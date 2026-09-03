Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил

Два са били заглушителите в столичния квартал "Драгалевци". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда, информират от БНР.
"Става въпрос на за едно, а за две устройства – едното е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и не са действали, напротив.
Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители, са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие. Така че – да, ще търсим частите на тези устройства и не само на тези.
И тук не ние дължим обяснение за действията си, а обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение" (откъдето са действали заглушителите)."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
18:22 03.09.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
СА ГРРОИ НА КУЛТОВАТА АНИМАЦИЯ
НА...Д.ДОНЕВ...😀
18:24 03.09.2026
3 Нема такава държава
Коментиран от #10
18:26 03.09.2026
4 Ха ха ха
18:36 03.09.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
като дроновете у спалнята на разБойко
18:38 03.09.2026
6 За една ядрена подводница ми казаха
18:39 03.09.2026
7 Ехааааааа
18:40 03.09.2026
8 Прогресивни съветски шарлатани !
Къде спа Мунчо кРадев 10 години ?!
Не управлява ли той 3 г. със служебни Правителства ?!
Това вече предните са виновни не ви оправдава. Абровски е назначен лично от Таки.
18:40 03.09.2026
9 Този
18:40 03.09.2026
10 Ми то полицайте са си живи мафиоти
До коментар #3 от "Нема такава държава":Не ти са нужни повече бандити !
18:41 03.09.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Няма как със съветски ky.p.ви да бориш престъпността, която е по съветски модел .
18:43 03.09.2026
12 МВР пикчърс енд моушън
18:44 03.09.2026
13 Любопитен
18:45 03.09.2026
14 Мунчо Копейкин празнодумеца
Настоящият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е бил обвинен в безстопанственост за близо милион и половина лева. Той е бил с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
Това по случая с Гергана .
18:45 03.09.2026
15 Най продажни са нашите политици
18:47 03.09.2026
16 ТОЗИ ПАЛЯЧО
18:49 03.09.2026
17 Анонимен
18:50 03.09.2026
18 Тиквата
Коментиран от #26
18:50 03.09.2026
19 Анонимен
18:51 03.09.2026
20 Дедо
18:53 03.09.2026
21 Дъра бъра
18:56 03.09.2026
22 Кирил
18:59 03.09.2026
23 Дуньо простия
19:05 03.09.2026
24 Абсурдистан
19:07 03.09.2026
25 Гедер
Коментиран от #30
19:11 03.09.2026
26 Ми пиши много искаше да ни управа
До коментар #18 от "Тиквата":Барабар със банкята , пп- дб и дългия ....ама нещо се провали коалицията на изборите !
19:13 03.09.2026
27 Голем смех
19:20 03.09.2026
28 един
19:20 03.09.2026
29 И заглушителите
19:22 03.09.2026
30 Ясно ни е
До коментар #25 от "Гедер":като бял ден , че Демерджиев лъже та се къса ! Тези заглушители не могат да заглушават самолети , еле пък от Драгалевци . По думите на фирмата производител на заглушители , заглушител НЕ може да бъде отскубнат ей така , трябва 2-3 часа работа за да се махне самият заглушителят . Същият експерт каза , че заглушител на джипа не е бил монтиран защото липсвало нещо , а без това нещо заглушителят не може да работи . Демерджиев каза точно обратното , че бил монтиран преди година . Всъщност има монтирани заглушители по разни джипове на охранителни фирми ,казвам го със сигурност , но не и тези дето МВР шефът се мъчи да ни излъже .Нямат право да ги ползват фирмите , но ги има , гаранция .
19:25 03.09.2026
31 Напротив пуяк
19:26 03.09.2026
32 Некадърници
19:30 03.09.2026
33 Никой
19:32 03.09.2026
34 7667
19:44 03.09.2026