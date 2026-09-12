ПП и ДБ подкрепиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП) взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. С този акт основните проевропейски и реформаторски сили в страната окончателно консолидираха вота си зад независимата двойка, издигната от Инициативен комитет. Решението на ПП идва броени часове след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност.
Ето кои са формациите, които застанаха зад тандема за вота на 25 октомври:
„Продължаваме промяната“ (ПП): От партията аргументираха решението си с мотива, че предстоящият вот е ключов за избора на геополитическата посока на България. От централата на ПП заявиха, че в лицето на Гюров и Кандев виждат държавници, готови да отстояват върховенството на закона, демократичните институции и европейския път на страната.
„Да, България“: Част от коалицията „Демократична България“, Националният съвет на партията пръв обяви единодушна подкрепа. Лидерите ѝ подчертаха, че Гюров е силен мажоритарен проевропейски кандидат, който е способен да потърси широка подкрепа отвъд традиционните партийни ядра.
„Демократи за силна България“ (ДСБ): Ръководството на ДСБ също излезе с позиция, заявявайки, че тандемът Гюров–Кандев е единствената ясна десноцентристка алтернатива на „авторитарните тенденции и левия популизъм“ на сегашното управление. От партията вече са дали указания на местните си структури за активно включване в предизборната кампания.
Кандидатурата на бившия премиер Андрей Гюров и бившия и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев вече беше официално регистрирана в ЦИК от техния Инициативен комитет, оглавяван от обществени фигури като оперната прима Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Очаква се кампанията им да се фокусира върху запазването на евроатлантическата ориентация на България и реформата в съдебната система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Берта
Коментиран от #6, #25, #29
16:05 12.09.2026
2 Какво ще го кряпат
16:07 12.09.2026
3 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Стига с тоя Гюров и наркоЙотова
Значи, костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.
Коментиран от #7, #21, #23, #30
16:07 12.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #12
16:09 12.09.2026
5 Ъъъъ
16:09 12.09.2026
6 Малеееее
До коментар #1 от "Берта":А Кандев трябва да го пратят в някоя читалня и да чете книжки. Той не може да говори правилно. По зле е и от простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
16:10 12.09.2026
7 Абе, защо кандев е толкова тъп?😂
До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Защо Костов се спря на толкова жалки персонажи?
Отговори сега, не след изборите!
16:13 12.09.2026
8 поерухански елфи измамници
16:14 12.09.2026
9 Никой не се съмнява
16:15 12.09.2026
10 ДъБили
16:17 12.09.2026
11 име
16:18 12.09.2026
12 Прав си!
До коментар #4 от "Овчар":Боеца писа за купените дипломи на герберското медицинско недоразумение-депутат Костадин Ангелов.
16:18 12.09.2026
13 Евгени от Алфапласт
16:19 12.09.2026
14 Нексус
16:20 12.09.2026
15 ужас
16:21 12.09.2026
16 Два дебила ето сила!!!
16:22 12.09.2026
17 Социолог
16:22 12.09.2026
18 Коалиция
16:22 12.09.2026
19 Пак ли милиционери?
16:22 12.09.2026
20 Гюров е човек на ДПС!
16:23 12.09.2026
21 Гюрлата
До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Ох аз много обичам да ме вгъзраждат отзад! Ако стана президент обещавам халката ми да стане по голяма от кокоровата!
16:23 12.09.2026
22 Ивелин Михайлов
16:24 12.09.2026
23 Сервантес
До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Ганчо Цончев е Санчо Панса на Донкихот-Костадинси. Копиеносеца ще е Санчо Панса-Волгински и ще се борят с великана Боташ.
16:25 12.09.2026
24 Кабакрадев
Коментиран от #31
16:25 12.09.2026
25 Въпрос с повишена трудност
До коментар #1 от "Берта":С какво са различни от отбора на прогресивните наркодилъри?
16:25 12.09.2026
26 Иван
16:26 12.09.2026
27 Сатана Z
16:28 12.09.2026
28 Вече имахме
16:29 12.09.2026
29 Исторически факти
До коментар #1 от "Берта":Няколко приятели, пият и се веселят. Един от тях е мрачен, нито пие нито се смее.
- Какво има приятелю?
- Оф, мани, мани, на жена ми и откриха венерическа болест...
Всички изтрезнели за миг и пребледнели...
- Какво пребледняхте бе, само се пошегувах...
16:30 12.09.2026
30 Дон Балон
До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Ако се признаят за меки китки вие меките китки ще ги подкрепите ли?
16:30 12.09.2026
31 Статистика
До коментар #24 от "Кабакрадев":Зад Йотова са 1 400 000. Те не са наркодилъри. Зад Кандю Гюров стоят 406 000 , половината са петроханци педофили.
Коментиран от #35
16:37 12.09.2026
32 Кабамилионеров
16:37 12.09.2026
33 Само да попитам
16:40 12.09.2026
34 Фейк - либераст
16:40 12.09.2026
35 Кабамилионеров
До коментар #31 от "Статистика":Инициативният комитет с герберските лай...на вътре,и те ли са от електората на Зеленият чорап.
16:42 12.09.2026
36 Кабамилионеров
16:44 12.09.2026
37 оня с коня
16:47 12.09.2026
38 Зеления
"след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност"
Г-жо Ингилизова, моля пуснете друга статия, в която да посочите, кои сили в България не са проевропейски и реформаторски и кои партии не са демократични, да видим с какви очи ще я напишете статията и какви коментари ще получите под нея.
Един риторичен въпрос - наистина ли мислите, че това което правите е журналистика?
16:50 12.09.2026
39 Хората от Град гоце делчев
16:54 12.09.2026