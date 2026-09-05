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Тодор Тагарев: Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа

Тодор Тагарев: Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа

5 Септември, 2026 18:24 1 257 73

  • тодор тагарев-
  • румен радев-
  • външна политика

Темите, които премиерът Румен Радев поставя на обществено обсъждане, са две крачки назад и пет настрани от европейския дебат. Седмица след седмица започва да демонстрира действия против нашия европейски интерес

Тодор Тагарев: Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията на летището в Лайпциг е много повече от провокация. Тези дронове са били с бойни части. Единият от тях е намерен близо до украински самолет. Ако този дрон се беше взривил, може би щяхме да видим много тежки поражения. Първата цел на Русия е била да нанесе поражения върху боеприпасите, а след това може би е направено като провокация към Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” в ефира на NOVA NEWS.

Той коментира палежа в Германия и използването на коктейли „Молотов”, за който бяха обвинени трима българи. „Със сигурност Русия ще използва всеки, който могат да убедят да работи в техен интерес. Проблемът с българите е, че промиването на мозъци върви с много сила. Имаме партии, които настройват хората срещу Украйна”, смята той.

„Темите, които премиерът Румен Радев поставя на обществено обсъждане, са две крачки назад и пет настрани от европейския дебат. Седмица след седмица започва да демонстрира действия против нашия европейски интерес”, смята Тагарев.

„Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа. Той я разглежда като нещо, което е различно от нас. Ние не сме различни от останалите. Не само по същество ни разделя с думите си, но той и прокарва и кремълски тези. Според мен това е една политика, която да поддържа неговия електорат, а извън страната ни не означава нищо”, каза още бившият министър.

„Всеки един руски дипломат има задачи за подкрепа на руската агресия. Можете ли да си представите Радев да изгони такъв дипломат. Аз не мога. Каквито и сведения да му бъдат дадени”, уточни той.

По повод посещението на помощник-генералният секретар на НАТО Скот Брей той заяви, че срещата и на Румен Радев, и на Илияна Йотова с него е слаб ход от тяхна страна. „По този начин те се опитват да направят нещо за евроатлантическата роля на България”, каза в заключение Тагарев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 български интелектуалец

    16 55 Отговор
    Каквито и промени да прави фатмак Радев той се спуска към дъното по бързо
    и от любимото си БСП.Просто защото фатмаците могат да консумират (на гърба
    на българския народ),но да упрвляват държава НЕ.След всеки военен преврат
    следва мизерия и национална катастрофа.

    Коментиран от #60

    18:28 05.09.2026

  • 5 Tочен е

    11 61 Отговор
    От Европа милиарди а от раша безбензиновата един ръбест и чепат

    Коментиран от #10, #57

    18:28 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма Ненаказано добро!

    67 11 Отговор
    Вижте го много добре на снимката този Тъпантагарев!
    Той е постигнал нещо в тази държава,
    Благодарение, че е завършил Военновъздушната инженерна академия
    „Н. Е. Жуковски“ в Москва (СССР) днешна Русия!
    И сега е най-върлият Злобар срещу тази страна!

    Коментиран от #41

    18:29 05.09.2026

  • 9 Ох майко

    54 12 Отговор
    И тоз национален предател изкараха да плюе по Радев, че е българин!

    18:29 05.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Налудник

    33 11 Отговор
    "Имаме партии, които настройват хората срещу Украйна”
    ----
    Кои? Бих гласувал за тях.

    18:31 05.09.2026

  • 12 Прав сте

    14 45 Отговор
    50 милиарда евро сме на плюс от ЕС. Ако не бяхме влезли отдавна да сме фалирали и разпродали държавата -
    България е получила нетно над 50 милиарда лева от Европейския съюз за периода от присъединяването си през 2007 г. Основни факти и балансОбщо получени средства: Над 32 милиарда евро (около 62–64 милиарда лева) под формата на разходи Нетна полза: Разликата между получените средства и общата вноска на България в европейския бюджет показва положителен нетен баланс от около 50 млрд. лева в полза на страната. България е категоричен бенефициент — получава значително повече средства, отколкото внася.

    Коментиран от #22, #30, #31, #34, #66

    18:32 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лопата Орешник

    55 8 Отговор
    Кое благосъстояние ве, родоотстъпник? Европа ли ти построи АЕЦ и цялата критична инфраструктура или Европа ти я закри? Тоя нормален ли е изобщо? На последно по доходите Европа и със топ инфлация! Това ли е благосъстояние? Май само за твоето благосъстояние говориш, предател!

