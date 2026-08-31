Пияна жена загуби живота си при нелеп инцидент в Етрополе

Жена загуби живота си при инцидент в Етрополе, съобщиха от ОДМВР-София.

Около 16 часа на 28 август на тел.112 е подаден сигнал за паднала по стълби жена на адрес в Етрополе.

На местопроизшествието е извършен оглед.

По първоначални данни е установено, че след употреба на голямо количество алкохол, при слизане от циментова площадка, жена се е подхлъзнала по стълбите, паднала е и си е ударила главата на пейка.

Смъртта ѝ е констатирана от екип на спешна помощ.

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортирано е за аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.