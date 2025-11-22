Новини
Петър Стоянович: Властта няма сърце, това е политическа перверзия

Петър Стоянович: Властта няма сърце, това е политическа перверзия

22 Ноември, 2025 12:07 1 593 25

  • петър стоянович-
  • власт-
  • пенсии-
  • пенсионери-
  • заплати

Историкът направи остър разрез на ситуацията, в която държавната политика се диктува от моментни емоции и телевизионни репортажи, вместо от системни решения

Петър Стоянович: Властта няма сърце, това е политическа перверзия - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Да смятате, че властта има сърце, е като да смятате, че алкохолик има два черни дроба – невъзможно е. Борбата за умилителност, която трябва да скрие политическата перверзия, винаги минава."

Това заяви проф. Петър Стоянович в ефира на предаването "Тази събота" по bTV. Коментарът му беше провокиран от решението за отпускане на коледни добавки от 120 лева за най-бедните пенсионери – действие, инициирано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след трогателен репортаж за баба Милка от врачанското село Горна Кремена.

Историкът направи остър разрез на ситуацията, в която държавната политика се диктува от моментни емоции и телевизионни репортажи, вместо от системни решения.

"Кой няма да се трогне от това да види една видимо финансово незадоволена жена или мъж. Тук обаче става въпрос за нещо по-голямо – дали държавата може да даде тези пари. Дали това не се прави на състезателен принцип кой ще наддаде в борбата за избирателя повече", попита риторично професорът.

Според него подобно поведение, в което политиците се състезават кой ще се покаже "по-красив и с по-изписани вежди", попада в графата на "онова, което се нарича класическа политическа свинщина".

"Когато животът ти е включен в битката за обичта на тълпата, ти вече се превръщаш в част от нещо друго. За жалост, съвременната политика в голяма степен се е превърнала именно в това", допълни Стоянович, цитиран от bTV.

Проф. Стоянович направи исторически паралел с практиките в Централна Европа преди и след Втората световна война, където 13-ата пенсия или заплата са били наричани "пуйчи пари".

"Парите, които ти дават колкото да си купиш една пуйка и аксесоарите към нея за Коледа", обясни той, подчертавайки разликата между подаянието и реалната грижа.

Историкът изрази опасения, че когато става въпрос за "национален акт", съществува риск от безразборно раздаване на средства, което може да доведе държавата до ръба на фалита. "Въпросът е, че има един момент, в който човек трябва да може да каже „стига“ и да продължи изречението с нормалния словоред на един съвременен политик", категоричен бе той.

В анализа си за социалната ситуация у нас, Стоянович бе крайно песимистичен относно съдбата на настоящите пенсионери. Според него преходът е показал с делата си, че тези хора няма да си отидат достойно от този свят, въпреки труда и осигуровките си.

"Голяма част от българските възрастни хора, въпреки изключителната сръчност на българина да оцелява, много често живеят в един недостоен недоимък. Това смятам, че няма да може да се промени. Те са обречени поколения", констатира професорът.

Той направи и сравнение с модела на Запад, където концепцията "баба да гледа внуче" е непозната. "Във Франция бабата си има любовник, в Германия бабата си има приятелска среда от четири други активни баби", даде за пример Стоянович, илюстрирайки пропастта между активния живот на европейските пенсионери и битието на българските, често сведено до оцеляване и грижа за внуците.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този

    17 22 Отговор
    набеден историк, и възпитаник огрижван от комунисти, е по-добре да не се изявява по телевизиите

    Коментиран от #4, #18

    12:12 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добро утро!

    15 15 Отговор
    И акъл няма. Всички, които са били свързани с комунистическия режим - ВЪН от парламента!

    12:24 22.11.2025

  • 4 Виж сега,

    30 10 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Не знам какъв е Стоянович, но изговаря истини. Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски окрадоха труда на възрастните хора и им подхвърлят оглозгани кокалчета. Милиони лева отиват всеки ден за охраната, заплатите и прищевките на двамата Мазни.

    Коментиран от #25

    12:26 22.11.2025

  • 5 Бендида

    23 5 Отговор
    И защо така негативно гледа на ,,концепцията" баба гледа внуче и защо принизява отношенията? По нашите ширини, повечето баби и дядовци обичат да се грижат за внуците. Примерът му за френската баба и нейния любовник, за германската баба.....няма нищо общо.

    Коментиран от #14

    12:29 22.11.2025

  • 6 Бялджип

    16 7 Отговор
    Политическа перверзия е моралът на този човек ! Винаги мазен, винаги с печелившите, така е закърмен от родителите си.

    12:35 22.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 6 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ И БЪЛГАРСКИТЕ БАБИ ДА СА
    КАТО ФРЕНСКИТЕ.

    12:35 22.11.2025

  • 8 ЧИЧО

    23 0 Отговор
    В БГ няма политици.Това са хора случайно попаднали в така наречената политика. Освен за измами и лично облагоденстване ,за друго не ги търси.Ако имахме истински политици милеещи за БГ сега нямаше да сме последни по всичко.

