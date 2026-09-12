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ПП и ДБ подкрепиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

ПП и ДБ подкрепиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

12 Септември, 2026 16:01 597 39

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  • георги кандев

Решението на ПП идва броени часове след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност

ПП и ДБ подкрепиха кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ (ПП) взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. С този акт основните проевропейски и реформаторски сили в страната окончателно консолидираха вота си зад независимата двойка, издигната от Инициативен комитет. Решението на ПП идва броени часове след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност.

Ето кои са формациите, които застанаха зад тандема за вота на 25 октомври:

„Продължаваме промяната“ (ПП): От партията аргументираха решението си с мотива, че предстоящият вот е ключов за избора на геополитическата посока на България. От централата на ПП заявиха, че в лицето на Гюров и Кандев виждат държавници, готови да отстояват върховенството на закона, демократичните институции и европейския път на страната.

„Да, България“: Част от коалицията „Демократична България“, Националният съвет на партията пръв обяви единодушна подкрепа. Лидерите ѝ подчертаха, че Гюров е силен мажоритарен проевропейски кандидат, който е способен да потърси широка подкрепа отвъд традиционните партийни ядра.

„Демократи за силна България“ (ДСБ): Ръководството на ДСБ също излезе с позиция, заявявайки, че тандемът Гюров–Кандев е единствената ясна десноцентристка алтернатива на „авторитарните тенденции и левия популизъм“ на сегашното управление. От партията вече са дали указания на местните си структури за активно включване в предизборната кампания.

Кандидатурата на бившия премиер Андрей Гюров и бившия и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев вече беше официално регистрирана в ЦИК от техния Инициативен комитет, оглавяван от обществени фигури като оперната прима Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Очаква се кампанията им да се фокусира върху запазването на евроатлантическата ориентация на България и реформата в съдебната система.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Берта

    35 10 Отговор
    Отбора на педофилите нормално да подкрепят своите.

    Коментиран от #6, #25, #29

    16:05 12.09.2026

  • 2 Какво ще го кряпат

    14 5 Отговор
    Той е объркан и ботоксиран

    16:07 12.09.2026

  • 3 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 19 Отговор
    Кой казаА : "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Стига с тоя Гюров и наркоЙотова

    Значи, костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.

    Коментиран от #7, #21, #23, #30

    16:07 12.09.2026

  • 4 Овчар

    16 1 Отговор
    Какво не ви казват и защо коментара ми е неудобен и бива изтрит..! В България има 3.169 професора само през последната година броят е нараснал с 248..!.Една голяма част от тях са си купили или откраднали титлата..! Една част от тези измамници преподават МЕДИЦИНА и създават УБИЙЦИ..

    Коментиран от #12

    16:09 12.09.2026

  • 5 Ъъъъ

    20 4 Отговор
    Кандидатурата е издигната от Сатаната костов, останалите дяволета са негови слуги!👹

    16:09 12.09.2026

  • 6 Малеееее

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Берта":

    А Кандев трябва да го пратят в някоя читалня и да чете книжки. Той не може да говори правилно. По зле е и от простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    16:10 12.09.2026

  • 7 Абе, защо кандев е толкова тъп?😂

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Защо Костов се спря на толкова жалки персонажи?
    Отговори сега, не след изборите!

    16:13 12.09.2026

  • 8 поерухански елфи измамници

    13 1 Отговор
    Били подкрепили.Ми това си е тяхната кандидатура бе кой лъжите?

    16:14 12.09.2026

  • 9 Никой не се съмнява

    13 3 Отговор
    че петроханската паплач няма да се събере в общ прайд. Кмета няма ли да им отпусне и някой лев за да се чекнат и показват киришличи по разни видео клипчета точно като тези които се събират под знамето на дъгата

    16:15 12.09.2026

  • 10 ДъБили

    12 2 Отговор
    Меден месец, ще хапнат, ще пийнат, ще се потрескат и после кое пони 🦄 откъде е 🌈 тъгъдък, тъгъдък...

    16:17 12.09.2026

  • 11 име

    7 4 Отговор
    Бацо тулепа много сгреши като не издигна свой кандидат. Трябваше да го направи еднолично и после да звънне на Пепедофилите веднага да подкрепят неговия кандидат. Те са свичкнали да крепят нечий, да бъдат патерици, така че нямаше да му откажат.

    16:18 12.09.2026

  • 12 Прав си!

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Боеца писа за купените дипломи на герберското медицинско недоразумение-депутат Костадин Ангелов.

    16:18 12.09.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор
    Пускайте интервюта с ченгето. Той бие тиквата по гафове, толкова е смотан. Което доскоро бе невъзможно. 😂Страшно шоу става, като се опитва да изглежда начетен. 🤣

    16:19 12.09.2026

  • 14 Нексус

    8 3 Отговор
    Да те подкрепят дебилите и педофилите от ПП и ДБ и да се надяваш на успех!??......

    16:20 12.09.2026

  • 15 ужас

    5 3 Отговор
    Гюро Кандев ще гледа през подлеза Дондуков 2 и ще вижда само жълтите павета. Видяла жабата че подковават вола, и тя вдигнала крака. Пази Боже сляпо да прогледа като Кандю Гюров. Барабар Петко с мъжете. Йоло Денев-тангра ще ги отнесе като куцо пиле домат. А бе Кандевци, ние не ядем доматите с колците.

    16:21 12.09.2026

  • 16 Два дебила ето сила!!!

