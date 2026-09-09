ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

Централната избирателна комисия (ЦИК) възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври 2026 г. по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство, съобщиха от пресцентъра на ЦИК, предават от БТА.

За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.