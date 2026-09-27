Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пловдив »
Ремонтът на Жълтото училище в Пловдив е на финала

Ремонтът на Жълтото училище в Пловдив е на финала

27 Септември, 2026 10:32, обновена 8 Октомври, 2026 09:38 3 887 7

  • жълтото училище-
  • пловдив-
  • амтии-
  • културно наследство-
  • ремонт

Емблематичната сграда е укрепена и с възстановена фасада. Студентите ще се върнат в нея след обзавеждането на кабинетите.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонтът на Жълтото училище в Пловдив е на финален етап. Емблематичната сграда, която дълго време е била застрашена от срутване, вече е укрепена и с обновен външен вид. В нея се помещава Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.

Повече от 10 години са правени опити за спасяването на паметника на културата. През 2016 г. държавата отпуска 1 милион лева за ремонта, а Община Пловдив осигурява още 100 хиляди лева. Същинските дейности обаче започват едва през миналата година, а стойността им вече надхвърля 1 милион евро.

Фасадата е възстановена в автентичния ѝ вид

По сградата са възстановени декоративните елементи, сменена е дограмата, а стаите са обновени. Предстои посещение на комисия от Националния институт за недвижимо културно наследство. С института е съгласувана всяка стъпка от ремонта, за да бъде запазен автентичният облик на Жълтото училище.

Ректорът на Академията доц. д-р Жан Пехливанов заяви, че ремонтът е извършван със спестени средства на висшето училище, докато се очаква финансиране от Министерството на образованието и науката.

„Преди три дена ми се обадиха от Министерство на образованието да ме попитат с какви пари строим, а ние строим с това, което сме спестили. И ми обещаха пари със задна дата“, каза доц. д-р Жан Пехливанов.

Сградата е построена след специално разрешение

Строежът на гимназията започва през 1868 г., след като е поискано специално разрешение от султан Абдул Азис. По думите на историка Стефан Шивачев на сградата са предвидени два надписа – един на турски и един на български език, с благодарност към султана и правителството, разрешили строителството.

С Жълтото училище са свързани имената на Иван Вазов, Димчо Дебелянов и участници в Априлското въстание. За студентите това е част от значението на сградата. „Научих, че тук са вървели много знаменити личности като Иван Вазов, Димчо Дебелянов и много други хора, които са участвали в Априлското въстание и това според мен е много голям символ“, каза студентката Александра Василева.

Студентите се връщат след обзавеждането

В обновената и укрепена сграда ще могат да се провеждат занятия, след като бъдат обзаведени кабинетите. Около 200 хиляди евро ще бъдат отделени за обзавеждането, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Останалата част от средствата ще бъде насочена към входното пространство, за което има проект за обновяване.

От ръководството на Академията очакват студентите да се върнат в Жълтото училище през втория семестър. Така сградата ще възстанови ролята си като образователно и културно пространство в центъра на Пловдив.

Източници: БНТ


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече се успокоих.

    7 3 Отговор
    А кога ще запосне ремонта на ремонта?
    Децата вече тръгнаха на училище!

    10:39 27.09.2026

  • 2 изгорялата гимназия

    8 3 Отговор
    Даа, бях свидетел на укрепването. Стиропор и силиконова боица върху кирпича, бъдете спокойни.

    10:46 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така ли?

    7 2 Отговор
    Майноловград се оказа кофти град с кофти население. Младите там са завършени убийци.

    12:00 27.09.2026

  • 5 Амадо

    2 2 Отговор
    А знам го тук училище жълтото затува там ме записаха да учъ

    Коментиран от #6

    13:34 27.09.2026

  • 6 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Амадо":

    И ас учих ама до 8 клас штото требеше да работа за да имам паре

    21:18 27.09.2026

  • 7 Амадо

    1 1 Отговор
    Ти па си добре язе съм още предучилищна не мога да искарам и все пофтарам

    21:38 27.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове