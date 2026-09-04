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Тежка катастрофа с ТИР край Варна взе жертва: 3-годишно дете почина на път за болницата

Тежка катастрофа с ТИР край Варна взе жертва: 3-годишно дете почина на път за болницата

4 Септември, 2026 15:25 884 22

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  • дете-
  • катастрофа-
  • варна

53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема, без опасност за живота

Тежка катастрофа с ТИР край Варна взе жертва: 3-годишно дете почина на път за болницата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

3-годишно дете почина по пътя за болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 16:55 ч. вчера на пътя между селата Горен чифлик и Гроздьово. 47-годишният водач на товарен автомобил с полуремарке, движейки се със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия, загубил контрол над превозното средство. В резултата на това задната част на полуремаркето се занесла и навлязла в лентата за насрещно движение, където последвал удар с движещ се в нея лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж.

При катастрофата са пострадали водачът на лекия автомобил и 3-годишното дете, пътувало на задната седалка. Двамата са транспортирани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ към болнично заведение. По пътя детето е починало.

53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

В края на юли във Варна при катастрофа между два автомобила и мотоциклет загина водачът на двуколесното превозно средство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПРЕТЕ ТИРОВЕТЕ....

    21 0 Отговор
    НЕ НА ТИРОВЕТЕ...

    Коментиран от #17

    15:27 04.09.2026

  • 2 ГАЗО

    25 0 Отговор
    Аман от тия Тирове, що народ изпотрепаха и деца включително...да почина в мир детенцето и Бог да го прости!

    15:28 04.09.2026

  • 3 Спецназ

    4 17 Отговор
    Шофьора на колата е жив,
    а детето на задната седалка било ли е

    в столче и с колан??

    Съмнявам се даже да си е помислял Ганьо да
    харчи пари като за 2 каси бира за тия екстри...

    Трагедията е била заложена преди,
    само часовника цъка за малоумниците...

    Коментиран от #4

    15:31 04.09.2026

  • 4 ГЛУПАКНАЗ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    НИИИИИИКВО СТОЛЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ТЕ СПАСИ ТИР МИНЕЛИ ОТГОРЕ ТИ...!?!?!!!?!!!!!

    15:40 04.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 9 Отговор
    уморили са го още в линейката

    Коментиран от #12

    15:42 04.09.2026

  • 6 А50

    13 0 Отговор
    Едно време БДЖто се използваше за превоз на селскостопанската продукция, а сега всичко е с тирове по пътищата.

    15:45 04.09.2026

  • 7 Ей не ги махнахте тия ремаркета ?!?

    18 0 Отговор
    Никакви мерки няма за движението по пътищата. Пълно безхаберие и безобразие. Абсолютно същия случай като със Саяна. Човека е взел внучето за уйкенда младите да ходят на екскурзия и ей на какво стана. Ремаркето го убива !

    15:45 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Територията

    6 1 Отговор
    Какво триете бе, боклуци. Дано и на вас некой примат да убие детето ви 😈

    Коментиран от #14

    15:54 04.09.2026

  • 12 И това може да е вярно

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Така бастисаха още в линейката онова момиче от Варна което пострада на ралито и дори не повдигнаха обвинение на виновния.

    Коментиран от #16

    15:55 04.09.2026

  • 13 Ядосан

    9 0 Отговор
    Пътят Старо Оряхово - Дългопол е много опасен. Не заради състоянието му, а заради безумното шофиране и липсата на контрол.

    Коментиран от #15

    15:56 04.09.2026

  • 14 От както дойде новото мнозинство

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Територията":

    Голямо триене пада по форумите не знам защо.

    15:56 04.09.2026

  • 15 Ми контрола се крие по сенките

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ядосан":

    А тираджиите си карат на спокойствие.

    15:58 04.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Особено тировете с ремаркета

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "СПРЕТЕ ТИРОВЕТЕ....":

    Трябва да бъдат спрени. Това е пълно безобразие. Никакви мерки няма за хората само едно безкрайно толериране на бизнеса.

    16:04 04.09.2026

  • 18 При Шишков

    2 1 Отговор
    голяма месомелчка настана!

    16:16 04.09.2026

  • 19 ОСА

    2 0 Отговор
    До кога тая смърт по пътищата ни ??? До кога тия тираджии ще карат бързо и безумно като на рали ???? Професионален шофьор вече нищо не означава, освен заплаха - пазете се от тях !!!

    Коментиран от #22

    16:18 04.09.2026

  • 20 Шишков

    2 0 Отговор
    Оставка!

    16:19 04.09.2026

  • 21 Админа изтри десет мнения ей тъй на

    3 0 Отговор
    А най противното си седи , безобразие.

    16:19 04.09.2026

  • 22 Пътища?

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ОСА":

    Кои пътища?

    16:20 04.09.2026

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