България с амбициозен състав за ЕвроВолей 2026: Кои са избраниците на Джанлоренцо Бленджини?

Българските фенове на волейбола посрещат новината за окончателния състав на националния отбор, който ще се впусне в надпреварата на ЕвроВолей 2026. Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини, който ръководи "лъвовете", определи своите 14 избраници след последната тренировка преди старта на шампионата.
Днес 9 септември, България ще премери сили със Северна Македония в зала "Арена София". Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:00 часа, а залогът е висок – успешен старт в група В, където конкуренцията е ожесточена.
Ето кои ще облекат националната фланелка по време на първенството:
Разпределители: - Симеон Николов - Стоил Палев
Диагонал: - Венислав Антов
Централни блокировачи: - Алекс Грозданов - Илия Петков - Преслав Петков
Посрещачи: - Александър Николов - Аспарух Аспарухов - Георги Татаров - Денислав Бърдаров - Мартин Атанасов - Руси Желев - Жасмин Величков
Либеро: - Дамян Колев
България е в група В, където ще се изправи срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша в груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Всички срещи ще се проведат в София, а само първите четири тима ще продължат към осминафиналите.
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