Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес

Всеки втори участник в проучване за стреса на работното място проявява високи нива на напрежение. Това заяви Петя Цветкова от Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара в ефира на NOVA NEWS. Изследването е част от съвместен проект на Българската стопанска камара, Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. В него са участвали близо 1000 души от 30 предприятия, представители на пет ключови сектора – производство на хранителни продукти, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, хуманно здравеопазване и култура.
По думите на Цветкова 46% от участниците са с нарастващ и хроничен стрес. Данните показват и значителна разлика между половете – при жените нивата на стрес са около два пъти по-високи в сравнение с мъжете.
При възрастовото разпределение най-високи нива на напрежение са отчетени сред хората между 35 и 44 години. В индустрията обаче картината е различна – там по-сериозно натоварване се наблюдава както при хората между 55 и 65 години, така и при най-младите служители на възраст между 18 и 34 години.
От изследваните пет сектора водещи по отношение на стреса на работното място са хуманното здравеопазване, културата и търговията. Проучването е проведено чрез комбинация от количествени и качествени методи – интервюта, работни срещи, проучване на налични данни и анкетиране на служители и ръководители.
Една от причините за натрупването на напрежение е усещането, че положените усилия и постигнатите резултати не са достатъчно оценени. Друг важен фактор е загубата на ефективна комуникация както между служителите в един екип, така и между отделните екипи.
Според Цветкова работодателите не са безразлични към проблема, но предприеманите мерки често зависят от индивидуалните качества и подхода на конкретните ръководители.
В отговор на проблема Българската стопанска камара разработила наръчник за превенция на професионалното прегаряне, както и корпоративен модел за управление на стреса на работното място. От септември започва и дистанционна сертификационна програма за вътрешнофирмени консултанти по управление на стреса и превенция на бърнаута. Пилотно в нея ще бъдат обучени 100 души. Целта е тези консултанти да подпомагат организациите при изграждането на системен подход към превенцията, регулирането и преодоляването на стреса.
Оказва се, че проблемът не се отразява единствено върху психическото състояние на служителите. Според проучването България губи около 400 милиона евро годишно заради фактори, свързани със стреса, а на европейско ниво загубите са около 500 милиарда евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леон
Коментиран от #6, #9
14:35 09.09.2026
2 Красимир Дачев
14:38 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:42 09.09.2026
4 Питане
Комунягите научиха народа на мързел и "лесни" пари давайки пример още от 1944г, та до сега !
Коментиран от #5
14:44 09.09.2026
5 Баба Вуна
До коментар #4 от "Питане":То и аз имам мазоли по ръцете,ама не са от работа, а от..
Коментиран от #8
14:49 09.09.2026
6 Прав си -
До коментар #1 от "Леон":Народа взе пример от вас - комунягите /които пак сте на власт/, осъзнавайки, че мързела не е само ваша превилегия.
Коментиран от #12
14:50 09.09.2026
7 Офф малей
Те са такива мърди, че няма да се стресират и нож да им забодеш в ръката, за да се размърдат.
14:54 09.09.2026
8 Бабе,
До коментар #5 от "Баба Вуна":Щом го лъскаш - добре си още !
14:56 09.09.2026
9 Половината висшисти работят общи неща
До коментар #1 от "Леон":Няма никаква прогноза при отварянето на факултети. Специалности които са били една в соца при осем милиона население сега са осем факултета при пет милиона население освен че колежите бълват "кадри" и те. ....
14:58 09.09.2026
10 Половината висшисти работят общи неща
14:59 09.09.2026
11 Днес е девети септември
15:02 09.09.2026
12 Генчо Мирчев
До коментар #6 от "Прав си -":При "лошите комуняги" работния ден беше нормиран- 8 часа като тенденцията беше да се премине на 7 часа. %-днева работна седмица, безсрочни трудови договори, ранно пенсиониране за мъжете и жените- 57 г/55 г. Ведомствени почивни бази за почти без пари+куп други привилегии. Сега сме крепостни селяни, зависими от кефа на един богат и мазен келеш или синчето му. Златните години бяха 80-те.
15:04 09.09.2026