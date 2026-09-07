Ресторантьорите захапаха Пеканов: Човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти

Изказването на Атанас Пеканов, че ресторантьорите "трябва да свалят цените“, защото цените в София и Виена били близки, е поредният пример как човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти на хората, които всеки ден плащат заплати, осигуровки, наеми, ток, доставки и данъци. Това се казва в официална позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, цитирана от "Фокус".
Припомняме, че вчера в ефира на Нова телевизия вицепремиерът отправи остри критики към туристическия сектор. "Това е вторият сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и през август. Това са решения, които са взети от български търговци. И там аз смятам, че те не постъпиха правилно. Не постъпиха правилно, защото се възползваха от процеса на влизане в еврото да повишат цените по начин, който ощетява българите", каза още той.
Ето и останалата част от становището на сдружението:
Г-н Пеканов има академична и институционална биография — икономист във WIFO, лектор във Виена и бивш служебен вицепремиер по управление на европейските средства. Това обаче не е опит в ресторантьорството, не е опит в оперативен бизнес и не е опит в носене на ежедневния риск да отвориш обект, да задържиш персонал и да оцелееш в среда на постоянно растящи разходи.
Да сравняваш сметка в ресторант във Виена и София, без да сравниш данъчна тежест, покупателна способност, разходи за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ. Това е удобно политическо говорене.
Особено цинично е да се сочи с пръст към българските заведения, когато от 2025 г. секторът отново работи с 20% ДДС. Ако държавата иска европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. В Австрия ресторантьорството и храните се третират при различни режими и намалени ставки за определени доставки, докато в България браншът отново е поставен под пълната данъчна тежест.
Цените не се определят от нечий каприз. Те са резултат от реални разходи. Когато държавата прибира 20% ДДС от всяка сметка, когато суровините, енергията и трудът поскъпват, а кадрите стават все по-трудни за намиране, да кажеш просто "свалете цените“ е несериозно. Затова питаме г-н Пеканов: колко ресторанта е управлявал, колко служители е наемал, колко пъти е плащал заплати от собствения си риск, колко пъти е покривал загуби в слаб сезон и колко пъти е заставал пред доставчици, персонал и клиенти едновременно?
Българският ресторантьорски бранш няма нужда от лекции от хора, които познават бизнеса основно от таблици, доклади и телевизионни студиа. Нужен е честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията.
Ако някой наистина иска по-ниски цени за клиентите, първата стъпка е ясна: намалено ДДС за ресторантьорския сектор, както е в много европейски държави. Всичко останало е прехвърляне на вина върху бизнеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
14:26 07.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браншът
14:28 07.09.2026
4 Аз...
14:31 07.09.2026
5 Сечко
14:31 07.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЧОЧО
14:32 07.09.2026
8 ШЕФА
14:32 07.09.2026
9 Мазна манджа
14:33 07.09.2026
10 Варна
14:34 07.09.2026
11 Че той
14:34 07.09.2026
12 Истината
14:35 07.09.2026
13 име
14:35 07.09.2026
14 Вискочелите мутри
14:35 07.09.2026
15 Алибегов долу
14:35 07.09.2026
16 Пеканов е прав
14:37 07.09.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #52
14:38 07.09.2026
18 Никой
14:38 07.09.2026
19 123
14:39 07.09.2026
20 ту-туу
14:39 07.09.2026
21 Баце ЕООД
14:40 07.09.2026
22 Специалист
14:42 07.09.2026
23 Българин
14:43 07.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
14:45 07.09.2026
26 шницел по виенски
14:45 07.09.2026
27 АГАТ а Кристи
14:48 07.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ели Енчева
14:50 07.09.2026
30 Иванов
Нали ви намалиха ДДС на бирата и виното, чрез Боко. То това беше най- важното в държавата тогава. Не хляба, лекарствата и книгите, а алкохолът.
Тогава криза, после криза, сега пак криза. Това е частен бизнес бре. Я дай да видим колко данъци си платил последните 10 години?
Само с цункате на задници няма да стане.
Ако не можеш да правиш бизнес си намери работа и не мрънкай.
14:52 07.09.2026
31 СиСи
14:52 07.09.2026
32 Почиващ
Отиди в чужбина, за да разбереш, че в ресторанта те настаняват и веднага ти сервират вода. А тук на обяд и вечеря автоматите са покрити с кърпи, за да си поръчаш вода!
14:54 07.09.2026
33 Кпд
Ресторантьорите са измавници и мошенници.
14:57 07.09.2026
34 Лост
14:59 07.09.2026
35 Миризлив пор
Коментиран от #59
14:59 07.09.2026
36 Колко сте зависливи
Образование, кариера, култура
Знам че все повече ще ви боли
Нищо че станахте милионери в бранша
Тази жена ли ти го написа
Коментиран от #42
15:00 07.09.2026
37 Някой
Първите неща, които политиците трябва да се направят във фискалната политика са:
1. да се въведе необлагаем минимум от поне 500 евро месечно и прогресивен данък доход/т.е. да се махне "плоския данък"/
2. Да се въведе прогресивен данък наследство, примерно:
За наследство до 500 000 евро - без данък наследство.
За наследство от 500 000 до 1 000 000 евро - 20% данък наследство.
За наследство над 1 000 000 евро - 40% данък наследство.
15:01 07.09.2026
38 Р.Н
15:02 07.09.2026
39 виенчанка
15:03 07.09.2026
40 Табаков
15:05 07.09.2026
41 Ми той нали
До коментар #6 от "Истината":От социалната гербка получава акъл
То с наливане нестава
Трябва да ти е налято по рождение
15:07 07.09.2026
42 Знайко
До коментар #36 от "Колко сте зависливи":Комунистическите наследници като Пеканов имат всички неща, които си изброил. Не защото са по-умти от българите, които няман тези неща. А защото са имали дядовци разбойници, които когато тук е влязла черветата олмия. Са взели нивите, животните, фабриките, кръчмите, хотелите .... на дядовците на българите, които сега нямат нищо.
Коментиран от #48
15:07 07.09.2026
43 ревльо
Дали в Австрия,Германия,Италия, Франция не се плащат данъци, осигуровки,ток,наем?
Нагъл кръчмар!
15:13 07.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Едно изречение само
15:14 07.09.2026
46 дядо дръмпир
15:17 07.09.2026
47 МУШЕННИЦИ ЧЕЧАШБАРИ
15:18 07.09.2026
48 Това е истина
До коментар #42 от "Знайко":Но да го четат и другите. Аз съм потомък на хора ограбени от националните предатели наричани комунисти, които се качиха на власт с помощта на чужда армия. На моите прабаба и прадядо са им взели поминъка, не голям ресторант, както е модерно да се казва сега.
15:18 07.09.2026
49 Регулатора сме ние
Коментиран от #57
15:20 07.09.2026
50 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
при алибега е 8 левро
Коментиран от #55
15:21 07.09.2026
51 Дзак
15:21 07.09.2026
52 Весело
До коментар #17 от "Сатана Z":Нали си купи фармацевтична фабрика в САЩ. Вече бизнеса му зависи от Тръмп, а не от Румен/Бойко/.
Домус Бей като напълни чекмеджетата на републиканската партия в САЩ. Няма нужда да пълни чекмеджетата на Бойко/Румен. Просто когато Домус Бей има проблем с Румен/Бойко се обажда в Белия, от там се обаждан на посланика им в София. Който отива в Министерски съвет да затегне разхлабилите се гайки на бг премиера.
15:22 07.09.2026
53 Алибабегов
15:23 07.09.2026
54 ЧОВЕК
15:26 07.09.2026
55 Весело
До коментар #50 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Под бай тошо тараторо бе 8 ст, ама вътре нЕмаше ни краставици ни кисело млЕко, 8 ст. за оцветена водица.
15:26 07.09.2026
56 Напомнящ
15:26 07.09.2026
57 Да се учат
До коментар #49 от "Регулатора сме ние":И аз не стъпвам на хотел. Бетонираха черноморието и планините. Искат на с 50 квадратни метра, с набутани хора в малки стаички, един връз друг, като някакви овце, да стават милионери! И много от хотелите са корумпирани мутри укривали пари от държавата. Не подкрепям такива, по никакъв начин. Вместо да развиват просторни курортни вилни зони, морски и планински.
15:27 07.09.2026
58 Пеканов
15:28 07.09.2026
59 Не е точно така
До коментар #35 от "Миризлив пор":За такса електроенергия към бизнеса цените са по ниски. Същото се отнася и за газта. А покупателната способност да не говорим. Не е все едно дали за денонощие ще минат 100 или 1000 човека през заведение магазин бар. Затова и цените са по ниски на някой стоки. Нека пишат хора които са водили бизнес и плащали заплати осигуровки данъци такси поне 10 години в България. Всичко друго е само безмислено лаене и плюене. Коя професия в България е с добро качество както по белия свят? Пишете вие какво работите за да ви кажа дали сте добри в това или не.
15:29 07.09.2026
60 ахъ
15:30 07.09.2026
61 Хаха
15:30 07.09.2026
62 Иван
15:33 07.09.2026