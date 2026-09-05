Нинова: Прогресистите излъгаха 1 млн. българи

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова излезе с остра позиция срещу управляващите от „Прогресивна България“. В свое изявление от днес тя заяви, че всеки ден се разкрива най-антисоциалното и антихуманно лице на настоящото управление. Според нея управляващото мнозинство е демонстрирало пълна неспособност за емпатия и е излъгало безогледно над 1 милион български граждани.
Нинова подчерта, че политическите опоненти, които тя нарича „прогресисти“, проявяват крайна арогантност и безчувственост към съдбата на половин милион работещи бедни в страната. В критиката си тя включи и отношението към почти един милион пенсионери и социално слаби българи, които в момента са принудени да оцеляват под прага на бедност. По думите ѝ, управляващите са се оказали „самодостатъчни“ и напълно изолирани от реалните проблеми на обществото.
Това не е първият сблъсък по оста Нинова – „Прогресивна България“. През последните седмици лидерът на „Непокорна България“ последователно критикува техните решения, като последно определи подготвяната здравна реформа като „пълен потрес“ и тотално разминаване с предизборните обещания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Импекс
19:19 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 колчо
19:21 05.09.2026
4 Ний ша Ва упрайм
19:21 05.09.2026
5 Дзак
19:22 05.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
коя е таз нинова, какво е работела
що трябва да ни интересува мнението й
19:27 05.09.2026
10 Реалист
19:29 05.09.2026
11 Как тъй
19:29 05.09.2026
12 Фют
19:29 05.09.2026
13 Завист
Защо провалилите се политици са най-тачени в българските медии.
19:30 05.09.2026
14 БОЦ - ко
"Другарката" ще изпадне ли в смирение,
И ей така - устата да затвори,
Лицемерието само говори !
19:31 05.09.2026
15 Име
Коментиран от #16, #19, #23
19:31 05.09.2026
16 Нее
До коментар #15 от "Име":лъжи !
19:33 05.09.2026
17 Иво
19:33 05.09.2026
18 1234
19:34 05.09.2026
19 Да си
До коментар #15 от "Име":гласувал!
19:35 05.09.2026
20 Един милион
19:37 05.09.2026
21 мръ сница
19:37 05.09.2026
22 Радев
19:38 05.09.2026
23 тим зад радев
До коментар #15 от "Име":обичаме инфантили като вас!
19:38 05.09.2026
24 Корни,
19:39 05.09.2026
25 Плюс
19:40 05.09.2026
26 Родопски ПО здрав
19:41 05.09.2026
27 БАЙ СТРАХИЛ ОТ БРУСАРЦИ
АМА ВИЕ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИН
ОТ КЪДЕ ГО НАМЕРИХТЕ И
ГО НАУЧИХТЕ ДА ГОВОРИ
А НИЙ ДА МУНЧИМ....😡
19:41 05.09.2026