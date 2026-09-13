Гебрев след взривовете в ЕМКО: Близо 20 проверки на МВР от началото на годината, няма нито една забележка

Към днешна дата истината няма кой да я каже. Учудвам се на министъра - кой го е подвел, защо го е подвел да направи тези изказвания. Още не влезнал да правиш заключения - едното за саботаж, другото за неглижиране от самите структури. Според мен трябваше да каже "ние сме в началото на разследването, когато имаме информация ще излезем с информация". Това заяви Емилиян Гебрев в ефира на Нова телевизия, във връзка с взривете в ЕМКО.

Ние излязохме с ясна и точна позиция, че това не е грешка на хора от самия завод. Всеки си е свършил работата, както трябва, категоричен бе Гебрев.

Той отбеляза, че от началото на календарната 2026 г. са извършени над 18 проверки на МВР, в това число и комплексна проверка, с която стават около 20. По думите му проверките се правят от грамотни, педантни хора, които си вършат работата, както трябва.

"При всички проверки няма нито една забележка, с изключение да се измете района. Няма нито една санкция. Охраната и постовете, които са поставени, са съгласувани с МВР. Хората, които работят са дадени, съгласувани, проверени от МВР и тогава са назначени на работа. Видеоохраната на района - 70% от наблюдателната програма работи при такъв взрив. И тя е съгласувана с МВР", посочи още Емилиян Гебрев.

По думите му в завода е имало двама души. "Те са видели пламък и това е. В помещенията е забранено да има каквото и да е свързано с електричество", уточни той.

Според него зад атаките стоят преплетени българо-руски връзки и интереси.