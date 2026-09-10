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Каракачанов: Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово

Каракачанов: Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово

10 Септември, 2026 18:36 1 427 76

  • красимир каракачанов-
  • обучение-
  • руски военни-
  • габрово

По думите му на посочения полигон от години се подготвят единствено кадри за охранителния сектор и заяви, че някой търси сензация

Каракачанов: Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западни ветерани обучавали руснаци в лагер край Габрово - това твърди разузнавателен доклад, изготвен за австралийска разузнавателна служба.

„Това звучи крайно несериозно. Сещам се за кои места говорят – там от много отдавна е изграден един полигон, на който се обучават хора, които се занимават с охранителна дейност. Как си представяте тези руски войници да влязат в България, да се обучават и никой да не разбере. Това е поредната партенка“, заяви в „Лице в лице“ бившият военен министър Красимир Каракачанов.

„Понеже ние не реагираме и станахме изкупителна жертва. Навсякъде в Европа, ако решат да си играят на лов на руски шпиони, гонят българи и ние мълчим. Сега ще ни тропосат, че сме обучавали руски войници. Несериозно е“, каза Каракачанов.

Според него при тези ограничителни мерки, които съществуват, е невъзможно да дойдат хора от Русия и да се обучават.

„Вие смятате ли, че Русия, която е въоръжена до зъби, няма къде да си тренира войниците и ще ги пращат до Габрово?“, попита Красимир Каракачанов, допълвайки, че руснаците имат хиляди полигони и няма логика в подобно твърдение.

По думите му някой или търси сензация, или е „чул-недочул“.

Междувременно доклад на Конгреса на САЩ констатира, че България е особено уязвима за руските хибридни атаки.

„Там, където в някой международен доклад България е критикувана или оплюта, в 99% от случаите това е на база на доноси, клевети и измишльотини, писани от родни НПО-та“, заяви Каракачанов.

„Естествено, че може да се очаква, че ще бъдещ обект на хибридни атаки. Дай боже да не са други. Тук въпросът е не да четем докладите, а да попитаме какво се върши, за да предотвратяваме подобни опасности“, на мнение и бившият военен министър.

„Уязвими сме не само по отношение на хибридните атаки и Русия. Това цялото напрежение в света, на Балканите - и конкретно в България, не само Русия има своите интереси и ги преследва. Когато говорим за хибридни атаки, трябва да изградим система и да може от всички потенциални опасни направления да се предпазим“, смята Красимир Каракачанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато си

    35 17 Отговор
    Прав не може да ти се отрече.

    Коментиран от #66

    18:38 10.09.2026

  • 2 ейййй

    28 17 Отговор
    и тоя да каже нещо умно

    18:38 10.09.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    25 16 Отговор
    Бе пишете срещу Русия, че ше ви боли главата соросииии....

    18:39 10.09.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    13 22 Отговор
    Войниците просто тренират. АКО русия претърпи фиаско в Украйна, както се очертава, за компенсация ще стовари десант на българското черноморие и ще ни завоюва...НАТО и ЕС ще си отдъхнат от проблемите си с "ТРОЯНСКИЯ КОН"...

    Коментиран от #65

    18:39 10.09.2026

  • 5 Кина

    18 8 Отговор
    Тъкмо че чудих къде е прасето..?

    18:40 10.09.2026

  • 6 Сатана Z

    21 12 Отговор
    БГто пак я вкараха в някаква хибридна операция преди изборите,но народа си чака дядо Иван.

    Коментиран от #19

    18:40 10.09.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    18 6 Отговор
    Праща ли руснаците да ги учат на вицове в Габрово после обратно в Русия да разказват вицовете дет са научили в България.

    18:40 10.09.2026

  • 8 шкембе войвода

    18 14 Отговор
    веднъж да каже нещо вярно!

    18:41 10.09.2026

  • 9 Шарлатанина

    18 19 Отговор
    е руска подлога, лъже на поразия

    18:41 10.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    16 6 Отговор
    Само едно заглавие от Ротшилд Ройтерс ,и колко много идиоти в костюми се вързаха да коментират една глупост

    18:41 10.09.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    14 17 Отговор
    Оооо, щом и агент Иван изпратиха да опровергава разкритията, значи на 100% са обучавани opки на Путлер в Габрово. А и си пролича кога тpoлoвите получиха указания и започнаха с шаблонните отричания.

    18:42 10.09.2026

  • 12 Хмм

    10 5 Отговор
    Може да са руснаци, които се бият за Украйна. И такива имало.