    Коментиран от #24, #38

    18:33 05.09.2026

  • 16 Мимч

    34 7 Отговор
    Абе тоя трандафор ли ще каже кой ще кара влака.Ай подметка такава.. ..

    18:34 05.09.2026

  • 17 Хахаха хахаха

    37 5 Отговор
    Благосъстояние??!! 😂😂😂😂😂😂

    18:34 05.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 6135

    44 6 Отговор
    Тоя Тутурчев е рядко противно същество.

    18:35 05.09.2026

  • 20 Бесен - Язовец

    36 6 Отговор
    Само на сороските yRоди им се привижда благосъстояние в колонията

    Коментиран от #43

    18:35 05.09.2026

  • 21 Маша

    7 5 Отговор
    На евтиния руски гаааз !

    18:36 05.09.2026

  • 22 Кандидат депутат

    37 4 Отговор

    До коментар #12 от "Прав сте":

    Баце ти ли си , твоят плюс го знаем. Я кажи нещо за обикновения човек , за разбитите магистрали , за демографския срив

    18:37 05.09.2026

  • 23 ПОЗОР

    37 4 Отговор
    За какво "благосъстояние" говри този човек??!!! България тъне в ОГРОМНИ ДЪЛГОВЕ ...
    Той не е ли агент на чуждестранно разузнаване и ако е така защо още не в затвора?

    18:37 05.09.2026

  • 24 Реалист

    34 3 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата Орешник":

    Той е добре с парите, нали му плащат и пенсия от ЦРУ вкл и грантове получава за русофобия от НПО Америчка за България

    18:38 05.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Весело

    12 26 Отговор
    Тагарев нашето благосъстояние се дължи на това, че сме в ЕС Но личното благосъстояние на Радев и на Йотова, се дължи на това, че семействата им слугуват на Москва от над 3 поколения.
    Радев не го интересува благосъстоянието на България и ЕС, интересува го личното му благосъстояние, което зависи от Москва.

    18:40 05.09.2026

  • 27 Слободан

    30 5 Отговор
    Рафаело ,беше ли ти хубаво ,когато се образоваше в СССР, ядеше пиеше и ходеше със руски сладуранки ,а сега само плюеш и предаваш всичко Православно ! Спри ,кранчето вече е много затегнато !

    18:41 05.09.2026

  • 28 Факт

    18 3 Отговор
    Твоето благосъстояние...

    18:42 05.09.2026

  • 29 Е направо

    28 5 Отговор
    Не мога да го гледам тоя неприятен тип ... Що го пускате изобщо да излага България из нета?

    18:42 05.09.2026

  • 30 Истината:

    24 2 Отговор

    До коментар #12 от "Прав сте":

    И от тези 50 милиарда евро от ЕС Борисов Открадна
    ПОЛОВИНАТА!!!
    Затова сме на-Бедната страна в ЕС с Най-Ниски доходи
    и Най-Нисък стандарт на живота

    18:43 05.09.2026

  • 31 Гладен руски копейзаж

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "Прав сте":

    Ние копейзажа нищо не разбрахме от тия пари! От лакомите комунистически наследници нищо не остана! Ай да гърми тоя АЕЦ, и да затрива продажния български ген!

    Коментиран от #39

    18:43 05.09.2026

  • 32 истината

    18 4 Отговор
    Всъюност хора като този точно настройват хората против Европа - защото се правят че не виждат очевадната МИЗЕРИЯ в която живеем, а твърдят точно обратното.
    Господарите на този, явно доста са закъсали за да изпозлват точно него за клакьор

    Коментиран от #40

    18:44 05.09.2026

  • 33 нннн

    19 5 Отговор
    Коя Европа? На ,,демократичната" диктатура? На 72-та пола, зелената сделка, масовата миграция, правите краставици...?

    18:44 05.09.2026

  • 34 Ами не

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Прав сте":

    Първо послъгваш с евро и левове, втори липсват в сметката санкциите които сме платили и трето цифрата няма да ти хареса за тролене. 😄

    18:44 05.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този предател е един от първите , които

    15 4 Отговор
    ще получат разплата, когато му дойде времето.

    18:45 05.09.2026

  • 37 маке

    23 2 Отговор
    Тука бъркаш, не нашето е благосъстояние, а твоето, нагушка се покрай войната в Украйна и мъката на хората

    18:46 05.09.2026

  • 38 Не си нужен тук

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата Орешник":

    Заминавай в путслерския рай.

