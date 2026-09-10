Каракачанов: Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово

Западни ветерани обучавали руснаци в лагер край Габрово - това твърди разузнавателен доклад, изготвен за австралийска разузнавателна служба.

„Това звучи крайно несериозно. Сещам се за кои места говорят – там от много отдавна е изграден един полигон, на който се обучават хора, които се занимават с охранителна дейност. Как си представяте тези руски войници да влязат в България, да се обучават и никой да не разбере. Това е поредната партенка“, заяви в „Лице в лице“ бившият военен министър Красимир Каракачанов.

„Понеже ние не реагираме и станахме изкупителна жертва. Навсякъде в Европа, ако решат да си играят на лов на руски шпиони, гонят българи и ние мълчим. Сега ще ни тропосат, че сме обучавали руски войници. Несериозно е“, каза Каракачанов.

Според него при тези ограничителни мерки, които съществуват, е невъзможно да дойдат хора от Русия и да се обучават.

„Вие смятате ли, че Русия, която е въоръжена до зъби, няма къде да си тренира войниците и ще ги пращат до Габрово?“, попита Красимир Каракачанов, допълвайки, че руснаците имат хиляди полигони и няма логика в подобно твърдение.

По думите му някой или търси сензация, или е „чул-недочул“.

Междувременно доклад на Конгреса на САЩ констатира, че България е особено уязвима за руските хибридни атаки.

„Там, където в някой международен доклад България е критикувана или оплюта, в 99% от случаите това е на база на доноси, клевети и измишльотини, писани от родни НПО-та“, заяви Каракачанов.

„Естествено, че може да се очаква, че ще бъдещ обект на хибридни атаки. Дай боже да не са други. Тук въпросът е не да четем докладите, а да попитаме какво се върши, за да предотвратяваме подобни опасности“, на мнение и бившият военен министър.

„Уязвими сме не само по отношение на хибридните атаки и Русия. Това цялото напрежение в света, на Балканите - и конкретно в България, не само Русия има своите интереси и ги преследва. Когато говорим за хибридни атаки, трябва да изградим система и да може от всички потенциални опасни направления да се предпазим“, смята Красимир Каракачанов.