Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана като поръчител на жестоко убийство

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери“.

Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Той коментира случая в Струмяни, където активистката Гергана Петрова беше задържана по време на посещението на премиера Румен Радев.

Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е „имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.

„Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, коментира Демерджиев.