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Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства

Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства

17 Септември, 2026 18:04 618 9

  • пламен тодоров-
  • кпк-
  • наследство-
  • досъдебни производства

Тодоров отбеляза, че Комисията все още не е пристъпила към действията, вменени й от закона, поради това, че все още се извършват организационни и административни дейности. „След като встъпихме в длъжност установихме, че почваме буквално от нулата“, каза той.

Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По неофициални данни между 300 и 400 стари досъдебни производства ще наследи новосформираната Комисия за противодействие на корупцията от предходната комисия. Това каза председателят ѝ Пламен Тодоров по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, предават от БТА.

Той отбеляза, че Държавна агенция „Национална сигурност“ имат описи и са подготвили материалите, но до назначаването и комплектоването на съответните дирекции в комисията няма да бъде осъществено предаването им и да започне работа по тях.

Тодоров отбеляза, че Комисията все още не е пристъпила към действията, вменени ѝ от закона, поради това, че все още се извършват организационни и административни дейности. „След като встъпихме в длъжност установихме, че почваме буквално от нулата“, каза той.

Председателят обаче уточни, че на новата интернет страница на комисията и официалната и електронна поща почти всеки ден постъпват сигнали. Те обаче няма как да се обработват в момента и се препращат по компетентност.

Мариана Шотева, член на комисията, заяви, че предстои публикуването в Държавен вестник на устройствения правилник на органа и след това ще може да започне назначаването на администрация.

Ние искаме тази комисия да започне да работи, както е предвидено в закона – добре и прозрачно, но за да стане това трябва да е готова нормативната рамка, да имаме сграда, в която да функционира тази комисия, както и активи и служители, добави Шотева.

БТА припомня, че новият състав на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията встъпи в длъжност на 3 август 2026 година с четирима членове – Пламен Тодоров, Павел Гайдаров, Мариана Шотева, Милен Шопов. По закон комисията има петима членове, но работи с четирима, тъй като Върховният касационен съд не избра кандидат от своята квота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ддд

    2 2 Отговор
    Ахахахахахаха, започвали от НУЛА, ама имали 300-400 досъдебни дела, които са наследили. Този явно ще покрива и скрива много сигнали за олигарси и бизнесмени подкрепящи ПБ.

    Коментиран от #3

    18:11 17.09.2026

  • 2 борба с олигархията

    3 1 Отговор
    кпк ще наследи един гол банан и ще го покаже на електората!

    18:12 17.09.2026

  • 3 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ддд":

    А за какво са получавали заплати старата комисия?

    Коментиран от #5

    18:20 17.09.2026

  • 4 наследство

    0 0 Отговор
    знаковата вълшебна дума на прогресивната годината

    Коментиран от #6

    18:20 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "наследство":

    Йотова-Е-С-
    К-О-Б-А-Р

    Коментиран от #7

    18:23 17.09.2026

  • 7 УРА другари

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааааа":

    УРА ДРУГАРИ

    18:26 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ай да ви помогна

    0 0 Отговор
    включете на помощ ИИ да решава делата

    18:35 17.09.2026

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