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Денков за ареста в Струмяни: Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че българите няма да търпят това

Денков за ареста в Струмяни: Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че българите няма да търпят това

28 Август, 2026 18:14 948 62

  • николай денков-
  • арест-
  • струмяни-
  • грузински сценарий

"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии. "Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува, коментира още Денков

Денков за ареста в Струмяни: Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че българите няма да търпят това - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

И бившият премиер и настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков коментира ареста на местния активист и журналист Гергана Петрова, съобщават от novini.bg.

"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии.

"Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува.

Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ.

При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", написа той в своя фейсбук профил.

Припомняме, че по случая премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО. Оттам уточняват, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
От МВР вече обявиха, че органите на реда са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки

    40 14 Отговор
    Е длъжен да носи със себе си документ за самоличност

    Коментиран от #7, #16, #37, #46, #56

    18:18 28.08.2026

  • 2 Гост№4442

    37 13 Отговор
    Денков сценария в подлеза забрави ли

    18:18 28.08.2026

  • 3 @@@

    35 14 Отговор
    Денков за Петрохан!
    Петроханците са наши хора, които много правилно са действали!

    18:18 28.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    20 26 Отговор
    Радев дойде на четвъртият ден след бедствието да се снима и когато Гергана го попита защо държавата не е осигурила лопати я арестуваха

    Коментиран от #14, #17, #42

    18:18 28.08.2026

  • 5 Факт

    33 9 Отговор
    Ами Денко, кметът на Благоевград е от вашите. Питай него.

    18:18 28.08.2026

  • 6 хехе

    36 12 Отговор
    Само сапунджията ли все още не е разбрал, че арестуваната не е журналист, а местен екоактивист и не е допустната до другите журналисти защото не е показала журналистическа карта.

    Коментиран от #11

    18:20 28.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    16 22 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки":

    Жената е доброволка и рине кал.Ако си изпусне документите в калта край.Ти така ли работиш на село?С лична карта.

    18:20 28.08.2026

  • 8 Мда

    26 13 Отговор
    Явно днес по "темата" ще се изредят всички махленски клюкарки от възраждане, пп, дб, корнела, итн и пр. герб патерици.

    Коментиран от #58

    18:20 28.08.2026

  • 9 ?????

    19 11 Отговор
    Уф.
    Много издребняха ПП-тата.
    Не допуснали тяхната напориста активистка без журналистическа карта и акредитация в журналистическата зона и те ти на тирания.
    Що не и организирахте акредитация от някоя ваша медия бре та да не ревете сега?

    18:20 28.08.2026

  • 10 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    18 10 Отговор
    И сега почва едно цвилене на петрохански 🦄🦄🦄 - та

    18:20 28.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    16 15 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Гергана е доброволка с ботуши и ръкавици.Рине кал и затова не носи багаж.

    Коментиран от #22, #24

    18:21 28.08.2026

  • 12 тая некадърна свлоч

    19 2 Отговор
    в "управлението" на България не ги ли е срам толкова години единственото което правят е да крадат докато се сменяват в парламента или са ужким опозиция и само да се обвиняват че други били окрали парите и опустошили всичко?

    18:22 28.08.2026

  • 13 А бе денков

    17 13 Отговор
    Какъв модел те гони
    Скрий се и не се показвай че стана за смях !!!

    18:22 28.08.2026

  • 14 Факт

    21 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не че нещо, но ако в щатите неиндентифицирано лице без лични документи влезе в зоната за журналисти, обособена за посещението на премиера, също ще бъде задържан, но нямаше да го пуснат след два часа.

    18:22 28.08.2026

  • 15 Нашата полиция ни пази

    11 11 Отговор
    Какво прави журналистка там, чорапа само монолози предварително заучени говори.

    18:23 28.08.2026

  • 16 БЕ ТЯ Е СЕЛОООТООО СИИИИ

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки":

    КЪТ УТИВА ДО МАГАЗИМА ЗА ЛЯБ И БИРА ПАК ЛИ ДА СИ НОСИ ЛИЧНАТА КАРТА СЕ ИНО УТИВА НА МЕЖДУГРАДСКОСЕЛСКО ПЪТУВАНЕ...ДРУГИЯ ПЪТ ПРЕПОРЪЧВАМ НА ТАЯ ЖЕНА ДА СИ НОСИ ИЛИ МОТИКА ИЛИ ВИЛА.....ВСЕ ПАК СА ИСТРУМЕНТИ ОТ СЕЛСКИЯ БИТ...

    18:23 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Платена медия

    9 10 Отговор
    Това е активно мероприятие и прокуратурата трябва да разследва кой го организирал. Аз залагам на петроханската дружина защото тя най-много реве по медиите.