    18:46 05.09.2026

  • 39 111111

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гладен руски копейзаж":

    Познах те по АЕЦ-а!
    Имаш ли опашка?

    18:49 05.09.2026

  • 40 Ксаниба

    3 16 Отговор

    До коментар #32 от "истината":

    Никога българите не са били по добре.Всеки пътува свободно из циливизования свят.Дори крепостните се молят да живеят у нас.

    Коментиран от #42, #48, #49, #55

    18:50 05.09.2026

  • 41 Исторически факти

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Няма Ненаказано добро!":

    Докато е учил в Русия, една вечер на един рожден ден, едни леко пийнали руснаци са били невнимателни в ласките си отзад към Тагаренко. На другия ден са се извинили на Тошко, който се е разминал само с три шева. Но така е, болката отминава, но срамът остава…

    Коментиран от #44

    18:51 05.09.2026

  • 42 111111

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ксаниба":

    Отивай да правиш колбасинг!

    18:51 05.09.2026

  • 43 Десен Баровец

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Бесен - Язовец":

    Отивай да работиш стига висял у ваште на безплатен интернет

    18:52 05.09.2026

  • 44 111111

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Исторически факти":

    Да, и онзи дето все споменава Кобзон е патил ама не били руснаци а от другите републики, метнали го а той мрази руснаците!

    18:53 05.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тук са доста

    3 10 Отговор
    Факт е че руската пропаганда разчита на слабоумни.

    18:56 05.09.2026

  • 47 О, Морес

    13 2 Отговор
    Кое благосъстояние бе аланкоолу ? Кило домати,дето при социализма си устройвахме битки с тях по бригадите,сега е 5 евро,или 10 лева.Твоето благосъстояние-да-продаде си родината,натъпка си банковата сметка.

    Коментиран от #59

    18:57 05.09.2026

  • 48 истината

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ксаниба":

    Всъщност, ти ЛЪЖЕШ - българите НЕ могат да пътуват свободно в САЩ. Даже напротив - твърде трудно е да получиш виза за там!

    Коментиран от #50

    18:57 05.09.2026

  • 49 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ксаниба":

    пътуват ама до Гърция защото не могат да си позволят да идат на тотално отвратителното и скъпо "родно" черноморие. И то със щайга домати в багаюжника .... и в повечето случай в каравани, подобни на тези от времето на соца. Разликата е там, че сега тези каравани се делят от няколко семейства.... ето на това му викам аз "благосъстояние"....

    А да не говорим за пенсионерите по селата...

    19:01 05.09.2026

  • 50 Това малко ли е

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "истината":

    С български паспорт може да се пътува до 170 страни без да ни е необходима виза.

    19:05 05.09.2026

  • 51 бат Данчо

    7 2 Отговор
    От този ме е гнус !

    19:06 05.09.2026

  • 52 Той знае

    3 1 Отговор
    Че нашето плачевно състояние се дължи на точно тези за които говориш..

    19:07 05.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 секта

    2 0 Отговор
    Твоето със сигурност

    19:09 05.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 защо

    3 1 Отговор
    Пък аверите му не излизат от телевизора вайкаки се, че с 5% дефицит сме пропаднали в дъното земя.
    На кой да вярвам незнам😱

    19:10 05.09.2026

  • 57 Странно

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Tочен е":

    Трудно ми е да си представя що за благосъстояние е това, когато с 1500-2000 единици европейски пари не могат да се свържат двата края на месец, нужни за храна, жилище и отопление/охлаждане.
    През 2000-та година с 450 лева на човек на месец се живееше спокойно и доволно, имаше пари за всичко, че и оставаха. Те ви сега ценности и клубове и благосъстояния.

    19:10 05.09.2026

  • 58 Тоя забравя

    4 2 Отговор
    Че благосъстоянието на Европа отчасти се дължи на евтините руски суровини(които допринесоха за конкурентността) както и на достъпа на ЕС до руския пазар. В момента ЕС купува скъпи суровини от Америка, позволи на конкурента Китай да придобива руски ресурси на ниска цена и с какво замести руския пазар?

    19:11 05.09.2026

  • 59 Стига лъга

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "О, Морес":

    Има домати и под 2 евро.Няма как да вадиш 1200 евро и доматите да са по 50 цента.Горивата са скъпи заради агресията на многоходовия психопат и всичко се вдига.

