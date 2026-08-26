Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи

След сто дни управление надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков в декларация от името на парламентарната група, цитиран от novini.bg.
Той отбеляза, че цените на стоките и услугите продължават да растат по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно, докато съдебната реформа остава само на хартия.
Денков предупреди, че в даден момент непремерените хвалби на правителството ще превърнат разочарованието на хората в справедлив гняв.
„Освен самотните акции на един министър и многото приказки без покритие, кое вдъхва доверие, че е започнала истинска борба с олигархията? Засега нищо“, каза депутатът от трибуната.
Бившият премиер не подмина критиките си по адрес на Бюджет 2026, напомняйки, че той жестоко е ощетил доходите на българите и е натоварил всеки един български гражданин с изплащането на заеми.
„Един бюджет, който увеличи осигурителната тежест, но замрази минималната работна заплата и майчинските; бюджет, който остави над 800 000 пенсионери под линията на бедност. Ударът върху доходите ще се усети болезнено в следващите месеци, с повишението на сметките за вода, ток и парно, както и с повишените цени на всички стоки и услуги“, посочи Денков.
По думите му управленската програма на правителството е „с кухи лозунги, обещания на едро, без конкретика, и срокове в далечното бъдеще, през 2030 г.“
В заключение Николай Денков предупреди управляващите, че времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши, а още няма нито наказани престъпници, нито цените спират да растат, а „зимата наближава“.
„Зимните месеци ще станат много, много горещи, ако продължите да бъдете все така неубедителни“, обърна се Денков към управляващите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малиии
Коментиран от #9, #27, #33, #42
11:16 26.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #48
11:16 26.08.2026
3 Туман
11:17 26.08.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #28
11:17 26.08.2026
5 ...
11:17 26.08.2026
6 Делю Хайдутин
11:18 26.08.2026
7 Дзак
11:18 26.08.2026
8 Сапунения
11:19 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
11:20 26.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софиянец
И кво ще стане? Ще изкараш 50 полезни ппдб-ли с укро парцали да крескат под прозорците на президентството ли? Хаххахахха
Петрохански незгоди
Коментиран от #19
11:22 26.08.2026
13 Бай Данчо
11:22 26.08.2026
14 Дудов
Марш в дупката , плазмодйй мекокитков
11:22 26.08.2026
15 име
Коментиран от #49
11:23 26.08.2026
16 много яко
11:24 26.08.2026
17 Голям зор
11:24 26.08.2026
18 Всички гласували протива референдума
11:25 26.08.2026
19 Лост
До коментар #12 от "Софиянец":По правилно е -Меракли Екскурзиант Сапунджи Денко.
11:25 26.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Прогресивна България
Коментиран от #36, #44
11:31 26.08.2026
22 ужас
11:32 26.08.2026
23 каунь
11:32 26.08.2026
24 идиоти вън
11:33 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мухотрпачка
11:35 26.08.2026
27 точно така
До коментар #1 от "малиии":Когато някой ти мяза на плъх, когато мрънка като плъх, когато зурлата му е на плъх, очичките му шарят наляв надясно като на плъх, когато очилата му стоят като на плъх, когато главата му е малка като на плъх, когато косата му е настръхнала като на уплащен плъх , то това наистина е плъх миризлив.
11:36 26.08.2026
28 идиоти вън
До коментар #4 от "Сатана Z":И като истински Педроханци и любители на млади Джен Зита ще разчитат на тях и за протести и за окарина!!!
11:38 26.08.2026
29 Юуп
Намаляване на цените?
Намаляване на пенсионната възраст?
Увеличаване на заплатите?
Какво точно по-добро може да ни предложи?
Или само пари за Зеля и пак нема пари за заплати
11:42 26.08.2026
30 Емигрант
Коментиран от #50
11:43 26.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Всичко е ОК
11:46 26.08.2026
33 Налии
До коментар #1 от "малиии":Казва ви го в прав текст. Не знам театър ли е. Тиквите са ви кухи, много кухи, като на бирници и корумпирани тарикати олигарси с много имоти.
