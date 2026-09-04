17-годишен превърна кола в склад за дрога. Купувачът получавал ключ и сам вземал пакет от нея

В рамките на деня са проведени две акции на столичното Шесто районно управление на МВР. Иззети са 10 килограма марихуана и други наркотици.

Има обвинен 17-годишен младеж. Градският съд ще гледа мярката му за неотклонение утре.

Марихуаната е била разпределена в 10 пакета, всеки по 1 килограм. Те са открити в багажника на лек автомобил.

От полицията уточняват, че колата е използвана като склад за наркотика. Всеки един купувач е получавал информация за мястото на автомобила и къде е оставен ключът, за да може сам да вземе закупения пакет наркотик.

Междувременно на територията на същото управление е задържан 60-годишен мъж, докато е поливал наркотични растения.

При втория арест са иззети 129 грама марихуана, 10 грама кокаин и растения от рода на конопа.