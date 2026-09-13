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35-годишен мъж загина при разтоварване на машина в Карлово

35-годишен мъж загина при разтоварване на машина в Карлово

13 Септември, 2026 14:40 1 328 23

  • карлово-
  • мотокар-
  • трудов инцидент

Пострадалият е транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е съобщено, че е починал

35-годишен мъж загина при разтоварване на машина в Карлово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент в двор на фирма в Карлово завърши със смъртта на 35-годишен мъж, съобщи БНТ.

Сигналът за произшествието е подаден около 15,30 часа вчера на телефон 112. По предварителни данни мъжът е наблюдавал отстрани разтоварването на специализирана машина с мотокар, когато е бил затиснат от машината.

Пострадалият е транспортиран в болница, но по-късно от лечебното заведение е съобщено, че е починал.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР – Карлово. Изясняват се всички обстоятелства около тежкия трудов инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кат Не Знае !

    6 3 Отговор
    Как Да Гледа !

    Що гледа ?

    15:05 13.09.2026

  • 2 Дур

    19 3 Отговор
    Алчността на българските робовладелци и чорбаджии е безгранична, карат робите да работят и в събота и неделя.

    Коментиран от #6, #12

    15:12 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    13 3 Отговор
    ОТНОВО МЛАД ЧОВЕК. КЪДЕ Е СОБСТВЕНИКА ? КОЯ Е ФИРМАТА? ЗАЩО Е ОСТАВЕН САМ БЕЗ НАДЗОР И КАСКА? ИЗВИВАТ РЪЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ, А ПОСЛЕ ЗАЩО СИ ТЪРСЯТ РАБОТА ЗАД ГРАНИЦА, АМИ ЗАТОВА, ЗАЩОТО ШМЕКЕРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ КРИЯТ ,КОГАТО НАПЪЛНЯТ ГАЩИТЕ С КАФЯВО, ЗАТОВА. 😠🤦‍♂️🚔

    15:17 13.09.2026

  • 5 Цвете

    9 2 Отговор
    ОТНОВО МЛАД ЧОВЕК. КЪДЕ Е СОБСТВЕНИКА ? КОЯ Е ФИРМАТА? ЗАЩО Е ОСТАВЕН САМ БЕЗ НАДЗОР И КАСКА? ИЗВИВАТ РЪЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ, А ПОСЛЕ ЗАЩО СИ ТЪРСЯТ РАБОТА ЗАД ГРАНИЦА, АМИ ЗАТОВА, ЗАЩОТО ШМЕКЕРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ КРИЯТ ,КОГАТО НАПЪЛНЯТ ГАЩИТЕ С КАФЯВО, ЗАТОВА. 😠🤦‍♂️🚔

    Коментиран от #23

    15:17 13.09.2026

  • 6 Да да да

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дур":

    и да им хвърлят 20€!!!

    15:19 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хайдеее, оше един

    3 0 Отговор
    Некролог - радост за българската “журналистика”

    15:30 13.09.2026

  • 12 Даскал по практика

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дур":

    Ти какво да не си бибилиотекарче на минимална заплата и 8 часов работен ден, с почивен ден - събота и неделя ? Е, стой си на минимална заплата. Да не плачеш, когато тръгнеш да се пенсионираш. Много хора работят по график и събота и неделя. Много хора работят и на две, че и три места. Така е в цял свят, когато средния сегмент от работещи хора, искат да са добре финансово. Колкото до конкретния случай, нямам сигурни данни, но като дългогодишен преподавател в професионален учебен център, който е обучил над хиляда електро и мотокаристи, мога да кажа, че при работа с тежи машини има голям риск. Тежки са, вдигат доста тежки товари, а имат сравнително тясна колесна база. Много лесно се дестабилизират / обръщат / с товар или без заради високо разположения /ЦТ/център на тежеста. В такива случай, освен водачът страдат и странични наблюдатели, "кибици" или необучени работници. Но най-лоши са началниците, които от незнание, високо самочувствие или "пестеливост" не взимат всички мерки за безопасност, които са указани в куп наредби и инструкции. Това стечение на обстоятелствата няма нищо общо с работата в събота или неделя. Нищо повече не мога да обясня, освен, че от затиснат под електро или мотокар повече човек не става.

    15:31 13.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Щото оня обиденения от риокос

    3 0 Отговор
    Не е контролирал службите по трудова медицина в страната
    Направи ги частни и без контрол

    15:38 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Киро

    1 0 Отговор
    Лека му пръст на човечеца. От лично наблюдение, след случка със съсед: позицията за работа е свободна. Разбирай: да заповяда следващия.

    15:49 13.09.2026

  • 20 Контрабаланс

    0 0 Отговор
    Не стой под рогите на мотокаро

    15:54 13.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един е на света цар Путин навсегда

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Може да е бил шефа на фирмата или шафьора на камьона

    15:55 13.09.2026

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