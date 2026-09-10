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Министър Найденов: Има индикации за опити за влияние върху избора на ВСС от представители на съдебната власт

Министър Найденов: Има индикации за опити за влияние върху избора на ВСС от представители на съдебната власт

10 Септември, 2026 19:51 431 10

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  • всс

Той категорично отрече Министерството на правосъдието или други министри да са упражнявали натиск във връзка с избора на ВСС

Министър Найденов: Има индикации за опити за влияние върху избора на ВСС от представители на съдебната власт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има индикации за опити за влияние върху избора на Висшия съдебен съвет (ВСС) от представители на съдебната власт, които заемат ръководни функции. Това заяви пред журналисти в Ловеч министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му такъв натиск не е оказван от представители на изпълнителната власт и няма да бъде оказван.

Той категорично отрече Министерството на правосъдието или други министри да са упражнявали натиск във връзка с избора на ВСС. Според него всеки сигнал за подобни действия трябва да бъде разглеждан сериозно, а институциите да предприемат мерки в рамките на своите правомощия. „Искам да ви уверя, че от страна на Министерството на правосъдието и от останалите министри такъв натиск не е оказван и няма да бъде оказан“, заяви Найденов.

Той каза още, че спекулациите с имена на министри, ходатайства, срещи или неформални влияния трябва да бъдат пресечени. Аз категорично ги отричам, подчерта той.

По думите му на сайта на Министерството на правосъдието има възможност всеки да подаде сигнал, който той ще разгледа лично. Министърът заяви, че кабинетът му е отворен и за магистрати, асоциации и обединения на съдии, прокурори и следователи, които се чувстват притеснени, застрашени или притиснати. Изпълнителната власт, в рамките на своите правомощия, ще бъде безкомпромисна, подчерта Найденов.

Найденов каза още, че ВСС, съобразно законовите срокове, следва да бъде избран до средата на ноември. „Надявам се на разум у парламентарните сили за обединение около подходящите кандидати. Това е шанс, който е пропилян в последните четири години. Дори не са правени опити за него поради политическа нестабилност. Надявам се с разумно мислещите политически сили да съберем 160 депутати, така че да изберем нов ВСС, който да даде старт на всички закъснели процедури, в това число и на избор на главен прокурор, на Върховен административен съд и да довърши конкурсните процедури за съдебната система, които в момента са спрени“, посочи министърът на правосъдието.

По отношение на избора на главен прокурор министърът уточни, че той ще бъде направен от ВСС, тъй като именно Съветът е компетентният орган за това. По думите му обаче процедурата ще бъде различна от използваните досега. Ще дадем повече гласност, повече възможност на вас, медиите, да задавате своите въпроси, да получавате отговори, да изразявате становища, които да бъдат разглеждани публично, обясни Найденов.

Министърът на правосъдието бе гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч. Доста критики имаше към България по отношение на местата за лишаване от свобода, но от това, което видях, аз съм удовлетворен от условията. Видях, че има училище, видях, че има работилници, видях, че има болница – нещо, което ме впечатли, каза Николай Найденов, цитиран от БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    0 2 Отговор
    Чакам с нетърпение някой дронче да целуне някой политически бандит ..! Интересно ми е как ще възпрат технологията ..? Със закон ли..?

    19:54 10.09.2026

  • 2 Хвърля

    0 2 Отговор
    димки !

    19:57 10.09.2026

  • 3 Без майтап

    0 2 Отговор
    Един политик говори ли това което иска да чуе народа, това значи не вЕрвай.

    20:07 10.09.2026

  • 4 Нормално

    1 2 Отговор
    Олигархията зад Радев и зад петроханската секта ще набутат техни марионетки във ВСС.

    Коментиран от #5, #9

    20:14 10.09.2026

  • 5 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нормално":

    Нима?

    20:17 10.09.2026

  • 6 Ужасен ужас

    1 1 Отговор
    Избраните за представители на народа ни съобщават че не могат да се справят с Магдалинчев и компания.

    20:20 10.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Страх тресе слугите на Пеевски и Борисов

    20:20 10.09.2026

  • 8 Даниел

    0 0 Отговор
    Сега всички “зависими”ще де оплачат от натиск и ..?

    20:23 10.09.2026

  • 9 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нормално":

    Какво е общото между Радев и така наречената от теб петроханска секта? Няма да се учудя ако напишеш, че имат общ кандидат президент.

    20:23 10.09.2026

  • 10 Всички рунди

    1 0 Отговор
    си приличат като клонинги. Хлъзгави, безлични

    20:27 10.09.2026

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