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ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

9 Септември, 2026 17:52 430 13

  • цик-
  • грао-
  • проверка-
  • гражданство-
  • президент-
  • вицепрезидент

За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември. 

ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври 2026 г. по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство, съобщиха от пресцентъра на ЦИК, предават от БТА.

За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5725527725

    4 0 Отговор
    ха ха - не искат втори - Кирю мисирката

    17:57 09.09.2026

  • 2 Кина

    2 1 Отговор
    Гюров малко прилича на талибан..!

    18:01 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Гюров е калинка. Няма образование.

    18:05 09.09.2026

  • 7 Трябва да се установи разбира се

    4 0 Отговор
    Ех Лили Лилиии.прав е бил май Слави Трифонов за теб!
    В комитета на Сакскобурготски ,след това при Борисов за пожизнен премиер а сега при Йотова..
    Лили ,Лилиии...

    Коментиран от #9, #10, #12

    18:06 09.09.2026

  • 8 Що,бе

    1 0 Отговор
    Нали може и чужд гражданин да е президент,кво става 🤣

    Коментиран от #13

    18:09 09.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трябва да се установи разбира се":

    А ТОВА ДА Е КУСУРА...
    ИЗНЕНАДА....ОКАЗВА СЕ
    ЧЕ Т.НАР.ИН.КОМ.Е....ЯВОЧНА КВАРТИРА
    НА АГЕНТИ НА ТАЙНАТА МИЛИЦИЯ😀

    Коментиран от #11

    18:15 09.09.2026

  • 11 Прав сте

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "НИЩО МУ НЯМА":

    2/3 от ИК на Йотова е бивши агенти и доносници на ДС с псевдоними. А Лили беше галеницата на комунистическия режим сега на мунчо...навсякъде се нагажда

    18:22 09.09.2026

  • 12 Кина

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трябва да се установи разбира се":

    Лили Иванова е българския шотландски боец и е безсмъртна..Слави Трифонов е обикновена смъртна джумерка.!

    18:27 09.09.2026

  • 13 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Що,бе":

    Путин за президент тогава!

    18:34 09.09.2026

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