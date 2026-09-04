17-годишен превърна кола в склад за дрога. Купувачът получавал ключ и сам вземал пакет от нея

В рамките на деня са проведени две акции на столичното Шесто районно управление на МВР. Иззети са 10 килограма марихуана и други наркотици.
Има обвинен 17-годишен младеж. Градският съд ще гледа мярката му за неотклонение утре.
Марихуаната е била разпределена в 10 пакета, всеки по 1 килограм. Те са открити в багажника на лек автомобил.
От полицията уточняват, че колата е използвана като склад за наркотика. Всеки един купувач е получавал информация за мястото на автомобила и къде е оставен ключът, за да може сам да вземе закупения пакет наркотик.
Междувременно на територията на същото управление е задържан 60-годишен мъж, докато е поливал наркотични растения.
При втория арест са иззети 129 грама марихуана, 10 грама кокаин и растения от рода на конопа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
23:12 04.09.2026
2 АБЕ
Дребните риби са най-лесни за хващане.
Защо не търсите акулите?
Или те добре ви се отчитат,а?
Смешници
23:14 04.09.2026
3 Пустиня(к)
23:15 04.09.2026
4 Дзак
23:21 04.09.2026
5 Цвете
23:27 04.09.2026
6 Цвете
Коментиран от #8
23:29 04.09.2026
7 Там бях
00:06 05.09.2026
8 Иновации и растеж
До коментар #6 от "Цвете":От градинката на баба си на село. По-интересното е от къде се е сдобил с кола на 17 години.
00:35 05.09.2026