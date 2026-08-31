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Пияна жена загуби живота си при нелеп инцидент в Етрополе

Пияна жена загуби живота си при нелеп инцидент в Етрополе

31 Август, 2026 11:41 1 441 8

  • починала-
  • жена-
  • пияна-
  • етрополе

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортирано е за аутопсия

Пияна жена загуби живота си при нелеп инцидент в Етрополе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена загуби живота си при инцидент в Етрополе, съобщиха от ОДМВР-София.

Около 16 часа на 28 август на тел.112 е подаден сигнал за паднала по стълби жена на адрес в Етрополе.

На местопроизшествието е извършен оглед.

По първоначални данни е установено, че след употреба на голямо количество алкохол, при слизане от циментова площадка, жена се е подхлъзнала по стълбите, паднала е и си е ударила главата на пейка.

Смъртта ѝ е констатирана от екип на спешна помощ.

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортирано е за аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то съдебните лекари са кът

    2 1 Отговор
    Там едва ли има

    11:43 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмм

    11 0 Отговор
    може да падне от стълбите без да е пияна, а следи от насилие може да няма ако някойя е бутнал или препънал, малко уважение към смъртта

    11:47 31.08.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    2 4 Отговор
    АМИ ТО
    ЗАРОВА ПО ФИЛМИТЕ ОТ ХОЛИВУУД
    СЕ ВИЖДА ЧЕ В АМЕРИКАНИЯ
    СТЪЛБИЩАТА СА ...ДЪРВЕНИ..☝
    А В ЧАЙНА И ДЖАПАН...ДАЖЕ НЯМАТ..

    11:47 31.08.2026

  • 6 Така де,

    4 2 Отговор
    пиян човек, съдран чувал!

    11:48 31.08.2026

  • 7 Оня под Коня

    7 2 Отговор
    От Кога говоря да ги правят пейките от гума. Ще бъдат безопастни за децата, меки, топли. Вместо автогумите да ги горят, да тровят воздуха на пейки тип канапе, тип фотьойл, хем удобство, хем безопастност.

    11:51 31.08.2026

  • 8 ОТ БЕЗПАРИЧИЕ И МИЗЕРИЯ

    6 3 Отговор
    НАРОДА ПИЕ,ДРОГИРА СЕ, ПОБЪРКВА СЕ.В ЕТРОПОЛЕ НИИИИКВА РАБУТА НЯМА.А ИНО ВРЕМЕ КО БЕШЕЕЕЕЕ.....

    11:58 31.08.2026

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