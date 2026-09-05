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България търси бойни самолети на оперативен лизинг

България търси бойни самолети на оперативен лизинг

5 Септември, 2026 18:22, обновена 5 Септември, 2026 18:26 785 30

  • димитър стоянов-
  • министър-
  • самолети-
  • лизинг

Министерството на отбраната подготвя писма за наемане на изтребители заради очакваното забавяне на втората партида F-16 до 2030 година

България търси бойни самолети на оперативен лизинг - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България проучва възможности за придобиване на бойни самолети на оперативен лизинг, за да гарантира охраната на въздушното си пространство. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на откриването на новата академична година във Военната академия "Георги Стойков Раковски".

Причината за извънредната мярка е официалното потвърждение, че втората партида от осем изтребителя F-16 ще закъснее и ще пристигне у нас чак през 2030 година. Във връзка със забавянето министър Стоянов посочва, че се подготвят писма за оперативен лизинг и се търсят варианти за самолети „втора ръка“, за да се покрие периодът до доставката на договорената техника, предаде БНР.

Паралелно се водят усилия за осигуряване на непрекъснато бойно дежурство Air Policing, а по отношение на финансирането Стоянов уточнява, че осигурените 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE представляват заем с лихва, а не безвъзмездна помощ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТКРАДНАХА ПАРИТЕ И ДИМ ДА ГИ

    14 1 Отговор
    НЯМААА .....ИМАЛЕ ИНА БЪЛГАРСКА ФОЛК ПЕСЕН......

    Коментиран от #8

    18:27 05.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    ИДЕТЕ ПРИ,,НАДИН,, ТАМ ИМА БОЛ! КАКВО СТАНА С КЕН..ЕФ 16?

    18:28 05.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    14 3 Отговор
    Да ги търсят от тоя където плати Ефките!

    18:29 05.09.2026

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    8 2 Отговор
    Ми, ще търси на Бацо със "сделките", ще видите самолети на ту туууунайка

    18:30 05.09.2026

  • 5 А щатите

    9 2 Отговор
    ли ще им плащат наема?

    18:31 05.09.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    9 4 Отговор
    Да ходят в Банкя. Паркирани са в зайчарника.

    18:33 05.09.2026

  • 7 Хипотетично

    9 4 Отговор
    Ако военния министър не предвижда да предприеме специална военна операция някъде по света, то първите осем Ф-16 са ни предостатъчни за ейрполисинг в нашето небе и спокойно можем да изчакаме три години до 2030г за втората осмица Ф-16, като дори да дойдат още сега, то той не е подготвил летци за тях.

    Коментиран от #9

    18:34 05.09.2026

  • 8 за парите

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОТКРАДНАХА ПАРИТЕ И ДИМ ДА ГИ":

    Само осем Ф-16 са платени и са ни доставени със закъснение. Вторите осем са в процес на поръчка.

    Коментиран от #11

    18:37 05.09.2026

  • 9 Първите осем малко не летят

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хипотетично":

    ама ще го преглътнем...

    18:39 05.09.2026

  • 10 Тик-Ток

    10 4 Отговор
    А сегашните ф16 ще стоят в музея защото трябва още 2-3 милиарда за софтуер и периферни устройства изобщо за да могат да летят

    Коментиран от #14

    18:40 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Търси ?

    10 0 Отговор
    Къде , бе ? И защо ? Че и на лизинг , след вас потоп , дреме ви за Държавата ни и за гражданите .

    18:46 05.09.2026

  • 13 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Само да каем ена дума тука набърже. Кат ги намерите, ударете ена шайба, да дойдеме и ние да си земеме. Чух, че били бол пара.

    18:50 05.09.2026

  • 14 Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тик-Ток":

    трябват ни пилоти за тях , но чичо Румен и Кольо не успяха да намерят момчета да се обучават . Нали прочете писмото на пилотчето дето напусна ВВС и благодари на тия двамата кауна . Ако не си го прочел , прочети го , много неща ще ти се изяснят .

