Пламен Димитров: На хората вече им се изчака чакането, в джоба им става все по-празно

Храната поскъпва с 8,6% за година. Потребителската кошница вече струва над 62 евро.
Според президента на КНСБ Пламен Димитров външните фактори са толкова силни, че каквото и да се предприеме, трудно ще върне в изходно положение процеса.
"Това, което може да се направи, е да се пресекат пиколативните процеси. За тях основна функция имат регулаторите, най-вече КЗК, която в последните десетина месеца интензивно започна доста производства. Сега имаме поне десетина ключови. Очакваме да чуем за млечния сектор - има ли концентрация там и ако има, как ще бъдат наказани. Говори се за две фирми", каза той в "Денят ON AIR".
Няма как хората да не усещат, че обедняват, изрази мнение гостът.
"В джоба им става по-празно. Държавата може да направи с регулаторите страшно много. И двата регулатора в момента имат силата, КЗК особено, за всяка една проверка да наложат 10% от годишния оборот на веригата. На хората вече им се изчака чакането", категоричен бе Димитров.
Според него няма да е изненада, ако хората излязат на протести.
"Такива заявки и при нас имаме. Скоро може да видите и подобни действия. Ние искаме поне 10-ина процента увеличение както на минималната заплата, така и на всички доходи, защото толкова най-малко растат цените", настоя президентът на КНСБ. Димитров изтъкна, че колективното договаряне има своята почва и тя трябва да се разширява:
"В Германия става така, във Франция става така, в Нидерландия. Така доходите са по-справедливи спрямо това, което сме произвели в нашето предприятие. Дали ще се договорим, предстои да видим", даде примери той.
"Да дадем шанс на диалога между нас и бизнеса, но правителството трябва да го осигурява". Димитров отбеляза, че данъкът върху свръхпечалбите, когато те са доказани, трябва да бъде прецизирана формулата.
"Ако наистина няма пари за кредит, къде са тези над 40 млрд. евро от портфейла - депозити и раздадените кредити. Посланието, че като им вземем свръхпечалбата, те ще обеднеят, е невярна, защото не почива на базови истини", анализира президентът на КНСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя защо не е в
22:44 05.10.2026
2 безпартиен
Коментиран от #10
22:45 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гражданин
22:51 05.10.2026
5 ТОЗИ
И КАКВО ПРОИЗВЕЖДА???
ЗАРАДИ ТАКИВА ТЪРТЕИ КАТО НЕГО
ХАЗНАТА Е ПРАЗНА.
22:55 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами
освен че лапаха членски внос и ланкаха по медиите?
22:57 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Над два милиона
22:58 05.10.2026
10 Неза
До коментар #2 от "безпартиен":служена!
23:00 05.10.2026
11 Всички
23:01 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Никой
23:12 05.10.2026
15 иван костов
Коментиран от #19
23:13 05.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 барека е описал това и публикувал
До коментар #15 от "иван костов":Снимки заедно на Асен Василев,Кирил Петков и Борисов -
Събраха се най-после по хубав повод на жълтите павета старите Слобкаджии. Събра ги не Любовта, а Омразата и Интереса. Не любовта към Родината и Историята, а омразата към Радев и интереса към Властта и лакомията към Софрата на Властта.
Единият арестува другия на пияна глава през 2022, а сега го съдят за това, докато двамата се съдят един друг за същия арест.
Докато се съдят, двамата преговарят задкулисно как да бият Йотова на балотажа, за да свалят Радев със зимни протести на жълтите павета преди да е избран нов ВСС и нов главен прокурор, който да арестува Борисов за Барселонагейт, чийто имунитет през 2023 бе спасен от този, който го арестува бутафорно година по-рано - същия Кирил Петков, но по схема на Христо Иванов.
Ако схемата им проработи, планират догодина да направят нова Сглобка - нова, ама същата като старата, на които старите задкулисни играчи да дърпат конците отзад.
Има ни нова Сглобка, очаквайте за трети път и старата съдебна реформа на Христо Иванов. Последните два пъти родиха Гешев и
Сарафов, за третия път не ми си мисли какво ще излезе.
За целта от Борисов пачките с кеш - от жълтопаветните мощни и кървави метежи.
Николай Бареков - Пиар отдел премиер Радев
23:19 05.10.2026