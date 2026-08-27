Доброволци зарибиха езерото Мандра край Бургас

Доброволци на Сдружение с нестопанска цел “Приятели на морето – Бургас” проведоха акция за зарибяване на езерото Мандра край Бургас. Те пуснаха във водите на водоема над четиридесет килограма малки шаранчета, закупени от специализиран развъдник.

Инициативата се осъществява за поредна година под контрола на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури. Експерти от контролното ведомство присъстваха по време на мероприятието, за да се убедят, че то се състои съгласно всички нормативни правила.

Целта на проведената акция е Мандренското езеро, което е любимо място за риболов на въдичарите не само от Бургаски регион, а и от цялата страната, да предлага все по-добри условия за практикуване на любимото за много хора хоби.