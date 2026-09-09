България с амбициозен състав за ЕвроВолей 2026: Кои са избраниците на Джанлоренцо Бленджини?

Българските фенове на волейбола посрещат новината за окончателния състав на националния отбор, който ще се впусне в надпреварата на ЕвроВолей 2026. Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини, който ръководи "лъвовете", определи своите 14 избраници след последната тренировка преди старта на шампионата.

Днес 9 септември, България ще премери сили със Северна Македония в зала "Арена София". Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:00 часа, а залогът е висок – успешен старт в група В, където конкуренцията е ожесточена.

Ето кои ще облекат националната фланелка по време на първенството:

Разпределители: - Симеон Николов - Стоил Палев

Диагонал: - Венислав Антов

Централни блокировачи: - Алекс Грозданов - Илия Петков - Преслав Петков

Посрещачи: - Александър Николов - Аспарух Аспарухов - Георги Татаров - Денислав Бърдаров - Мартин Атанасов - Руси Желев - Жасмин Величков

Либеро: - Дамян Колев

България е в група В, където ще се изправи срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша в груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Всички срещи ще се проведат в София, а само първите четири тима ще продължат към осминафиналите.