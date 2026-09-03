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Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство

3 Септември, 2026 16:23 899 14

  • иван демерджиев-
  • гергана петрова-
  • струмяни

Той коментира случая в Струмяни

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери“.

Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Той коментира случая в Струмяни, където активистката Гергана Петрова беше задържана по време на посещението на премиера Румен Радев.

Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е „имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.

„Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, коментира Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    16 1 Отговор
    Тогава защо се бави делото? Досега трябваше да бъде осъдена и в затвора.

    Коментиран от #6, #10

    16:25 03.09.2026

  • 2 Г.н ДАМАДЖАНАДЖИЕВ. И ВИ Й

    12 7 Отговор
    ПРЕДИ ДВАЙСЕ ТРИЙСЕ ГОДИНИ КОЙЙЙЙЙ ЗНАЙ КВИ СТЕ ГИ ВЪРШЕЛИ.....

    16:26 03.09.2026

  • 3 Спецназ

    9 4 Отговор
    И?????

    РАЗКРИТО ли е Убийството,

    в което като заподозряна е била Гергана??

    Или "Делото" още е на "трупчета" и
    ТАЯ се бута до Премиера без Документи и аругантно??

    ПФУ!! Ти Е.А и Димокрацията и СВЕ!!

    Коментиран от #7

    16:30 03.09.2026

  • 4 Кари

    7 8 Отговор
    От репортажа по телевизията ясно се видя странното й поведение. Приличаше на надрусана и видът й не предполагаше да е журналист. И защо другите журналисти стояха там, където им беше указано. Защо точно тази "журналистка " реши, че правилата не важат за нея?

    Коментиран от #9

    16:32 03.09.2026

  • 5 милицай

    4 0 Отговор
    точен съм със сумато налш?

    16:33 03.09.2026

  • 6 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    пак те чака А-наказание

    16:33 03.09.2026

  • 7 шпекнаz

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    nak cu кууурназ

    16:34 03.09.2026

  • 8 Де го чукаш ,

    13 1 Отговор
    де се пука ?! Задържана , но освободена без обвинение ! А понеже се омацахте до ушите всички по веригата , сега търсиш някакви си компромати , нямащи НИЩО общо с мизериите в Струмяни ! Срам ! Срам и позор !

    16:34 03.09.2026

  • 9 а ти май

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кари":

    не си пийш аповете

    16:35 03.09.2026

  • 10 Все невинни

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Защото май се е откупила, чии са фирмите сега? Седемте джуджета е схема, която се разми и забрави. И сега са я изпитали да изпълнява поръчки. Радев да провери чия е идеята за посещението.

    16:38 03.09.2026

  • 11 Ганчев

    2 0 Отговор
    И ТОЯ БИЛ ЮРИСТ,КАК МОЖЕ ДА ДРЪНКА ТАКИВА ТЪПОТИИ

    16:40 03.09.2026

  • 12 НЕМИЛ-НЕДРАГ

    3 0 Отговор
    този МУЛТИ-ИМОТ€Н адвУкат -"мини $тър" на МВР- ТОПИ ПОД ЛО И НЕ ДО СТОЙ НО ЖЕНАТА С БОТУШИТЕ!
    И КАКВО КАТО Е БИЛА ЗАПОДОЗРЯНА?! СЪВСЕМ ЛОГИЧНО Е БИЛО, ВЪВ ВСИЧКИ КРИМИНАЛНИ ФИЛМИ СМЕ ГО ВИЖДАЛИ ТОВА, ДА СЕ РАЗПИТАТ И ПОДОЗИРАТ НАЙ-БЛИЗКОТО ОБКРЪЖЕНИЕ!
    ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА КАТО СМЕ ЖЕРТВИ НА ПР€$ТЪПНО$ТТА И МВР НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛО, СМЕ ПО-ДОБРИ ГРАЖДАНИ ЛИ, ИЛИ милицио н€ри т€ $а $в€тци?!

    16:41 03.09.2026

  • 13 ха ха

    3 0 Отговор
    цел живот се занимават с организиране на престъпления срещу народа , даже са наели пенсионирани доносници и следователи да мачкат всеки който е срещу властта им , е това е бг , територия на всякакви мафии , опс , организации с идеална цел , а целта им винаги е била и е плячка , дали имоти дали пари или труд е без значение , те просперират от грабежа и терора

    16:44 03.09.2026

  • 14 Тц, тц, тц...

    0 1 Отговор
    Тази като е луда, защо е сред обществото. А, да. Забравих, че ЕС забрани лудниците и затворите.

    16:46 03.09.2026

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