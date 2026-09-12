ПП и ДБ подкрепиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП) взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. С този акт основните проевропейски и реформаторски сили в страната окончателно консолидираха вота си зад независимата двойка, издигната от Инициативен комитет. Решението на ПП идва броени часове след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност.

Ето кои са формациите, които застанаха зад тандема за вота на 25 октомври:

„Продължаваме промяната“ (ПП): От партията аргументираха решението си с мотива, че предстоящият вот е ключов за избора на геополитическата посока на България. От централата на ПП заявиха, че в лицето на Гюров и Кандев виждат държавници, готови да отстояват върховенството на закона, демократичните институции и европейския път на страната.

„Да, България“: Част от коалицията „Демократична България“, Националният съвет на партията пръв обяви единодушна подкрепа. Лидерите ѝ подчертаха, че Гюров е силен мажоритарен проевропейски кандидат, който е способен да потърси широка подкрепа отвъд традиционните партийни ядра.

„Демократи за силна България“ (ДСБ): Ръководството на ДСБ също излезе с позиция, заявявайки, че тандемът Гюров–Кандев е единствената ясна десноцентристка алтернатива на „авторитарните тенденции и левия популизъм“ на сегашното управление. От партията вече са дали указания на местните си структури за активно включване в предизборната кампания.

Кандидатурата на бившия премиер Андрей Гюров и бившия и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев вече беше официално регистрирана в ЦИК от техния Инициативен комитет, оглавяван от обществени фигури като оперната прима Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Очаква се кампанията им да се фокусира върху запазването на евроатлантическата ориентация на България и реформата в съдебната система.