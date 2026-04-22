Министър Найденов: Наложително е веднага да се започне работа по нова Национална жилищна стратегия

22 Април, 2026 11:29 1 659 17

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстои да бъде възложено изработване на новата национална жилищна стратегия на България. В заданието за тази стратегия ще акцентираме върху проблемите по отношение на социалните жилища и квартали, дефинирани чрез данни и изследвания - социално-икономически, статистически, пространствени, териториално-устройствени, социологически, финансови и успешни практики. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. В гр. Букурещ, Румъния, министърът участва в среща за прилагането на Закон за устройство на територията на съседната ни страна, с който се регулира и устройството на неформалните селища.

Найденов посочи, че в българския Закон за устройство на територията са уредени както устройствените правила за устройване на маргинализирани градски структури, така и т.нар. социални жилища с намалени норми. Той обаче изрази неудовлетвореност от темповете и начина, с които се развиват тези селища. И допълни, че е необходимо полагането на допълнително усилие.

По време на срещата експерти от различни ведомства на Румъния представиха опита на страната по отношение устройството на неформалните селища и работата по подобряване на жилищните условия за социално уязвими групи.

Стана ясно, че през последните 10 години в Румъния са направени сериозни усилия за създаване на законови норми, които да включат и неформалните селища. Според първоначалните данни в такива селища живеят 72 000 души. Поради затруднения за идентифицирането им се очаква броят им да е по-голям. Експертите обърнаха внимание, че е необходимо да се съберат достатъчно данни, защото първо трябва да се определи какви да са мерките и след това да се приложат. За целта се прави дигитална платформа относно различните територии на Румъния, в която отделна част е за неформалните селища.

Терминът за неформални селища в Румъния е въведен в Закона за устройство на територията на страната през 2019 г., а през 2020 г. са публикувани нормите за неговото прилагане. В него се прави разлика между неформални селища и незаконно строителство, защото целта е помощта да отиде в уязвимата част от населението, а не към тези, които са търсили начин да избегнат закона. В съседната ни държава е въведен и термин жилище със социален характер. Регламентирана е и минимално необходимата жилищна площ за един човек от 15,33 кв. м.

По време на разговора стана ясно, че Румъния е започнала да разглежда темата за достъпните жилища, която сега е актуална на ниво ЕС, през 2022 година. Страната е приела Национална стратегия за жилищата до 2050 г., сред приоритетите на която са уязвимите групи от населението, включително неформалните селища, и осигуряването на достъпни жилища за всеки гражданин. Въведена е възможност за покупка на социални жилища.

Отделно, за повишаване ролята на местните власти се въвеждат 42 стратегии на регионално ниво, изключително за градове и села с над 20 хил. жители. В 30 от тези стратегии има компонент за осигуряване на социални жилища в размер на 22 млн. евро за покупка, ремонт и модернизация. Целта е да се осигури жилищна площ за 550 души. В северната ни съседка е констатирано голямо различие между предлагането и търсенето на социални жилища. Съществуват сериозни проблеми в по‑големите градове на Румъния и се търсят подходи за задействане на празните поради миграцията жилища.

Програмите за жилищен фонд, социално приобщаване и услуги в Румъния за периода 2021–2027 г. възлизат на обща стойност 500 млн. евро. С цел ускоряване на изпълнението им е въведено участие на частни организации. Една от тях предвижда около 100 млн. евро за ремонт, модернизация и покупка на жилища и около 38 млн. евро за регламентиране на неформални селища. Тези програми се прилагат в около 200 неформални селища, с цел да се помогне на около 70 хил. души и жилищният фонд да бъде увеличен, така че да може да бъде ползван от още около 5 600 души.

В рамките на друга инициатива през следващите шест месеца ще се предоставят интегрирани социални услуги в 2 000 населени места или в 70% от селските територии в Румъния, включително в неформални селища. Екипи от специалисти в областта на здравеопазването, образованието и социалната сфера ще работят заедно по договори за социална помощ на общностно ниво. Пакетът за общностна помощ включва няколко критерия — подобряване на условията за живот, извършване на малки или спешни ремонти за социално уязвими хора (малки комплекти мебели за учене на деца, адаптиране на пространства с кухня или баня), съдействие за получаване на лични документи и помощ за намиране на работа. Средната стойност на инвестиция възлиза на 354 хил. евро за общност.

Едно от предизвикателствата за страната е да не се повишават цените на жилищата заради зеления преход. Друг проблем е достъпът до обществен транспорт — едно от условията за достоен живот, наред с достъпа до жилище, образование, здравеопазване и качествени услуги. Сред най‑важните задачи за следващия период е натрупаният опит да бъде развиван и прилаган още по‑активно, в съответствие със следващата финансова рамка.

Срещата за обмяна на опит бе организирана от фондация „Хабитат България“. В нея участваха началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова, кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев, представители на общините Кюстендил и Берковица (работещи по проекта „Home Equals – Подобряване на жилищните условия в незаконни квартали“), директорът на „Хабитат България“ Минчо Бенов, представители на фондацията и на Националното сдружение на общините в Република България. Опитът на Румъния бе представен от представители на министерствата на развитието, благоустройството и администрацията; на инвестициите и европейските проекти; на труда, семейството, младежта и социалната солидарност; от Асоциацията на общините на Румъния, „Хабитат Румъния“ и други. В резултат на свършеното до момента в Румъния вече е регламентирано първото неформално селище - Решица.

