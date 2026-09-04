Окръжният прокурор на Бургас: Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението

Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността. С тези думи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира в официалната си Фейсбук страница разкритата голяма пратка наркотици в камион на входа на крайморския град.
По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че служители на МВР са задържали стотици килограми кокаин и марихуана.
Чинев посочи, че разкритието е поредното постижение, след като днес бе постановена присъда от Апелативен съд – Бургас, с която на сирийския гражданин Омар Аднан бе наложено наказание "доживотен затвор". Аднан е признат за виновен за причиняването на смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев.
В Бургас е нанесен е мощен удар върху наркоразпространението. Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още Чинев в публикацията си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
22:06 04.09.2026
2 Да,бе
22:07 04.09.2026
3 Най долните и ненужни отпадъци са вече
Коментиран от #7
22:09 04.09.2026
4 мдаа
22:13 04.09.2026
5 Помак
22:13 04.09.2026
6 Моя идол е Бойко Борисов
22:14 04.09.2026
7 славуцана блеефска
До коментар #3 от "Най долните и ненужни отпадъци са вече":аз бях прокси на дпс-гроб
22:15 04.09.2026
8 ледате
Коментиран от #13
22:15 04.09.2026
9 Kaлпазанин
22:21 04.09.2026
10 Пецата
22:51 04.09.2026
11 Боруна Лом
22:54 04.09.2026
12 Старшина Боташ
22:55 04.09.2026
13 Боко Престъпникът
До коментар #8 от "ледате":Аз тези не ги познавам!!!
23:02 04.09.2026
14 До Вчера
23:07 04.09.2026