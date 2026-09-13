Гебрев след взривовете в ЕМКО: Близо 20 проверки на МВР от началото на годината, няма нито една забележка

Към днешна дата истината няма кой да я каже. Учудвам се на министъра - кой го е подвел, защо го е подвел да направи тези изказвания. Още не влезнал да правиш заключения - едното за саботаж, другото за неглижиране от самите структури. Според мен трябваше да каже "ние сме в началото на разследването, когато имаме информация ще излезем с информация". Това заяви Емилиян Гебрев в ефира на Нова телевизия, във връзка с взривете в ЕМКО.
Ние излязохме с ясна и точна позиция, че това не е грешка на хора от самия завод. Всеки си е свършил работата, както трябва, категоричен бе Гебрев.
Той отбеляза, че от началото на календарната 2026 г. са извършени над 18 проверки на МВР, в това число и комплексна проверка, с която стават около 20. По думите му проверките се правят от грамотни, педантни хора, които си вършат работата, както трябва.
"При всички проверки няма нито една забележка, с изключение да се измете района. Няма нито една санкция. Охраната и постовете, които са поставени, са съгласувани с МВР. Хората, които работят са дадени, съгласувани, проверени от МВР и тогава са назначени на работа. Видеоохраната на района - 70% от наблюдателната програма работи при такъв взрив. И тя е съгласувана с МВР", посочи още Емилиян Гебрев.
По думите му в завода е имало двама души. "Те са видели пламък и това е. В помещенията е забранено да има каквото и да е свързано с електричество", уточни той.
Според него зад атаките стоят преплетени българо-руски връзки и интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Класически руски трололо
Коментиран от #2
18:21 13.09.2026
2 отец Щирлиц
До коментар #1 от "Класически руски трололо":и търговец на смърт
18:25 13.09.2026
3 Хмм
18:25 13.09.2026
4 хехе
Коментиран от #11
18:26 13.09.2026
5 военен неможач
18:26 13.09.2026
6 ЦК на БКП
18:27 13.09.2026
7 виктория
18:32 13.09.2026
8 скоро,скоро!!!
18:34 13.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
Коментиран от #15
18:36 13.09.2026
11 травичока с изтекъс срок на годност
До коментар #4 от "хехе":явно травичока тоя не го лови , пиел по бутилка ракия и травичока не можел да му подейства ха ха ха
18:37 13.09.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
време му е отдавна да го премахнат
18:38 13.09.2026
13 Човекът е прав
18:41 13.09.2026
14 и какво показва
18:47 13.09.2026
15 Мунчо
До коментар #10 от "оня с коня":Защото от Хабат така са решили.
18:51 13.09.2026
16 Гюбрев
18:54 13.09.2026
17 ........–
И естествено има дежурен виновен с балалайка в ръце.
18:59 13.09.2026
18 Аве
19:00 13.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
19:17 13.09.2026
22 сноу
19:18 13.09.2026