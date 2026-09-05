Тодор Тагарев: Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа

Ситуацията на летището в Лайпциг е много повече от провокация. Тези дронове са били с бойни части. Единият от тях е намерен близо до украински самолет. Ако този дрон се беше взривил, може би щяхме да видим много тежки поражения. Първата цел на Русия е била да нанесе поражения върху боеприпасите, а след това може би е направено като провокация към Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” в ефира на NOVA NEWS.
Той коментира палежа в Германия и използването на коктейли „Молотов”, за който бяха обвинени трима българи. „Със сигурност Русия ще използва всеки, който могат да убедят да работи в техен интерес. Проблемът с българите е, че промиването на мозъци върви с много сила. Имаме партии, които настройват хората срещу Украйна”, смята той.
„Темите, които премиерът Румен Радев поставя на обществено обсъждане, са две крачки назад и пет настрани от европейския дебат. Седмица след седмица започва да демонстрира действия против нашия европейски интерес”, смята Тагарев.
„Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа. Той я разглежда като нещо, което е различно от нас. Ние не сме различни от останалите. Не само по същество ни разделя с думите си, но той и прокарва и кремълски тези. Според мен това е една политика, която да поддържа неговия електорат, а извън страната ни не означава нищо”, каза още бившият министър.
„Всеки един руски дипломат има задачи за подкрепа на руската агресия. Можете ли да си представите Радев да изгони такъв дипломат. Аз не мога. Каквито и сведения да му бъдат дадени”, уточни той.
По повод посещението на помощник-генералният секретар на НАТО Скот Брей той заяви, че срещата и на Румен Радев, и на Илияна Йотова с него е слаб ход от тяхна страна. „По този начин те се опитват да направят нещо за евроатлантическата роля на България”, каза в заключение Тагарев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 български интелектуалец
и от любимото си БСП.Просто защото фатмаците могат да консумират (на гърба
на българския народ),но да упрвляват държава НЕ.След всеки военен преврат
следва мизерия и национална катастрофа.
Коментиран от #60
18:28 05.09.2026
5 Tочен е
Коментиран от #10, #57
18:28 05.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма Ненаказано добро!
Той е постигнал нещо в тази държава,
Благодарение, че е завършил Военновъздушната инженерна академия
„Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР) днешна Русия!
И сега е най-върлият Злобар срещу тази страна!
Коментиран от #41
18:29 05.09.2026
9 Ох майко
18:29 05.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Налудник
----
Кои? Бих гласувал за тях.
18:31 05.09.2026
12 Прав сте
България е получила нетно над 50 милиарда лева от Европейския съюз за периода от присъединяването си през 2007 г. Основни факти и балансОбщо получени средства: Над 32 милиарда евро (около 62–64 милиарда лева) под формата на разходи Нетна полза: Разликата между получените средства и общата вноска на България в европейския бюджет показва положителен нетен баланс от около 50 млрд. лева в полза на страната. България е категоричен бенефициент — получава значително повече средства, отколкото внася.
Коментиран от #22, #30, #31, #34, #66
18:32 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лопата Орешник
Коментиран от #24, #38
18:33 05.09.2026
16 Мимч
18:34 05.09.2026
17 Хахаха хахаха
18:34 05.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 6135
18:35 05.09.2026
20 Бесен - Язовец
Коментиран от #43
18:35 05.09.2026
21 Маша
18:36 05.09.2026
22 Кандидат депутат
До коментар #12 от "Прав сте":Баце ти ли си , твоят плюс го знаем. Я кажи нещо за обикновения човек , за разбитите магистрали , за демографския срив
18:37 05.09.2026
23 ПОЗОР
Той не е ли агент на чуждестранно разузнаване и ако е така защо още не в затвора?
18:37 05.09.2026
24 Реалист
До коментар #15 от "Лопата Орешник":Той е добре с парите, нали му плащат и пенсия от ЦРУ вкл и грантове получава за русофобия от НПО Америчка за България
18:38 05.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Весело
Радев не го интересува благосъстоянието на България и ЕС, интересува го личното му благосъстояние, което зависи от Москва.
