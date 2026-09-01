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Близо 2400 служители ще се обучават за работа с изкуствен интелект с европейски средства

Близо 2400 служители ще се обучават за работа с изкуствен интелект с европейски средства

1 Септември, 2026 15:37 448 3

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Само за четири седмица през май над 450 работодатели заявиха желание да се включат в проекта

Близо 2400 служители ще се обучават за работа с изкуствен интелект с европейски средства - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 2400 служители ще придобият специфични умения за работа с изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти благодарение на проект „Специфични умения за работната сила“, който се финансира с европейски средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Той се изпълнява от Агенцията по заетостта. По проекта могат да кандидатстват единствено работодатели, които имат право да обучат служителите си за умения, необходими за конкретното работно място и съобразени със спецификата на бизнеса им. Те имат свободата сами да изберат обучителната организация и периода, в който ще се проведат курсовете.

Само за четири седмица през м. май над 450 работодатели заявиха желание да се включат в проекта. Финансиране ще получат 275 кандидати, които ще обучат общо 2381 служители. За провеждане на обученията ще бъдат осигурени над 3 млн. евро. Голяма част от неодобрените кандидати не са предоставили необходимите документи или не отговарят на изискванията за участие. Част от заявленията са подадени след определения срок на кампанията, а други са оттеглени от самите кандидати.

Проект „Специфични умения за работната сила“ е с бюджет от над 13 млн. евро. Заради големия интерес предстои втори прием, а информация за неговото начало ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта. Кандидатстването е чрез бюрата по труда в цялата страна.


България
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