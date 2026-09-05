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Нинова: Прогресистите излъгаха 1 млн. българи

Нинова: Прогресистите излъгаха 1 млн. българи

5 Септември, 2026 19:12, обновена 5 Септември, 2026 19:17 530 27

  • корнелия нинова-
  • прогресивна българия-
  • критика

Председателят на "Непокорна България" обвини властта в арогантност и пълна липса на съчувствие към най-бедните граждани

Нинова: Прогресистите излъгаха 1 млн. българи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова излезе с остра позиция срещу управляващите от „Прогресивна България“. В свое изявление от днес тя заяви, че всеки ден се разкрива най-антисоциалното и антихуманно лице на настоящото управление. Според нея управляващото мнозинство е демонстрирало пълна неспособност за емпатия и е излъгало безогледно над 1 милион български граждани.

Нинова подчерта, че политическите опоненти, които тя нарича „прогресисти“, проявяват крайна арогантност и безчувственост към съдбата на половин милион работещи бедни в страната. В критиката си тя включи и отношението към почти един милион пенсионери и социално слаби българи, които в момента са принудени да оцеляват под прага на бедност. По думите ѝ, управляващите са се оказали „самодостатъчни“ и напълно изолирани от реалните проблеми на обществото.

Това не е първият сблъсък по оста Нинова – „Прогресивна България“. През последните седмици лидерът на „Непокорна България“ последователно критикува техните решения, като последно определи подготвяната здравна реформа като „пълен потрес“ и тотално разминаване с предизборните обещания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Импекс

    5 8 Отговор
    А така Морнизи,яхни пролетариата, работническата класа.

    19:19 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 колчо

    7 1 Отговор
    то да бяха само прогресистите,лъжат ни от 36г,а народа си ги избира!

    19:21 05.09.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    8 6 Отговор
    тая буля цяла партия съсипъ

    19:21 05.09.2026

  • 5 Дзак

    6 3 Отговор
    Търси се нова сглобка!

    19:22 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    8 3 Отговор
    мько мисирска
    коя е таз нинова, какво е работела
    що трябва да ни интересува мнението й

    19:27 05.09.2026

  • 10 Реалист

    6 4 Отговор
    Прогресизмът е съвременен фашизъм привнесен от Москва.

    19:29 05.09.2026

  • 11 Как тъй

    3 6 Отговор
    То Курмела е 1 човек-партия, но дава мнение

    19:29 05.09.2026

  • 12 Фют

    1 3 Отговор
    Стринке, колко ми е хонорарът от Менса вече?

    19:29 05.09.2026

  • 13 Завист

    4 5 Отговор
    Ти беше лидер на най-голямата партия и успя да излъжеш само себе си.
    Защо провалилите се политици са най-тачени в българските медии.

    19:30 05.09.2026

  • 14 БОЦ - ко

    5 1 Отговор
    Понякога, в миг на просветление,
    "Другарката" ще изпадне ли в смирение,
    И ей така - устата да затвори,
    Лицемерието само говори !

    19:31 05.09.2026

  • 15 Име

    2 4 Отговор
    Не съм Гласувал за Радев, но виждам някои негови усилия и много несправедливи обвинения от хора, които не са по-читави!

    Коментиран от #16, #19, #23

    19:31 05.09.2026

  • 16 Нее

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    лъжи !

    19:33 05.09.2026

  • 17 Иво

    2 0 Отговор
    80% от матреала..

    19:33 05.09.2026

  • 18 1234

    3 0 Отговор
    Ти си с изтекъл срок на годност. Самопредлагаш се на промоция, но си имитиращ продукт. Много дълго време те ядохме, ядохме те до "нито 1 патрон за украйна" когато повърнахме и се отвратихме. Скрий се и не ни разваляй апетита. Пиша без да съм ти прочел и 1 дума. Не си интересна. Почини си известно време. Ти колко милиона излъга за 10 г в голямата политика.

    19:34 05.09.2026

  • 19 Да си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    гласувал!

    19:35 05.09.2026

  • 20 Един милион

    3 1 Отговор
    шарани и продажници , нищо друго !

    19:37 05.09.2026

  • 21 мръ сница

    2 1 Отговор
    Кажи къде е синчето ти, защо избяга когато ти беше във властта. Ти прогони собствения си син от България.

    19:37 05.09.2026

  • 22 Радев

    2 0 Отговор
    Още от същото !

    19:38 05.09.2026

  • 23 тим зад радев

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    обичаме инфантили като вас!

    19:38 05.09.2026

  • 24 Корни,

    0 1 Отговор
    ДТИБ !

    19:39 05.09.2026

  • 25 Плюс

    0 0 Отговор
    50 хиляди руски пенсионери!Те са доволни!

    19:40 05.09.2026

  • 26 Родопски ПО здрав

    0 0 Отговор
    Га я гльодам са сящам за муите под опашката на коньо

    19:41 05.09.2026

  • 27 БАЙ СТРАХИЛ ОТ БРУСАРЦИ

    1 0 Отговор
    ДРУГАРКО КОРНЕЛА
    АМА ВИЕ ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИН
    ОТ КЪДЕ ГО НАМЕРИХТЕ И
    ГО НАУЧИХТЕ ДА ГОВОРИ
    А НИЙ ДА МУНЧИМ....😡

    19:41 05.09.2026

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