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Окръжният прокурор на Бургас: Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението

Окръжният прокурор на Бургас: Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението

4 Септември, 2026 22:00 954 14

  • наркотици-
  • бургас

Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още Чинев в публикацията си

Окръжният прокурор на Бургас: Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността. С тези думи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира в официалната си Фейсбук страница разкритата голяма пратка наркотици в камион на входа на крайморския град.

По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че служители на МВР са задържали стотици килограми кокаин и марихуана.

Чинев посочи, че разкритието е поредното постижение, след като днес бе постановена присъда от Апелативен съд – Бургас, с която на сирийския гражданин Омар Аднан бе наложено наказание "доживотен затвор". Аднан е признат за виновен за причиняването на смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев.

В Бургас е нанесен е мощен удар върху наркоразпространението. Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още Чинев в публикацията си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    9 1 Отговор
    не думай, съкрушен съм 😄

    22:06 04.09.2026

  • 2 Да,бе

    7 0 Отговор
    Поръчкуратурата прибра чадъра...За сега,докато се сменят шефовете на каналите.

    22:07 04.09.2026

  • 3 Най долните и ненужни отпадъци са вече

    5 6 Отговор
    мъртви- бяха ИТН ( Имаше такива несретници) и ПБ на мунчо кРадев ограбил страната със 6 негови служебни правителства и сега за 5 месеца! Мунчо ще свърши като Саддам! Няма да има късмета на славуца от Учиндол да се скрие и не показва от бърлогата си. А като стане президент ,Гюров ще сезира Върховна прокуратура срещу мунчо за национално предателство и ограбване на държавата

    Коментиран от #7

    22:09 04.09.2026

  • 4 мдаа

    3 0 Отговор
    Още като разбрах, че Чинев е предложен за член на ВСС, реших, че скоро прокуратурата в Бургас ще направи някакъв голям удар, след който Чинев ще излезе да се похвали и така да увеличи шансовете си да стане от милионер милиардер в новия ВСС. Въпросът е какво ще се случи със заловеното количество дрога и дали то тайно и полека няма да се върне при собствениците си.

    22:13 04.09.2026

  • 5 Помак

    4 0 Отговор
    Рекламата нее излишна ...ама всички полицай знаете къде в кой град колко нарко има ,кой продава , и кой е боса ...кат ги заловите сричките по веригата ще ви кажем бравос ...сега просто ние гражданите ! ви плащаме да работите съвестно ..не с далавери и не за прсето !

    22:13 04.09.2026

  • 6 Моя идол е Бойко Борисов

    2 0 Отговор
    Стига са фука ,ам кажи къде е Стоенчо Колев

    22:14 04.09.2026

  • 7 славуцана блеефска

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най долните и ненужни отпадъци са вече":

    аз бях прокси на дпс-гроб

    22:15 04.09.2026

  • 8 ледате

    6 0 Отговор
    Ей пръдльо, по 10 хиляди евро на месец ти се плаща от всеки българин като заплата . По10 хиляди евро лапаш на месец ти и другите пръдльовци около теб. Не трябва да има 1 грам наркотик по улиците. Разбираш ли бре самохвалко??? За това ти се плаща а до сега само си пърдял. И милиционерите и ДАНС и ДАР и Министри всички до сега сте пърдяли и сте закриляли дилърите. Сега те поздравяваме че си си свършил част от задълженията. Но да си знаеш че за това ти се плаща, за да си вършиш работата. Слава на Господ Иисус Христос хванали сте наркотик. Сега трябва всеки ден да хващате дилърите и тези дето ги закрилят. Винету от ГЕРБ банкя пърдя 15 г и не можа да хване дилърите, а си пълнеше чекмеджето. Защо е на свобода?

    Коментиран от #13

    22:15 04.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Сигурно сме ,до една седмица очаквам пак същите да са арестувани пред някое училище ,и тоя сега ,не мога разбера реклама ли си прави

    22:21 04.09.2026

  • 10 Пецата

    2 0 Отговор
    По принцип ми е все тая разбираш ли ама ше си сипа още една ракиа по повода 🤣

    22:51 04.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ЕДИН КАНАЛ ЗАКРИХТЕ, ДРУГ ОТВОРИХТЕ!

    22:54 04.09.2026

  • 12 Старшина Боташ

    1 0 Отговор
    Нанесъл си ми х.я.. преразпределяте.

    22:55 04.09.2026

  • 13 Боко Престъпникът

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ледате":

    Аз тези не ги познавам!!!

    23:02 04.09.2026

  • 14 До Вчера

    1 0 Отговор
    ги прикривахте ,айде сега

    23:07 04.09.2026

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