Денков за ареста в Струмяни: Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че българите няма да търпят това

И бившият премиер и настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков коментира ареста на местния активист и журналист Гергана Петрова, съобщават от novini.bg.
"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии.
"Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува.
Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ.
При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", написа той в своя фейсбук профил.
Припомняме, че по случая премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО. Оттам уточняват, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
От МВР вече обявиха, че органите на реда са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки
Коментиран от #7, #16, #37, #46, #56
18:18 28.08.2026
2 Гост№4442
18:18 28.08.2026
3 @@@
Петроханците са наши хора, които много правилно са действали!
18:18 28.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #17, #42
18:18 28.08.2026
5 Факт
18:18 28.08.2026
6 хехе
Коментиран от #11
18:20 28.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Всеки":Жената е доброволка и рине кал.Ако си изпусне документите в калта край.Ти така ли работиш на село?С лична карта.
18:20 28.08.2026
8 Мда
Коментиран от #58
18:20 28.08.2026
9 ?????
Много издребняха ПП-тата.
Не допуснали тяхната напориста активистка без журналистическа карта и акредитация в журналистическата зона и те ти на тирания.
Що не и организирахте акредитация от някоя ваша медия бре та да не ревете сега?
18:20 28.08.2026
10 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
18:20 28.08.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "хехе":Гергана е доброволка с ботуши и ръкавици.Рине кал и затова не носи багаж.
Коментиран от #22, #24
18:21 28.08.2026
12 тая некадърна свлоч
18:22 28.08.2026
13 А бе денков
Скрий се и не се показвай че стана за смях !!!
18:22 28.08.2026
14 Факт
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Не че нещо, но ако в щатите неиндентифицирано лице без лични документи влезе в зоната за журналисти, обособена за посещението на премиера, също ще бъде задържан, но нямаше да го пуснат след два часа.
18:22 28.08.2026
15 Нашата полиция ни пази
18:23 28.08.2026
16 БЕ ТЯ Е СЕЛОООТООО СИИИИ
До коментар #1 от "Всеки":КЪТ УТИВА ДО МАГАЗИМА ЗА ЛЯБ И БИРА ПАК ЛИ ДА СИ НОСИ ЛИЧНАТА КАРТА СЕ ИНО УТИВА НА МЕЖДУГРАДСКОСЕЛСКО ПЪТУВАНЕ...ДРУГИЯ ПЪТ ПРЕПОРЪЧВАМ НА ТАЯ ЖЕНА ДА СИ НОСИ ИЛИ МОТИКА ИЛИ ВИЛА.....ВСЕ ПАК СА ИСТРУМЕНТИ ОТ СЕЛСКИЯ БИТ...
18:23 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Платена медия
18:24 28.08.2026
20 Горски
Коментиран от #31
18:25 28.08.2026
21 Ще припадна
18:25 28.08.2026
22 да ве да
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Айде, айде, всички знаят на какви постановки сте способни виежълтопаветниците. Това си беше чиста проба провокация!
Коментиран от #27, #59
18:25 28.08.2026
23 Гост
18:26 28.08.2026
24 хехе
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Стига си писал глупости не става дума за багаж, а за личната карта. На фотото в други сайтове се вижда, че е по дънки което ще рече, че най-спокойно може да я сложи в задния си джоб.
Коментиран от #28, #30
18:27 28.08.2026
25 Боташа или ботуша на терора
18:27 28.08.2026
26 хи, хи,
18:28 28.08.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #22 от "да ве да":Радев идва на четвъртият ден след бедствието да си прави реклама и жената го пита защо няма осигурени лопати.
18:28 28.08.2026
28 Мехехе
До коментар #24 от "хехе":И на неорязания клип се чува ясно, че е предоставиал личната си карта на ушевите, преди да ѝ сложат прангите по заповед на фюрер Крадев!
18:28 28.08.2026
29 Кристално ясно
18:29 28.08.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #24 от "хехе":Ако падне личната карта в калта как ще я намери?Ти кал ринал ли си?
