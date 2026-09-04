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Изясняване на детски конфликт завърши с побой в Монтана

Изясняване на детски конфликт завърши с побой в Монтана

4 Септември, 2026 16:07 539 6

  • побой-
  • монтана

Пострадалият е настанен в болница - със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в кръста

Изясняване на детски конфликт завърши с побой в Монтана - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват побой в градския парк „Слънчева градина“ в Монтана, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 3 септември. 43-годишен мъж е бил с видими следи от насилие.

Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете.

Бил е нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

Пострадалият е настанен в болница - със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в кръста.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Не се научихте, че на такива срещи се ходи въоръжен до зъби. Хеле пък в "Резерват Северозапад". Той, баце, затова толкова години не им прави пътищата, а си пуска някакви бивши ритнитопковци да си крадат на воля от пътищата.😎

    16:11 04.09.2026

  • 2 Опят

    3 0 Отговор
    циганска история

    16:16 04.09.2026

  • 3 За простотията

    3 0 Отговор
    Няма почивен ден особено за селските диваци всеки ден простотии лошото че голяма част от тая сган дойде да живее в София

    16:18 04.09.2026

  • 4 Милчо

    2 0 Отговор
    Какъв конфликт може да има между деца?Та чак бащите да се бият.

    16:24 04.09.2026

  • 5 до всички ганчовци

    3 0 Отговор
    не разбрахте ли че отрочетата ви НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО няма смисъл да се биете заради такива отдпадъци!

    16:25 04.09.2026

  • 6 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Резултати от демокрацията на боко.Няма правосъдна система и прокуратура, а полицаите се лутат като щурави и незнаят какво да правят при новите условия/бяха спокойни при тиквата и дори имат още негови портрети в канцелериите/.В полицията са вече цели поколения и трявба да се изчисти тая сган която работи само за пари.

    16:35 04.09.2026

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