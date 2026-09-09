Правителството прие решение за актуализация на пътната карта за завършване на магистрала "Струма"

Правителството прие Решение за изменение на Решение № 62 от 12 февруари 2025 г. за приемане на пътна карта за завършване на автомагистрала "Струма". Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БНТ.

Така се осигуряват продължаващите координация и конструктивен диалог с неправителствени организации при изпълнението на проекта и отчитането на всички екологични аспекти при подготовката и изграждането на Лот 3.2. на АМ "Струма".

С акта се извършва и актуализация на сроковете за изпълнение по раздел I на пътната карта, с цел отразяване на актуалния статус и преодоляване на натрупаните забавяния, след дълги години на противопоставяне между институциите и НПО, относно техническото решение за завършване на този стратегически важен проект. АМ "Струма" е пряко свързана с осигуряването на националната сигурност и транспортната свързаност със съседни страни-членки на Европейския съюз и НАТО Румъния и Гърция.

С цел своевременното и правилно отразяване на всички екологични съображения и продължаващото активно сътрудничество с екологични неправителствени организации, издаването на заповедта за състава на работната група и съответно последващите ѝ изменения (при необходимост) се възлагат на министъра на околната среда и водите.