    18:43 10.09.2026

  • 13 Хахаха хахаха

    15 8 Отговор
    На ква основа ще обучаваш като нямаш боен опит??!!

    18:44 10.09.2026

  • 14 Госあ

    13 9 Отговор
    хе хе хе хе тва пак е неква партенка на петроханци! западни ветерани обучавали руската армия у България 😂😂😂 затва руснаците дънат колектиния запад у Украйна ха ха ха ха кво беше ДБ - дебилите на България 😆

    18:44 10.09.2026

  • 15 Не лъжи бре Каракачанов

    4 6 Отговор
    Всички войници до Габрово са за Русия ! И в цяла България са за Русия. Стоят в армията само заради Агенцията „Военни клубове и военно-почивно дело“ щото жените им и дъщерите им така искат... а не биееее...

    18:45 10.09.2026

  • 16 Гузен

    11 1 Отговор
    негонен бяга....

    18:45 10.09.2026

  • 17 !!!?

    14 5 Отговор
    Каракачанов, ходил ли си на почивка в станцията на КГБ "Камчия"...трябва да се легитимираш с английския флаг за да те пусне Митрофанова !!!?

    18:45 10.09.2026

  • 18 Стенли

    4 1 Отговор
    Легендарният журналист и експерт Бойко Станкушев в студиото с потресаващи разкрития

    18:45 10.09.2026

  • 19 Tётя Мyтpaфановна

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Не го чакай, ами вземай мешкато и отивай да му помагаш, че съвсем е затънал в блатата.
    Чакал бил. Поне излез да преметеш пред вас, за да има някакъв смисъл от тебе.

    18:46 10.09.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор
    ей!! копейки скапаНИ!! пак една раснакиня ми го замикрофони снощи!!! искате ли адрес?

    Коментиран от #25, #73

    18:46 10.09.2026

  • 21 Послепис

    5 7 Отговор
    А може и да са украинци, които австралийците наричат руснаци, защото за тях и по-голямата част от света няма разлика.

    18:46 10.09.2026

  • 22 1944-45

    5 1 Отговор
    Този има руски гени!

    18:48 10.09.2026

  • 23 Дядо дръмпир е още жив

    3 2 Отговор
    Тоя ли е с Блиц-криг и рапид-криг???За него няма ,но де факто има логика.там са се готвили шофьори на дронове и междинно са гърмели складове в бг както и пожари тук там....като пожара в габрово.Същите го..да бяха едно време в симеоново ..пускаха ги в петък да бият хора в гората около двореца на пионерите и гара пионер!Биячите бяха само милиционер-следовател ,а тези пожарникарите не!

    18:48 10.09.2026

  • 24 Атлантик ли е

    5 5 Отговор
    Все е смет. Това е положението

    Коментиран от #30

    18:48 10.09.2026

  • 25 Ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пишещите тук копейки са на 70+

    18:49 10.09.2026

  • 26 Абе Смешна каракачанка

    8 3 Отговор
    За това ги изпращат след седмица за пушечно месо.Ей Т л ъ с т Смешник

    18:50 10.09.2026

  • 27 Аа майкуууу

    5 1 Отговор
    И кокалите на Дмитрий Донски са подготвени и въоръжени до зъби.😂😂😂😂😂😂😂

    18:50 10.09.2026

  • 28 Става ясно

    2 2 Отговор
    за кое разознаване е работил,ако е спрял де!

    Коментиран от #32

    18:51 10.09.2026

  • 29 Логиката

    1 2 Отговор
    на нелогичната ОВО на украинския фронт е , че руснаците отиват полуобучени без забавяне за попълване на загубите и онези, които искат по-дълго да изкарват пари професионално са намерили начин да се обучават в други страни.

    18:51 10.09.2026

  • 30 Как разбра

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атлантик ли е":

    Бе не до кла те на едногънкова копейка.

    18:51 10.09.2026

  • 31 Е ко да прая

    3 0 Отговор
    Отидех там и шест месеца ма учиха да отварям и затварям бариера на входа и на изхода на завода .
    Завода го продадоха за тухли ,и аз останах без бариера

    18:52 10.09.2026

  • 32 Ей Тъ по пи тек

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Става ясно":

    Разпзнаване е с у бре неграмот ,паси овците и трай.

    18:52 10.09.2026

  • 33 В България

    1 0 Отговор
    независимо от етносите ,които я населяват има две категории хора ,едните са унищожителите и - предатели ,които всячески се стремят да загробят рода си и останалите със своя силен ген ,имащи СИЛИ да се противопоставят на отколешното ЗЛО......

