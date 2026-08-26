Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи

След сто дни управление надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков в декларация от името на парламентарната група, цитиран от novini.bg.

Той отбеляза, че цените на стоките и услугите продължават да растат по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно, докато съдебната реформа остава само на хартия.

Денков предупреди, че в даден момент непремерените хвалби на правителството ще превърнат разочарованието на хората в справедлив гняв.

„Освен самотните акции на един министър и многото приказки без покритие, кое вдъхва доверие, че е започнала истинска борба с олигархията? Засега нищо“, каза депутатът от трибуната.

Бившият премиер не подмина критиките си по адрес на Бюджет 2026, напомняйки, че той жестоко е ощетил доходите на българите и е натоварил всеки един български гражданин с изплащането на заеми.

„Един бюджет, който увеличи осигурителната тежест, но замрази минималната работна заплата и майчинските; бюджет, който остави над 800 000 пенсионери под линията на бедност. Ударът върху доходите ще се усети болезнено в следващите месеци, с повишението на сметките за вода, ток и парно, както и с повишените цени на всички стоки и услуги“, посочи Денков.

По думите му управленската програма на правителството е „с кухи лозунги, обещания на едро, без конкретика, и срокове в далечното бъдеще, през 2030 г.“

В заключение Николай Денков предупреди управляващите, че времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши, а още няма нито наказани престъпници, нито цените спират да растат, а „зимата наближава“.

„Зимните месеци ще станат много, много горещи, ако продължите да бъдете все така неубедителни“, обърна се Денков към управляващите.