    19:13 05.09.2026

  • 60 провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "български интелектуалец":

    "Просто защото фатмаците могат да консумират,но да упрвляват държава НЕ" - ходи обяснявай това във Франция. После, ако си в състояние да се придвижваш на собствен ход, ела да го обясняваш и тук.

    19:16 05.09.2026

  • 61 Някоя

    4 3 Отговор
    "Радев забравя, че нашето благосъстояние се дължи на факта, че сме част от Европа."
    На вашето да, но дали и на "нашето"?

    Коментиран от #68

    19:21 05.09.2026

  • 62 сноу

    3 3 Отговор
    Тия бившите по добре не ги закачайте ...плюят и храчат,кашлят и грачат,грабят и влачат и нищо не тачат..ето на тагаручанкин не можеш имотите да преброиш ,всички до един прехвърлени през къна ,леля ,калейко и джобейко и сега се пъчат като изтукани от никого неизбрани..

    19:21 05.09.2026

  • 63 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Русията дължи образованието си на българския език бе...въпреки че и него не е научила както трябва !

    19:21 05.09.2026

  • 64 По точно

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Въведеното у нас след 9.9.44 г. руско крепостно право се оказа далеч по-тежко и унизително от т.н. турско робство. Започна с масовото избиване на българския интелектуален елит, ликвидиране на промишлеността и селското стопанство. Взеха на хората земята, добитъка, предприятията и средствата за производство.
    Оставиха българина само с една риза на гърба.
    Наложиха закрепостяване на хората към града, в който са родени и към местоработата, без право на преместване. Дефицити във всичко. За кола се чакаше 12 години, за бойлер и др. битова техника по минимум 6 месеца. Забрана за пътуване в чужбина. Дори за пограничните градове в България се пътуваше с виза – т.н. открит лист. Това бяха 45 години мизерия, която завърши с тотален фалит на държавата.
    Руското робство се оказа далеч по-брутално и по-унизително от турското!

    19:22 05.09.2026

  • 65 Абе нали

    0 1 Отговор
    Радев ходи на опера във Виена?
    Баш европеец си е.

    19:23 05.09.2026

  • 66 Някой

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Прав сте":

    Аз лично по никакъв начин не съм усетил, че у нас са влезли милиарди и сме забогатели. Даже обратното. И не мислете, че искам някаква лична облага! Не! Просто искам да живея като европеец, какъвто трябва да се чувствам след толкова постъпили милиарди, но никъде все още не съм видял и един град или село с европейски облик. Даже в някои от големите ни градове има места с облик още от социализма! Е, та къде са тези милиарди?!

    19:23 05.09.2026

  • 67 Анонимен

    4 3 Отговор
    Твоето благосъстояние се дължи на ЕС Тагарев, нашето е обедняване.

    19:25 05.09.2026

  • 68 !!!?

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Някоя":

    Вашето благосъстояние се дължи на Митрофанова...тичай в посолството на РФ за денги !

    19:25 05.09.2026

  • 69 Мда

    2 1 Отговор
    Интересите на България, които сегашното правителство се опитва да отстоява, наистина са "две крачки назад и пет крачки встрани" от интересите на Тагарев и останалите сороски майцепродавци, които за шепа сребърници продават род и родина...

    19:29 05.09.2026

  • 70 Чини ми се

    0 1 Отговор
    Този е правенвгъс

    19:30 05.09.2026

  • 71 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Руските фирми като Газпром и Лукойл ограбиха България и има и други - аз вече съм го писал Нефтохим Бургас през 2000 е разположен върху 24000 декара земя, един декар земя с инвестиционен потенциал в близост до път ток вода е бил около 6000 долара а сега е над 30000 евра а Лукойл за 59% от Нефтохима плаща едва 81 милиона долара тоест Лукойл едвам плаща пазарната цена само на земята под Нефтохима а Литовците продават тяхната рафинерия на Полша за около 2.4 милиарда долара, тоест само при покупката на Нефтохима Лукойл ни завлича с около 2 милиарда долара а още тогава земята е била с изградена инфраструктура и може би далеч по скъпа от 6000 долара. Грабеж. Лукойл и Газпром вън от България.

    19:34 05.09.2026

  • 72 Голям

    1 0 Отговор
    Браво на Тагарев, един истински българин да се изкаже... сега да видя колко русофила нещастни, ще гласуват отрицателно под моя коментар...

    19:35 05.09.2026

  • 73 Чичкото

    0 0 Отговор
    Да.Вашето благосъстояние е от там, но къде е нашето

    19:38 05.09.2026

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