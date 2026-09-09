Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес

Всеки втори участник в проучване за стреса на работното място проявява високи нива на напрежение. Това заяви Петя Цветкова от Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара в ефира на NOVA NEWS. Изследването е част от съвместен проект на Българската стопанска камара, Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. В него са участвали близо 1000 души от 30 предприятия, представители на пет ключови сектора – производство на хранителни продукти, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, хуманно здравеопазване и култура.

По думите на Цветкова 46% от участниците са с нарастващ и хроничен стрес. Данните показват и значителна разлика между половете – при жените нивата на стрес са около два пъти по-високи в сравнение с мъжете.

При възрастовото разпределение най-високи нива на напрежение са отчетени сред хората между 35 и 44 години. В индустрията обаче картината е различна – там по-сериозно натоварване се наблюдава както при хората между 55 и 65 години, така и при най-младите служители на възраст между 18 и 34 години.

От изследваните пет сектора водещи по отношение на стреса на работното място са хуманното здравеопазване, културата и търговията. Проучването е проведено чрез комбинация от количествени и качествени методи – интервюта, работни срещи, проучване на налични данни и анкетиране на служители и ръководители.

Една от причините за натрупването на напрежение е усещането, че положените усилия и постигнатите резултати не са достатъчно оценени. Друг важен фактор е загубата на ефективна комуникация както между служителите в един екип, така и между отделните екипи.

Според Цветкова работодателите не са безразлични към проблема, но предприеманите мерки често зависят от индивидуалните качества и подхода на конкретните ръководители.

В отговор на проблема Българската стопанска камара разработила наръчник за превенция на професионалното прегаряне, както и корпоративен модел за управление на стреса на работното място. От септември започва и дистанционна сертификационна програма за вътрешнофирмени консултанти по управление на стреса и превенция на бърнаута. Пилотно в нея ще бъдат обучени 100 души. Целта е тези консултанти да подпомагат организациите при изграждането на системен подход към превенцията, регулирането и преодоляването на стреса.

Оказва се, че проблемът не се отразява единствено върху психическото състояние на служителите. Според проучването България губи около 400 милиона евро годишно заради фактори, свързани със стреса, а на европейско ниво загубите са около 500 милиарда евро.