    Коментиран от #20

    12:36 22.11.2025

  • 9 оня с коня

    15 3 Отговор
    Тоя Мушморок открива Топлата вода - КОЯ ВЛАСТ досега е била със Сърце и нали ако имаше такава,тя щеше Вечно да управлява?Коментира и разликите между Българските и Западни Пенсионери Историкът дето не си гледа Историята- как Френските баби си имали Любовник ,пък Животът на Германската баба бил едно Непрекъснато Бабешко парти с приятелки,но преди да прави изводи дали Западните Пенсионери са по-добре от нашите да каже:А ХВЪРЛЯТ ЛИ ПАЧКИ ПО СТОТАЧКИ от Балконите Запните баби като нашите?А наясно ли е Стоянович че Масова практика е Западни пенсионери да Емигрират в по-бедни краища на Света където ще успеят поради по-евниния Живот там да свържат Двата края със Западната си пенсийка?

    12:36 22.11.2025

  • 10 Фют

    4 0 Отговор
    Ето защо никога не не съм харесвала политиката... enough is enough

    12:49 22.11.2025

  • 11 гост

    13 0 Отговор
    Българските политици крадат нашите пари за своите обещания и обещават да обещаят още повече! Само, че:
    1. Обещаното не е като даденото и
    2. За да дадеш нещо трябва да го имаш!

    12:50 22.11.2025

  • 12 Единадесети

    3 0 Отговор
    Не предаваме и не заменяме тези, които обичаме!

    12:56 22.11.2025

  • 13 Пуичи пари

    6 2 Отговор
    Искам слонски пари Власта няма бял дроб и далак,казвам Аз.

    12:58 22.11.2025

  • 14 Тунингован в егоцентризъм

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Защото е либераст с промит мозък. Тунингован е в протестантския егоизъм и етоцентризъм. Там семейните връзки отдавна са скъсани и хората са отчуждени първо от семейството, после от родата и накрая от етноса . Това е прозорецът на Овертон в действие.

    12:59 22.11.2025

  • 15 ПОУКА !

    6 5 Отговор
    Там където не познават какво е социализъм и комунизъм и не живеят в тези държавни системи в продължение на вече осемдесет години като нас ! ТАМ Е ТАКА -- "баба да гледа внуче" е непозната. "Във Франция бабата си има любовник, в Германия бабата си има приятелска среда от четири други активни баби", даде за пример Стоянович, илюстрирайки пропастта между активния живот на европейските пенсионери и битието на българските, често сведено до оцеляване и грижа за внуците. ТАМ Е ТАКА И ДАНО НИКОГА НЕ ЗАЖИВЕЯТ В ТАКЪВ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ КАТО У НАС ДО СЕГА - ВЕЧЕ ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ !

    12:59 22.11.2025

  • 16 гост

    10 0 Отговор
    Тиква е престъпникът на България!

    13:02 22.11.2025

  • 17 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Браво професоре! Сега ли прогледнахте? Пита се защо до сега постоянно гласувахте за айдука от банкя? Имам отговор, но модераторът е програмиран преднамерено.

    13:03 22.11.2025

  • 18 Няма да чудене

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Какво чудно има? Марксизмът предвиждаше при комунизма семейството и бракът да отпаднат. Сегашните либерасти са ъпгрвйтвни марксисти - марксизмът е роден в лоното на либерализма ,в протестантските държави.

    13:04 22.11.2025

  • 19 Киро Шприца

    6 2 Отговор
    Тоя по-тъп и от мене.

    13:04 22.11.2025

  • 20 ами

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЧИЧО":

    Те политиците ние си ги избираме (или пък не ходим да гласуваме) на избори - излиза, че като народ си ги заслужаваме?

    13:22 22.11.2025

  • 21 българка

    4 1 Отговор
    С подхвърлените пари на част от пенсионерите отново излиза на преден план "грижата за хората" на Пеевски. ГЕРБ казаха "няма пари", но веднага Пеевски видя шанс за нов имиджов актив и се намериха пари. Този, който краде и не спира да краде от обществото, играе смешната но печеливша роля на благодетел и глупаците му се връзват. Никой да не се оплаква, че парите не му стигат, а да помисли кого слага да разполага с тях.

    13:38 22.11.2025

  • 22 Феникс

    5 0 Отговор
    Абе тези лоени топки са толкова затъстели че сърцето им е една мазна топка от лой изпомпваща само мазнини вместо кръв!

    13:40 22.11.2025

  • 23 "ВРАГ НА НАРОДА"

    5 0 Отговор
    това ИЗМИ$Л€НО "проф€$орч€" ДА ОБЯ$НИ , КАК ПРЕДИ 10-ти НОЕМВРИ 1989г. $а му РАЗР€ШИЛИ ДА учи във ВИЕНА, И КАКВО Е ПРАВИЛА баба му в ПАРТИЙНИТ€ "ВОЛГИ"...?!?

    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д . Р . $ТИ!

    13:42 22.11.2025

  • 24 Този

    4 2 Отговор
    И този май ще го свалят от екрна като гледаме какви ги приказва срещу мафията и русия.То така разтуриха и Дарик радио та сега слушаме там хора на копейки и др.мекеретаот към изток.Един даже неможа и да си намери работа вече щото всичко е под контрол както преди.

    13:48 22.11.2025

  • 25 Роза

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Виж сега,":

    Поздравления за коментара!Бойко и Пеевски се съревновават по дебелина и по крадене!Ама-"Всеки народ има такива политици,каквито заслужава и каквито си избира!"

    13:51 22.11.2025

Новини по градове:
