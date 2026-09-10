Каракачанов: Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово

Западни ветерани обучавали руснаци в лагер край Габрово - това твърди разузнавателен доклад, изготвен за австралийска разузнавателна служба.
„Това звучи крайно несериозно. Сещам се за кои места говорят – там от много отдавна е изграден един полигон, на който се обучават хора, които се занимават с охранителна дейност. Как си представяте тези руски войници да влязат в България, да се обучават и никой да не разбере. Това е поредната партенка“, заяви в „Лице в лице“ бившият военен министър Красимир Каракачанов.
„Понеже ние не реагираме и станахме изкупителна жертва. Навсякъде в Европа, ако решат да си играят на лов на руски шпиони, гонят българи и ние мълчим. Сега ще ни тропосат, че сме обучавали руски войници. Несериозно е“, каза Каракачанов.
Според него при тези ограничителни мерки, които съществуват, е невъзможно да дойдат хора от Русия и да се обучават.
„Вие смятате ли, че Русия, която е въоръжена до зъби, няма къде да си тренира войниците и ще ги пращат до Габрово?“, попита Красимир Каракачанов, допълвайки, че руснаците имат хиляди полигони и няма логика в подобно твърдение.
По думите му някой или търси сензация, или е „чул-недочул“.
Междувременно доклад на Конгреса на САЩ констатира, че България е особено уязвима за руските хибридни атаки.
„Там, където в някой международен доклад България е критикувана или оплюта, в 99% от случаите това е на база на доноси, клевети и измишльотини, писани от родни НПО-та“, заяви Каракачанов.
„Естествено, че може да се очаква, че ще бъдещ обект на хибридни атаки. Дай боже да не са други. Тук въпросът е не да четем докладите, а да попитаме какво се върши, за да предотвратяваме подобни опасности“, на мнение и бившият военен министър.
„Уязвими сме не само по отношение на хибридните атаки и Русия. Това цялото напрежение в света, на Балканите - и конкретно в България, не само Русия има своите интереси и ги преследва. Когато говорим за хибридни атаки, трябва да изградим система и да може от всички потенциални опасни направления да се предпазим“, смята Красимир Каракачанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Когато си
Коментиран от #66
18:38 10.09.2026
2 ейййй
18:38 10.09.2026
3 Бесен - Язовец
18:39 10.09.2026
4 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #65
18:39 10.09.2026
5 Кина
18:40 10.09.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #19
18:40 10.09.2026
7 Бесен - Язовец
18:40 10.09.2026
8 шкембе войвода
18:41 10.09.2026
9 Шарлатанина
18:41 10.09.2026
10 Kaлпазанин
18:41 10.09.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
18:42 10.09.2026
12 Хмм
18:43 10.09.2026
13 Хахаха хахаха
18:44 10.09.2026
14 Госあ
18:44 10.09.2026
15 Не лъжи бре Каракачанов
18:45 10.09.2026
16 Гузен
18:45 10.09.2026
17 !!!?
18:45 10.09.2026
18 Стенли
18:45 10.09.2026
19 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "Сатана Z":Не го чакай, ами вземай мешкато и отивай да му помагаш, че съвсем е затънал в блатата.
Чакал бил. Поне излез да преметеш пред вас, за да има някакъв смисъл от тебе.
18:46 10.09.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25, #73
18:46 10.09.2026
21 Послепис
18:46 10.09.2026
22 1944-45
18:48 10.09.2026
23 Дядо дръмпир е още жив
18:48 10.09.2026
24 Атлантик ли е
Коментиран от #30
18:48 10.09.2026
25 Ха ха
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пишещите тук копейки са на 70+
18:49 10.09.2026
26 Абе Смешна каракачанка
18:50 10.09.2026
27 Аа майкуууу
18:50 10.09.2026
28 Става ясно
Коментиран от #32
18:51 10.09.2026
29 Логиката
18:51 10.09.2026
30 Как разбра
До коментар #24 от "Атлантик ли е":Бе не до кла те на едногънкова копейка.
