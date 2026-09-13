35-годишен мъж загина при разтоварване на машина в Карлово

Трагичен инцидент в двор на фирма в Карлово завърши със смъртта на 35-годишен мъж, съобщи БНТ.
Сигналът за произшествието е подаден около 15,30 часа вчера на телефон 112. По предварителни данни мъжът е наблюдавал отстрани разтоварването на специализирана машина с мотокар, когато е бил затиснат от машината.
Пострадалият е транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е съобщено, че е починал.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР – Карлово. Изясняват се всички обстоятелства около тежкия трудов инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кат Не Знае !
Що гледа ?
15:05 13.09.2026
2 Дур
Коментиран от #6, #12
15:12 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цвете
15:17 13.09.2026
5 Цвете
Коментиран от #23
15:17 13.09.2026
6 Да да да
До коментар #2 от "Дур":и да им хвърлят 20€!!!
15:19 13.09.2026
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11 Хайдеее, оше един
15:30 13.09.2026
12 Даскал по практика
До коментар #2 от "Дур":Ти какво да не си бибилиотекарче на минимална заплата и 8 часов работен ден, с почивен ден - събота и неделя ? Е, стой си на минимална заплата. Да не плачеш, когато тръгнеш да се пенсионираш. Много хора работят по график и събота и неделя. Много хора работят и на две, че и три места. Така е в цял свят, когато средния сегмент от работещи хора, искат да са добре финансово. Колкото до конкретния случай, нямам сигурни данни, но като дългогодишен преподавател в професионален учебен център, който е обучил над хиляда електро и мотокаристи, мога да кажа, че при работа с тежи машини има голям риск. Тежки са, вдигат доста тежки товари, а имат сравнително тясна колесна база. Много лесно се дестабилизират / обръщат / с товар или без заради високо разположения /ЦТ/център на тежеста. В такива случай, освен водачът страдат и странични наблюдатели, "кибици" или необучени работници. Но най-лоши са началниците, които от незнание, високо самочувствие или "пестеливост" не взимат всички мерки за безопасност, които са указани в куп наредби и инструкции. Това стечение на обстоятелствата няма нищо общо с работата в събота или неделя. Нищо повече не мога да обясня, освен, че от затиснат под електро или мотокар повече човек не става.
15:31 13.09.2026
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16 Щото оня обиденения от риокос
Направи ги частни и без контрол
15:38 13.09.2026
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19 Киро
15:49 13.09.2026
20 Контрабаланс
15:54 13.09.2026
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23 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #5 от "Цвете":Може да е бил шефа на фирмата или шафьора на камьона
15:55 13.09.2026