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Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес

Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес

9 Септември, 2026 14:31 429 12

  • стрес-
  • професии-
  • работно място-
  • напрежение

Кои са най-натоварените професии

Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всеки втори участник в проучване за стреса на работното място проявява високи нива на напрежение. Това заяви Петя Цветкова от Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара в ефира на NOVA NEWS. Изследването е част от съвместен проект на Българската стопанска камара, Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. В него са участвали близо 1000 души от 30 предприятия, представители на пет ключови сектора – производство на хранителни продукти, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, хуманно здравеопазване и култура.

По думите на Цветкова 46% от участниците са с нарастващ и хроничен стрес. Данните показват и значителна разлика между половете – при жените нивата на стрес са около два пъти по-високи в сравнение с мъжете.

При възрастовото разпределение най-високи нива на напрежение са отчетени сред хората между 35 и 44 години. В индустрията обаче картината е различна – там по-сериозно натоварване се наблюдава както при хората между 55 и 65 години, така и при най-младите служители на възраст между 18 и 34 години.

От изследваните пет сектора водещи по отношение на стреса на работното място са хуманното здравеопазване, културата и търговията. Проучването е проведено чрез комбинация от количествени и качествени методи – интервюта, работни срещи, проучване на налични данни и анкетиране на служители и ръководители.

Една от причините за натрупването на напрежение е усещането, че положените усилия и постигнатите резултати не са достатъчно оценени. Друг важен фактор е загубата на ефективна комуникация както между служителите в един екип, така и между отделните екипи.

Според Цветкова работодателите не са безразлични към проблема, но предприеманите мерки често зависят от индивидуалните качества и подхода на конкретните ръководители.

В отговор на проблема Българската стопанска камара разработила наръчник за превенция на професионалното прегаряне, както и корпоративен модел за управление на стреса на работното място. От септември започва и дистанционна сертификационна програма за вътрешнофирмени консултанти по управление на стреса и превенция на бърнаута. Пилотно в нея ще бъдат обучени 100 души. Целта е тези консултанти да подпомагат организациите при изграждането на системен подход към превенцията, регулирането и преодоляването на стреса.

Оказва се, че проблемът не се отразява единствено върху психическото състояние на служителите. Според проучването България губи около 400 милиона евро годишно заради фактори, свързани със стреса, а на европейско ниво загубите са около 500 милиарда евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леон

    5 0 Отговор
    Нормално! Живеем във феодализъм и див капитализъм. Алчни робовладелци и чорбаджии изстискват до последна капка кръв робите.

    Коментиран от #6, #9

    14:35 09.09.2026

  • 2 Красимир Дачев

    2 0 Отговор
    Младите добре изстискват лимона , много добре са се научили , харесва ми !

    14:38 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    аз , като прочетох за новите башибозуци по пътищата (Радев)//ВИ съветвам за трета работа-да МУ изхраним хрантутниците...ОБЗАЛАГАМ СЕ , че ,,,...първата му дружка , назначена , ще му плаща лично

    14:42 09.09.2026

  • 4 Питане

    1 1 Отговор
    Аз па що неам "стрес"??? - не защото съм "първият", а защото нямам "шапка". Бачкам си и каквото изкарам 100% е мое.! /не споменавам мазолите по ръцете ми! /
    Комунягите научиха народа на мързел и "лесни" пари давайки пример още от 1944г, та до сега !

    Коментиран от #5

    14:44 09.09.2026

  • 5 Баба Вуна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    То и аз имам мазоли по ръцете,ама не са от работа, а от..

    Коментиран от #8

    14:49 09.09.2026

  • 6 Прав си -

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Леон":

    Народа взе пример от вас - комунягите /които пак сте на власт/, осъзнавайки, че мързела не е само ваша превилегия.

    Коментиран от #12

    14:50 09.09.2026

  • 7 Офф малей

    1 0 Отговор
    Държавни служители участвали ли са в проучването?
    Те са такива мърди, че няма да се стресират и нож да им забодеш в ръката, за да се размърдат.

    14:54 09.09.2026

  • 8 Бабе,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Вуна":

    Щом го лъскаш - добре си още !

    14:56 09.09.2026

  • 9 Половината висшисти работят общи неща

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Леон":

    Няма никаква прогноза при отварянето на факултети. Специалности които са били една в соца при осем милиона население сега са осем факултета при пет милиона население освен че колежите бълват "кадри" и те. ....

    14:58 09.09.2026

  • 10 Половината висшисти работят общи неща

    1 0 Отговор
    Няма никаква прогноза при отварянето на факултети. Специалности които са били една в соца при осем милиона население сега са осем факултета при пет милиона население освен че колежите бълват "кадри" и те. ....

    14:59 09.09.2026

  • 11 Днес е девети септември

    1 0 Отговор
    Имаше и добри неща тогава освен че бяхме млади и остаряхме. Обаче още мърдаме.

    15:02 09.09.2026

  • 12 Генчо Мирчев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прав си -":

    При "лошите комуняги" работния ден беше нормиран- 8 часа като тенденцията беше да се премине на 7 часа. %-днева работна седмица, безсрочни трудови договори, ранно пенсиониране за мъжете и жените- 57 г/55 г. Ведомствени почивни бази за почти без пари+куп други привилегии. Сега сме крепостни селяни, зависими от кефа на един богат и мазен келеш или синчето му. Златните години бяха 80-те.

    15:04 09.09.2026

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