килим от пластмасови отпадъци, изхвърлени преди десетилетия. А сред тях горски плодове са успели да си проправят път, да пораснат и да узреят. Дано и човекът скоро осъзнае, че е само част от природата и трябва да се отнася към нея с уважение“ – споделя след акцията Фатмегюл Мустан, доброволка и част от организационния екип.

За кампанията

Високопланинските почиствания под надслов „Боклукът в раницата“ започват през 1999 година. От тогава са събрани и премахнати над 140 тона отпадъци от националните и природните паркове на България.

Към днешна дата акцията е част от по-голяма и дългосрочна инициатива за намаляване на отпадъците с цел превенция. Кампанията „ИзЧисти Планини“ продължава да организира почиствания, но е насочена и към работа с институциите, свързани с планината – националните и природните паркове, общините, хижарите, Българско туристическо дружество и различни бизнеси и НПО в планината. Дългосрочната цел е не само да почистим замърсените терени и да отстраним нелегалните сметища, но и да възпитаме отговорно отношение към отпадъците и планината.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Похвално, браво

    7 5 Отговор
    За 6 дни свършили повече работа от Радев и пазвантите му за 3 месеца.

    15:38 03.09.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Моите искрени уважения за тези хора !

    15:44 03.09.2026

  • 3 Име

    3 0 Отговор
    Тези боклуци да се съхраняват някъде и като хванат някой да изхвърля нови да му ги натоварят и тези 6 тона

    15:48 03.09.2026

  • 4 СССс

    2 0 Отговор
    Всички зелени НПО да чистят улиците и планините.

    15:59 03.09.2026

  • 5 Щафета

    2 0 Отговор
    Очакваме включване на ловците и риболовците

    16:05 03.09.2026

  • 6 Българинът

    4 0 Отговор
    има ментален проблем с боклука, когато родителите сами дават пример - чрез изхвърляне на всякакви боклуци - на децата си, те го приемат като норма, от чалга поколение не очаквай много. Респект към бригадата

    16:07 03.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове