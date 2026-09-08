Стефан Белчев: Пикът на цените на хранителните продукти преминава, предстои успокояване

Пикът на цените на хранителните продукти вече преминава и предстои успокояване на пазара. Това заяви финансистът и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, председател на парламентарната икономическа комисия, в предаването „Пресечна точка“.
По думите му тенденцията се забелязва при пазаруването на основни стоки. Той посочи, че има признаци на постепенно стабилизиране на цените и че потребителите вече могат да усетят това в магазините.
Белчев подчерта и ролята на държавата в подкрепата за най-бедните домакинства. Според него мерките, насочени към тази група от населението, трябва да продължат.
„В крайна сметка държавата беше длъжна и показа, че застава зад социално най-бедните слоеве. И това със сигурност ще продължи“, заяви той.
Като пример Белчев посочи инициативата с „Кошницата с грижа“, която според него е оказала влияние и върху поведението на големите търговски вериги.
„Тази кошница с грижа до някаква степен провокира големите вериги да се намесят по-активно със своите промоционални продукти“, поясни Белчев.
Той коментира и ролята на регулаторните органи на фона на продължаващото поскъпване. Според него е несериозно да се твърди, че Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите не предприемат действия, защото „не искат“.
„В крайна сметка това са институции, на които ние даваме заплати. И тук не става въпрос за желание или нежелание, а просто за една наистина отговорна и професионална работа, каквато те по закон са длъжни да извършват“, заяви председателят на икономическата комисия.
Председателят на икономическата комисия коментира и подготовката на бюджета за следващата година.
„Новият бюджет, доколкото знам, в момента се прави в Министерство на финансите и по разчети би трябвало към 15 октомври той да бъде подаден като рамка в Брюксел, евентуално за техни корекции“, каза Белчев.
Той посочи, че причината за това е процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната.
„Знаете, че ние сме в момента в процедура на свръхдефицит. Между другото, това не е първата процедура на свръхдефицит у нас. Сигурно всички помним – 2010-а до 2012-а година ние също бяхме в такава процедура", припомни той.
Белчев изрази надежда настоящата процедура да приключи за по-кратък период.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7
17:35 08.09.2026
2 Анонимен
Коментиран от #8
17:35 08.09.2026
3 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
За 37 години демоНкрация и евроатлантиъм нто веднъж цените не са спирали да растат, камо ли пък да тръгнат надолу!
Факт!
Коментиран от #11
17:36 08.09.2026
4 Ще го търсите вие тато
Народа е скачал за банани на площада
17:38 08.09.2026
5 Истината
Коментиран от #9
17:38 08.09.2026
6 Гробар
17:39 08.09.2026
7 Малеееее
До коментар #1 от "честен ционист":Борисов окраде парите за възрастните хора и с пенсии 350 евро трудно се живее. Трябва да се саморазправим с тоз герберски крадец.
Коментиран от #17
17:39 08.09.2026
8 Гробар
До коментар #2 от "Анонимен":Вместо да благодариш че за по-лесно не смениха цифрите, а само валутата, ти плюеш.
17:40 08.09.2026
9 честен ционист
До коментар #5 от "Истината":Май не си виждал тълпата 97г как се реди по опашките за лебец и гледаше тъпо?
17:41 08.09.2026
10 Евгени от Алфапласт
17:46 08.09.2026
11 Дур
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":37 години див капитализъм и липса на демокрация, това е България през тия 37г.
17:46 08.09.2026
12 Ми те вече са космически
Коментиран от #14
17:50 08.09.2026
13 Какво ще е успокояването?
Коментиран от #16
17:50 08.09.2026
14 Зоолог
До коментар #12 от "Ми те вече са космически":Правилно, рупаме. Защото тези по магазините са фуражни. За животни са.
17:53 08.09.2026
15 Вие да не сте луди да се хванете
Станете истински европейски граждани като тези в Германия и в другите европейски страни които търсят своите права а не овце.
Това ще накара и управляващите в момента да обърнат по-голямо внимание на вашите потребности.
17:53 08.09.2026
16 САНДОКАН
До коментар #13 от "Какво ще е успокояването?":Нито ще останат , нито на долу ще тръгнат. Ще се надяваме на по бавно поскъпване , ама на дали
17:57 08.09.2026
17 Повярвах ти ,
До коментар #7 от "Малеееее":спомням си колко беше киселото мляко при Борисов и колко стана при К Петков , защо лъжеш ? Ей сега е Мунчо , нали ви направи кошница с грижа , защо не си доволен ?
17:58 08.09.2026