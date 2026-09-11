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ПП: Кабинетът "Радев" да приложи отново отстъпка от цените на горивата

ПП: Кабинетът "Радев" да приложи отново отстъпка от цените на горивата

11 Септември, 2026 07:46 671 26

  • продължаваме промяната-
  • правителство-
  • отстъпка-
  • цени на горивата

„Цените на петрола минаха 100 долара на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки“, каза още Асен Василев.

ПП: Кабинетът "Радев" да приложи отново отстъпка от цените на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ призовава правителството да приложи отново отстъпка от цените на горивата на бензиностанциите, както направи правителството на Кирил Петков през 2022 г., когато цената на петрола мина 100 долара на барел. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от пресцентъра на формацията, предават от БТА.

„Цените на петрола минаха 100 долара на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки“, каза Василев.

Той направи сравнението на цените през последните пет години, когато петролът е минавал над 100 долара на барел. През 2022 година, по време на правителството на Кирил Петков, дизелът е 1,62 евро. Март тази година, по време на правителството на Андрей Гюров, дизелът е 1,68 евро. Сега, по време на правителството на Румен Радев, 1,86 евро – с 14% по-висок от предишните пъти, когато петролът е бил на същите нива. Същото се отнася и за бензин А95 – 2022 г. е 1,51 евро. Март е 1,48 евро, в момента 1,61 евро средна цена, се посочва в съобщението.

Според Василев това показва, че или има проблем с начина на ценообразуването на „Лукойл“, или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. Той припомни, че сегашното правителство е сменило особения управител на рафинерията и би следвало да има пълна видимост и контрол какво се случва там. Затова трябва да се обясни ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола, посочи той.

Асен Василев припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, когато са достигнати такива цени на петрола, е предприета мярка, с която да се защитят българските потребители – имаше автоматична отстъпка от 25 ст. на литър директно на бензиноколонката за дизел, А95, газ и метан, без премиумните горива. „Надяваме се да видим някакво предложение от Министерски съвет, така че българските потребители и да бъдат защитени“, каза Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радев не го интересува народа

    18 14 Отговор
    Гледа само да пълни джобовете на олигарсите

    07:54 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джанго без окови

    11 14 Отговор
    Да връщат сатаната бойко !При него беше зле ама сега е по зле!!

    07:56 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    14 10 Отговор
    Сатанистите атакуват управляващите,даже и в опозиция,но това не ви е Баце да ви кляка и отстъпва.

    Коментиран от #11, #12

    07:58 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    14 3 Отговор
    под бай тошо тараторо бе 8 ст
    под алибега и 240те разбойника е 8 левро

    08:04 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кокор спецова

    4 4 Отговор
    а добре ли сте с ойрото ?

    08:16 11.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тихо пръдлякк!

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Не си компетентен по темата.

    Коментиран от #18

    08:18 11.09.2026

  • 13 Българин

    3 2 Отговор
    89.59 долара е цената на барел днес!
    Цените ги налагат Гевропа и зелените за да ограничат свободата. При 100 долара цената в България беше 1.85 лева за бензин и 1.70 за дизела. Или се правите на луди или не си пиете хаповете за памет. Хора се палеха и умряха за ниските цени, а сега мълчим и седим...

    08:21 11.09.2026

  • 14 Хаха

    7 1 Отговор
    И от къде пари бе жълтопаветници? Всеки вика дай, дай от държавата и накрая ама що теглите заеми... Ей го и кръчмарите искат 9% ДДС, държавни служите, учители и пр чиновници искат увеличение на заплата. Няма ли да е по лесно жълтопаветниците, като истински чуждо поклонници и евроатлантици да отидат в посолството при Галя и да поискат САЩ да спрат нападения срещу Иран, тогава бензините пак ще поевтинеят

    Коментиран от #16

    08:22 11.09.2026

  • 15 СТИГА КОМУНИЗМ

    4 3 Отговор
    Само ЮДАТАЦИИ СА ВИ ГЛОВИТИ. НИКОКВИ ПОМОЩИ ЗА ГОРИВО.ТОВА Е РЕАЛНОСТА НА КАПИТАЛИЗМА . АКО МОЖЕШ ДА СИ ПОЗВОЛИШ КОЛА КАРАШ АКО НЕ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ. ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ ПРАЗНИ ВСИЧКИ СА СЕ ЙУРНАЛИ С КОЛИ И ДЪРЖАВАТА ДА ДАВА ЗА ДИЗЕЛА ... СПРЕТЕСЕ ВЕЧЕ И РЕШЕТЕ ЗА КАКВО ТОЧНО СТЕ ВИЕ КОМУНИСТИ.

    08:27 11.09.2026

  • 16 Разбирач

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    От огромните приходи от акциз и ДДС, бе прогресистче регресивно.

    08:32 11.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо пръдлякк!":

    Да ми ядеш некомпетентнио.

    08:36 11.09.2026

  • 19 Въй

    3 0 Отговор
    Продължаваме Подмяната.Ръйш?!

    08:36 11.09.2026

  • 20 Въпрос

    0 0 Отговор
    Някой ще даде ли обяснение в тази държава, защо при този нисък курс на долара и цена на барел 100$ за сорт Брент (с който рафинерията не работи а използва по евтин такъв)имаме такива цени на горивата?Един куп хрантутници в разни агенции на високи заплати дето уж трябва да пазят потребителя оглушително мълчат.

    08:39 11.09.2026

  • 21 Икономист

    2 0 Отговор
    За тая отстъпка кокора тегли заем 8 милиарда

    08:41 11.09.2026

  • 22 Радев

    0 1 Отговор
    Още от същото !

    08:42 11.09.2026

  • 23 Ами

    3 0 Отговор
    Западът причинява всичко това. Що нападнаха Иран? Заради кефа на евреите.

    08:45 11.09.2026

  • 24 Редно

    5 0 Отговор
    Редно е да се запитаме защо журналистите в големите медии и телевизии мълчат по тази тема?Не виждат ли какво се случва на колонките на бензиностанциите ,когато зареждат колите си?

    08:46 11.09.2026

  • 25 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Само у нас при една и съща цена на барел петрол в рамките на една година цената на колонка може да се различава с 0.50 Евро цента. Такава кражба от хората няма. Нафтата си стана 2 Евро. Здравейте богати хора в клуба на богатите.
    На Радев тая зима ще му се стори тегава.

    08:49 11.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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