Коментиран от #47
11:49 26.08.2026
34 az СВО Победа 81
Лама веро пак се е изпуснал!
11:49 26.08.2026
35 стоян георгиев
11:53 26.08.2026
36 Радев
До коментар #21 от "Прогресивна България":Не е никакъв генерал. Едно руско шпионче, което разпродава България на путинисти и на ердогановци заради Боташ.
11:53 26.08.2026
37 Роза Луксембург
11:57 26.08.2026
38 Зеления
11:58 26.08.2026
39 Мемфис
11:59 26.08.2026
40 Емигрант
11:59 26.08.2026
41 фбр
12:00 26.08.2026
42 12345
До коментар #1 от "малиии":Прав си и на плу.жек
12:01 26.08.2026
43 Не мога да разбера
откакто Радев е на власт,
всички предишни управляващи отрепки
станаха толкова "загрижени"
за светлото ни бъдеще?
Къде бяхте и какво направихте вие БОКЛУЦИ,че сега не спирате да плюете!??
12:02 26.08.2026
44 2020
До коментар #21 от "Прогресивна България":И го поляха, но не с бира.....
12:03 26.08.2026
45 Обективен
Тази приспивна песен, социализъм е измислена за да могат мошениците да вземат властта, или да държи в робство глупаците!
Не знам ти от кои си?
12:04 26.08.2026
46 Констатация
12:05 26.08.2026
47 На кой му пука
До коментар #33 от "Налии":какво казва пробитата украинска подлога, туке България, ча не уклайна!
12:05 26.08.2026
48 Браво,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":малко си го бил тоя мазен bokлyk.
12:07 26.08.2026
49 Фамилия
До коментар #15 от "име":Искаш да кажеш - шекелката денков.
12:10 26.08.2026
50 Очевидно
До коментар #30 от "Емигрант":Пещерен антикомунисте, за вс комунизмът ти е виновен, макар че никога никъде не е имало комунизъм! Тази опорна ти я спусна цру и малоумници захапаха голата кукичка. Чуй какво е казала Роза Люксембург през 1920-те, преди такива като теб да я убият:
"ИЛИ СОЦИАЛИЗЪМ, ИЛИ ВАРВАРСТВО!" Най-светлите умове са умирали за идеалите си, а не за капитала на извратени милиардери.
Коментиран от #56
12:10 26.08.2026
51 На бас,
Сега се надяват Боко да подкрепи Гюро, ама инак отричат да искат такова нещо.
Хахаха!
Боко пък като нищо ще хариже ГЕРБ на Гюро, с което ще нанесе The Final Cut !
12:12 26.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Чума
12:17 26.08.2026
55 Д-р Менгеме
12:21 26.08.2026
56 Емигрант
До коментар #50 от "Очевидно":Явно си далеч от човечеството, щом примерът е ти е свързан с Роза, а знаеш ли какво е казал Д.Тапев - НЕ ЗНАЕШ, защото си мишка в дупка, а това за пещернячеството си го чул от мен, всеки път тук го повтарях - ЗАПОМНИЛ си го и сега ти влезе в употреба ! Има една пещера голяма на този свят и тя се нарича "България", там където ти съществуваш, но в тази пещера вие сте научени да оприличавате целия свят на СЕБЕ СИ, за да отречете състоянието си на "безтегловност", меко казано.....
Коментиран от #58
12:21 26.08.2026
57 Гост
12:30 26.08.2026
58 Зеления
До коментар #56 от "Емигрант":"Има една ПЕЩЕРА голяма на този свят и тя се нарича "БЪЛГАРИЯ", там където ти съществуваш, но в тази пещера ВИЕ сте научени да оприличавате целия свят на себе си, за да отречете състоянието СИ на "безтегловност", меко казано....."
Щом България е пещера, щом натъртваш на "вие" и "си", щом смяташ, че не си един от нас българите и не ти харесва България, защо се занимаваш с нас и тази държава?
Коментирай си държавата, в която живееш, която и да е тя, вричай се във вярност на нея, хвали я и хвали хората в нея.
Какъв ти е проблема да се занимаваш с българите и България?
12:30 26.08.2026