18:51 10.09.2026
31 Е ко да прая
Завода го продадоха за тухли ,и аз останах без бариера
18:52 10.09.2026
32 Ей Тъ по пи тек
До коментар #28 от "Става ясно":Разпзнаване е с у бре неграмот ,паси овците и трай.
18:52 10.09.2026
33 В България
18:52 10.09.2026
34 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
18:53 10.09.2026
35 Кои сте вие бре Каракачанов
Коментиран от #40
18:53 10.09.2026
36 Джони Инглиш
18:53 10.09.2026
37 Пиночет
18:54 10.09.2026
38 Атлантик ли е
18:54 10.09.2026
39 Умиргам
18:54 10.09.2026
40 Кои сте вие бре
До коментар #35 от "Кои сте вие бре Каракачанов":Руските тръбари ли.,Селския бик ше ви оправи вас.
18:54 10.09.2026
41 Тоз пусти въздушен трафик контрол
18:55 10.09.2026
42 Пиночет
18:55 10.09.2026
43 Да изкъртим Атлантизма до основи
18:56 10.09.2026
44 Връщай
18:58 10.09.2026
45 Никой
18:59 10.09.2026
46 Абе хора , па замислете се малко !
Коментиран от #53
19:00 10.09.2026
47 Прав е
19:02 10.09.2026
48 Имат хиляди
19:04 10.09.2026
49 Няма
19:05 10.09.2026
50 4567
19:06 10.09.2026
51 Мдааа
Нали така ?
Този господин май беше агент на ДС ?
19:06 10.09.2026
52 Агент Иван
19:07 10.09.2026
53 Касата
До коментар #46 от "Абе хора , па замислете се малко !":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #74
19:08 10.09.2026
54 Търпелив
19:08 10.09.2026
55 Артилерист
19:09 10.09.2026
56 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
19:10 10.09.2026
57 Емигрант
19:13 10.09.2026
58 По голяма
Коментиран от #60
19:15 10.09.2026
59 Женерал Палет
19:21 10.09.2026
60 Емигрант
До коментар #58 от "По голяма":АБОРИГЕН си ти, не, ти дори не си и АБОРИГЕН, защото аборигените имат разум, ти нямаш, в главата ти съществува само злото комунизъм ! Да те попитам тъп(п)ако, знаеш ли какъв е стандартът на живот на австралийските "аборигени" ? М... ви проссста селянд(д)урска......
19:23 10.09.2026
61 Матросов
19:24 10.09.2026
62 Жадният
19:27 10.09.2026
63 Голям задник,
19:30 10.09.2026
64 Поредния
Хората си носят кръста, а овците - сърпа, чука и червената петолъчка
Коментиран от #68
19:33 10.09.2026
65 Ха ХаХа
До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Простак 119%
19:35 10.09.2026
66 гост
До коментар #1 от "Когато си":Тъпанар шкембе войвода и всички дето му пригласят !! Тези хора се обучават , за да действат в България и околните държави , а не в Украйна !! Вече са тук , минали са границата , явно имат някакви документи и могат да се движат свободно из страната , че и в Гърция и Румъния заради Шенген !! Трябва им само транспорт , оръжия , бомби и дронове и ето ти готова гражданска война !!
19:35 10.09.2026
67 И на тоз шопар
Коментиран от #70
19:36 10.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Айде
Коментиран от #71
19:38 10.09.2026
70 А бе идиот
До коментар #67 от "И на тоз шопар":Как определи че Русия му е по любима от България?
Защото не плюе Русия ли ?
Изчезвай помиярино розоф....
19:38 10.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тука може даги обучат само как да крадат
19:41 10.09.2026
73 Гробар
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":След като ти е лапала краставия миризлив чеп забрави. Оди на ветеринар да се обезпаразитиш.
19:44 10.09.2026
74 Ти кво знеш не знам
До коментар #53 от "Касата":Но гейовете и обратните НЕ са в Кремъл, а са определено в Брюксел и Лондон ! Искаш ли да ги почнем поименно пич ? И като цяло извратеняците ? А?
Коментиран от #76
19:48 10.09.2026
75 Ще изкъртим Атлантизма до основи
19:51 10.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.