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Новата Национална жилищна стратегия се очаква да бъде готова до края на 2027 г.

Новата Национална жилищна стратегия се очаква да бъде готова до края на 2027 г.

3 Юли, 2026 14:31 508 7

  • национална жилищна стратегия-
  • мррб-
  • инфраструктура

Малко над 17 млн. евро са предвидени за жилищна инфраструктура, а за друга социална инфраструктура

Новата Национална жилищна стратегия се очаква да бъде готова до края на 2027 г. - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на 2027 година се очаква да бъде готова новата Национална жилищна стратегия. В ход е процедура по създаване на нов стратегически документ в съответствие със съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия и проблеми в страната, съобразен с актуалните жилищни политики и усилия за осигуряване на достъпност на жилищата в Европейския съюз. Предвижда се той да бъде със срок на действие най-малко до 2040 г. Целта е да се създаде рамката за национална жилищна политика за цялото население. Това стана ясно на среща на заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска и Десислава Георгиева с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаерти и неговия екип.

В изказването си заместник-министър Пеловска подчерта, че МРРБ се ръководи от принципите на правовата държава, пропорционалността и зачитането на човешкото достойнство. „Политиката на министерството е насочена към всички български граждани“, подчерта тя. И обърна внимание на активния диалог на министерството с различни органи и механизми на Съвета на Европа в сферата на правата на човека. Част от примерите за това са участието на МРРБ в диалога в рамките на оценъчното посещение на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността и в процеса по изпълнение на препоръките по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

„Със средства от ЕС надграждаме усилията на национално ниво“, каза заместник-министър Георгиева. Тя информира за инвестициите в енергийна ефективност и жилищна инфраструктура по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В настоящия програмен период са отделени близо 90 млн. евро за енергийна ефективност на съществуващия жилищен фонд и 29,35 млн. евро за изграждане на нови енергийно ефективни сгради. Малко над 17 млн. евро са предвидени за жилищна инфраструктура, а за друга социална инфраструктура, която да допринася за социално включване в общността – около 70 млн. евро. По ОПРР 2014 – 2020 г. са изпълнени 18 проекта за социални жилища за около 22 млн. евро.

„Благодарение на инвестицията са реновирани 854 жилища в градските райони. С това сме подобрили жилищните условия на 1688 представители на маргинализирани групи“, допълни заместник-министър Георгиева. Тя увери, че подкрепата ще продължи и след 2027 г. „В контекста на европейското финансиране имаме изградени добри практики за координиране на инфраструктурните мерки с мерки за предоставяне на социални услуги, с оглед осигуряване на комплексни решения на проблемите в социалната сфера. Необходими са допълнителна работа с местната власт за стимули и капацитет за повече проекти, широко обществено обсъждане и по-добро разбиране на проблемите преди реализация на инфраструктурни мерки“, обобщи тя.

Комисар О’Флаерти приветства сътрудничеството на министерството с местните власти. Дискусиите по актуални теми ще продължат.


България
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