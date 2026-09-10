Американски бранител измъкна ПСВ от поражение с Шахтьор

ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк не успяха да се победят и завършиха при резултат 1:1 в първия си двубой от основната фаза на Шампионската лига.

В самия край на първото полувреме украинският тим изненада домакините с бърза контраатака. Глейкер Мендоса се възползва от отличен пас на Исак Силва и хладнокръвно прати топката в мрежата на ПСВ, с което даде преднина на Шахтьор точно преди почивката.

След подновяването на играта, американският защитник Сержино Дест се превърна в герой за нидерландския гранд. С мощен удар в началото на второто полувреме той възстанови равенството и донесе ценна точка на своя отбор, предотвратявайки неприятен фалстарт в надпреварата.