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България с амбициозен състав за ЕвроВолей 2026: Кои са избраниците на Джанлоренцо Бленджини?

България с амбициозен състав за ЕвроВолей 2026: Кои са избраниците на Джанлоренцо Бленджини?

9 Септември, 2026 07:25 471 3

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Волейболната ни гордост се впуска в битка на европейската сцена – ето кои ще защитават националната чест

България с амбициозен състав за ЕвроВолей 2026: Кои са избраниците на Джанлоренцо Бленджини? - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските фенове на волейбола посрещат новината за окончателния състав на националния отбор, който ще се впусне в надпреварата на ЕвроВолей 2026. Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини, който ръководи "лъвовете", определи своите 14 избраници след последната тренировка преди старта на шампионата.

Днес 9 септември, България ще премери сили със Северна Македония в зала "Арена София". Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 19:00 часа, а залогът е висок – успешен старт в група В, където конкуренцията е ожесточена.

Ето кои ще облекат националната фланелка по време на първенството:

Разпределители: - Симеон Николов - Стоил Палев

Диагонал: - Венислав Антов

Централни блокировачи: - Алекс Грозданов - Илия Петков - Преслав Петков

Посрещачи: - Александър Николов - Аспарух Аспарухов - Георги Татаров - Денислав Бърдаров - Мартин Атанасов - Руси Желев - Жасмин Величков

Либеро: - Дамян Колев

България е в група В, където ще се изправи срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша в груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Всички срещи ще се проведат в София, а само първите четири тима ще продължат към осминафиналите.


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  • 1 Фенка

    0 0 Отговор
    Много хубаво, но зящо БНТ не реши да предавя мачовете ня нашия отбор? Така щяха да са достъпни зя всички българи.

    07:35 09.09.2026

  • 2 Троян

    0 0 Отговор
    Момчетата ще бият "античките" като шкембе в дувар. Фен съм на волейбола.

    07:38 09.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 0 Отговор
    бгто ще се оправи само и единствено когато от всички думи падне приставката "евро"

    07:51 09.09.2026

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