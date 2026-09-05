България търси бойни самолети на оперативен лизинг

България проучва възможности за придобиване на бойни самолети на оперативен лизинг, за да гарантира охраната на въздушното си пространство. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на откриването на новата академична година във Военната академия "Георги Стойков Раковски".

Причината за извънредната мярка е официалното потвърждение, че втората партида от осем изтребителя F-16 ще закъснее и ще пристигне у нас чак през 2030 година. Във връзка със забавянето министър Стоянов посочва, че се подготвят писма за оперативен лизинг и се търсят варианти за самолети „втора ръка“, за да се покрие периодът до доставката на договорената техника, предаде БНР.

Паралелно се водят усилия за осигуряване на непрекъснато бойно дежурство Air Policing, а по отношение на финансирането Стоянов уточнява, че осигурените 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE представляват заем с лихва, а не безвъзмездна помощ.