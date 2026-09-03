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Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил

Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил

3 Септември, 2026 18:15 1 193 34

  • иван демерджиев-
  • заглушители-
  • квартал драгалевци-
  • сграда-
  • автомобил

"И тук не ние дължим обяснение за действията си, а обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение", коментира още вътрешният министър

Демерджиев: Два са били заглушителите в "Драгалевци"- един на място в сградата, друг в автомобил - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Два са били заглушителите в столичния квартал "Драгалевци". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда, информират от БНР.

"Става въпрос на за едно, а за две устройства – едното е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и не са действали, напротив.

Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители, са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие. Така че – да, ще търсим частите на тези устройства и не само на тези.

И тук не ние дължим обяснение за действията си, а обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение" (откъдето са действали заглушителите)."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 2 Отговор
    Този ако не започне да пипа по чевръсто ще бъде смачкан..!

    18:22 03.09.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    8 2 Отговор
    ТОЗ!🏡🚔🏡...ОНЗИ🛣...И ОНАЗИ🏥....
    СА ГРРОИ НА КУЛТОВАТА АНИМАЦИЯ
    НА...Д.ДОНЕВ...😀

    18:24 03.09.2026

  • 3 Нема такава държава

    15 1 Отговор
    6,4 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ И 60 000 ПОЛИЦАЙ!!!!!!!!!!

    Коментиран от #10

    18:26 03.09.2026

  • 4 Ха ха ха

    16 0 Отговор
    Некадърни сте, не ги намерихте

    18:36 03.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    7 0 Отговор
    заглушителите на мунчо
    като дроновете у спалнята на разБойко

    18:38 03.09.2026

  • 6 За една ядрена подводница ми казаха

    12 2 Отговор
    Била в задния двор на ресторанта. Като видяла ченгетата и се потопила. Сега я чакат да изплава. Ама може и да се е оттеглила през някой тунел.

    18:39 03.09.2026

  • 7 Ехааааааа

    6 2 Отговор
    Боко , Шиши и кой друг ги използваха и защо ??? А за Петрохан какво стана ....много се мълчи за тия УБИЙСТВА ?????

    18:40 03.09.2026

  • 8 Прогресивни съветски шарлатани !

    10 2 Отговор
    Президентът на България получава всички доклади от службите.
    Къде спа Мунчо кРадев 10 години ?!
    Не управлява ли той 3 г. със служебни Правителства ?!
    Това вече предните са виновни не ви оправдава. Абровски е назначен лично от Таки.

    18:40 03.09.2026

  • 9 Този

    8 0 Отговор
    Не кой верва ли че немогат да ги намерят заедно с хората Като се знае на кой са тези имоти коли и пр.Май ще ги уволнят всичките ама нали са артисти.Сега ще ни пробутват някоя друга занимава чрез медиите.

    18:40 03.09.2026

  • 10 Ми то полицайте са си живи мафиоти

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нема такава държава":

    Не ти са нужни повече бандити !

    18:41 03.09.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Милиция, Прокуратура, ДАНС са за тотално преосновавани , от нулата !
    Няма как със съветски ky.p.ви да бориш престъпността, която е по съветски модел .

    18:43 03.09.2026

  • 12 МВР пикчърс енд моушън

    6 1 Отговор
    Имало е заглушители..... ама намерихме само части.

    18:44 03.09.2026

  • 13 Любопитен

    5 0 Отговор
    А със Пепи еврото какво стана и със ония седем джуджета и снежинката ???? Кой му подшушна от нашето МВР да си обира крушите , че ще му се подпали заника ,ако остане тук ?

    18:45 03.09.2026

  • 14 Мунчо Копейкин празнодумеца

    5 1 Отговор
    Съмнителен ми се вижда този Министър. Дали си носи личната карта ?

    Настоящият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е бил обвинен в безстопанственост за близо милион и половина лева. Той е бил с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева.

    Това по случая с Гергана .

    18:45 03.09.2026

  • 15 Най продажни са нашите политици

    6 1 Отговор
    После премиери , министри , съдии , прокурори , служби .....просто Бългърина е обречен на ГИБЕЛ !!!!!!

    18:47 03.09.2026

  • 16 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    12 1 Отговор
    ЕЖЕДНЕВНО ЧУПИ ГЛУПОМЕРА. НАЙ НЕКАДЪРНИЯ ВЪТРЕШЕН ДОСЕГА. ПЪЛЕН КОМПЛЕКАСАР.

    18:49 03.09.2026

  • 17 Анонимен

    3 1 Отговор
    Оставка на регресията оставка на регресията оставка на регресията

    18:50 03.09.2026

  • 18 Тиквата

    3 1 Отговор
    Ако бях АЗ на власт ...тия заглушители нямаше да ги има и пилота щеше да е във затвора , а ШИШИ - ПРЕМИЕР ! КУ ....КУУУУ !!!!

    Коментиран от #26

    18:50 03.09.2026

  • 19 Анонимен

    4 1 Отговор
    Оставка на регресията оставка на регресията оставка на регресията

    18:51 03.09.2026

  • 20 Дедо

    5 5 Отговор
    Реално Такита и Амита са си правили каквото искат с протекцията на Двете прасета, защитавани от милицията и 8мото джудже, Каскета или Цацата . Ами явно сме си бандитска държава като Хондурас.

    18:53 03.09.2026

  • 21 Дъра бъра

    3 1 Отговор
    Ами обърнете се към армията . На практика това са военни устройства които се ползват срещу населението без да има военно положение. И не са две а по две във всеки регион .

    18:56 03.09.2026

  • 22 Кирил

    7 2 Отговор
    А защо не кажеш коя страна заглушава gps по черноморието. Щото сте рашистко копейки

    18:59 03.09.2026

  • 23 Дуньо простия

    5 1 Отговор
    Имало е два.... и от единия намерили части, пък от другия.... дръжки.

    19:05 03.09.2026

  • 24 Абсурдистан

    6 0 Отговор
    При некадърниците оправдаването на собствената немощ с всички други вече е традиция. Дори набедиха собствения областен шеф на МВР. Мисля, че той не е проявил самоинициатива за ареста в Струмяни, а "махнете тази от очите ми" е дошло от по-високо място.

    19:07 03.09.2026

  • 25 Гедер

    1 2 Отговор
    Кво се правите на ударени бе свински активисти. Заглушителя е намерен в кръчмата на гангстера на Дебелян Дубайския. Минцифаите на Тиквата са пазили отпред пред кръчмата. Кво не ви е ясно ?

    Коментиран от #30

    19:11 03.09.2026

  • 26 Ми пиши много искаше да ни управа

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тиквата":

    Барабар със банкята , пп- дб и дългия ....ама нещо се провали коалицията на изборите !

    19:13 03.09.2026

  • 27 Голем смех

    6 0 Отговор
    Обаче и двата ги фанахте за шнура :) хахахахаха

    19:20 03.09.2026

  • 28 един

    4 0 Отговор
    Демерджиев щеше да обявява крайните факти по случая Петрохан до 31.08. Този срок изтече. Какво става, Демерджиев.

    19:20 03.09.2026

  • 29 И заглушителите

    2 0 Отговор
    Не са точно заглушители нали? И когато се пише заглушители да се каже точно какво са заглушавали и кой закон и чл. го забранява ? Пуяк изтръпнал. Или хората нямат право да се пазят от украинските терористи а? Така ли? Аре бе ...

    19:22 03.09.2026

  • 30 Ясно ни е

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гедер":

    като бял ден , че Демерджиев лъже та се къса ! Тези заглушители не могат да заглушават самолети , еле пък от Драгалевци . По думите на фирмата производител на заглушители , заглушител НЕ може да бъде отскубнат ей така , трябва 2-3 часа работа за да се махне самият заглушителят . Същият експерт каза , че заглушител на джипа не е бил монтиран защото липсвало нещо , а без това нещо заглушителят не може да работи . Демерджиев каза точно обратното , че бил монтиран преди година . Всъщност има монтирани заглушители по разни джипове на охранителни фирми ,казвам го със сигурност , но не и тези дето МВР шефът се мъчи да ни излъже .Нямат право да ги ползват фирмите , но ги има , гаранция .

    19:25 03.09.2026

  • 31 Напротив пуяк

    2 0 Отговор
    Или са части или са устройства ! И ако това не ти е ясно явно имаш сериозни ментални проблеми. Аз като имам копче, дали имам и балтон? А?

    19:26 03.09.2026

  • 32 Некадърници

    3 0 Отговор
    една стандартна процедура не можете да извършите като хората. С Комисията за регулиране на съобщенията и нейни служители ще се оправдавате ....Но иначе купувате станции и тейзери които въобще не отговарят на никакъв евростандарт нали? Че и срам нямате ей, поне да си скриете муцуните и да замълчите

    19:30 03.09.2026

  • 33 Никой

    1 0 Отговор
    Станахте смешни ! МВР - имаше заглушаващи устройства. Прокуратурата - само акумулатори и пъпки за антени по тавана на автомобила . Зрелища за простолюдието . Ще осветим случая " Петрохан " в края на август ама следствието не е приключило , тайна . Фишеци !

    19:32 03.09.2026

  • 34 7667

    1 0 Отговор
    Това вече не е интересно а трябва да се изнесат ГОТОВИТЕ резултати за случая "Петрохан" и да се изключат всичките му заглушители, като най-мощният е самият Демержиев. Разбераемо е да се защитават тези, които направиха голямата ала-бала за "победата" на изборите, но самоубийства с по два истерла в тила вече не се приемат, нито на военни и още по-малко на цивилни.

    19:44 03.09.2026

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