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Стефан Белчев: Пикът на цените на хранителните продукти преминава, предстои успокояване

Стефан Белчев: Пикът на цените на хранителните продукти преминава, предстои успокояване

8 Септември, 2026 17:31 392 17

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  • пб-
  • хранителни продукти

По думите му тенденцията се забелязва при пазаруването на основни стоки

Стефан Белчев: Пикът на цените на хранителните продукти преминава, предстои успокояване - 1
Кадър: Nova News
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пикът на цените на хранителните продукти вече преминава и предстои успокояване на пазара. Това заяви финансистът и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, председател на парламентарната икономическа комисия, в предаването „Пресечна точка“.

По думите му тенденцията се забелязва при пазаруването на основни стоки. Той посочи, че има признаци на постепенно стабилизиране на цените и че потребителите вече могат да усетят това в магазините.

Белчев подчерта и ролята на държавата в подкрепата за най-бедните домакинства. Според него мерките, насочени към тази група от населението, трябва да продължат.

„В крайна сметка държавата беше длъжна и показа, че застава зад социално най-бедните слоеве. И това със сигурност ще продължи“, заяви той.

Като пример Белчев посочи инициативата с „Кошницата с грижа“, която според него е оказала влияние и върху поведението на големите търговски вериги.

„Тази кошница с грижа до някаква степен провокира големите вериги да се намесят по-активно със своите промоционални продукти“, поясни Белчев.

Той коментира и ролята на регулаторните органи на фона на продължаващото поскъпване. Според него е несериозно да се твърди, че Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите не предприемат действия, защото „не искат“.

„В крайна сметка това са институции, на които ние даваме заплати. И тук не става въпрос за желание или нежелание, а просто за една наистина отговорна и професионална работа, каквато те по закон са длъжни да извършват“, заяви председателят на икономическата комисия.

Председателят на икономическата комисия коментира и подготовката на бюджета за следващата година.

„Новият бюджет, доколкото знам, в момента се прави в Министерство на финансите и по разчети би трябвало към 15 октомври той да бъде подаден като рамка в Брюксел, евентуално за техни корекции“, каза Белчев.

Той посочи, че причината за това е процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната.

„Знаете, че ние сме в момента в процедура на свръхдефицит. Между другото, това не е първата процедура на свръхдефицит у нас. Сигурно всички помним – 2010-а до 2012-а година ние също бяхме в такава процедура", припомни той.

Белчев изрази надежда настоящата процедура да приключи за по-кратък период.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 1 Отговор
    Този го хапе май кучето? Май не е виждал домати 10 евро/кг декември?

    Коментиран от #7

    17:35 08.09.2026

  • 2 Анонимен

    9 2 Отговор
    Преди всичко беше в лева сега е в евраци а заплатите не ги вдигат ???

    Коментиран от #8

    17:35 08.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Предстояло успокояване!
    🤣🤣🤣

    За 37 години демоНкрация и евроатлантиъм нто веднъж цените не са спирали да растат, камо ли пък да тръгнат надолу!

    Факт!

    Коментиран от #11

    17:36 08.09.2026

  • 4 Ще го търсите вие тато

    5 0 Отговор
    Важна е цената на бананите да не се вдига

    Народа е скачал за банани на площада

    17:38 08.09.2026

  • 5 Истината

    5 1 Отговор
    Ако през зимата електроенергията рязко скочи нагоре ще скочи и цената на храната и водата защото са свързани в производството..! От големите хранителни вериги ще останат само паркоместата всичко ще бъде разграбено от народа за народа и никой няма да може да спре тълпата..!

    Коментиран от #9

    17:38 08.09.2026

  • 6 Гробар

    6 0 Отговор
    Скоро тея дето плащаме данъци се изнасяме в Швейцария на по-евтинко, мутрите и феодалите ше ви пълнят хазната (те и циганите почти се изнесоха).

    17:39 08.09.2026

  • 7 Малеееее

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Борисов окраде парите за възрастните хора и с пенсии 350 евро трудно се живее. Трябва да се саморазправим с тоз герберски крадец.

    Коментиран от #17

    17:39 08.09.2026

  • 8 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Вместо да благодариш че за по-лесно не смениха цифрите, а само валутата, ти плюеш.

    17:40 08.09.2026

  • 9 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Май не си виждал тълпата 97г как се реди по опашките за лебец и гледаше тъпо?

    17:41 08.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Малко успокояване за замазване на обсерацията и после...Прас! х4🤣

    17:46 08.09.2026

  • 11 Дур

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    37 години див капитализъм и липса на демокрация, това е България през тия 37г.

    17:46 08.09.2026

  • 12 Ми те вече са космически

    5 0 Отговор
    Но в България е норма да има високи цени и ниски заплати, важното е банани да рупаме !

    Коментиран от #14

    17:50 08.09.2026

  • 13 Какво ще е успокояването?

    1 0 Отговор
    Ще си останат на високите цени може би,или ще тръгнат на долу?

    Коментиран от #16

    17:50 08.09.2026

  • 14 Зоолог

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ми те вече са космически":

    Правилно, рупаме. Защото тези по магазините са фуражни. За животни са.

    17:53 08.09.2026

  • 15 Вие да не сте луди да се хванете

    1 0 Отговор
    на тези измислици. През зимния период цената на храните логично хвърчи нагоре. Престанете да сте стадо и се опитайте да мислите разумно.
    Станете истински европейски граждани като тези в Германия и в другите европейски страни които търсят своите права а не овце.
    Това ще накара и управляващите в момента да обърнат по-голямо внимание на вашите потребности.

    17:53 08.09.2026

  • 16 САНДОКАН

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какво ще е успокояването?":

    Нито ще останат , нито на долу ще тръгнат. Ще се надяваме на по бавно поскъпване , ама на дали

    17:57 08.09.2026

  • 17 Повярвах ти ,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Малеееее":

    спомням си колко беше киселото мляко при Борисов и колко стана при К Петков , защо лъжеш ? Ей сега е Мунчо , нали ви направи кошница с грижа , защо не си доволен ?

    17:58 08.09.2026

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