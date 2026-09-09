ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

Централната избирателна комисия (ЦИК) възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври 2026 г. по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство, съобщиха от пресцентъра на ЦИК, предават от БТА.
За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5725527725
17:57 09.09.2026
2 Кина
18:01 09.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
18:05 09.09.2026
7 Трябва да се установи разбира се
В комитета на Сакскобурготски ,след това при Борисов за пожизнен премиер а сега при Йотова..
Лили ,Лилиии...
Коментиран от #9, #10, #12
18:06 09.09.2026
8 Що,бе
Коментиран от #13
18:09 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "Трябва да се установи разбира се":А ТОВА ДА Е КУСУРА...
ИЗНЕНАДА....ОКАЗВА СЕ
ЧЕ Т.НАР.ИН.КОМ.Е....ЯВОЧНА КВАРТИРА
НА АГЕНТИ НА ТАЙНАТА МИЛИЦИЯ😀
Коментиран от #11
18:15 09.09.2026
11 Прав сте
До коментар #10 от "НИЩО МУ НЯМА":2/3 от ИК на Йотова е бивши агенти и доносници на ДС с псевдоними. А Лили беше галеницата на комунистическия режим сега на мунчо...навсякъде се нагажда
18:22 09.09.2026
12 Кина
До коментар #7 от "Трябва да се установи разбира се":Лили Иванова е българския шотландски боец и е безсмъртна..Слави Трифонов е обикновена смъртна джумерка.!
18:27 09.09.2026
13 Хихи
До коментар #8 от "Що,бе":Путин за президент тогава!
18:34 09.09.2026