    18:52 10.09.2026

  • 34 Сланина има ли ,ам ко намеря ?

    0 1 Отговор
    А?🇷🇺

    18:53 10.09.2026

  • 35 Кои сте вие бре Каракачанов

    4 5 Отговор
    дето сте били уязвими по отношение на хибридните атаки и Русия ? Щото ние сме уязвими по отношение на хибридните атаки на DW, Нова и БТВ ...

    Коментиран от #40

    18:53 10.09.2026

  • 36 Джони Инглиш

    3 1 Отговор
    български ,пак е много осведомен!

    18:53 10.09.2026

  • 37 Пиночет

    5 2 Отговор
    С две руснаците са миризлива сган от палячовци и отрепки!

    18:54 10.09.2026

  • 38 Атлантик ли е

    3 3 Отговор
    Все е смет. Това е положението !

    18:54 10.09.2026

  • 39 Умиргам

    2 1 Отговор
    за руска наденица...

    18:54 10.09.2026

  • 40 Кои сте вие бре

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кои сте вие бре Каракачанов":

    Руските тръбари ли.,Селския бик ше ви оправи вас.

    18:54 10.09.2026

  • 41 Тоз пусти въздушен трафик контрол

    3 1 Отговор
    Западни ветеринари обучаваха руснаци край Габрово как се краде ток от жицато

    18:55 10.09.2026

  • 42 Пиночет

    7 1 Отговор
    С две думи,руснаците са миризлива сган от палячовци и отрепки!

    18:55 10.09.2026

  • 43 Да изкъртим Атлантизма до основи

    4 6 Отговор
    Това е истината ... и е неминуемо

    18:56 10.09.2026

  • 44 Връщай

    5 0 Отговор
    Парите бе!

    18:58 10.09.2026

  • 45 Никой

    5 1 Отговор
    Склонен съм да мисля , че край Габрово се обучават БНО " Шипка " и "Български войнски съюз " В. Левски . Това са паравоенни организации които набират народно опълчение. Това е обявено в визитките им. Същите обичат да размахват източни блатни символи и знамена . ДАНС много добре знаят какви ги вършат, но с затворени очи .

    18:59 10.09.2026

  • 46 Абе хора , па замислете се малко !

    3 6 Отговор
    Нормален атлантик някога виждали ли сте ? То педофили, то клептомани, то извратеняци дето гейоргии в посолствата ни правят, то звездни стопаджии...то просто невероятна сган

    Коментиран от #53

    19:00 10.09.2026

  • 47 Прав е

    3 0 Отговор
    няма логика да пращат войници!Най-много,да са колхозници!

    19:02 10.09.2026

  • 48 Имат хиляди

    4 0 Отговор
    полигони,ама има и Хаймарс!

    19:04 10.09.2026

  • 49 Няма

    4 0 Отговор
    бивш шпионин....

    19:05 10.09.2026

  • 50 4567

    7 2 Отговор
    Русия - бензиностанция с ракети, както беше казал един от Харвард. Сега Русия е бензиностанция без бензин и с ракети, които могат да целят само големи жилищни блокове.

    19:06 10.09.2026

  • 51 Мдааа

    6 1 Отговор
    И е непобедима ….
    Нали така ?
    Този господин май беше агент на ДС ?

    19:06 10.09.2026

  • 52 Агент Иван

    10 0 Отговор
    е "компетентен" от всичко ! Готов за зад решетките !

    19:07 10.09.2026

  • 53 Касата

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Абе хора , па замислете се малко !":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #74

    19:08 10.09.2026

  • 54 Търпелив

    10 0 Отговор
    Да слушаш Каракачанов да говори за геополитика е все едно да слушаш маймуна да свири на пиано.

    19:08 10.09.2026

  • 55 Артилерист

    2 7 Отговор
    Абсолютно компетентно и вярно го е казал Каракачанов в случая. Русофобите ръсят такива небивалици за Русия и всичко руско, че да се чудиш в ред ли са. Особено неадекватни в това отношение са американските агенти Тагарев и Шаламанов, като едно от доказателствата за това са твърденията им, че руските оръжия са негодни, а американските и специално ф16 са най-добрите...

    19:09 10.09.2026

  • 56 Сланина има ли ,ам ко намеря ?

