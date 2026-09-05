Нинова: Прогресистите излъгаха 1 млн. българи

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова излезе с остра позиция срещу управляващите от „Прогресивна България“. В свое изявление от днес тя заяви, че всеки ден се разкрива най-антисоциалното и антихуманно лице на настоящото управление. Според нея управляващото мнозинство е демонстрирало пълна неспособност за емпатия и е излъгало безогледно над 1 милион български граждани.

Нинова подчерта, че политическите опоненти, които тя нарича „прогресисти“, проявяват крайна арогантност и безчувственост към съдбата на половин милион работещи бедни в страната. В критиката си тя включи и отношението към почти един милион пенсионери и социално слаби българи, които в момента са принудени да оцеляват под прага на бедност. По думите ѝ, управляващите са се оказали „самодостатъчни“ и напълно изолирани от реалните проблеми на обществото.

Това не е първият сблъсък по оста Нинова – „Прогресивна България“. През последните седмици лидерът на „Непокорна България“ последователно критикува техните решения, като последно определи подготвяната здравна реформа като „пълен потрес“ и тотално разминаване с предизборните обещания.