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Американски бранител измъкна ПСВ от поражение с Шахтьор

Американски бранител измъкна ПСВ от поражение с Шахтьор

10 Септември, 2026 21:53 264 0

  • псв айндховен-
  • шахтьор донецк-
  • резултат-
  • шампионската лига

Сержино Дест донесе точка на нидерландците в първия им мач от групите на Шампионската лига

Американски бранител измъкна ПСВ от поражение с Шахтьор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк не успяха да се победят и завършиха при резултат 1:1 в първия си двубой от основната фаза на Шампионската лига.

В самия край на първото полувреме украинският тим изненада домакините с бърза контраатака. Глейкер Мендоса се възползва от отличен пас на Исак Силва и хладнокръвно прати топката в мрежата на ПСВ, с което даде преднина на Шахтьор точно преди почивката.

След подновяването на играта, американският защитник Сержино Дест се превърна в герой за нидерландския гранд. С мощен удар в началото на второто полувреме той възстанови равенството и донесе ценна точка на своя отбор, предотвратявайки неприятен фалстарт в надпреварата.


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