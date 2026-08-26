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Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи

Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи

26 Август, 2026 11:14 907 58

  • николай денков-
  • прогресивна българия-
  • неубедително-
  • управление-
  • зимни месеци

Управленската програма на правителството е с кухи лозунги, обещания на едро, без конкретика, и срокове в далечното бъдеще, през 2030 г., каза още депутатът от ПП

Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След сто дни управление надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков в декларация от името на парламентарната група, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че цените на стоките и услугите продължават да растат по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно, докато съдебната реформа остава само на хартия.

Денков предупреди, че в даден момент непремерените хвалби на правителството ще превърнат разочарованието на хората в справедлив гняв.

„Освен самотните акции на един министър и многото приказки без покритие, кое вдъхва доверие, че е започнала истинска борба с олигархията? Засега нищо“, каза депутатът от трибуната.

Бившият премиер не подмина критиките си по адрес на Бюджет 2026, напомняйки, че той жестоко е ощетил доходите на българите и е натоварил всеки един български гражданин с изплащането на заеми.

„Един бюджет, който увеличи осигурителната тежест, но замрази минималната работна заплата и майчинските; бюджет, който остави над 800 000 пенсионери под линията на бедност. Ударът върху доходите ще се усети болезнено в следващите месеци, с повишението на сметките за вода, ток и парно, както и с повишените цени на всички стоки и услуги“, посочи Денков.

По думите му управленската програма на правителството е „с кухи лозунги, обещания на едро, без конкретика, и срокове в далечното бъдеще, през 2030 г.“

В заключение Николай Денков предупреди управляващите, че времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши, а още няма нито наказани престъпници, нито цените спират да растат, а „зимата наближава“.

„Зимните месеци ще станат много, много горещи, ако продължите да бъдете все така неубедителни“, обърна се Денков към управляващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малиии

    63 11 Отговор
    Тоя що ми мяза на плъх

    Коментиран от #9, #27, #33, #42

    11:16 26.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    43 7 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #48

    11:16 26.08.2026

  • 3 Туман

    59 8 Отговор
    Неописуема наглост, натикаха ни на миризливото евро, въпреки всички негативи, които всички знаехме че това ще доведе, и когато сега им берем плодовете на глупостта, Радев е виновен, просто нямам думи.

    11:17 26.08.2026

  • 4 Сатана Z

    56 10 Отговор
    Изглежда ,че ПП : Пасивните Педофили ще правят Майдан през зимата вместо да се запишат доброволци в Украйна

    Коментиран от #28

    11:17 26.08.2026

  • 5 ...

    49 7 Отговор
    Вие набутахте еврото и се изнизахте като невестулки с останалите. Сега другите да се оправят. Че имате и претенции. Айде...

    11:17 26.08.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    52 6 Отговор
    Този ви набута в еврозоната и ви обрече на бедност.

    11:18 26.08.2026

  • 7 Дзак

    17 3 Отговор
    Универсални въпроси против шмекери: как точно, кой точно, кога точно!

    11:18 26.08.2026

  • 8 Сапунения

    27 2 Отговор
    Климатолог!

    11:19 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    43 2 Отговор
    Денков благодарение на Борисов стана мин председател ПОЗОР СТЕ

    11:20 26.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софиянец

    42 2 Отговор
    ооо, колко си страшен сапунджи Денко 😂

    И кво ще стане? Ще изкараш 50 полезни ппдб-ли с укро парцали да крескат под прозорците на президентството ли? Хаххахахха

    Петрохански незгоди

    Коментиран от #19

    11:22 26.08.2026

  • 13 Бай Данчо

    35 2 Отговор
    Дени обясни като подкрепихте еврото и отхвърлихте референдума, как станахме по богати! Много хора ви предупреждаваха че цените ще се изравнят едно към едно, а заплатите ще станат на половина!

    11:22 26.08.2026

  • 14 Дудов

    31 3 Отговор
    Дъртия пеgepyшко Денко възвиси глас
    Марш в дупката , плазмодйй мекокитков

    11:22 26.08.2026

  • 15 име

    7 7 Отговор
    Копейката денков ми се струва, че нещо е взел пари от Митрофановна да протестира срещу първия евробюджет на България и да поставя под съмнение стабилното влизане в еврозоната.

    Коментиран от #49

    11:23 26.08.2026

  • 16 много яко

    11 0 Отговор
    ще си джъткаме по паважа с греяно Вино

    11:24 26.08.2026

  • 17 Голям зор

    7 0 Отговор
    Да го докарате на Влас,сега се оплаквате,там сте да раз.....те тая седянка всички се съберете.Не само да гледате ,да приказвате и да взимате заплати и то много.За тия заплати дето взимате трябва да направите нещо.

