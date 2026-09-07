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Ресторантьорите захапаха Пеканов: Човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти

Ресторантьорите захапаха Пеканов: Човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти

7 Септември, 2026 14:15 1 428 62

  • ресторантьори-
  • атанас пеканов-
  • бизнес-
  • практически опит-
  • рецепти

Българският ресторантьорски бранш няма нужда от лекции от хора, които познават бизнеса основно от таблици, доклади и телевизионни студиа. Нужен е честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията, се казва още в становището на бизнеса

Ресторантьорите захапаха Пеканов: Човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изказването на Атанас Пеканов, че ресторантьорите "трябва да свалят цените“, защото цените в София и Виена били близки, е поредният пример как човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти на хората, които всеки ден плащат заплати, осигуровки, наеми, ток, доставки и данъци. Това се казва в официална позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, цитирана от "Фокус".

Припомняме, че вчера в ефира на Нова телевизия вицепремиерът отправи остри критики към туристическия сектор. "Това е вторият сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и през август. Това са решения, които са взети от български търговци. И там аз смятам, че те не постъпиха правилно. Не постъпиха правилно, защото се възползваха от процеса на влизане в еврото да повишат цените по начин, който ощетява българите", каза още той.

Ето и останалата част от становището на сдружението:

Г-н Пеканов има академична и институционална биография — икономист във WIFO, лектор във Виена и бивш служебен вицепремиер по управление на европейските средства. Това обаче не е опит в ресторантьорството, не е опит в оперативен бизнес и не е опит в носене на ежедневния риск да отвориш обект, да задържиш персонал и да оцелееш в среда на постоянно растящи разходи.

Да сравняваш сметка в ресторант във Виена и София, без да сравниш данъчна тежест, покупателна способност, разходи за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ. Това е удобно политическо говорене.

Особено цинично е да се сочи с пръст към българските заведения, когато от 2025 г. секторът отново работи с 20% ДДС. Ако държавата иска европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. В Австрия ресторантьорството и храните се третират при различни режими и намалени ставки за определени доставки, докато в България браншът отново е поставен под пълната данъчна тежест.

Цените не се определят от нечий каприз. Те са резултат от реални разходи. Когато държавата прибира 20% ДДС от всяка сметка, когато суровините, енергията и трудът поскъпват, а кадрите стават все по-трудни за намиране, да кажеш просто "свалете цените“ е несериозно. Затова питаме г-н Пеканов: колко ресторанта е управлявал, колко служители е наемал, колко пъти е плащал заплати от собствения си риск, колко пъти е покривал загуби в слаб сезон и колко пъти е заставал пред доставчици, персонал и клиенти едновременно?

Българският ресторантьорски бранш няма нужда от лекции от хора, които познават бизнеса основно от таблици, доклади и телевизионни студиа. Нужен е честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията.

Ако някой наистина иска по-ниски цени за клиентите, първата стъпка е ясна: намалено ДДС за ресторантьорския сектор, както е в много европейски държави. Всичко останало е прехвърляне на вина върху бизнеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    79 0 Отговор
    ама е ходил във виенски ресторанти и знае

    14:26 07.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браншът

    108 3 Отговор
    който оревава цялото пространство не се наяде....е, скоро ще затворят...БОЙКОТ!!!

    14:28 07.09.2026

  • 4 Аз...

    74 2 Отговор
    Скоро и Ричард ще се изкаже. Като човек обиколил 17 държави в ЕВРОПА това лято ви казвам , че тука храната е най скъпа. Дааа да бе в Норвегия е по евтино

    14:31 07.09.2026

  • 5 Сечко

    79 2 Отговор
    Писна ми - вижте му БМВ-то на този от снимката и тогава да ми говори за цени и данъци

    14:31 07.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЧОЧО

    49 4 Отговор
    Защо да намалят ДДС на ресторантите, да направят МРЗ и пенсиите като във Виена.

    14:32 07.09.2026

  • 8 ШЕФА

    15 51 Отговор
    Този и не само той,а 99 % от българските политици стават такива защото НИЩО не става от тях ! Ако беше кадърен и умен щеше да има фирма и бизнес,но той е галош,без никакъв опит който не е засадил и едно дръвче в България,НО има качествата да краде и лъже,значи е правилният Министър,или Депутат,Магистрат,Общинар и тн.

    14:32 07.09.2026

  • 9 Мазна манджа

    67 0 Отговор
    БОЙКОТ.

    14:33 07.09.2026

  • 10 Варна

    12 60 Отговор
    Пеканов е изПечен мошеник и некадърник.

    14:34 07.09.2026

  • 11 Че той

    18 38 Отговор
    какъв опит да има ? Професия - шумкарски внук .

    14:34 07.09.2026

  • 12 Истината

    81 3 Отговор
    По Ковида като намалиха ДДС вие намалихте ли цените в заведенията си Знаете само да ревете особено вашият алибегов

    14:35 07.09.2026

  • 13 име

    72 1 Отговор
    Хора, просто спрете за два-три месеца, до нова година, да ходите по заведения. Няма къде да мърдат, или ще затварят, или ще свалят цените.

    14:35 07.09.2026

  • 14 Вискочелите мутри

    40 1 Отговор
    Цвърчат , истината боли !

    14:35 07.09.2026

  • 15 Алибегов долу

    54 0 Отговор
    Ти си най-наглия, който познавам. Заради теб всички мразят ресторантьорите. Какво само плачеш като вдовица бе, наглец. Нямаш място по тв и медиите. Никъде не пускате бележки, а само ревете, нахалници такива. Пускайте бележки и плащайте данъци и тогава искайте нещо. Заради теб всички мразят ресторантьорите. Включително имам и приятели в този бизнес, които също не те харесват.

    14:35 07.09.2026

  • 16 Пеканов е прав

    48 0 Отговор
    Бойко на алчните кръчмари, върнете им 30% ДДС и никакви държавни субсидии.

    14:37 07.09.2026

  • 17 Сатана Z

    33 1 Отговор
    Абе,къде го скриха олигархът Кирчо Домузчиев?Никакво медийно внимание към неговата персона?

    Коментиран от #52

    14:38 07.09.2026

  • 18 Никой

    51 0 Отговор
    Когато свалиха ДДС на 9% да не би цените да паднаха ? Али бегай . Да фалират, никаква помощ от държавата .Лошо обслужване , отвратителна кухня,заведения с години несменяем интериор, алчни ресторантьори .

    14:38 07.09.2026

  • 19 123

    43 0 Отговор
    Хахахаха! Интересно................, а как се нарича бизнес, който рИве постоянно за помощ от държавата :) :) Толкова за туризма, ресторантьорите и техниа водач Али Бей :)

    14:39 07.09.2026

  • 20 ту-туу

    38 0 Отговор
    Ревна халибегов за ддс,а не казва защо е толкова висока цената на таратора,супата за кафето и чашата бира Ужас - БОЙКОТ

    14:39 07.09.2026

  • 21 Баце ЕООД

    33 1 Отговор
    Навсякъде ресторантите са с твърде голям и не професионален персонал... Менютата са огромни, нерентабилни и не сезонни.. Тоя бабаит да си опича акъла най добре

    14:40 07.09.2026

  • 22 Специалист

    34 1 Отговор
    А ресторантьорите какъв университет завършват.Явно не са ходили на правилните лекций щом вечно реват че са на загуба.Лошо управление на бизнеса значи фалит.

    14:42 07.09.2026

  • 23 Българин

    2 30 Отговор
    ДДС за ресторантите трябва да е 0, а Алигбеогов ще е най-добре да стане министър на икономика и туризма!

    14:43 07.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    3 16 Отговор
    Ще обясня на пеканов мнението си относно цените в заведенията:Ако съм финансово ограничен вместо 2 -3 пъти ще посетя Ресторант само веднъж, но не искам да виждам и слушам Шумни Дебили на съседните маси.А тоя тип посетители неминуемо ще са там,ако цените се занижат!Междувременно има доста Квалитетни заведения на Запад които функционират на "Клубни начала" и там се влиза САМО с Членска карта,което изкрючва възможността разни "Опаричили се" Простаци да вилнеят ,притеснявайки останалите клиенти.

    14:45 07.09.2026

  • 26 шницел по виенски

    29 0 Отговор
    Приготвен от Алибегов. Предни години когато ви намалиха ддс-то вие как отговорихте - повишихте цените ! И не ми говори за ДДС , доставни цени на продукти , ток , заплати , осигуровки и т.н. тъй като снабдителната ви верига на 80-90 % работи без ддс и фактури. м-ра е прав за цените. и да не забравя , че цацата , която уж е ловена в черно море идва от Китай на цена 1- 1,5 евро килото , а вие я продавате по 15-30 евро на кг.

    14:45 07.09.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    27 0 Отговор
    Дигайте още цените за да изгодните и последните балами българи, че от до година 100 % Турция и Гърция, па се оплаквай от "космоса", или вълната на оная от ГЕРБ

    14:48 07.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ели Енчева

    10 0 Отговор
    Рецепти не се дават,а се изпълняват. По рецепти се дават лекарства в аптеките или се приготвят ястия,хората с тях да се хранят.

    14:50 07.09.2026

  • 30 Иванов

    26 0 Отговор
    Опашат ментак.
    Нали ви намалиха ДДС на бирата и виното, чрез Боко. То това беше най- важното в държавата тогава. Не хляба, лекарствата и книгите, а алкохолът.
    Тогава криза, после криза, сега пак криза. Това е частен бизнес бре. Я дай да видим колко данъци си платил последните 10 години?
    Само с цункате на задници няма да стане.
    Ако не можеш да правиш бизнес си намери работа и не мрънкай.

    14:52 07.09.2026

  • 31 СиСи

    24 1 Отговор
    20% ДДС се заплаща от клиента, не от търговеца. Те си го калкулират в цените, да не ни правят на балами.

    14:52 07.09.2026

  • 32 Почиващ

    21 0 Отговор
    Стига си бе, Алибегов. Каква е тази алчност.
    Отиди в чужбина, за да разбереш, че в ресторанта те настаняват и веднага ти сервират вода. А тук на обяд и вечеря автоматите са покрити с кърпи, за да си поръчаш вода!

    14:54 07.09.2026

  • 33 Кпд

    17 2 Отговор
    Поддържам Пеканов.
    Ресторантьорите са измавници и мошенници.

    14:57 07.09.2026

  • 34 Лост

    9 1 Отговор
    Всички които ходят на ресторанта на Айдибегай трябва да си тръгват с посудата.Все пак тя е включена в цената.

    14:59 07.09.2026

  • 35 Миризлив пор

    9 2 Отговор
    От така написана статия оставам с впечатлението, че във Виена не плащат заплати, наеми, храната, данъци и разходи за енергия! Или ги плащат и дори са по - високи?

    Коментиран от #59

    14:59 07.09.2026

  • 36 Колко сте зависливи

    3 2 Отговор
    Да, той има това което нямате
    Образование, кариера, култура
    Знам че все повече ще ви боли
    Нищо че станахте милионери в бранша
    Тази жена ли ти го написа

    Коментиран от #42

    15:00 07.09.2026

  • 37 Някой

    5 0 Отговор
    Аз съм сърдит и на политиците, и на кръчмарите. Ако ще се въвежда по-ниско ДДС, първо трябва да се въведе за основните храни и за лекарствата, след това за дрехите и обувките.

    Първите неща, които политиците трябва да се направят във фискалната политика са:
    1. да се въведе необлагаем минимум от поне 500 евро месечно и прогресивен данък доход/т.е. да се махне "плоския данък"/

    2. Да се въведе прогресивен данък наследство, примерно:
    За наследство до 500 000 евро - без данък наследство.
    За наследство от 500 000 до 1 000 000 евро - 20% данък наследство.
    За наследство над 1 000 000 евро - 40% данък наследство.

    15:01 07.09.2026

  • 38 Р.Н

    6 0 Отговор
    Как човек с минимална печалба от собствени ресторанти може да си позволи да притежава автомобил BMV последно издание на 7 серия,ако не му излизат сметките...Да не рони сълзи и ние плачем, когато плащаме сметките по кръчмите.

    15:02 07.09.2026

  • 39 виенчанка

    4 1 Отговор
    Ама и ние сме ходили във виенски ресторанти и знаем....нищо че нямаме опит в бизнеса....

    15:03 07.09.2026

  • 40 Табаков

    5 3 Отговор
    Еврото не трябваше да се вкарва в паричната система на България! Имаме си лев,който си е нашата твърда валута!

    15:05 07.09.2026

  • 41 Ми той нали

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    От социалната гербка получава акъл
    То с наливане нестава
    Трябва да ти е налято по рождение

    15:07 07.09.2026

  • 42 Знайко

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Колко сте зависливи":

    Комунистическите наследници като Пеканов имат всички неща, които си изброил. Не защото са по-умти от българите, които няман тези неща. А защото са имали дядовци разбойници, които когато тук е влязла черветата олмия. Са взели нивите, животните, фабриките, кръчмите, хотелите .... на дядовците на българите, които сега нямат нищо.

    Коментиран от #48

    15:07 07.09.2026

  • 43 ревльо

    9 0 Отговор
    Този гербераст освен да реве,че всички и всичко му пречи,друго не знае.
    Дали в Австрия,Германия,Италия, Франция не се плащат данъци, осигуровки,ток,наем?
    Нагъл кръчмар!

    15:13 07.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Едно изречение само

    5 1 Отговор
    Хотело-ресторантьорската държава на олигархията и мафията.

    15:14 07.09.2026

  • 46 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    За какво се обясняват ресторантьорите ,на един "Икономист"/Идееот с костюм/ ,който през живота си не е произвел нищо друго освен сутрешни фекалии!десетки пъти съм ви писал ..Вземете един търговец от "Булит" и ще ви направи качествен анализ и ще ви обяснят перо по перо Бюджета ,който не може да уййдурдисате!

    15:17 07.09.2026

  • 47 МУШЕННИЦИ ЧЕЧАШБАРИ

    1 2 Отговор
    ТЪРТЕИ НА ГЪРБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ БРАВО ПЕКАНОВ ТОЗИ БРАНШ АПТЕКАРИ ФАРМАЦИИ ТЪРГОВЦИ НА ВСИЧКИ СТОКИ И БИЗНЕСИ СТЯГАНЕ ЯЛО НА КОЛАНИТЕ. А ЗА НАС ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БОЙКОТ И САМО НАЙ НЕОБХОДИМОТО. ОТ5 ГОДИНИ НИКАКВИ РЕСТОРАНТИ НД СЪМ ПОСЕЩАВАЛ. А БЯХ ПРЕЗ ДЕН ТАМ. МНОГО МЕ ЯДОСАХА И КРАЙ.

    15:18 07.09.2026

  • 48 Това е истина

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Знайко":

    Но да го четат и другите. Аз съм потомък на хора ограбени от националните предатели наричани комунисти, които се качиха на власт с помощта на чужда армия. На моите прабаба и прадядо са им взели поминъка, не голям ресторант, както е модерно да се казва сега.

    15:18 07.09.2026

  • 49 Регулатора сме ние

    3 1 Отговор
    Правилото на търсенето и предлагането, всеки решава за какво да си харчи парите, като и къде. Про равни цени в България и Италия, отивам в Италия. Нашите ресторантьори, по същата логика да чакат италиански тиристи ;) И ма тях да им продават празна чиния за 9 евро, и тараъор за 12 евро ;) В България на ресторант не стъпвам, това е мое решение :)

    Коментиран от #57

    15:20 07.09.2026

  • 50 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 1 Отговор
    под бай тошо тараторо бе 8 ст
    при алибега е 8 левро

    Коментиран от #55

    15:21 07.09.2026

  • 51 Дзак

    2 1 Отговор
    Мутрите и във Виена и в България разбират най-добре от Чуждия бизнес.

    15:21 07.09.2026

  • 52 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Нали си купи фармацевтична фабрика в САЩ. Вече бизнеса му зависи от Тръмп, а не от Румен/Бойко/.
    Домус Бей като напълни чекмеджетата на републиканската партия в САЩ. Няма нужда да пълни чекмеджетата на Бойко/Румен. Просто когато Домус Бей има проблем с Румен/Бойко се обажда в Белия, от там се обаждан на посланика им в София. Който отива в Министерски съвет да затегне разхлабилите се гайки на бг премиера.

    15:22 07.09.2026

  • 53 Алибабегов

    1 1 Отговор
    Асоциация на кръчмарите и таратораджийте поздравява с успешния сезон всички хоримакчии,берхалета,вариатета и кръчми.Много народ мина през черноморието само от атракциите с дронове тараторите и цацата си избихме сезона от останалото вече е печалбата.Последната седмица направи работата.....

