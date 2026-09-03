Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери“.
Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.
Той коментира случая в Струмяни, където активистката Гергана Петрова беше задържана по време на посещението на премиера Румен Радев.
Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е „имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.
„Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, коментира Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #6, #10
16:25 03.09.2026
2 Г.н ДАМАДЖАНАДЖИЕВ. И ВИ Й
16:26 03.09.2026
3 Спецназ
РАЗКРИТО ли е Убийството,
в което като заподозряна е била Гергана??
Или "Делото" още е на "трупчета" и
ТАЯ се бута до Премиера без Документи и аругантно??
ПФУ!! Ти Е.А и Димокрацията и СВЕ!!
Коментиран от #7
16:30 03.09.2026
4 Кари
Коментиран от #9
16:32 03.09.2026
5 милицай
16:33 03.09.2026
6 помак
До коментар #1 от "Българин":пак те чака А-наказание
16:33 03.09.2026
7 шпекнаz
До коментар #3 от "Спецназ":nak cu кууурназ
16:34 03.09.2026
8 Де го чукаш ,
16:34 03.09.2026
9 а ти май
До коментар #4 от "Кари":не си пийш аповете
16:35 03.09.2026
10 Все невинни
До коментар #1 от "Българин":Защото май се е откупила, чии са фирмите сега? Седемте джуджета е схема, която се разми и забрави. И сега са я изпитали да изпълнява поръчки. Радев да провери чия е идеята за посещението.
16:38 03.09.2026
11 Ганчев
16:40 03.09.2026
12 НЕМИЛ-НЕДРАГ
И КАКВО КАТО Е БИЛА ЗАПОДОЗРЯНА?! СЪВСЕМ ЛОГИЧНО Е БИЛО, ВЪВ ВСИЧКИ КРИМИНАЛНИ ФИЛМИ СМЕ ГО ВИЖДАЛИ ТОВА, ДА СЕ РАЗПИТАТ И ПОДОЗИРАТ НАЙ-БЛИЗКОТО ОБКРЪЖЕНИЕ!
ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА КАТО СМЕ ЖЕРТВИ НА ПР€$ТЪПНО$ТТА И МВР НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛО, СМЕ ПО-ДОБРИ ГРАЖДАНИ ЛИ, ИЛИ милицио н€ри т€ $а $в€тци?!
16:41 03.09.2026
13 ха ха
16:44 03.09.2026
14 Тц, тц, тц...
16:46 03.09.2026