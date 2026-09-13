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Гебрев след взривовете в ЕМКО: Близо 20 проверки на МВР от началото на годината, няма нито една забележка

Гебрев след взривовете в ЕМКО: Близо 20 проверки на МВР от началото на годината, няма нито една забележка

13 Септември, 2026 18:12 837 22

  • емилиян гебрев-
  • емко-
  • взривове

Според него зад атаките стоят преплетени българо-руски връзки и интереси

Гебрев след взривовете в ЕМКО: Близо 20 проверки на МВР от началото на годината, няма нито една забележка - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към днешна дата истината няма кой да я каже. Учудвам се на министъра - кой го е подвел, защо го е подвел да направи тези изказвания. Още не влезнал да правиш заключения - едното за саботаж, другото за неглижиране от самите структури. Според мен трябваше да каже "ние сме в началото на разследването, когато имаме информация ще излезем с информация". Това заяви Емилиян Гебрев в ефира на Нова телевизия, във връзка с взривете в ЕМКО.

Ние излязохме с ясна и точна позиция, че това не е грешка на хора от самия завод. Всеки си е свършил работата, както трябва, категоричен бе Гебрев.

Той отбеляза, че от началото на календарната 2026 г. са извършени над 18 проверки на МВР, в това число и комплексна проверка, с която стават около 20. По думите му проверките се правят от грамотни, педантни хора, които си вършат работата, както трябва.

"При всички проверки няма нито една забележка, с изключение да се измете района. Няма нито една санкция. Охраната и постовете, които са поставени, са съгласувани с МВР. Хората, които работят са дадени, съгласувани, проверени от МВР и тогава са назначени на работа. Видеоохраната на района - 70% от наблюдателната програма работи при такъв взрив. И тя е съгласувана с МВР", посочи още Емилиян Гебрев.

По думите му в завода е имало двама души. "Те са видели пламък и това е. В помещенията е забранено да има каквото и да е свързано с електричество", уточни той.

Според него зад атаките стоят преплетени българо-руски връзки и интереси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Класически руски трололо

    23 2 Отговор
    Ей този на снимката е български олигарх ...малеййй

    Коментиран от #2

    18:21 13.09.2026

  • 2 отец Щирлиц

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Класически руски трололо":

    и търговец на смърт

    18:25 13.09.2026

  • 3 Хмм

    21 2 Отговор
    министърът трябвало да каже еди какво си, какво означава, че не било изметено, значи истински бардак е там, щом не може да гарантира безопасността на складовете, закриване

    18:25 13.09.2026

  • 4 хехе

    20 3 Отговор
    Тоя ли го бяха тровили с новичок щото като се гледа си е жив и здрав.

    Коментиран от #11

    18:26 13.09.2026

  • 5 военен неможач

    24 1 Отговор
    Защото си плащаш да няма забележки и проверките са фиктивни. Краставичар от оръжейната световна мафия.

    18:26 13.09.2026

  • 6 ЦК на БКП

    18 2 Отговор
    И блузката му червена, и сурата му червен, а от вътре - направо...

    18:27 13.09.2026

  • 7 виктория

    14 1 Отговор
    знаем ги тия проверки!! фиктивни!! ако бяха реални отдавна да са та затворили!!!

    18:32 13.09.2026

  • 8 скоро,скоро!!!

    7 1 Отговор
    пушенето там е забранено ама си пушат!!!

    18:34 13.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    10 0 Отговор
    абе,този защо е още жив се питам?

    Коментиран от #15

    18:36 13.09.2026

  • 11 травичока с изтекъс срок на годност

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    явно травичока тоя не го лови , пиел по бутилка ракия и травичока не можел да му подейства ха ха ха

    18:37 13.09.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    абе тази гaд, защо още не са го ликвидиpали?

    време му е отдавна да го премахнат

    18:38 13.09.2026

  • 13 Човекът е прав

    5 8 Отговор
    бг-то е разграден двор. Демерджото лае преди да си е свършил работата. Демерджо рундев?

    18:41 13.09.2026

  • 14 и какво показва

    5 1 Отговор
    видеонаблюдението?!? Петров и Баширов там ли са?!?

    18:47 13.09.2026

  • 15 Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Защото от Хабат така са решили.

    18:51 13.09.2026

  • 16 Гюбрев

    9 2 Отговор
    Тоя все го съботират. Знае се при какви мизерни условия на труд се работи в БГ заводи. Какви са заплатите.

    18:54 13.09.2026

  • 17 ........–

    6 2 Отговор
    Този продавач на смърт почна да крие продадена нелегална продукция с палежи и взривове на подарените му предприятия.
    И естествено има дежурен виновен с балалайка в ръце.

    18:59 13.09.2026

  • 18 Аве

    6 1 Отговор
    Този търговец на смърт хич да не се изживява, като жертва! Изобщо не му вярвам на глупостите за саботажи, чиста мърлявщина!

    19:00 13.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Този дърт мошеник що народ е избил с неговата продукция! В неговото положение всичко е възможно: и атентат, и да му дойде от конкуренцията, и самия той да прави застрахователни измами! При толкова военни заводи в България, които бълват продукция за Украйна ЗАЩО САМО НА НЕГО МУ СЕ СЛУЧВА?????

    19:17 13.09.2026

  • 22 сноу

    1 0 Отговор
    ..щом пак си трил значи си наясно...това ми стига..

    19:18 13.09.2026

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