Обновяването на неформалните квартали до 2030 г. е една от водещите цели за устойчиво развитие в Дневен ред 2030 на ООН, подписан и от България. У нас има над 200 000 незаконни жилища, предимно в квартали с преобладаващо ромско население, с частично или без устройствено планиране. Проектът „Home Equals – Подобряване на жилищните условия в незаконни квартали“ на „Хабитат България“, с пилотни общини Кюстендил и Берковица, има за цел да повлияе националните политики, свързани с неформалните квартали, като предприеме конкретни стъпки за осигуряване на устройствено планиране и статут на жилищата в тях и създаде условия за изграждане на базова инфраструктура. Проектът е част от глобалната кампания Home Equals, насочена към подобряване на условията на живот в незаконни квартали по света.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    9 1 Отговор
    по 500 ойро на апартамент за технически паспорт
    като по гербаво време

    11:30 22.04.2026

  • 2 Кънчо Никев от Стани богат

    11 1 Отговор
    "Нека кражбите започнат...сега. "

    Коментиран от #12

    11:32 22.04.2026

  • 3 Някакви схеми за влачене на пари пак

    14 1 Отговор
    Какви жилища ще търсят тия, като по градовете от 30 до 60% от кутийките вечер стоят с тъмни прозорци, а селата са почти напълно обязлюдени от години?!

    11:33 22.04.2026

  • 4 стар цитат

    8 1 Отговор
    Този министър и министерски съвет, демек правителство с премиер, не осъзнават ли, че:
    "Остава ви само една седмица!"

    11:34 22.04.2026

  • 5 БоташКрадеff и добрите му олигарси

    6 5 Отговор
    ще ни направят отново равни. В мизерията.

    Коментиран от #11

    11:35 22.04.2026

  • 6 Кирил

    2 5 Отговор
    Бързо да се строи по селата за да си одят селинджерите.

    11:36 22.04.2026

  • 7 На изпроводяк

    13 1 Отговор
    Само поръчкови стратегии. Малко ли блокове построиха и са полупразни.

    11:38 22.04.2026

  • 8 жжжж

    8 0 Отговор
    Вземете ни паналките да живеем в палатки като Американците . Напред!

    11:39 22.04.2026

  • 9 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,

    4 6 Отговор
    Че след изборите,особено след победата на Радев, всички институции се раздвижиха....
    Случайно ли е това???

    Коментиран от #17

    11:40 22.04.2026

  • 10 Далаверите трябва да продължат

    6 3 Отговор
    Министър Найденов: Наложително е веднага да се започне работа по нова Национална жилищна стратегия
    -;-
    Не разцбира от пътно строитебство и жилищни стратегии,у ама знама че далаверите трябва да продължат.

    Като Знам че Големия Мраз е дарител на Боташа и съм сигурен че схемите ще се променят!

    11:41 22.04.2026

  • 11 Бою и шишо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "БоташКрадеff и добрите му олигарси":

    те закопаха в мизерия.

    Коментиран от #13

    11:41 22.04.2026

  • 12 Далаверите не трябва да спират

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кънчо Никев от Стани богат":

    Кънчо Никев от Стани богат
    30ОТГОВОР
    "Нека кражбите започнат...сега. "
    -;-
    Иначе спонсорите на поредните проекти ще останат несигурни в инвестицииге си!

    Като видим колко ефтина е излязла кампанията на Боташа и ми става ясно за далаверата!

    11:43 22.04.2026

  • 13 Да,

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бою и шишо":

    пък олигархията на Бою и Шишо, дето мина към Чорапа, ще те извади от мизерията 😂😂

    11:45 22.04.2026

  • 14 Станев

    7 0 Отговор
    Тази програма си я финнсирайте точно от маргиналните квартали и села с две-три триетажни луксозни къщи на безработни с лимузини отпред. Съберете им ако смеете и можете данъци и да си платят от проект на татък всичко . Ще имате за още поне две прорами,а не да дерете изрядни и законни. В последните,именно защото спазваха законите няма вече нищо за вземане. И пак типично за комунистите давай да дадете всичко на едни уж бедни маргинални общности които отдавна пръснатите във всички партии ваши олгарси хрантутеха за правилно гласуване с парите на всички останали. Сега са мнозинство с огрома алчност, престъпна безнаказаност ,не зачитат държава закони и ред. Не имат и намерение за интеграция. Питайте ги, но и нас работещите с референдум по наѝ-важните въпроси касаещи нашите пари във Ваши ръчички. От къде тези милиард Евро ? Само в тях може да ги намерите . Вземете си ги и тогава да решават всички. И пак пари за т.н. Частници Нови и Ваши. Снимки под Герба и знамето ще правители за спомен ?

    12:10 22.04.2026

  • 15 И каква стана тя....

    5 0 Отговор
    Тези,които работят и спестяват за жилище цял живот им е много, но тези които не работят ,не се образоват,не внасят данъци ("ромите").....ще трябва много бързо да ги устроим с жилища !
    Не достатъчно, че не плащат и ток ,вода издържаме ги и социално ?!
    НА КЪДЕ сме тръгнали, като държава ???

    12:44 22.04.2026

  • 16 Това ми звучи

    1 0 Отговор
    Като дай да строим с държавни пари жилища за депутати кметове или общински съветници партийни функционери

    13:10 22.04.2026

  • 17 Искаш много

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,":

    Не са се разработили, само разлайват, да покажат, че работят.

    13:18 22.04.2026