    11:24 26.08.2026

  • 18 Всички гласували протива референдума

    18 2 Отговор
    трябва да им се отсекат ръцете и да бъдат тричани през врата със струна от пиано докато пуснат кафяво от крачолите, а на всички "експерти", които обесняваха от ранни зори до тъмна доба по медиите колко е хубаво еврото трябва да им се изтръгнат езиците

    11:25 26.08.2026

  • 19 Лост

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Софиянец":

    По правилно е -Меракли Екскурзиант Сапунджи Денко.

    11:25 26.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Прогресивна България

    21 4 Отговор
    Тоя гол охлюв Денков ще говори на капацитет и авторитет като Генерал Румен Радев??? Малко го биха тези от Възраждане пред подлеза на президентството явно

    Коментиран от #36, #44

    11:31 26.08.2026

  • 22 ужас

    17 2 Отговор
    Тоя сапунен петроханец малко срам поне има ли.

    11:32 26.08.2026

  • 23 каунь

    15 2 Отговор
    малиййййй що народ го "обича" тоя екскурзиант?! Идат избори и платените партийни платформи тестват електората на вакуум. хахахахахах

    11:32 26.08.2026

  • 24 идиоти вън

    19 1 Отговор
    А па тоя убедителен управленец беше много убедителен в скута на шиши!!! Мики!?!?

    11:33 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мухотрпачка

    12 2 Отговор
    Ще си купя мухотрепачка от китайския магазин за тоя молЕц.

    11:35 26.08.2026

  • 27 точно така

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    Когато някой ти мяза на плъх, когато мрънка като плъх, когато зурлата му е на плъх, очичките му шарят наляв надясно като на плъх, когато очилата му стоят като на плъх, когато главата му е малка като на плъх, когато косата му е настръхнала като на уплащен плъх , то това наистина е плъх миризлив.

    11:36 26.08.2026

  • 28 идиоти вън

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    И като истински Педроханци и любители на млади Джен Зита ще разчитат на тях и за протести и за окарина!!!

    11:38 26.08.2026

  • 29 Юуп

    18 2 Отговор
    Какво предлага Денков?
    Намаляване на цените?
    Намаляване на пенсионната възраст?
    Увеличаване на заплатите?
    Какво точно по-добро може да ни предложи?
    Или само пари за Зеля и пак нема пари за заплати

    11:42 26.08.2026

  • 30 Емигрант

    3 1 Отговор
    Едни и същи комунистически заплахи със студена зима, не ви ли омръзна бе българи в България далушате едни и същи обещания за добро бъдеще и едни и същи вечни заплахи от опозицията за студена зима ? Малоумни ли сте или достатъчно страхливи за да бъдете толкова търпеливи към тези комунисти илитиращи демокрация . Огледайте се бе, единствени сте в ЕС толкова бедни и мизерстващи благодарение на търпението ви и еднотипните лъжи и обещания на комунистите и техните наследници, имитират ви загриженост и патриотизъм и ви държат в подчинение вече 81 години, а се надяват и да векуват и ще успеят ! Уж сте "умни", акъл раздавате всеки ден тук, без да сте видели и усетили е един ден от демокрация и свобода - НЕЩАСТНИЦИ.........кой не е комунист или наследник на такива в НС ????????

    Коментиран от #50

    11:43 26.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Всичко е ОК

    6 0 Отговор
    но е прав няма никой още в съда и панедлата. Цялата власт е в тях искаме действия! Няма много време!

    11:46 26.08.2026

  • 33 Налии

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    Казва ви го в прав текст. Не знам театър ли е. Тиквите са ви кухи, много кухи, като на бирници и корумпирани тарикати олигарси с много имоти.

    Коментиран от #47

    11:49 26.08.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Лама веро пак се е изпуснал!

    11:49 26.08.2026

  • 35 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Лелеее, десетки петрохански педофили ще излезнат с евро и укро парцали да люпят семки на жълтите павета!

    11:53 26.08.2026

  • 36 Радев

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Прогресивна България":

    Не е никакъв генерал. Едно руско шпионче, което разпродава България на путинисти и на ердогановци заради Боташ.

    11:53 26.08.2026

  • 37 Роза Луксембург

    0 1 Отговор
    Или социализъм, или варварство!

    11:57 26.08.2026

  • 38 Зеления

    8 0 Отговор
    България е една от малкото държави в света, които са имали за премиер един страхлив и гнусен плъх

    11:58 26.08.2026

  • 39 Мемфис

    2 6 Отговор
    За да гласуваш за радеФ - този червен бАклук или трябва да си от същият мафиотско- наследствен полог или да си отчайващо тъъъъп !

    11:59 26.08.2026

  • 40 Емигрант

    3 1 Отговор
    Коментари на мишки тук с надеждата да се разпознават като "умници" или като сериозни "патриоти", нали така бре страхливи мишочета, по-свестни ли се мислите от този плъх когото наричате така, е не сте, той поне има някакво подарено или платено звание, вие какво имате - ПРАЗНИ СТРАХЛИВИ ГЛАВИ, надпреварваха се тук да умувате, но сте ГРЕШНИЦИ БЕЗУМНИ, с тиради по форумите и "умнитии" заслужавате си дереджето, защото нямате смелост и дързост дори да емигрирате ! Хайде сега друсайте минуси тук, че за тях не се иска героизъм, а мишкуване !