    18:24 28.08.2026

  • 20 Горски

    16 8 Отговор
    На какво основание полицията я арестува? Ако е била на терен- вижда се, че е с работно облекло и ботуши, помагала на бедставащите , няма право да зададе въпрос към примиера ли ? Или премиера ни е ходещо божество на което всички или ръкопляскат и се захласват, или биват арестувани? Нека да се изясни....но да излизате с инфо, че не била журналистка и нямало проблем да бъде задържана от полицията е връх на наглостта. Тъкмо си викам, че са арестували някой олигарх, а то смелите мъже от МВР сложили белезници на жена. Но да оставим настрана моите халюцинации как МВР арестува Ами и Таки, бие ги в районното и ги кара да стоят клекнали и вързани с часове като шофьор със невалидна проба за наркотици. Е, как да откажеш молба от такива умни, порядъчни и честни служители като тези от НСО. Само злите езици говорят, че НСО е една рядка селекция на чалгари от селата край Перник и София, които не само на пътя не знаят как да се държат, ни и в домовете на хората. Според мен, ако МВР арестува всички журналисти и активисти, повече за олигархия няма и да чуем.

    Коментиран от #31

    18:25 28.08.2026

  • 21 Ще припадна

    8 12 Отговор
    Академик 🤣 Такива измислени титли има само в Кочината и бившия СССР.

    18:25 28.08.2026

  • 22 да ве да

    11 12 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Айде, айде, всички знаят на какви постановки сте способни виежълтопаветниците. Това си беше чиста проба провокация!

    Коментиран от #27, #59

    18:25 28.08.2026

  • 23 Гост

    8 9 Отговор
    Този пак се сапуниса и изтече в канала.

    18:26 28.08.2026

  • 24 хехе

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Стига си писал глупости не става дума за багаж, а за личната карта. На фотото в други сайтове се вижда, че е по дънки което ще рече, че най-спокойно може да я сложи в задния си джоб.

    Коментиран от #28, #30

    18:27 28.08.2026

  • 25 Боташа или ботуша на терора

    7 8 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на амени като самотитулувалия се "академик" по сапуните от НПО сектата Педрохан!

    18:27 28.08.2026

  • 26 хи, хи,

    10 9 Отговор
    И какво се оказа?!? Гергана изобщо не е журналист - Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) я определя като „гражданска активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи“ Ква журналистическа карта, кви пет лева!

    18:28 28.08.2026

  • 27 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "да ве да":

    Радев идва на четвъртият ден след бедствието да си прави реклама и жената го пита защо няма осигурени лопати.

    18:28 28.08.2026

  • 28 Мехехе

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "хехе":

    И на неорязания клип се чува ясно, че е предоставиал личната си карта на ушевите, преди да ѝ сложат прангите по заповед на фюрер Крадев!

    18:28 28.08.2026

  • 29 Кристално ясно

    9 8 Отговор
    Ака демика не става за нищо.

    18:29 28.08.2026

  • 30 Последния Софиянец

    7 7 Отговор

    До коментар #24 от "хехе":

    Ако падне личната карта в калта как ще я намери?Ти кал ринал ли си?

    18:29 28.08.2026

  • 31 абе горски,

    13 9 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Толкова ли си горски, че не разбра, че се е опитала да влезе в охраняема зона без документи и на всичко отгоре е наглеела?!?

    Коментиран от #38, #62

    18:30 28.08.2026

  • 32 Радев ви ритна

    5 7 Отговор
    И ви загроби бе прах за пране

    18:30 28.08.2026

  • 33 УВАЖАЕМИ ДЕНКОВ

    7 6 Отговор
    НЕ ГОВОРЕТЕ НЕБИВАЛИЦИ .ДАМАТА Е ОТВЕДЕНА В РАЙОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТА И АРЕСТ НЯМА МОЖЕ ДА ИМА ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 24часа НО ТАКЪВ НЯМА. АКО ЛИЧНАТА И КАРТА ИЛИ ШОФЬОРСКА КНИЖКА СА БИЛИ В НЕЯ И ГИ ПОКАЖЕ НА ПОЛИЦАЙТЕ ЩЕШЕ САМО ДА И БЪДЕ СЪСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗ АКТ. РАЗБИРАТЕ НА САПУНИ И ВЕРО А АЗ РАЗБИРАМ ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА И ВИ КАЗВАМ ЗАЩОТО ТОВА СЪМ УЧИЛ И РАБОТИЛ.НРВИ ПРАВИ ЧЕСТ ДА ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ.

    18:31 28.08.2026

  • 34 Радев

    1 4 Отговор
    Скъпи сънародници ще уволня Министър Демерджиев и без това той ще бъде новият главен прокурор ! Днес се доказа за пореден път след фишека за Детонатора за който сегашната И.Д главна Прокурорка не си мръдна пръста! А и шефа на полицията ще уволня ! Както и шофьора на НСО автомобилът който днес ме е возил

    18:31 28.08.2026

  • 35 до денков

    9 7 Отговор
    Я се пробвай да влезеш в нашата фирма без лична карта, да видим как ще стане? А ако се пробваш да наглееш може и боя да си изкараш!

