Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил

Два са били заглушителите в столичния квартал "Драгалевци". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда, информират от БНР.

"Става въпрос на за едно, а за две устройства – едното е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и не са действали, напротив.

Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители, са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие. Така че – да, ще търсим частите на тези устройства и не само на тези.

И тук не ние дължим обяснение за действията си, а обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение" (откъдето са действали заглушителите)."