    11:59 26.08.2026

  • 41 фбр

    4 1 Отговор
    Ало , сапунения академик . затваряй си устата , че вони !

    12:00 26.08.2026

  • 42 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "малиии":

    Прав си и на плу.жек

    12:01 26.08.2026

  • 43 Не мога да разбера

    6 3 Отговор
    защо
    откакто Радев е на власт,
    всички предишни управляващи отрепки
    станаха толкова "загрижени"
    за светлото ни бъдеще?
    Къде бяхте и какво направихте вие БОКЛУЦИ,че сега не спирате да плюете!??

    12:02 26.08.2026

  • 44 2020

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Прогресивна България":

    И го поляха, но не с бира.....

    12:03 26.08.2026

  • 45 Обективен

    2 0 Отговор
    До 37:
    Тази приспивна песен, социализъм е измислена за да могат мошениците да вземат властта, или да държи в робство глупаците!
    Не знам ти от кои си?

    12:04 26.08.2026

  • 46 Констатация

    3 0 Отговор
    Вахх.., чак джапанките ми настръхнаха от ужас кът видяхъ "мъжествения" ДенкоФФФ!!!

    12:05 26.08.2026

  • 47 На кой му пука

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Налии":

    какво казва пробитата украинска подлога, туке България, ча не уклайна!

    12:05 26.08.2026

  • 48 Браво,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    малко си го бил тоя мазен bokлyk.

    12:07 26.08.2026

  • 49 Фамилия

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Искаш да кажеш - шекелката денков.

    12:10 26.08.2026

  • 50 Очевидно

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Емигрант":

    Пещерен антикомунисте, за вс комунизмът ти е виновен, макар че никога никъде не е имало комунизъм! Тази опорна ти я спусна цру и малоумници захапаха голата кукичка. Чуй какво е казала Роза Люксембург през 1920-те, преди такива като теб да я убият:
    "ИЛИ СОЦИАЛИЗЪМ, ИЛИ ВАРВАРСТВО!" Най-светлите умове са умирали за идеалите си, а не за капитала на извратени милиардери.

    Коментиран от #56

    12:10 26.08.2026

  • 51 На бас,

    4 1 Отговор
    че розоводесните само ще се пенят по медиите и нищо няма да свършат!

    Сега се надяват Боко да подкрепи Гюро, ама инак отричат да искат такова нещо.

    Хахаха!
    Боко пък като нищо ще хариже ГЕРБ на Гюро, с което ще нанесе The Final Cut !

    12:12 26.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чума

    3 0 Отговор
    Вие, ОО /оςраната опозиция/ се благодарете, че действията на правителството са кухи! Ако бяха пълни със съдържание, вече щяхте да сте заедно с Тиквича и Прасан в лагер! Там да се доказвате, като пасете диви свине и окопавате лехите! Когато се действа с демократични процедури, пътят е дълъг и не става сеир! Това да не е Пеночет да ви събере на стадиона и ви разпредели, според заслугите ви към народа!?

    12:17 26.08.2026

  • 55 Д-р Менгеме

    5 1 Отговор
    Стига сте навирали в очите ни тоя Л А Л У Г Е Р

    12:21 26.08.2026

  • 56 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Очевидно":

    Явно си далеч от човечеството, щом примерът е ти е свързан с Роза, а знаеш ли какво е казал Д.Тапев - НЕ ЗНАЕШ, защото си мишка в дупка, а това за пещернячеството си го чул от мен, всеки път тук го повтарях - ЗАПОМНИЛ си го и сега ти влезе в употреба ! Има една пещера голяма на този свят и тя се нарича "България", там където ти съществуваш, но в тази пещера вие сте научени да оприличавате целия свят на СЕБЕ СИ, за да отречете състоянието си на "безтегловност", меко казано.....

    Коментиран от #58

    12:21 26.08.2026

  • 57 Гост

    1 0 Отговор
    Ники сглобкажията, и той се изходи

    12:30 26.08.2026

  • 58 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Емигрант":

    "Има една ПЕЩЕРА голяма на този свят и тя се нарича "БЪЛГАРИЯ", там където ти съществуваш, но в тази пещера ВИЕ сте научени да оприличавате целия свят на себе си, за да отречете състоянието СИ на "безтегловност", меко казано....."

    Щом България е пещера, щом натъртваш на "вие" и "си", щом смяташ, че не си един от нас българите и не ти харесва България, защо се занимаваш с нас и тази държава?
    Коментирай си държавата, в която живееш, която и да е тя, вричай се във вярност на нея, хвали я и хвали хората в нея.
    Какъв ти е проблема да се занимаваш с българите и България?

    12:30 26.08.2026

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