18:40 05.09.2026
27 Слободан
18:41 05.09.2026
28 Факт
18:42 05.09.2026
29 Е направо
18:42 05.09.2026
30 Истината:
До коментар #12 от "Прав сте":И от тези 50 милиарда евро от ЕС Борисов Открадна
ПОЛОВИНАТА!!!
Затова сме на-Бедната страна в ЕС с Най-Ниски доходи
и Най-Нисък стандарт на живота
18:43 05.09.2026
31 Гладен руски копейзаж
До коментар #12 от "Прав сте":Ние копейзажа нищо не разбрахме от тия пари! От лакомите комунистически наследници нищо не остана! Ай да гърми тоя АЕЦ, и да затрива продажния български ген!
Коментиран от #39
18:43 05.09.2026
32 истината
Господарите на този, явно доста са закъсали за да изпозлват точно него за клакьор
Коментиран от #40
18:44 05.09.2026
33 нннн
18:44 05.09.2026
34 Ами не
До коментар #12 от "Прав сте":Първо послъгваш с евро и левове, втори липсват в сметката санкциите които сме платили и трето цифрата няма да ти хареса за тролене. 😄
18:44 05.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този предател е един от първите , които
18:45 05.09.2026
37 маке
18:46 05.09.2026
38 Не си нужен тук
До коментар #15 от "Лопата Орешник":Заминавай в путслерския рай.
18:46 05.09.2026
39 111111
До коментар #31 от "Гладен руски копейзаж":Познах те по АЕЦ-а!
Имаш ли опашка?
18:49 05.09.2026
40 Ксаниба
До коментар #32 от "истината":Никога българите не са били по добре.Всеки пътува свободно из циливизования свят.Дори крепостните се молят да живеят у нас.
Коментиран от #42, #48, #49, #55
18:50 05.09.2026
41 Исторически факти
До коментар #8 от "Няма Ненаказано добро!":Докато е учил в Русия, една вечер на един рожден ден, едни леко пийнали руснаци са били невнимателни в ласките си отзад към Тагаренко. На другия ден са се извинили на Тошко, който се е разминал само с три шева. Но така е, болката отминава, но срамът остава…
Коментиран от #44
18:51 05.09.2026
42 111111
До коментар #40 от "Ксаниба":Отивай да правиш колбасинг!
18:51 05.09.2026
43 Десен Баровец
До коментар #20 от "Бесен - Язовец":Отивай да работиш стига висял у ваште на безплатен интернет
18:52 05.09.2026
44 111111
До коментар #41 от "Исторически факти":Да, и онзи дето все споменава Кобзон е патил ама не били руснаци а от другите републики, метнали го а той мрази руснаците!
18:53 05.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тук са доста
18:56 05.09.2026
47 О, Морес
Коментиран от #59
18:57 05.09.2026
48 истината
До коментар #40 от "Ксаниба":Всъщност, ти ЛЪЖЕШ - българите НЕ могат да пътуват свободно в САЩ. Даже напротив - твърде трудно е да получиш виза за там!
Коментиран от #50
18:57 05.09.2026
49 хаха
До коментар #40 от "Ксаниба":пътуват ама до Гърция защото не могат да си позволят да идат на тотално отвратителното и скъпо "родно" черноморие. И то със щайга домати в багаюжника .... и в повечето случай в каравани, подобни на тези от времето на соца. Разликата е там, че сега тези каравани се делят от няколко семейства.... ето на това му викам аз "благосъстояние"....
А да не говорим за пенсионерите по селата...
19:01 05.09.2026
50 Това малко ли е
До коментар #48 от "истината":С български паспорт може да се пътува до 170 страни без да ни е необходима виза.
19:05 05.09.2026
51 бат Данчо
19:06 05.09.2026
52 Той знае
19:07 05.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 секта
19:09 05.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 защо
На кой да вярвам незнам😱
19:10 05.09.2026
57 Странно
До коментар #5 от "Tочен е":Трудно ми е да си представя що за благосъстояние е това, когато с 1500-2000 единици европейски пари не могат да се свържат двата края на месец, нужни за храна, жилище и отопление/охлаждане.
