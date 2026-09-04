Изясняване на детски конфликт завърши с побой в Монтана

Разследват побой в градския парк „Слънчева градина“ в Монтана, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 3 септември. 43-годишен мъж е бил с видими следи от насилие.

Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете.

Бил е нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

Пострадалият е настанен в болница - със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в кръста.