Тежка катастрофа с ТИР край Варна взе жертва: 3-годишно дете почина на път за болницата

3-годишно дете почина по пътя за болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал около 16:55 ч. вчера на пътя между селата Горен чифлик и Гроздьово. 47-годишният водач на товарен автомобил с полуремарке, движейки се със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия, загубил контрол над превозното средство. В резултата на това задната част на полуремаркето се занесла и навлязла в лентата за насрещно движение, където последвал удар с движещ се в нея лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж.
При катастрофата са пострадали водачът на лекия автомобил и 3-годишното дете, пътувало на задната седалка. Двамата са транспортирани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ към болнично заведение. По пътя детето е починало.
53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема, без опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.
В края на юли във Варна при катастрофа между два автомобила и мотоциклет загина водачът на двуколесното превозно средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СПРЕТЕ ТИРОВЕТЕ....
Коментиран от #17
15:27 04.09.2026
2 ГАЗО
15:28 04.09.2026
3 Спецназ
а детето на задната седалка било ли е
в столче и с колан??
Съмнявам се даже да си е помислял Ганьо да
харчи пари като за 2 каси бира за тия екстри...
Трагедията е била заложена преди,
само часовника цъка за малоумниците...
Коментиран от #4
15:31 04.09.2026
4 ГЛУПАКНАЗ
До коментар #3 от "Спецназ":НИИИИИИКВО СТОЛЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ТЕ СПАСИ ТИР МИНЕЛИ ОТГОРЕ ТИ...!?!?!!!?!!!!!
15:40 04.09.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
Коментиран от #12
15:42 04.09.2026
6 А50
15:45 04.09.2026
7 Ей не ги махнахте тия ремаркета ?!?
15:45 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Територията
Коментиран от #14
15:54 04.09.2026
12 И това може да е вярно
До коментар #5 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Така бастисаха още в линейката онова момиче от Варна което пострада на ралито и дори не повдигнаха обвинение на виновния.
Коментиран от #16
15:55 04.09.2026
13 Ядосан
Коментиран от #15
15:56 04.09.2026
14 От както дойде новото мнозинство
До коментар #11 от "Територията":Голямо триене пада по форумите не знам защо.
15:56 04.09.2026
15 Ми контрола се крие по сенките
До коментар #13 от "Ядосан":А тираджиите си карат на спокойствие.
15:58 04.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Особено тировете с ремаркета
До коментар #1 от "СПРЕТЕ ТИРОВЕТЕ....":Трябва да бъдат спрени. Това е пълно безобразие. Никакви мерки няма за хората само едно безкрайно толериране на бизнеса.
16:04 04.09.2026
18 При Шишков
16:16 04.09.2026
19 ОСА
Коментиран от #22
16:18 04.09.2026
20 Шишков
16:19 04.09.2026
21 Админа изтри десет мнения ей тъй на
16:19 04.09.2026
22 Пътища?
До коментар #19 от "ОСА":Кои пътища?
16:20 04.09.2026