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17-годишен превърна кола в склад за дрога. Купувачът получавал ключ и сам вземал пакет от нея

17-годишен превърна кола в склад за дрога. Купувачът получавал ключ и сам вземал пакет от нея

4 Септември, 2026 23:06 965 8

  • марихуана-
  • склад-
  • автомобил-
  • дрога

Марихуаната е била разпределена в 10 пакета, всеки по 1 килограм

17-годишен превърна кола в склад за дрога. Купувачът получавал ключ и сам вземал пакет от нея - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на деня са проведени две акции на столичното Шесто районно управление на МВР. Иззети са 10 килограма марихуана и други наркотици.

Има обвинен 17-годишен младеж. Градският съд ще гледа мярката му за неотклонение утре.

Марихуаната е била разпределена в 10 пакета, всеки по 1 килограм. Те са открити в багажника на лек автомобил.

От полицията уточняват, че колата е използвана като склад за наркотика. Всеки един купувач е получавал информация за мястото на автомобила и къде е оставен ключът, за да може сам да вземе закупения пакет наркотик.

Междувременно на територията на същото управление е задържан 60-годишен мъж, докато е поливал наркотични растения.

При втория арест са иззети 129 грама марихуана, 10 грама кокаин и растения от рода на конопа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Това е стара рецепта..! Сега дронове разхвърлят матриала по балконите ..! Чиста работа..

    23:12 04.09.2026

  • 2 АБЕ

    9 2 Отговор
    Направо преборихте олигархията.
    Дребните риби са най-лесни за хващане.
    Защо не търсите акулите?
    Или те добре ви се отчитат,а?
    Смешници

    23:14 04.09.2026

  • 3 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Глей ги тия младоци кви са функционално неграмотни. Ората са праиле дреи и въже от конопа, они че го пафкат. Шашави деца, брат ми.

    23:15 04.09.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор
    Знае се кой тършува в чужди коли и къщи!

    23:21 04.09.2026

  • 5 Цвете

    4 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАТ ОТ КЪДЕ СЕ СДОБИ ТОЗИ МЛАДЕЖ С ТАКОВА КОЛИЧЕСТВО ДРОГА? ЗНАЯТ ЛИ ВЛАСТИТЕ ТАМ ОТ КЪДЕ Е ТРЪГНАЛА ТЪРГОВИЯТА ОТ ДОСТА ГОДИНИ? ЗНАЯТ ГИ, РАЗБИРА СЕ. РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ ГЛАВАТА.И В СТОЛИЦАТА ГИ ЗНЯТ И ПО ЧЕРНОМОРИЕТО ТОЖЕ.КАТО ИСТИНСКИ СТОЖЕРИ НА ИСТИНАТА ДА ГИ КАРАТ ПО РЕД ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ЕДИН ТАКЪВ ТИП ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ТА ИСКАШЕ НАГЛО ПОМИЛВАНЕ ?! А ОСТАНАЛИТЕ ,КОИТО СЕ РАЗХОЖДАТ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ,ЗА ТЯХ КАКВО ИЛИ ЩЕ МЪЛЧИТЕ ? 🚔🚔🚔🤫🚔

    23:27 04.09.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАТ ОТ КЪДЕ СЕ СДОБИ ТОЗИ МЛАДЕЖ С ТАКОВА КОЛИЧЕСТВО ДРОГА? ЗНАЯТ ЛИ ВЛАСТИТЕ ТАМ ОТ КЪДЕ Е ТРЪГНАЛА ТЪРГОВИЯТА ОТ ДОСТА ГОДИНИ? ЗНАЯТ ГИ, РАЗБИРА СЕ. РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ ГЛАВАТА.И В СТОЛИЦАТА ГИ ЗНЯТ И ПО ЧЕРНОМОРИЕТО ТОЖЕ.КАТО ИСТИНСКИ СТОЖЕРИ НА ИСТИНАТА ДА ГИ КАРАТ ПО РЕД ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ЕДИН ТАКЪВ ТИП ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ТА ИСКАШЕ НАГЛО ПОМИЛВАНЕ ?! А ОСТАНАЛИТЕ ,КОИТО СЕ РАЗХОЖДАТ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ,ЗА ТЯХ КАКВО ИЛИ ЩЕ МЪЛЧИТЕ ? 🚔🚔🚔🤫🚔

    Коментиран от #8

    23:29 04.09.2026

  • 7 Там бях

    0 0 Отговор
    И как така колата се оказа точно срещу жилищния вход на един зам. началник на 6 РПУ. Много съвпадения... за втори път 😉

    00:06 05.09.2026

  • 8 Иновации и растеж

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    От градинката на баба си на село. По-интересното е от къде се е сдобил с кола на 17 години.

    00:35 05.09.2026

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