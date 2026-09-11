ПП: Кабинетът "Радев" да приложи отново отстъпка от цените на горивата

„Продължаваме промяната“ призовава правителството да приложи отново отстъпка от цените на горивата на бензиностанциите, както направи правителството на Кирил Петков през 2022 г., когато цената на петрола мина 100 долара на барел. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от пресцентъра на формацията, предават от БТА.
„Цените на петрола минаха 100 долара на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки“, каза Василев.
Той направи сравнението на цените през последните пет години, когато петролът е минавал над 100 долара на барел. През 2022 година, по време на правителството на Кирил Петков, дизелът е 1,62 евро. Март тази година, по време на правителството на Андрей Гюров, дизелът е 1,68 евро. Сега, по време на правителството на Румен Радев, 1,86 евро – с 14% по-висок от предишните пъти, когато петролът е бил на същите нива. Същото се отнася и за бензин А95 – 2022 г. е 1,51 евро. Март е 1,48 евро, в момента 1,61 евро средна цена, се посочва в съобщението.
Според Василев това показва, че или има проблем с начина на ценообразуването на „Лукойл“, или с начина на ценообразуване на бензиностанциите. Той припомни, че сегашното правителство е сменило особения управител на рафинерията и би следвало да има пълна видимост и контрол какво се случва там. Затова трябва да се обясни ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола, посочи той.
Асен Василев припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, когато са достигнати такива цени на петрола, е предприета мярка, с която да се защитят българските потребители – имаше автоматична отстъпка от 25 ст. на литър директно на бензиноколонката за дизел, А95, газ и метан, без премиумните горива. „Надяваме се да видим някакво предложение от Министерски съвет, така че българските потребители и да бъдат защитени“, каза Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Радев не го интересува народа
07:54 11.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Джанго без окови
07:56 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
Коментиран от #11, #12
07:58 11.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
под алибега и 240те разбойника е 8 левро
08:04 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 кокор спецова
08:16 11.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тихо пръдлякк!
До коментар #6 от "Гост":Не си компетентен по темата.
Коментиран от #18
08:18 11.09.2026
13 Българин
Цените ги налагат Гевропа и зелените за да ограничат свободата. При 100 долара цената в България беше 1.85 лева за бензин и 1.70 за дизела. Или се правите на луди или не си пиете хаповете за памет. Хора се палеха и умряха за ниските цени, а сега мълчим и седим...
08:21 11.09.2026
14 Хаха
Коментиран от #16
08:22 11.09.2026
15 СТИГА КОМУНИЗМ
08:27 11.09.2026
16 Разбирач
До коментар #14 от "Хаха":От огромните приходи от акциз и ДДС, бе прогресистче регресивно.
08:32 11.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
До коментар #12 от "Тихо пръдлякк!":Да ми ядеш некомпетентнио.
08:36 11.09.2026
19 Въй
08:36 11.09.2026
20 Въпрос
08:39 11.09.2026
21 Икономист
08:41 11.09.2026
22 Радев
08:42 11.09.2026
23 Ами
08:45 11.09.2026
24 Редно
08:46 11.09.2026
25 Директора👨✈️
На Радев тая зима ще му се стори тегава.
08:49 11.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.