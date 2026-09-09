Затварят булеварди в центъра на София заради Вечното дерби

Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около Националния стадион „Васил Левски” днес. Още от 10,00 ч. сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви” и „Драган Цанков”. Изключение ще се прави само за градския транспорт.

Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона „Левски” и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 ч. и ще бъде излъчено на живо по DIEMA SPORT.