    2 1 Отговор
    Бандерки ,спокойно ,украинци не са се обучавали край Габрово ,а по скоро във Факултето ,всички признаци сочат натам 🐽🐽

    19:10 10.09.2026

  • 57 Емигрант

    4 0 Отговор
    Този е е окупирал върхът на пирамидата на простотията ! Дори и луд от лудницата не би допуснал да се представи за по-умен от което и да бъде разузнаване ! Как е възможно все още в 21 век журналистиката да допуска за коментар такива нагли глупаци, това означава само едно - КОНТРОЛ НА КОРУПЦИЯТА НАД БЪЛГАРСКАТА ИМИТАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКА ! Вече е напълно ясно, че българската журналистика е злото което е проводникът за развитието на корупцията в България ! Всеки ден, всеки час, се появяват да съветват от екран пропаднали политици или ярко изразени престъпни политици, крадци на милиарди и разни елементарни политически измамници, затова вече борбата в България трябва да бъде насочена ПЪРВО срещу цялата българска журналистика, да бъдат сменени всички представители на този най-влиятелен сектор работещ под контролът на корупцията !

    19:13 10.09.2026

  • 58 По голяма

    2 3 Отговор
    Глупост от това няма австралийска разузнавателна служба тия аборигени не знаят къде е България тъпото е ако им повярва някой

    Коментиран от #60

    19:15 10.09.2026

  • 59 Женерал Палет

    1 1 Отговор
    С Подводницата ги е прекарала през Дунава и после у Искара

    19:21 10.09.2026

  • 60 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "По голяма":

    АБОРИГЕН си ти, не, ти дори не си и АБОРИГЕН, защото аборигените имат разум, ти нямаш, в главата ти съществува само злото комунизъм ! Да те попитам тъп(п)ако, знаеш ли какъв е стандартът на живот на австралийските "аборигени" ? М... ви проссста селянд(д)урска......

    19:23 10.09.2026

  • 61 Матросов

    4 0 Отговор
    Първите матросовци се хвърлиха на амбразурата...В случая агент Ванче...

    19:24 10.09.2026

  • 62 Жадният

    3 0 Отговор
    Колко водки е изсмукал днес

    19:27 10.09.2026

  • 63 Голям задник,

    2 0 Отговор
    голямо самочувствие. Курниците го дундуркат!

    19:30 10.09.2026

  • 64 Поредния

    0 0 Отговор
    Болен мозък
    Хората си носят кръста, а овците - сърпа, чука и червената петолъчка

    Коментиран от #68

    19:33 10.09.2026

  • 65 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Простак 119%

    19:35 10.09.2026

  • 66 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато си":

    Тъпанар шкембе войвода и всички дето му пригласят !! Тези хора се обучават , за да действат в България и околните държави , а не в Украйна !! Вече са тук , минали са границата , явно имат някакви документи и могат да се движат свободно из страната , че и в Гърция и Румъния заради Шенген !! Трябва им само транспорт , оръжия , бомби и дронове и ето ти готова гражданска война !!

    19:35 10.09.2026

  • 67 И на тоз шопар

    4 0 Отговор
    Русия му е по-любима от България. С такива националисти не ни трябват врагове.

    Коментиран от #70

    19:36 10.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Айде

    2 0 Отговор
    Бившият щатен сътрудник на ДС - подразделение на КГБ, пак се издаде, че е руска πод/\ога. Кой обикновен човек така открито ще възхвалява пламенно "величието" на Мацка, ако не е пристрастен?

    Коментиран от #71

    19:38 10.09.2026

  • 70 А бе идиот

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "И на тоз шопар":

    Как определи че Русия му е по любима от България?
    Защото не плюе Русия ли ?
    Изчезвай помиярино розоф....

    19:38 10.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тука може даги обучат само как да крадат

    0 1 Отговор
    За друго тука няма "учители"

    19:41 10.09.2026

  • 73 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    След като ти е лапала краставия миризлив чеп забрави. Оди на ветеринар да се обезпаразитиш.

    19:44 10.09.2026

  • 74 Ти кво знеш не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Касата":

    Но гейовете и обратните НЕ са в Кремъл, а са определено в Брюксел и Лондон ! Искаш ли да ги почнем поименно пич ? И като цяло извратеняците ? А?

    Коментиран от #76

    19:48 10.09.2026

  • 75 Ще изкъртим Атлантизма до основи

    0 0 Отговор
    Това е истината и е неминуемо хора. Дано не се наложи да екзекутираме атлантенца само щото не е хубаво. ...

    19:51 10.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

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