    9 2 Отговор
    100 дебила ето мощь !

    16:22 12.09.2026

  • 17 Социолог

    9 3 Отговор
    Сложете минус за гюрлата, Сложете плюс за Йотова! Да се преброим!

    16:22 12.09.2026

  • 18 Коалиция

    6 3 Отговор
    Пеедддрохан е ясна.

    16:22 12.09.2026

  • 19 Пак ли милиционери?

    5 2 Отговор
    Ще ни управляват?

    16:22 12.09.2026

  • 20 Гюров е човек на ДПС!

    6 4 Отговор
    Доказано!

    16:23 12.09.2026

  • 21 Гюрлата

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ох аз много обичам да ме вгъзраждат отзад! Ако стана президент обещавам халката ми да стане по голяма от кокоровата!

    16:23 12.09.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    Президент на хомо република педрохан!

    16:24 12.09.2026

  • 23 Сервантес

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ганчо Цончев е Санчо Панса на Донкихот-Костадинси. Копиеносеца ще е Санчо Панса-Волгински и ще се борят с великана Боташ.

    16:25 12.09.2026

  • 24 Кабакрадев

    3 5 Отговор
    Йотова има по-големи шансове да стане президент,защото зад нея са ...мафията на ИТН,,мафията на Ковачки,Всички пловдивски мутри ,схемаджиите и клиентелисти на Баце,мафията на ШИ.Ши............Зеленият чорап е само служител на Делян Пеевски и Банкянският Меси....

    Коментиран от #31

    16:25 12.09.2026

  • 25 Въпрос с повишена трудност

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Берта":

    С какво са различни от отбора на прогресивните наркодилъри?

    16:25 12.09.2026

  • 26 Иван

    3 2 Отговор
    Суверена им даде малко гласове за парламента сега незнам какво очакват само дим без огън

    16:26 12.09.2026

  • 27 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Педофил, педофила око не вади.

    16:28 12.09.2026

  • 28 Вече имахме

    3 1 Отговор
    президент посмешище, сега изберете и а 💩 льо тамън света ще разбере какви сми балъци-лапнишарани...

    16:29 12.09.2026

  • 29 Исторически факти

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Берта":

    Няколко приятели, пият и се веселят. Един от тях е мрачен, нито пие нито се смее.
    - Какво има приятелю?
    - Оф, мани, мани, на жена ми и откриха венерическа болест...
    Всички изтрезнели за миг и пребледнели...
    - Какво пребледняхте бе, само се пошегувах...

    16:30 12.09.2026

  • 30 Дон Балон

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ако се признаят за меки китки вие меките китки ще ги подкрепите ли?

    16:30 12.09.2026

  • 31 Статистика

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Кабакрадев":

    Зад Йотова са 1 400 000. Те не са наркодилъри. Зад Кандю Гюров стоят 406 000 , половината са петроханци педофили.

    Коментиран от #35

    16:37 12.09.2026

  • 32 Кабамилионеров

    3 2 Отговор
    Зеленият чорап се дискредетира напълно ,като жиголо на мафията на 2-те прасета,и още 2,3 прасета от пловдивските схемаджии.

    16:37 12.09.2026

  • 33 Само да попитам

    2 2 Отговор
    Тия двамцата с какво вероизповедание са?

    16:40 12.09.2026

  • 34 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    Пляс, пляс педалите - президентски избори!

    16:40 12.09.2026

  • 35 Кабамилионеров

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Статистика":

    Инициативният комитет с герберските лай...на вътре,и те ли са от електората на Зеленият чорап.

    16:42 12.09.2026

  • 36 Кабамилионеров

    2 1 Отговор
    Зеленият чорап се дискредетира напълно ,като жиголо на мафията на 2-те прасета,и още 2,3 прасета от пловдивските схемаджии.

    16:44 12.09.2026

  • 37 оня с коня

    5 1 Отговор
    Абе спокоен съм.Аз си мислех,че Бою е най-"острия" човек в държавата с прочетен само епилога на "Винету".........ама като гледам Кандев-тоя е чел само заглавието на "Отнесени от вихъра".

    16:47 12.09.2026

  • 38 Зеления

    1 0 Отговор
    "С този акт основните проевропейски и реформаторски сили в страната "
    "след като в предходния ден официална подкрепа декларираха и партийните органи на коалиционните им партньори в демократичната общност"

    Г-жо Ингилизова, моля пуснете друга статия, в която да посочите, кои сили в България не са проевропейски и реформаторски и кои партии не са демократични, да видим с какви очи ще я напишете статията и какви коментари ще получите под нея.
    Един риторичен въпрос - наистина ли мислите, че това което правите е журналистика?

    16:50 12.09.2026

  • 39 Хората от Град гоце делчев

    1 0 Отговор
    Много добре си спомнят стария КАНДЬО / полицая / - НАЙ простия и нахален полицай , разплакал не една майка и като се пенсионира едно кафе нямаше със кой да изпие , хората го псуваха ! КАТО СЕ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ГОШЕТО ОТ КЪДЕ ИДВА . СЕГА БЪЛГАРИ ГЛЕДАЙТЕ ДОБРЕ , УТРЕ ЩЕ Е КЪСНО ! ЕДНА МУТРА ЗА ПРЕМИЕР ВЕЧЕ ИМАХМЕ , ДРУГА НЕ НИ ТРЯБВА !

    16:54 12.09.2026

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