    15:23 07.09.2026

  • 54 ЧОВЕК

    3 0 Отговор
    АЛИБЕГОВ, ПЕКАНОВ НЕ ВИ ДАВА РЕЦЕПТИ КАК ДА СИ ГОТВИТЕ В РЕСТОРАНТИТЕ, А ВИ ДАВА ПРИМЕР С ЦЕНИТЕ В РЕСТОРАНТИТЕ ВЪВ ВИЕНА, ЗАЩОТО ТАМ ЦЕНИТЕ ХЕМ СА ПО-НИСКИ, ХЕМ ПОРЦИИТЕ СА ПО-ГОЛЕМИ А И КАЧЕСТВОТО Е НЕСРАВНИМО С НАШЕТО. ЗАСРАМИ СЕ! НЕ СЕ НАПЪВАЙ ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ, ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЪКА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ И НИКЪДЕ НЯМА ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ В РЕСТОРАНТИТЕ ОТ НАШИТЕ! НЯМА НИКЪДЕ ПО-МАЛКИ ПОРЦИИ ОТ НАШИТЕ И НЯМА НИКЪДЕ ПО-ЛОША ХРАНА В РЕСТОРАНТИТЕ ОТ НАШИТЕ! САМО КОЛКО ПЪТИ НАШИТЕ БОЛНИЦИ ГИ ПЪЛНИТЕ С НАТРОВЕНИ ХОРА ОТ ХРАНА ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ПАМПОРОВО, БОРОВЕЦ И Т.Н.? ПОЗОР! КАТО КРЕЩИШ НЕ ЗНАЧИ ЧЕ СИ ПРАВ, СПРИ СЕ !

    15:26 07.09.2026

  • 55 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Под бай тошо тараторо бе 8 ст, ама вътре нЕмаше ни краставици ни кисело млЕко, 8 ст. за оцветена водица.

    15:26 07.09.2026

  • 56 Напомнящ

    1 1 Отговор
    Че пеканов си е гола вода отвсякъде е вярно! Той е празнодумаш дърдорко,който бълва само глупотевини!!! Но и алибеговците на са китки за мирисане! Алчни и самозабравили са се,когато става въпрос за пачки!!! Алибегов лично се похвали,че при таратор 9 евро всичко било пълно и нямало свободни места,сега защо ревът?! Искат да ѝм намалят ДДС за да го прибират те,защото нямат да намалят цените! Искат държавата да ѝм плаща и тока,докато всички останали едва кретащи българи си го плащат сами! В Швеция ДДС за хранителните стоки е10%, а за ресторантите 22%!

    15:26 07.09.2026

  • 57 Да се учат

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Регулатора сме ние":

    И аз не стъпвам на хотел. Бетонираха черноморието и планините. Искат на с 50 квадратни метра, с набутани хора в малки стаички, един връз друг, като някакви овце, да стават милионери! И много от хотелите са корумпирани мутри укривали пари от държавата. Не подкрепям такива, по никакъв начин. Вместо да развиват просторни курортни вилни зони, морски и планински.

    15:27 07.09.2026

  • 58 Пеканов

    1 0 Отговор
    Бизнес,който търси причината за неуспехите си в държавата, заслужава да фалира.

    15:28 07.09.2026

  • 59 Не е точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Миризлив пор":

    За такса електроенергия към бизнеса цените са по ниски. Същото се отнася и за газта. А покупателната способност да не говорим. Не е все едно дали за денонощие ще минат 100 или 1000 човека през заведение магазин бар. Затова и цените са по ниски на някой стоки. Нека пишат хора които са водили бизнес и плащали заплати осигуровки данъци такси поне 10 години в България. Всичко друго е само безмислено лаене и плюене. Коя професия в България е с добро качество както по белия свят? Пишете вие какво работите за да ви кажа дали сте добри в това или не.

    15:29 07.09.2026

  • 60 ахъ

    1 0 Отговор
    А тоя малоумник може ли да обясни как за една година шкембето удари 7 лева (3.50 евро)примерно като в него има вода пипер брашно 20/30 гр хавлия не слагат мляко че им се намалява печалбата .Та кое поскъпна двоЙно шкембето водата или брашното ? Но сега като започнат големите сметки на хората ще усетите как ви изчезват клиентите ще се събират по къщите а кръчмите празни .Както се казва зорлем ще ги изгоните .И сега малко математика преди ракията 5 лева пиехме по 3 ,сега 5 евро пием по една смятай кога сте със по голяма печалба

    15:30 07.09.2026

  • 61 Хаха

    1 0 Отговор
    Я си вижте цените в заведенията,после държавата ви била длъжна да помага.

    15:30 07.09.2026

  • 62 Иван

    0 0 Отговор
    Точно така! Изравнете минималната заплата с Австрийската/Виенската, за да може Али Бега да може да плаща едно към едно с тях и да не риве за условията. Хем ще се вдигнат заплатите и ще може повече българи да сядат и да му правят оборот. Ако трябва направете минимална за ресторантите само, която да е равна с Австрийската. Иначе номерата с 400 пъти по-висок оборот по време на проверки ги знаем.

    15:33 07.09.2026

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