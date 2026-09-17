Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства

По неофициални данни между 300 и 400 стари досъдебни производства ще наследи новосформираната Комисия за противодействие на корупцията от предходната комисия. Това каза председателят ѝ Пламен Тодоров по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, предават от БТА.
Той отбеляза, че Държавна агенция „Национална сигурност“ имат описи и са подготвили материалите, но до назначаването и комплектоването на съответните дирекции в комисията няма да бъде осъществено предаването им и да започне работа по тях.
Тодоров отбеляза, че Комисията все още не е пристъпила към действията, вменени ѝ от закона, поради това, че все още се извършват организационни и административни дейности. „След като встъпихме в длъжност установихме, че почваме буквално от нулата“, каза той.
Председателят обаче уточни, че на новата интернет страница на комисията и официалната и електронна поща почти всеки ден постъпват сигнали. Те обаче няма как да се обработват в момента и се препращат по компетентност.
Мариана Шотева, член на комисията, заяви, че предстои публикуването в Държавен вестник на устройствения правилник на органа и след това ще може да започне назначаването на администрация.
Ние искаме тази комисия да започне да работи, както е предвидено в закона – добре и прозрачно, но за да стане това трябва да е готова нормативната рамка, да имаме сграда, в която да функционира тази комисия, както и активи и служители, добави Шотева.
БТА припомня, че новият състав на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията встъпи в длъжност на 3 август 2026 година с четирима членове – Пламен Тодоров, Павел Гайдаров, Мариана Шотева, Милен Шопов. По закон комисията има петима членове, но работи с четирима, тъй като Върховният касационен съд не избра кандидат от своята квота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ддд
Коментиран от #3
18:11 17.09.2026
2 борба с олигархията
18:12 17.09.2026
3 Възмутен
До коментар #1 от "Ддд":А за какво са получавали заплати старата комисия?
Коментиран от #5
18:20 17.09.2026
4 наследство
Коментиран от #6
18:20 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдаааааа
До коментар #4 от "наследство":Йотова-Е-С-
К-О-Б-А-Р
Коментиран от #7
18:23 17.09.2026
7 УРА другари
До коментар #6 от "Мдаааааа":УРА ДРУГАРИ
18:26 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ай да ви помогна
18:35 17.09.2026