    Коментиран от #40

    18:32 28.08.2026

  • 36 Гоце

    9 7 Отговор
    Септември да се стягаме да изметем самозабравилия се парашутист

    Коментиран от #43

    18:33 28.08.2026

  • 37 Да и затова има административна мярска

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки":

    глоба с фиш, а не арест по заповед на ФЮРЕРА.

    18:34 28.08.2026

  • 38 Горски

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "абе горски,":

    От една жена ли ги е страх, а уж "преборил" мафията?

    18:36 28.08.2026

  • 39 фен на сидеров

    1 7 Отговор
    на българина му трябва един як , може и фашистки, режим. само тогава ще има ред и дисциплина ! а след това нека "демокрацията " е добре дошла ! след като се изчисти мръсотията.

    18:36 28.08.2026

  • 40 денков

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "до денков":

    аре ела бе!

    Коментиран от #47

    18:38 28.08.2026

  • 41 Боги

    3 8 Отговор
    Тества, бабината ви трънкина, с извинение. Как пък веднага насксчаха Мирчев, тоя академик, Борисов...

    18:38 28.08.2026

  • 42 Номера на Кире Простото

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    с батушите и правата лопата, ама мошето Крадев никога няма да се изцапа дори и за пи-ар фото!

    18:38 28.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гробар

    3 7 Отговор
    Мръсен вонящ петрохански плъх.

    18:40 28.08.2026

  • 45 ?????

    3 4 Отговор
    Уф.
    Да напомням ли на академичето че когато финансовия министър в неговото правителство не допускаше акредитирания към министерството на финансите журналист Стефан Антонов от Гласове на пресконференции нещо не чувахме неговия възмутен глас.
    Що така бре Денков?
    Или тва е друго? А?

    18:42 28.08.2026

  • 46 Радеви милиционерщини

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки":

    Щом е журналистка, значи местните милиционери я познават, нали?

    Коментиран от #48, #51, #54

    18:43 28.08.2026

  • 47 нямаш грижа

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "денков":

    идвам, ама ще почакаш да си вържа дясната ръка зад гърба!

    18:44 28.08.2026

  • 48 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":

    А дали са проверили, дали Радев си носи документ за самоличност?

    18:45 28.08.2026

  • 49 Ха ха ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Хайде сега да видим дали дребната случкас Гери Лопатата ще капичне кабинета?

    18:45 28.08.2026

  • 50 !!!?

    1 1 Отговор
    Мистър Кеш е "много загрижен" за Ива Михайлова от С Македония заради отказ да се лекува в Бъргария, докато гавазите му арестуват една млада майка в Струмяни по банални причини !
    Село Струмяни не е Москва Мистър Кеш !!!?

    Коментиран от #55

    18:45 28.08.2026

  • 51 Гробар

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":

    Милицията навремето беше народна. 1990 народен стана мръсна дума. Полицията е на мутрите и феодалите. Републиката също е тяхна.

    18:46 28.08.2026

  • 52 Гоце

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Жълт":

    Двуметров мъж трудно се заравя , обикновенно бягат като дойда948

    18:46 28.08.2026

  • 53 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гледах клип няколко полицая незнайно защо бутат една жена Радев отскубва кабели и си прави пиар Оставка

    18:46 28.08.2026

  • 54 там е работата,

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Радеви милиционерщини":

    че не е журналистка! Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) я определя като „гражданска активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи“ а не е и гражданска активистка, защото хора от Струмяни я определят като активистка на ПП-ДБ и провокаторка, склонна на такива прояви.

    18:46 28.08.2026

  • 55 Гробар

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    То и София не е село ама селяните дойдохте и я превърнахте в бунище.

    18:47 28.08.2026

  • 56 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки":

    Гледай клип жената е представила документ и всички я познават там Защо се е стигнало до тази бруталност в каква държава вече сме

    18:47 28.08.2026

  • 57 А бе

    1 1 Отговор
    Заради такива екоактивисти стават пожари и наводнения

    18:47 28.08.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мда":

    Само ти си честният ли хахахаха Оставка на регрисиата

    18:49 28.08.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "да ве да":

    А редно .и е няколко полицая да я дърпат и защо

    18:50 28.08.2026

  • 60 Дзак

    1 0 Отговор
    Това скромно събитие пълни програмата на толкова партии! Цял месец мълчаха за убийството в Пловдив.

    18:50 28.08.2026

  • 61 Име

    0 0 Отговор
    Точно Денков отговаряше за прегледа на инфраструктурата в страната след потопа в Царево!

    18:52 28.08.2026

  • 62 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "абе горски,":

    31,има документи жената всички я познават и какво толкова се пази Радев нали се перчеше със шкодичката си хахахахаха Не може ли една жена да задава въпроси на Радев явно не може арест следва

    18:52 28.08.2026

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