През 2000-та година с 450 лева на човек на месец се живееше спокойно и доволно, имаше пари за всичко, че и оставаха. Те ви сега ценности и клубове и благосъстояния.
19:10 05.09.2026
58 Тоя забравя
19:11 05.09.2026
59 Стига лъга
До коментар #47 от "О, Морес":Има домати и под 2 евро.Няма как да вадиш 1200 евро и доматите да са по 50 цента.Горивата са скъпи заради агресията на многоходовия психопат и всичко се вдига.
19:13 05.09.2026
60 провинциалист от провинция Тракия
До коментар #4 от "български интелектуалец":"Просто защото фатмаците могат да консумират,но да упрвляват държава НЕ" - ходи обяснявай това във Франция. После, ако си в състояние да се придвижваш на собствен ход, ела да го обясняваш и тук.
19:16 05.09.2026
61 Някоя
На вашето да, но дали и на "нашето"?
Коментиран от #68
19:21 05.09.2026
62 сноу
19:21 05.09.2026
63 !!!?
До коментар #1 от "Боруна Лом":Русията дължи образованието си на българския език бе...въпреки че и него не е научила както трябва !
19:21 05.09.2026
64 По точно
До коментар #1 от "Боруна Лом":Въведеното у нас след 9.9.44 г. руско крепостно право се оказа далеч по-тежко и унизително от т.н. турско робство. Започна с масовото избиване на българския интелектуален елит, ликвидиране на промишлеността и селското стопанство. Взеха на хората земята, добитъка, предприятията и средствата за производство.
Оставиха българина само с една риза на гърба.
Наложиха закрепостяване на хората към града, в който са родени и към местоработата, без право на преместване. Дефицити във всичко. За кола се чакаше 12 години, за бойлер и др. битова техника по минимум 6 месеца. Забрана за пътуване в чужбина. Дори за пограничните градове в България се пътуваше с виза – т.н. открит лист. Това бяха 45 години мизерия, която завърши с тотален фалит на държавата.
Руското робство се оказа далеч по-брутално и по-унизително от турското!
19:22 05.09.2026
65 Абе нали
Баш европеец си е.
19:23 05.09.2026
66 Някой
До коментар #12 от "Прав сте":Аз лично по никакъв начин не съм усетил, че у нас са влезли милиарди и сме забогатели. Даже обратното. И не мислете, че искам някаква лична облага! Не! Просто искам да живея като европеец, какъвто трябва да се чувствам след толкова постъпили милиарди, но никъде все още не съм видял и един град или село с европейски облик. Даже в някои от големите ни градове има места с облик още от социализма! Е, та къде са тези милиарди?!
19:23 05.09.2026
67 Анонимен
19:25 05.09.2026
68 !!!?
До коментар #61 от "Някоя":Вашето благосъстояние се дължи на Митрофанова...тичай в посолството на РФ за денги !
19:25 05.09.2026
69 Мда
19:29 05.09.2026
70 Чини ми се
19:30 05.09.2026
71 Търновец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Руските фирми като Газпром и Лукойл ограбиха България и има и други - аз вече съм го писал Нефтохим Бургас през 2000 е разположен върху 24000 декара земя, един декар земя с инвестиционен потенциал в близост до път ток вода е бил около 6000 долара а сега е над 30000 евра а Лукойл за 59% от Нефтохима плаща едва 81 милиона долара тоест Лукойл едвам плаща пазарната цена само на земята под Нефтохима а Литовците продават тяхната рафинерия на Полша за около 2.4 милиарда долара, тоест само при покупката на Нефтохима Лукойл ни завлича с около 2 милиарда долара а още тогава земята е била с изградена инфраструктура и може би далеч по скъпа от 6000 долара. Грабеж. Лукойл и Газпром вън от България.
19:34 05.09.2026
72 Голям
19:35 05.09.2026
73 Чичкото
19:38 05.09.2026