    18:52 05.09.2026

  • 15 за парите

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "И ВТОРИТЕ СА ПЛАТЕНИ ОТДАААВНА":

    Цената на договора за втората партида от осем изтребителя F-16 Block 70 за България възлиза на около 2,6 милиарда лева (приблизително 1,3 милиарда долара). За разлика от първия договор, при този плащанията са разсрочени във времето.

    18:52 05.09.2026

  • 16 нищо не търсим

    3 1 Отговор
    хамериканците не желаят да имаме бойна авиация.... по скоро Русия ще ни подари някоя тенекия за радост

    18:53 05.09.2026

  • 17 Някой

    4 0 Отговор
    Димитър Стоянов да помоли Гъпция и Румъния да помогнат с охраната на въздушното пространство на глупавата и бедна България. Която е повече глупава отколкото бедна.

    Сегашното ни състояние е резултат от това, че половината българи са стъпили в Москва, другата половина в Брюксел. Резултата е, че сме силно разклачени. Единия ни крак е в Москва, другия в Брюксел. И така сме се заклещили в тази позиция, че няма да можем да се изправим поне още няколко години напред..

    18:55 05.09.2026

  • 18 Хубаво де ,

    6 0 Отговор
    но защо никой не иска да ни даде , какво сбъркахме ? Днес Румбата има поздравления от един Руски депутат , но вие си чакайте Европата да ви заеме нещо .Ония бяха шарлатани , тия са си шамандури .

    18:55 05.09.2026

  • 19 Нищоправеца

    5 0 Отговор
    Абе кви 16 самолета бе? За тях са необходими поне 50 пилота,,, отде ще ги вземем

    18:56 05.09.2026

  • 20 Билла каквато била

    2 0 Отговор
    От шибинга...на...лизинга...

    19:00 05.09.2026

  • 21 Българин

    1 0 Отговор
    Българските ВВС имат 8 нови самолета, които все още дори са в гаранция. За 9 месеца, те са нелетли 176 часа. Осемте общо. Точно половината, от това което лети ЕДИН 40 годишен Ф16 в САЩ. И според тоя, трябваво да се търсят още самолети?!? За какво да стоят на земята. А не е ли по-добре реално да почнат да експлоатират 8те самолета?!? С тях на година могат да летят 2400 часа, което би осигурило добра подготовка на 20 пилота?
    Да отидат в Гърция да питат, как там могат!

    19:03 05.09.2026

  • 22 А НЯМА ЛИ ДА ИМА НЯКОЙ ОСЪДЕН

    3 1 Отговор
    За тази "сделка"?

    19:05 05.09.2026

  • 23 Жорко

    5 1 Отговор
    Какви сте мизерни никаквициЦИ,мен ще ме срамна тая смотана ескадрила,която и чеп за зеле не става,как ме яд,,милиарди изсипани поднесени на тепсия,господа американците се радват,на поредната държава балък!

    19:06 05.09.2026

  • 24 Троян

    2 0 Отговор
    Това вече е смешно. Да докарат совалката на Дарт Вейдър. Не е много смешно.

    19:06 05.09.2026

  • 25 Анонимен

    4 0 Отговор
    Самолети за отбрана на лизинг, вие сериозни ли сте???

    19:07 05.09.2026

  • 26 Гичето

    0 1 Отговор
    Дони ,искаме Ф35 и последния модел седмо поколение.

    19:12 05.09.2026

  • 27 Не разбрахте

    1 1 Отговор
    ли, че няма да имаме силна армия докато сме в НАТО. Ние трябва да плащаме за старо оръжие което ни се доставя със закъснение за да стане още по старо. Запада няма да допусне грешката на СССР да ни въоръжи добре и после като се обърне палачинката то стреля срещу него.

    19:13 05.09.2026

  • 28 Когато

    1 1 Отговор
    режеха абсолютно годни самолети,щото трябвало да сме в миролюбивата Европа без граници вие си траехте.Тайничко се надявахте да ви залее Запада с модерни оръжия.Ама кутии.Капиталиста си гони неговия интерес,въпреки че ви се усмихват мазно,кога дойдат да преговаряте.Сега лизинг,ама нещо няма желаещи от сплотеното ви НАТО,нали?!

    19:15 05.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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