18:29 28.08.2026
31 абе горски,
До коментар #20 от "Горски":Толкова ли си горски, че не разбра, че се е опитала да влезе в охраняема зона без документи и на всичко отгоре е наглеела?!?
Коментиран от #38, #62
18:30 28.08.2026
32 Радев ви ритна
18:30 28.08.2026
33 УВАЖАЕМИ ДЕНКОВ
18:31 28.08.2026
34 Радев
18:31 28.08.2026
35 до денков
Коментиран от #40
18:32 28.08.2026
36 Гоце
Коментиран от #43
18:33 28.08.2026
37 Да и затова има административна мярска
До коментар #1 от "Всеки":глоба с фиш, а не арест по заповед на ФЮРЕРА.
18:34 28.08.2026
38 Горски
До коментар #31 от "абе горски,":От една жена ли ги е страх, а уж "преборил" мафията?
18:36 28.08.2026
39 фен на сидеров
18:36 28.08.2026
40 денков
До коментар #35 от "до денков":аре ела бе!
Коментиран от #47
18:38 28.08.2026
41 Боги
18:38 28.08.2026
42 Номера на Кире Простото
До коментар #4 от "Последния Софиянец":с батушите и правата лопата, ама мошето Крадев никога няма да се изцапа дори и за пи-ар фото!
18:38 28.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гробар
18:40 28.08.2026
45 ?????
Да напомням ли на академичето че когато финансовия министър в неговото правителство не допускаше акредитирания към министерството на финансите журналист Стефан Антонов от Гласове на пресконференции нещо не чувахме неговия възмутен глас.
Що така бре Денков?
Или тва е друго? А?
18:42 28.08.2026
46 Радеви милиционерщини
До коментар #1 от "Всеки":Щом е журналистка, значи местните милиционери я познават, нали?
Коментиран от #48, #51, #54
18:43 28.08.2026
47 нямаш грижа
До коментар #40 от "денков":идвам, ама ще почакаш да си вържа дясната ръка зад гърба!
18:44 28.08.2026
48 Само питам
До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":А дали са проверили, дали Радев си носи документ за самоличност?
18:45 28.08.2026
49 Ха ха ха ха ха ха ха ха
18:45 28.08.2026
50 !!!?
Село Струмяни не е Москва Мистър Кеш !!!?
Коментиран от #55
18:45 28.08.2026
51 Гробар
До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":Милицията навремето беше народна. 1990 народен стана мръсна дума. Полицията е на мутрите и феодалите. Републиката също е тяхна.
18:46 28.08.2026
52 Гоце
До коментар #43 от "Жълт":Двуметров мъж трудно се заравя , обикновенно бягат като дойда948
18:46 28.08.2026
53 Анонимен
18:46 28.08.2026
54 там е работата,
До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":че не е журналистка! Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) я определя като „гражданска активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи“ а не е и гражданска активистка, защото хора от Струмяни я определят като активистка на ПП-ДБ и провокаторка, склонна на такива прояви.
18:46 28.08.2026
55 Гробар
До коментар #50 от "!!!?":То и София не е село ама селяните дойдохте и я превърнахте в бунище.
18:47 28.08.2026
56 Анонимен
До коментар #1 от "Всеки":Гледай клип жената е представила документ и всички я познават там Защо се е стигнало до тази бруталност в каква държава вече сме
18:47 28.08.2026
57 А бе
18:47 28.08.2026
58 Анонимен
До коментар #8 от "Мда":Само ти си честният ли хахахаха Оставка на регрисиата
18:49 28.08.2026
59 Анонимен
До коментар #22 от "да ве да":А редно .и е няколко полицая да я дърпат и защо
18:50 28.08.2026
60 Дзак
18:50 28.08.2026
61 Име
18:52 28.08.2026
62 Анонимен
До коментар #31 от "абе горски,":31,има документи жената всички я познават и какво толкова се пази Радев нали се перчеше със шкодичката си хахахахаха Не може ли една жена да задава въпроси на Радев явно не може арест следва
18:52 28.08.2026