България търси бойни самолети на оперативен лизинг

България проучва възможности за придобиване на бойни самолети на оперативен лизинг, за да гарантира охраната на въздушното си пространство. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на откриването на новата академична година във Военната академия "Георги Стойков Раковски".
Причината за извънредната мярка е официалното потвърждение, че втората партида от осем изтребителя F-16 ще закъснее и ще пристигне у нас чак през 2030 година. Във връзка със забавянето министър Стоянов посочва, че се подготвят писма за оперативен лизинг и се търсят варианти за самолети „втора ръка“, за да се покрие периодът до доставката на договорената техника, предаде БНР.
Паралелно се водят усилия за осигуряване на непрекъснато бойно дежурство Air Policing, а по отношение на финансирането Стоянов уточнява, че осигурените 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE представляват заем с лихва, а не безвъзмездна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОТКРАДНАХА ПАРИТЕ И ДИМ ДА ГИ
Коментиран от #8
18:27 05.09.2026
2 Боруна Лом
18:28 05.09.2026
3 Лопата Орешник
18:29 05.09.2026
4 Гласове от зайчарника в Банкя
18:30 05.09.2026
5 А щатите
18:31 05.09.2026
6 Евгени от Алфапласт
18:33 05.09.2026
7 Хипотетично
Коментиран от #9
18:34 05.09.2026
8 за парите
До коментар #1 от "ОТКРАДНАХА ПАРИТЕ И ДИМ ДА ГИ":Само осем Ф-16 са платени и са ни доставени със закъснение. Вторите осем са в процес на поръчка.
Коментиран от #11
18:37 05.09.2026
9 Първите осем малко не летят
До коментар #7 от "Хипотетично":ама ще го преглътнем...
18:39 05.09.2026
10 Тик-Ток
Коментиран от #14
18:40 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Търси ?
18:46 05.09.2026
13 Пустиня(к)
18:50 05.09.2026
14 Глупости
До коментар #10 от "Тик-Ток":трябват ни пилоти за тях , но чичо Румен и Кольо не успяха да намерят момчета да се обучават . Нали прочете писмото на пилотчето дето напусна ВВС и благодари на тия двамата кауна . Ако не си го прочел , прочети го , много неща ще ти се изяснят .
18:52 05.09.2026
15 за парите
До коментар #11 от "И ВТОРИТЕ СА ПЛАТЕНИ ОТДАААВНА":Цената на договора за втората партида от осем изтребителя F-16 Block 70 за България възлиза на около 2,6 милиарда лева (приблизително 1,3 милиарда долара). За разлика от първия договор, при този плащанията са разсрочени във времето.
18:52 05.09.2026
16 нищо не търсим
18:53 05.09.2026
17 Някой
Сегашното ни състояние е резултат от това, че половината българи са стъпили в Москва, другата половина в Брюксел. Резултата е, че сме силно разклачени. Единия ни крак е в Москва, другия в Брюксел. И така сме се заклещили в тази позиция, че няма да можем да се изправим поне още няколко години напред..
18:55 05.09.2026
18 Хубаво де ,
18:55 05.09.2026
19 Нищоправеца
18:56 05.09.2026
20 Билла каквато била
19:00 05.09.2026
21 Българин
Да отидат в Гърция да питат, как там могат!
19:03 05.09.2026
22 А НЯМА ЛИ ДА ИМА НЯКОЙ ОСЪДЕН
19:05 05.09.2026
23 Жорко
19:06 05.09.2026
24 Троян
19:06 05.09.2026
25 Анонимен
19:07 05.09.2026
26 Гичето
19:12 05.09.2026
27 Не разбрахте
19:13 05.09.2026
28 Когато
19:15 05.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.