Пияна жена загуби живота си при нелеп инцидент в Етрополе

Жена загуби живота си при инцидент в Етрополе, съобщиха от ОДМВР-София.
Около 16 часа на 28 август на тел.112 е подаден сигнал за паднала по стълби жена на адрес в Етрополе.
На местопроизшествието е извършен оглед.
По първоначални данни е установено, че след употреба на голямо количество алкохол, при слизане от циментова площадка, жена се е подхлъзнала по стълбите, паднала е и си е ударила главата на пейка.
Смъртта ѝ е констатирана от екип на спешна помощ.
По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортирано е за аутопсия.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми то съдебните лекари са кът
11:43 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хмм
11:47 31.08.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
ЗАРОВА ПО ФИЛМИТЕ ОТ ХОЛИВУУД
СЕ ВИЖДА ЧЕ В АМЕРИКАНИЯ
СТЪЛБИЩАТА СА ...ДЪРВЕНИ..☝
А В ЧАЙНА И ДЖАПАН...ДАЖЕ НЯМАТ..
11:47 31.08.2026
6 Така де,
11:48 31.08.2026
7 Оня под Коня
11:51 31.08.2026
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